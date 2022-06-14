В Госдуме объяснили смысл отзыва признания независимости Литвы

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14 июня, вторник | Последнее обновление — 15:52 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Минобороны предложило боевикам на комбинате «Азот» выпустить мирных жителей и сдаться
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Успех Жан-Люка Меланшона на парламентских выборах – это интересно. Во Франции почему-то всегда сочувствуешь левым. Les liberales a la lanterne! – по-нашему это «Либералов на фонари!», видоизмененный лозунг Французской революции – тогда на фонарях болтались аристократы, но времена меняются.
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Есть ли у нацистов шанс методом террора получить какие-то уступки, преференции, усилить позицию на переговорах? Чтобы так думать, нужно совсем не понимать менталитет русских.
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Они – там, чтобы мы тут – жили мирной счастливой жизнью. То, что мы продолжаем жить этой «пустой» жизнью – это в чем-то смысл для них там. Ребята работают и сейчас с оружием в руках защищают в том числе и наше право на пикники, и наши дачные посиделки.
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На фото – историческое событие. Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий и исполняющая обязанности мэра Мелитополя Галина Данильченко (слева) проводят церемонию выдачи российских паспортов жителям Мелитополя. Это произошло впервые
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В России открыто грузовое сообщение по автомобильному мосту Благовещенск – Хэйхэ. По трансграничному переходу, принятому в эксплуатацию почти два года назад, но закрытому из-за пандемии, прошли первые грузовики. С 11 июня мост переходит на ежедневный режим работы
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Херсонская область решила изменить символику региона – в ее основу лег первый герб города Херсона и прилегающего уезда, утвержденный в 1803 году. Газета ВЗГЛЯД вспомнила, как выглядели дореволюционные гербы губерний Малороссии и Новороссии.<br>Из описания херсонского герба следует: серебряный крест означает возрождение на Руси старейшей епархии — Херсонесской. Три короны обозначают трех исторических лиц, связанных с крещением Древней Руси, — византийских императоров Василия и Константина, а также их сестры Анны, вышедшей замуж за князя Владимира Святого
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В Госдуме объяснили смысл отзыва признания независимости Литвы
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«Если у Литвы отозвать признание независимости, то страна не сможет больше входить в состав НАТО. Это вопрос статуса территории и безопасности России», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Евгений Федоров, разъясняя собственную инициативу об отзыве признания независимости стран Прибалтики и Украины.
«Выход Литвы, Латвии и Эстонии из состава Советского Союза произошел с нарушением ряда норм, поскольку не были урегулированы отношения с другими членами объединения. В связи с этим, на мой взгляд, мы имеем полное юридическое право отменить признание независимости. Это можно сделать через суд или за счет законопроекта», – сказал депутат Госдумы Евгений Федоров.
По словам собеседника, «Литва является самым наглядным примером». «Принятие такого решения в отношении государства будет означать невозможность дальнейшего нахождения страны в НАТО. Дело в том, что тогда Литва станет спорной территорией, как, например, Косово. И у Москвы будет возможность добиться ее исключения из альянса, поскольку в их уставе четко сказано, что спорные территории не могут быть его участниками», – пояснил депутат, отметив что инициатива поможет решить вопросы безопасности России.
«У Литвы были самые серьезные обязательства при выходе из СССР. Согласно закону 1990 года «О вопросах выхода из состава СССР», спорными остаются Клайпеда, Игналина и район АЭС, а также район Вильюса. Официально эти территории подлежат особому статусу определения принадлежности. То есть после урегулирования вопроса выхода они могут быть переданы Белоруссии, России или другим государствам, ранее входившим в СССР», – рассуждает парламентарий.
«Восстановление справедливости через закон поможет нам урегулировать ряд конфликтов. И у нас есть право на применение таких мер в отношении Украины, Литвы, Латвии и Эстонии. Этот механизм запускается там, где другими способами снять угрозу не получается. Замечу, что с дружественными странами этого делать не приходится. Здесь же мы можем опираться лишь на торжество закона и верховенство права», – заключил Федоров.
Ранее Федоров заявил, что Россия может в будущем отозвать свое признание трех стран. По словам параментария, именно на примере Литвы лучше всего работает закон 1990 года «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР», потому что «с Литвой есть конкретная территориальная проблема».
