Куйвашев стал кандидатом от ЕР на выборах главы Свердловской области

Кандидатом на выборах главы Свердловской области от партии «Единая Россия» стал губернатор региона Евгений Куйвашев.

На конференции регионального отделения «Единой России» Куйвашев рассказал, что за время его губернаторства в регионе «построили и реконструировали более 300 детских садов». «В Верхней Пышме открыли роддом, который может принимать почти 500 пациенток в сутки. Мы первый регион, где открылся филиал «Сириуса» – наш проект «Золотое сечение». Только за прошлый учебный год на школьный этап олимпиад заявилось больше 300 тысяч школьников. 1 сентября мы откроем новый образовательный центр на Широкой речке», – приводятся его слова на сайте партии.

Куйвашев подчеркнул, что также уже идет разработка региональной программы по поддержке студенчества – с этой инициативой планируется выйти на федеральный уровень.

«Люди – главный капитал развивающихся городов и регионов. Я думаю, наша область – идеальное место для получения высшего образования. Выпускники наших вузов могут найти себе применение, построить карьеру в Свердловской области. Ну, или где угодно в России, если захотят. Но обычно, как правило, они остаются у нас», – сказал он.

При этом Свердловская область – это не только промышленность, но и новые технологии.

«Приведу только один пример – СКБ Контур, наш местный Google. Последние несколько месяцев наши айтишники активно заменяют ушедшие из России сервисы. Cделали свой Zoom – «Контур.Толк». Я знаю, что разрабатываются и другие важные для нашей жизни программы», – отметил он.

В регионе активно развивается сельское хозяйство.

«Еще 30 лет назад мало кто верил, что в суровом промышленном регионе, как Свердловская область, может так успешно развиваться сельское хозяйство, что здесь можно вырастить что-то кроме картофеля. Именно у нас, в Екатеринбурге, была создана первая в мире ферма по выращиванию клубники круглый год. За следующие пять лет мы только нарастим темпы», – сказал секретарь реготделения.

В Свердловской области через фонды помогают малому и среднему бизнесу, решают экологические, инфраструктурные, социальные и другие проблемы. Уже сейчас количество выбросов в воздух удалось сократить почти на 30%, заметил секретарь реготделения «Единой России».

Много сил было вложено и в развитие спорта и проведение крупных соревнований.

«Цель у меня одна – людям должно быть хорошо, комфортно жить. Они должны создавать семьи, рожать детей, отдыхать, заниматься спортом и радоваться жизни. И для этого мы все работаем и будем работать», – заключил он.