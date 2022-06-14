ЦБ раскрыл схему мошенничества с кешбэком

Мошенники придумали новую схему хищения средств у граждан: они якобы обменивают накопленный кешбэк и бонусные баллы на рубли, сообщил Центробанк.

Мошенники звонят клиентам банков под видом их сотрудников, они утверждают, что накопленный за покупки кешбэк и другие бонусы можно обменять на рубли, сообщается на сайте регулятора.

«Для этого мошенники запрашивают у человека банковские данные и СМС-код, полученный от банка, якобы для подтверждения операции и оплаты комиссии за услугу. Однако на самом деле злоумышленники, заполучив эти сведения, совершают кражу денег со счета», – указали в ЦБ.

Регулятор советует прерывать такие звонки при поступлении, сотрудники банков никогда не запрашивают по телефону финансовые данные, включая код с оборотной стороны карты или код, который пришел по СМС.

«По любым банковским вопросам, в том числе по кешбэку, самостоятельно позвоните в банк по номеру, указанному на оборотной стороне карты или на сайте кредитной организации», – подчеркнул Центробанк.

Ранее в правительство внесли проект закона, предусматривающий оперативный обмен информацией между ЦБ и МВД. Он позволит блокировать всю цепочку счетов в рамках одного уголовного дела в связи с мошенническими списаниями с банковских карт.