8 июня Федоров внес на рассмотрение в парламент законопроект, в соответствии с которым постановления Госсовета СССР о признании независимости Литвы может быть признано недействительным. По мнению депутата, подобная инициатива позволит РФ оспорить членство Литвы в НАТО.
По мнению главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, Федоров «не отличается политической серьезностью», однако его законопроект о денонсации признания независимости республики литовская сторона расценивает как серьезную угрозу. Министр подчеркнул, что считает Россию опасным соседом, передает «Коммерсант».
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как защитить русских во всем мире. В частности, проживающих в Латвии, Литве, Украине и других странах, где притесняется все русское, сносят памятники советским воинам и отправляют в тюрьму за освещение происходящих событий с «пророссийской точки зрения».
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Финляндия отказалась вступать в НАТО без Швеции
Президент Финляндии Саули Ниинисте исключил возможность вхождения своей страны в состав Североатлантического альянса без Швеции, сообщила норвежская телекомпания NRK со ссылкой на заявление главы финского государства.
«Дело Швеции – наше дело. Это значит, что дальше мы пойдем рука об руку», – приводит ТАСС слова Ниинисте, сказанные президентом Финляндии на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
Накануне Турция отказалась поддержать вступление Финляндии и Швеции в НАТО из-за недружественной политики Хельсинки и Стокгольма и поддержки Рабочей партии Курдистана. В прошлую субботу Финляндия отвергла условие Турции для одобрения вступления в НАТО.
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В Госдуме предложили отозвать признание независимости трех стран
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Россия может в будущем отозвать свое признание трех стран – Украины, Латвии и Эстонии, заявил депутат Госдумы Евгений Федоров, внесший на рассмотрение российского парламента законопроект об отмене постановления Госсовета СССР «О признании независимости Литовской республики».
«Это мы только начали с Литвы. И понятно почему – Литва более опасна для Российской Федерации в плане ситуации, связанной с Калининградской областью и в противостоянии с НАТО и США. Поэтому сейчас важнее Литва, но это не означает, что на ней мы остановимся», – пояснил политик в комментарии «Sputnik Латвия».
По словам Федорова, именно на примере Литвы лучше всего работает закон 1990 года «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР», потому что «с Литвой есть конкретная территориальная проблема».
«Это Вильнюс, Клайпеда и Игналинская АЭС. В законе прописан особый порядок выхода из СССР этих территорий», – говорит политик. Он также подчеркивает, что Литва – это еще и «ворота НАТО в Прибалтике».
«Есть ряд аргументов, из-за которых Литва должна быть первая в этом списке. А после того как будет отработан механизм будем отрабатывать его и на других территориях НАТО. И не только НАТО. Вот, Украина, например, также незаконно выходила из СССР», – подчеркнул он.
Депутат добавил, что не ставит задачу именно забрать территории. Цель – ликвидировать угрозы. «У нас есть право, как у правопреемника Советского Союза, определить их как конфликтные, спорные. Это относится не ко всем территориям. Если страны угрозы не несут, то с ними мы ничего менять не будем – по-прежнему будет мир и дружба», – подчеркнул он.
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СМИ: Украине выдвинули условия для получения статуса кандидата в ЕС
Украина получит статус кандидата на вступление в Евросоюз, но только при условии верховенства закона и борьбы с коррупцией, пишет Bloomberg.
«Ожидается, что 17 июня Европейская комиссия (ЕК) порекомендует предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС, но на условиях, связанных с верховенством закона и борьбой с коррупцией», – цитирует материал РИА «Новости».
Прежде, чем заявка Украины будет рассмотрена, все члены Европейского Союза должны единогласно одобрить решение, однако полдюжины стран, включая Нидерланды, Данию, Швецию и Португалию, скептически относятся к этой идее, отмечает Bloomberg.
Сам сложный процесс вступления может продлиться более десяти лет, говорится в статье.
В субботу глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что комиссия к концу следующей недели готова высказать свое мнение по поводу предоставления Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз.
Ранее сообщалось, что фон дер Ляйен прибыла на Украину для обсуждения заявки Киева на вступление в ЕС.
Эрдоган: Западу нельзя доверять
Политике Запада доверять нельзя, но можно взаимодействовать в сфере науки и культуры, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
«Когда мы спрашиваем у них (Греции – прим. ВЗГЛЯД), для чего вы создаете эти (американские – прим. ВЗГЛЯД) базы, они отвечают: «Против России». А что вы сделали для Украины против России? Их слова полны лжи. Западу нельзя доверять, особенно в том, что касается их политики», – приводит ТАСС слова Эрдогана.
