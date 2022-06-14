В Белгородской области открыт логистический центр для распределения гумпомощи

«Единая Россия» открыла логистический центр в Белгородской области для распределения гуманитарных грузов в харьковском направлении. В центре будут обрабатывать грузы из региональных отделений партии.

Продукты питания, воду, стройматериалы, предметы первой необходимости будут доставлять в мобильные центры помощи, которые будут открываться в освобожденных территориях, рассказал руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин.

«Первый груз направят уже сегодня. Фуры идут со всей страны. Сегодня пришли два поезда из Липецкой и Московской областей, на подходе – из Брянской. Дальше помощь будет распределяться по нуждаемости среди жителей освобожденных районов. После начала СВО эту работу мы организовали через Ростов-на-Дону, но поскольку география освобожденных территорий расширяется, «Единая Россия» открывает еще два логистических центра – в Белгородской области и в Крыму, в Армянске», – приводятся его слова на сайте ЕР.

Как отметил секретарь Белгородского отделения «Единой России», губернатор Вячеслав Гладков, открытие логистического центра – продолжение системной помощи партии народным республикам.

«Это позволит нам оперативнее отвечать на проблемы, с которыми обращаются руководители освобожденных территорий. Они просят о помощи. И с сегодняшнего дня она будет оказываться быстрее и качественнее», – сказал он.

Напомним, «Единая Россия» с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса, а также тем, кто остался в ЛДНР и на освобожденных территориях. Региональные отделения партии доставили уже более 9 тысяч тонн гуманитарного груза в народные республики, из них более 300 тонн медикаментов.

На территории ЛДНР и освобожденных территорий работает 17 гуманитарных центров «Единой России», 9 из них – в Мариуполе. Первый и самый большой центр помощи был открыт 24 марта в бывшем супермаркете «Метро» в Мариуполе. Здесь организована работа полевой кухни, раздача сим-карт и оказание медицинской помощи, а также помощи в поиске пропавших родственников. Работают медики, психологи, специалисты социальных служб и службы занятости, чтобы люди могли устроиться на работу, детская комната и аптека. Такой же партийный центр гумпомощи начал работать и в Попасной.

Гуманитарный центр «Единой России», открытый в Херсоне, работает с начала июня. За это время роздано уже более 90 тонн продуктовых наборов, средств гигиены, детского питания, памперсов, лекарств и многого другого. За помощью в центр в Херсоне обратились уже более 8000 человек. Продуктовые наборы в населенные пункты Херсонской области волонтеры центра доставляют при содействии российских военных и Росгвардии.