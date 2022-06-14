Европейские предприятия начали закрываться без российских энергоресурсов

Некоторые европейские предприятия вынуждены закрыться из-за отсутствия дешевых российских энергоносителей на своем рынке, пишет The Wall Street Journal.

По информации газеты, эти фабрики не могут выдержать конкуренции на глобальном рынке с американскими и ближневосточными фабриками, поскольку цены там на энергоносители значительно ниже, чем в Европе. В настоящее время цены на газ в Европе почти в три раза выше, чем на рынке США, передает ТАСС текст статьи WSJ.

При этом европейские предприятия пытаются найти альтернативы российским энергоносителям, поскольку опасаются, что Москва якобы может внезапно прекратить поставки газа.

В то же время отмечается, что европейская индустрия может оказаться в невыгодном конкурентном положении в долгосрочной перспективе из-за поэтапного отказа от российских энергоносителей, если предприятия Европы не смогут внедрить технологии, позволяющие резко сократить потребление ископаемого топлива. При этом эти технологии потребуют больших инвестиций, указывает газета.

2 июня послы стран Евросоюза на встрече в Люксембурге одобрили шестой пакет санкций против России. Его ключевым пунктом стал запрет на поставки российской нефти морским путем, который должен вступить в силу через полгода. Под санкции не попали поставки через нефтепровод «Дружба», однако послы согласовали возможность введения такого запрета. Кроме того, теперь запрещается предоставлять услуги российским компаниям в нефтяной отрасли. При этом разные члены Евросоюза выторговали для себя столько уступок, что шестой пакет больше вредит самому ЕС, чем России.

Президент Владимир Путин подчеркивал, что Европейская комиссия последние несколько лет ведет недальновидную политику в энергетической сфере.