При этом он допустил, что Турция может взаимодействовать с западными странами в сферах науки и культуры. «Но политике Запада доверять нельзя. Они по сей день медлят с нами в ЕС (вопросе вступления Турции – прим. ВЗГЛЯД)», – добавил президент республики.
Ранее Эрдоган высказывал сомнение, что развернутые в Греции военные базы США направлены именно против России.
Политолог Кирилл Семенов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что военного столкновения между Грецией и Турцией ждать не стоит, но турецкий президент, говоря об угрозе военных объектов США в Греции, имеет на это основания.
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В Чехии предсказали сверхдоходы России благодаря санкциям Запада
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Россия будет рада сложившейся из-за западных санкций ситуации на рынке энергоносителей, так как сможет получать дополнительные доходы благодаря высоким ценам на топливо, заявила экономист Илона Швигликова в колонке для Časopis argument.
«Нефтяное эмбарго [ЕС на продаваемую Москвой нефть] – маневр, который будет иметь для ЕС серьезные последствия. Предполагаю, что для Евросоюза они будут значительно хуже, чем для Российской Федерации, которая без труда найдет альтернативные рынки», – приводит мнение экономиста РИА «Новости».
Швигликова отметила, что своими действиями, мотивированными идеологией, ЕС повышает сам для себя цену на нефть. При этом сам европейский регион бедный в плане запасов сырьевых ресурсов, а его страны зависят их поставок.
«Пока ЕС будет хлопотать о новых поставках и страдать от перебоев, а также всего, что с этим связано, Россия будет радоваться высоким ценам на нефть. И даже если ей придется продавать свою нефть с некоторой скидкой, цены для нее все равно будут выгоднее, чем год назад. Думать, что такая политика сломит Российскую Федерацию, абсурдно, и, скорее всего, она лишь приведет к очередным экономическим трудностям в ЕС», – отметила Швигликова.
В прошлую пятницу в Японии заявили о неэффективности санкций против России из-за Индии и Китая. Тем временем средняя стоимость бензина в США превысила 5 долларов за галлон. В прошлую среду стоимость барреля нефти Brent на торгах в Лондоне с поставкой в августе превысила 124 доллара. В тот же день цена на бензин в Британии установила новый рекорд. На этом фоне советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что США интенсивно обсуждают с Европой режимы приобретения российской нефти.
В прошлый вторник глава минфина США Джанет Йеллен заявила, что США хотят, чтобы российская нефть продолжала поступать на мировые рынки, но по сниженным ценам. Днем ранее в Британии усомнились в эффективности санкций ЕС против российской нефти, так как объем ее перевозок европейскими компаниями после 24 февраля только удвоился.
Напомним, в ЕС утвердили шестой пакет санкций против России, в том числе частично отложенное нефтяное эмбарго. Однако разные члены Евросоюза выторговали для себя столько уступок, что шестой пакет больше вредит самому ЕС, чем России. Тем временем Евросоюз начал работу над седьмым пакетом санкций.
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Финляндия отвергла условие Турции для одобрения вступления в НАТО
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Финляндия не согласилась экстрадировать в Турцию участников движения проповедника Фетхуллаха Гюлена или Рабочей партии Курдистана (РПК) как того требует президент Турции Тайип Эрдоган для одобрения заявки страны в Североатлантический альянс, сообщает финское агентство STT.
Агентство запросило в финском минюсте турецкие запросы об экстрадиции за период 2019-июнь 2022 года, сообщает РИА «Новости».
«Финляндия не согласилась передать Турции людей, которые, по мнению Турции, были связаны с движением Гюлена или курдской организацией РПК, которых они считают террористами», – говорится в сообщении.
К началу июня Финляндия получила от Турции десять запросов об экстрадиции, семь из которых удовлетворили. В том числе Финляндия экстрадировала двух человек, за которыми, судя по документам, не было никаких признаков терроризма, сообщает агентство.
Ранее сообщалось, что Турция поставила десять условий Швеции и Финляндии в ответ на снятие вето на членство в НАТО.
