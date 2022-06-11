СМИ: Гриб от взрыва поднимается в районе Авдеевки

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11 июня, суббота | Последнее обновление — 21:48 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин подписал законы о неисполнении постановлений ЕСПЧ в России с 15 марта
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Масштабирование продовольственного кризиса грозит Европе небывалой волной миграции из Северной Африки и Ближнего Востока, могущая по своим масштабам превысить миграционную волну, поднятую Арабской весной, сирийским, ливийским, афганским и коронавирусным кризисом, вместе взятыми.
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Больше всего реакций и пользовательского внимания собирают негативные либо сенсационные материалы, апеллирующие к эмоциям. Именно поэтому фейки, скандалы, жестокий и провокационный контент активно продвигаются алгоритмами.
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Хорошо, что у противников России больше нет иллюзий насчет русской культуры. Прежде они противопоставляли русскую культуру и российское государство.
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На фото - историческое событие. Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий и исполняющая обязанности мэра Мелитополя Галина Данильченко (слева) проводят церемонию выдачи российских паспортов жителям Мелитополя. Это произошло впервые
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В России открыто грузовое сообщение по автомобильному мосту Благовещенск – Хэйхэ. По трансграничному переходу, принятому в эксплуатацию почти два года назад, но закрытому из-за пандемии, прошли первые грузовики. С 11 июня мост переходит на ежедневный режим работы
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Херсонская область решила изменить символику региона – в ее основу лег первый герб города Херсона и прилегающего уезда, утвержденный в 1803 году. Газета ВЗГЛЯД вспомнила, как выглядели дореволюционные гербы губерний Малороссии и Новороссии.<br>Из описания херсонского герба следует: серебряный крест означает возрождение на Руси старейшей епархии — Херсонесской. Три короны обозначают трех исторических лиц, связанных с крещением Древней Руси, — византийских императоров Василия и Константина, а также их сестры Анны, вышедшей замуж за князя Владимира Святого
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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СМИ: Гриб от взрыва поднимается в районе Авдеевки
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Сильный взрыв произошел в районе Авдеевки в ДНР, в городе расположен химкомбинат «Коксохим», гриб от взрыва виден из Донецка.
Авдеевку сейчас контролируют украинские войска. Гриб начал появляться сразу после серии обстрелов. Обстрелы со стороны украинских войск велись в это же время – в районе 20.30 – 21.00 мск – по Донецку, передает корреспондент РИА «Новости».
Как сообщили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), украинские войска из Авдеевки после 20.30 выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра по Верхнеторецкому и обстреляли из «Градов» населенный пункт Минеральное в ДНР.
Ранее сообщалось, что в центре столицы Донецкой народной республики – Донецке – произошел сильный взрыв.
Австрия выдвинула условие предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС
Австрийский канцлер Карл Нехаммер сообщил, при каком условии его страна согласится предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС.
Нехаммер во время визита в Эстонию заявил, что согласие на предоставление Украине статуса Австрия даст, если такой же статус получат «страны Западных Балкан и Молдавия», передает ТАСС со ссылкой на Австрийское агентство печати.
Напомним, Нидерланды и Дания выступили против предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС. Германия предлагает компромисс – дать Киеву условный статус кандидата.
Лукашенко не исключил, что Белоруссии придется «воевать за Западную Украину»
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Возможно, Белоруссии придется участвовать в конфликте за Западную Украину, чтобы коллективный Запад ее «не оттяпал», заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
По мнению Лукашенко, страны Запада «до сих пор не ушли от цели выровнять фронт, чтобы он проходил: Смоленск-Псков, Смоленск-Брянск-Курск и туда до Ростова». «А мы, тысячу почти километров, балкон этот, его надо срезать», – приводятся слова Лукашенко на сайте президента Белоруссии.
Он заявил, что на Западе «не остановятся» и «зайдут с Украины Западной или еще откуда-то». «Еще, может, за Западную Украину придется воевать, чтобы не оттяпали. Потому что это для нас смерти подобно, не только для украинцев. Страшные процессы происходят вокруг», – сказал он.
Лукашенко прокомментировал упреки в адрес Белоруссии и России по поводу вывоза с Украины зерна: «Слышали проблему вывоза зерна. И все говорят: голод и прочее, вот это главное. Не это главное. Народу в мире надоел вот этот против России оголтелый накат. Он обратный эффект уже имеет. Надо пожевать что-то новое - дали зерно. Кто виноват? Лукашенко с Путиным, оказывается. Слушайте, я обезумел, когда это услышал. Я виноват, что Украина зерно не может вывезти?».
