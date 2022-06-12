Кравцов: В школах Запорожья продолжат изучение украинского языка

Школьники Запорожской области продолжат изучать украинский язык по примеру того, как это делается с языками в национальных республиках – субъектах России, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.

«У нас общие корни языковые, поэтому не думаю, что какие-то явные проблемы будут. Мы дадим возможность изучить русский язык, но я считаю, что нужно оставить в школах изучение и украинского языка – так делается во всех национальных республиках. В России есть возможность во всех республиках изучать национальный язык. Это вопрос постепенный, есть соответствующие методики. И не думаю, что будут какие-то проблемы», – цитирует его ТАСС.

Кравцов добавил, что желающие поступить в российские вузы выпускники из Запорожской области будут максимально обеспечены местами для учебы

«Мы сделаем все, чтобы 1 сентября открылись школы, чтобы школы были максимально готовы работать по российским стандартам. Российское школьное образование – одно из лучших в мире. <…> Интеграция [в российскую образовательную систему для школ Запорожской области] произойдет, мы уже определенные шаги в этом направлении делаем: подготовка учителей, поставки учебников – эти вопросы решены; работаем с инфраструктурой, подготовкой школ к 1 сентября», – отметил Кравцов.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время более 6,5 тыс. книг передаст вузам и школам Донбасса логистический центр «Наше слово», созданный по инициативе Минобрнауки России на базе Донского государственного технического университета (ДГТУ).

В начале июня стало известно, что школы Донбасса и освобожденных территорий к началу учебного года помогут подготовить «Единая Россия» и Минпросвещения. Речь идет как об обеспечении образовательных организаций учебной и методической литературой, так и о проведении оперативных ремонтных работ.