В начале июня Эрдоган заявил, что Турция не имеет намерений менять позицию по вопросу вступления Швеции и Финляндии в НАТО, если с их стороны не будут предприняты необходимые шаги.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что новая стратегия НАТО коснется в том числе сдерживания России. Также агентство Bloomberg сообщило, что в новой стратегической концепции альянса, которая будет принята на июньском саммите НАТО в Мадриде, поведение России может быть обозначено как «непосредственная угроза».
На этом фоне, как пишет Die Welt, в альянсе разгорелось три спора из-за Турции. Во-первых, Турция фактически заблокировала вступление в альянс Швеции и Финляндии, выдвинув условия, исполнить которые Стокгольм и Хельсинки пока не готовы. Во-вторых, недовольство Запада вызвало решение президента Эрдогана начать военную операцию на севере Сирии против курдских сил.
В-третьих, Эрдоган объявил о разрыве связей с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. На этом фоне турецкие ВВС в последние месяцы все чаще нарушают воздушное пространство Греции, из-за чего Мицотакис попросил Конгресс США запретить продажу оружия Турции.
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Шольц пригрозил Британии ответом ЕС на законопроект по Северной Ирландии
ЕС единодушно отреагирует на британский законопроект об изменениях в являющийся частью соглашения о Brexit протокол по Северной Ирландии, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
Шольц считает, что одностороннее решение Лондона «заслуживает сожаления», поскольку стало «уходом от всех договоренностей, которые были между ЕС и Великобританией». Шольц подчеркнул, что у британской стороны «не было причин» так действовать, передает ТАСС.
Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович сообщил, что ЕК «рассмотрит продолжение процедуры нарушения, начатой против правительства Великобритании в марте 2021 года» из-за договора о Brexit, передает РИА «Новости» со ссылкой на Sky News.
Шефчович отметил, что разбирательство приостановили «в духе конструктивного сотрудничества», но новые «односторонние действия Великобритании прямо противоречат этому духу».
Напомним, протокол был создан в рамках соглашения о Brexit. Северная Ирландия покинула ЕС в составе Великобритании, но осталась членом таможенного союза ЕС. Протокол гарантировал, что граница на острове Ирландия должна оставаться прозрачной и свободной от таможенных проверок. Торговля с Великобританией должна подвергаться специальным проверкам.
Из-за бюрократических сложностей поставки продукции в Северную Ирландию были затруднены, что вызвало недовольство населения и сделало невозможным формирование регионального правительства после выборов из-за демарша со стороны проигравшей Демократической юнионистской партии. Весной выступающая за объединение с Ирландией североирландская партия «Шинн Фейн» получила большинство мест на выборах в законодательное собрание региона.
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс представила законопроект, в котором предлагается внести изменения в ключевые разделы протокола.
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Москва предупредила о размытии роли Франции в мире
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Самостоятельная роль Франции в многополярном мире размывается и теряется в хоре чужих голосов, заявил директор первого европейского департамента МИД РФ Алексей Парамонов.
«Мы все отчетливее видим, как самостоятельная роль Франции в многополярном мире, ее прежде особый, неповторимый голос в решении общемировых задач и противостоянии по-настоящему глобальным вызовам размывается, а зачастую и полностью теряется в хоре чужих голосов», – заявил Парамонов РИА «Новости».
«Наши французские оппоненты пока не готовы прислушиваться к нашим многолетним предупреждениям о недопустимости игнорирования коренных российских национальных интересов, в том числе в сфере обороны и безопасности в Европе», – подчеркнул дипломат.
Ранее Макрон напугал Киев, заявив, что «нельзя унижать Россию, чтобы в тот день, когда боевые действия прекратятся, мы могли найти выход с помощью дипломатии». После этого глава МИД Чехии Ян Липавский обвинил Макрона в «непонимании сути проблемы».
В первое воскресенье июня в США заметили панику среди лидеров ЕС из-за успехов России в Донбассе. Ранее стало известно, что представители США, Британии и ЕС в последние недели проводят регулярные встречи без участия властей Киева для обсуждения параметров возможного перемирия и дипломатического урегулирования конфликта на Украине.
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Генсек НАТО допустил возможность территориальных уступок Украины
Мир на Украине возможен, вопрос лишь в цене, в том, каких территориальных уступок он будет стоить Украине, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
«Мир на Украине возможен. Вопрос, какова будет его цена. Сколько территории, свободы и демократии мы готовы заплатить за этот мир. НАТО намерена помогать Украине, чтобы дать ей наиболее сильную позицию за столом переговоров с Россией, которыми должны закончиться боевые действия», – приводит ТАСС слова Столтенберга.
Он отметил, что военные НАТО не участвуют в конфликте на Украине, подчеркнув, что альянс не хочет эскалации боевых действий за пределами этой страны.
«Мы с самого начала войны всегда стремились помогать стране, воюющей за независимость, но мы старались максимально избежать эскалации, поэтому мы никогда не заходили на территорию Украины и мы отказали украинцам в создании бесполетной зоны», – подчеркнул генсек НАТО.
Ранее в США увидели возможность отказа властей Украины от претензий на Крым. В свою очередь экс-госсекретарь США Генри Киссинджер призвал «найти место» для России после событий на Украине. На Западе перестали верить в победу Украины в конфликте с Россией.
До этого в США заметили панику среди лидеров ЕС из-за успехов России в Донбассе. Ранее стало известно, что представители США, Британии и ЕС в последние недели проводят регулярные встречи без участия властей Киева для обсуждения параметров возможного перемирия и дипломатического урегулирования конфликта на Украине.
В начале июня зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что «отказ договариваться» грозит Украине «утратой национального суверенитета». После этого в Германии заметили изменение позиции США по Украине. В мае экс-госсекретарь США Генри Киссинджер призвал Запада перестать пытаться нанести России поражение руками ВСУ во избежание катастрофы в Европе и заставить Киев сесть за стол переговоров.
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Билла Клинтона обвинили в обмане России про нерасширение НАТО
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Бывший президент США Билл Клинтон нарушил данное России обещание не расширять НАТО на восток, заявил американский историк, философ и лингвист Ноам Хомский в беседе с Massachusetts Peace Action.
По его словам, Джордж Буш-старший договорился с Михаилом Горбачевым о том, что Североатлантический альянс не продвинется «ни на дюйм» на восток в обмен на вхождение объединенной Германии в состав блока, передает РИА «Новости».
«Джордж Буш-старший выполнял свое обещание, в первые годы его преемник Билл Клинтон также следовал ему, однако в середине 1990-х он стал говорить противоположные вещи. <…> В 1997 году Клинтон нарушил свое обещание и пригласил Вишеградскую группу в НАТО. Его преемник Джордж Буш-младший распахнул двери всем желающим, пригласив в альянс даже Украину», – высказался Хомский.
Историк отметил, что Билл Клинтон вводил в заблуждение бывшего российского лидера Бориса Ельцина, утверждая, что использует эти заявления для внутренней аудитории в Соединенных Штатах. «Он прямым текстом говорил своему другу Борису Ельцину: «Не беспокойся, мне нужно это, чтобы одержать победу на президентских выборах», – пояснил он.
Хомский также напомнил, что многие американские чиновники на протяжении 35 лет предупреждали Белый дом об опасности игнорирования интересов России в области безопасности.
В начале июня глава МИД России Сергей Лавров рассказал о грубом ответе НАТО на вопрос о расширении альянса. В конце апреля Лавров обвинил страны НАТО в нежелании учитывать интересы Москвы в ходе переговоров по гарантиям безопасности. В конце марта помощник российского президента Владимир Мединский заявил, что на Украине силами НАТО годами создавался антироссийский плацдарм, требования Москвы по безопасности игнорировались.
20 февраля президент России Владимир Путин указал лидеру Франции Эммануэлю Макрону о необходимости серьезного отношения США и НАТО к требованиям России по безопасности. Двумя днями ранее немецкие СМИ сообщили, что в Британском национальном архиве был обнаружен документ, который подкрепляет слова российских властей о том, что при объединении Германии СССР было обещано, что НАТО не будет расширяться на восток.
В январе Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Полученный от Запада ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности в Госдуме назвали «однозначно отрицательным». В Совфеде ответ Вашингтона расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией.
Напомним также,12 января посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов призвал Вашингтон отказаться от агрессивной риторики внешнеполитической экспансии и отодвинуть военный потенциал США от российских границ. Днем ранее постпред США при НАТО Джулианн Смит заявила, что ни одна страна НАТО не готова к компромиссам с Россией по теме расширения альянса, организация не рассматривает возможности «откатиться к границам 1997 года». В тот же день заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд предложила Финляндии и Швеции обсудить вступление в НАТО.
10 января замглавы МИД Сергей Рябков вновь призвал НАТО отказаться от освоения территории государств, вступивших в альянс после 1997 года. Он также призвал США к максимальной ответственности, подчеркнув, что нельзя недооценивать риски военной конфронтации. Однако США отклонили требования России о нерасширении НАТО.
7 января госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что Запад якобы не гарантировал Москве, что НАТО не будет расширяться на восток. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не пойдет на компромиссы с Россией по ключевым пунктам безопасности, включая право стран на присоединение.
В декабре 2021 года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. «Ни одного дюйма на восток, сказали нам в 90-е годы. Ну и чего? Надули! Просто нагло обманули. Пять волн расширения НАТО. И теперь уже пожалуйста – в Румынии сейчас уже, в Польше появляются соответствующие системы», – сказал Путин.
Он напомнил, что Североатлантический альянс продвинулся к российским рубежам, сейчас уже идет речь о том, что и Украина будет в НАТО. «Вы должны нам дать гарантии. Вы. И немедленно, сейчас. А не забалтывать это десятилетиями, и под такой вот мягкий говорок о необходимости обеспечения безопасности для всех делать то, что планируете», – сказал президент. Он пояснил, что действия России будут зависеть «не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу».
1 декабря 2021 года президент Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств предложил начать предметные переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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В Финляндии запустили самый быстрый суперкомпьютер в Европе
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Самый быстрый суперкомпьютер в Европе запускается в Финляндии, будет широкодоступен для пользователей с сентября, говорится в сообщении Еврокомиссии (ЕК).
«Европейское совместное предприятие по высокопроизводительным вычислениям (EuroHPC) представит свой новейший суперкомпьютер Lumi, расположенный в Каяаани, Финляндия. Lumi – самый быстрый и наиболее энергоэффективный суперкомпьютер в Европе, занимающий также третье место по скорости в мире... Lumi станет общедоступным для европейских пользователей в сентябре 2022 года», – сообщает РИА «Новости».
Это совместный проект EuroHPC и консорциума десяти европейских стран: Финляндии, Бельгии, Чехии, Дании, Эстонии, Польши, Швеции (входят в ЕС) и Швейцарии, Исландии, Норвегии (не входят в ЕС).
Lumi должен способствовать научным прорывам, к примеру, в медицинских и климатических исследованиях, в частности, в сфере диагностики рака, отмечает ЕК.
Ожидаемая пиковая производительность Lumi составит 550 петафлопс – это 550 миллионов миллиардов вычислений в секунду.
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В НАТО удивились блокировке Турцией процесса вступления Швеции и Финляндии в альянс
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не ожидал, что Турция заблокирует процесс вступления Швеции и Финляндии.
По его словам, все еще есть возможность преодолеть «законные» опасения Анкары по поводу терроризма и продажи оружия «в разумные сроки», сообщает РИА «Новости».
«Ранее у нас не было оснований полагать, что будут какие-либо проблемы. Опасения Турции не новы. Турция – важный союзник, а когда союзник поднимает вопросы безопасности, мы должны их решать», – заявил Столтенберг британской газете Financial Times.
Он заявил, что его цель состоит в том, чтобы Финляндия и Швеция стали членами НАТО как можно скорее, и подчеркнул, что нет крайнего срока для решения этого вопроса к саммиту НАТО в конце июня.
Кроме того, Столтенберг выразил признательность премьер-министру Швеции Магдалене Андерссон за «готовность Швеции устранить обеспокоенность Турции» путем внесения поправок в антитеррористические законы и предложения упростить продажу оружия Анкаре.
Накануне Турция отказалась поддержать вступление Финляндии и Швеции в НАТО из-за недружественной политики Хельсинки и Стокгольма и поддержки Рабочей партии Курдистана. В прошлую субботу Финляндия отвергла условие Турции для одобрения вступления в НАТО.
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Стало известно о полетах самолетов российских бизнесменов в обход санкций ЕС
Несколько частных самолетов и вертолетов, принадлежащих или имеющих отношение к российским бизнесменам, смогли совершить полеты в европейском воздушном пространстве, несмотря на санкции Евросоюза, сообщает Die Welt.
С момента введения санкций изданию, как отмечается, удалось отследить около 30 таких полетов. Указывается, что данные об этих рейсах находятся в открытом доступе на специализированных сайтах. К примеру, утверждается, что в начале марта самолет с номером T7-7AA, якобы принадлежащий российскому бизнесмену Альберту Авдоляну, но зарегистрированный в Сан-Марино и находящийся под управлением швейцарской компании, смог вылететь из Ниццы в Стамбул, передает ТАСС.
Как подчеркивает издание, представители ЕС признают, что в связи с непрозрачными схемами регистрации собственности, при которых для сокрытия владельца используются иностранные компании и офшоры, применение санкций в отношении бизнес-джетов и вертолетов оказывается затруднено.
Напомним, 27 февраля министры иностранных дел 27 стран Евросоюза одобрили полное закрытие воздушного пространства сообщества для российских самолетов. 28 февраля Россия закрыла воздушное пространство для 36 стран в качестве ответной меры. Полеты из этих стран могут быть выполнены по специальному разрешению, выданному Росавиацией или МИД России.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
Турция отказалась поддержать вступление Финляндии и Швеции в НАТО
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Анкара отрицательно относится к реализации планов вступления Швеции и Финляндии в НАТО, так как эти страны поддерживают терроризм и проводят недружественную политику по отношению к Турции, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу после переговоров с чешским коллегой Яном Липавским.
«Добивающиеся членства в НАТО [Швеция и Финляндия] поддерживают терроризм и вводят рестрикции по отношению к Турции», – приводит ТАСС слова Чавушоглу, находящегося с визитом в Чехии. Он также отметил, что Стокгольм и Хельсинки оказывают помощь организациям курдов, которые Анкара считает террористическими.
В то же время чешский министр иностранных дел заявил, что позиции Чехии и Турции по вопросу принятия Швеции и Финляндии в НАТО расходятся. «Вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс укрепит обороноспособность блока и безопасность в Центральной Европе», – утверждал Липавский.
Стороны также обсудили ситуацию на Украине и возникшую из-за конфликта в этой стране угрозу международного продовольственного кризиса. Чавушоглу напомнил о турецкой инициативе создания коридоров, по которым могла бы быть вывезена пшеница, складируемая в украинских портах. По данному вопросу, отметил он, в Турции могла бы вскоре состояться четырехсторонняя встреча ООН, РФ, Украины и Турции.
«Мы ожидаем, что ответит нам на это наше предложение Россия», – сказал глава турецкой дипломатии. Чавушоглу на этой неделе обсудил ситуацию на Украине с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
Главы МИД Чехии и Турции выразили поддержку киевским властям и назвали Россию «одной из двух главных угроз, которым противостоит современный мир». Второй, как сказал Чавушоглу, является международный терроризм.
Липавский и Чавушоглу также рассмотрели перспективы чешско-турецкого сотрудничества в свете предстоящего перехода к Праге председательства в Совете Евросоюза. Она будет возглавлять сообщество с 1 июля по 31 декабря 2022 года включительно.
Ранее в субботу Финляндия отвергла условие Турции для одобрения вступления в НАТО.
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Папа Римский: Сейчас идет третья мировая война
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Папа Римский Франциск заявил о начале третьей мировой войны, отметив, помимо Украины, конфликты в Нигерии, Конго и Мьянме, до которых «никому нет дела», пишет La Stampa.
«Несколько лет назад мне пришло в голову сказать, что мы проживаем третью мировую войну по частям. Сегодня, я считаю, была объявлена третья мировая война», – передает РИА «Новости» его слова в беседе с руководителями иезуитских изданий Европы.
Понтифик призвал задуматься над тем, что происходит с человечеством, «которое пережило три мировые войны за столетие».
Также папа Римский обратил внимание на то, что, помимо Украины, конфликты продолжаются и в других странах: в Нигерии, Конго, Мьянме – но «никому до этого нет дела». Также Франциск вспомнил о столкновениях в Руанде 25 лет назад и еще раз подчеркнул, что мир находится в состоянии войны.
Напомним, в мае понтифик допустил, что НАТО играет негативную роль в эскалации украинского кризиса. «[Вероятно], лай НАТО у дверей России привел к реакции Кремля. Гнев, не знаю, был ли спровоцирован, но, вероятно, способствовал», – сказал понтифик в беседе с главным редактором газеты Corriere della Sera Лучано Фонтаной.
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