Он считает, что «американцы не смогли весь мир организовать и бросить» против России и Белоруссии. В связи с этим США «подняли тему голода», хотя тот «до пандемии уже хорошо обрисовался». В Вашингтоне, по его словам, «хотят через этот вселенский голод организовать остальные страны, подтянуть к себе, чтобы бомбить здесь Россию», а также Белоруссию. Лукашенко отметил, что на Украине «этого зерна столько нет, сколько они говорят». Кроме того, Россия и Белоруссия уже предложили маршруты для экспорта зерна, отметил он.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Киевским властям был выдвинут ряд политических условий, в частности, законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, а также признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Украина не смогла сорвать концерт пианистки Лисицы в Венгрии
Украинское посольство в Будапеште предприняло попытки помешать концерту пианистки Валентины Лисицы в Российском культурном центре, сообщило посольство России в Венгрии.
Российское посольство указало, что Лисица – уроженка Киева, но придерживается «отличного от официальной позиции киевских властей мнения по поводу ситуации на Украине». Ее концерт был посвящен Дню России. Украинская сторона «попыталась воспрепятствовать проведению концерта, направив соответствующую ноту всем дипломатическим миссиям, находящимся в Будапеште», но «эта пиар-акция только подогрела интерес к мероприятию», передает ТАСС.
При этом запланированное на 3 июня в «Летнем театре» на острове Маргит на Дунае выступление Лисицы «было отменено руководством театра с «подсказки» украинского посольства». Однако в Российском культурном центре концерт состоялся, на нем присутствовали представители венгерской общественности, дипломаты и любители музыки.
2 мая Лисица в память о погибших в Одесском доме профсоюзов провела у посольства Украины в Москве концерт классических композиций.
Запорожская область рассказала о закупках зерна Северной Америкой
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Страны Северной Америки закупают зерно на освобожденных от украинских формирований территориях Запорожской области «по хитрым схемам», сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
Рогов отметил, что «Запорожская область – это по сути закрома Родины, это такая житница юга Руси всегда». Он напомнил, что во времена СССР «были очень большие урожаи зерна, каждый собранный миллион тонн зерна отмечался вымпелами, наградами, премиями», передает ТАСС.
«К нам обращаются сельхозпроизводители, которым некуда девать зерно от его переизбытка еще с прошлогоднего урожая. Поэтому начали искать рынки сбыта и достаточно быстро, помимо российского рынка сбыта», – сообщил он.
В регионе «договорились с представителями Ближнего Востока, Африки, Северной Америки, кстати, которая пугает санкциями, но, тем не менее, наше зерно покупает с радостью – понятно, через посредников и по хитрым схемам, но суть в этом», заявил Рогов.
Он сообщил, что расчеты проводятся как безналичным способом, так и наличным, поскольку банковская система пока представлена в области только одним банком. Однако идут переговоры с несколькими системообразующими российскими банками по вопросу их присутствия в регионе. Как заверил Рогов, «это дело ближайших дней, тогда уже совсем не будет никаких отличий от любого другого российского региона, где возможно пользование карточками, платежами, переводами денежными».
Напомним, Европейский союз призывает все страны не покупать российское зерно, которое якобы вывезено с Украины. Тем временем президент Сенегала, председатель Африканского союза Маки Саль сообщил, что санкции против России мешают африканским предпринимателям покупать зерно и удобрения, без которых Африке грозит голод.
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США оценили возможность участия ВМС в решении вопроса экспорта зерна с Украины
ВМС США могут задействовать для решения проблемы экспорта зерна с Украины, но Вашингтон отдает приоритет дипломатическому пути, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.
На конференции по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе «Диалог Шангри-ла» Остина спросили, могут ли военно-морские силы США быть задействованы при транспортировке зерна из черноморских портов Украины, передает РИА «Новости».
«Вы спрашиваете, могут или нет наши войска в этом и других регионах стать фактором добавленной стоимости. Конечно, мы можем», – ответил руководитель военного ведомства США, но заверил, что Вашингтон «всегда хочет сначала поискать дипломатического решения». Остин «видит много энергии, которая задействована сейчас в этой сфере». Он выразил надежду, что «случатся правильные вещи».
Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия никак не препятствует вывозу зерна на судах из черноморских портов, проблема в минировании портов и прибрежных вод, организованном украинской стороной.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял: «Если не будет решен вопрос, что наша страна в безопасности, никакое зерно никуда никому не поедет. Потому что для нас вопрос безопасности номер один».
Украина лишилась арбузов из-за потери Запорожской и Херсонской областей
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На Украине ожидается дефицит арбузов и черешни из-за потери Запорожской и Херсонской областей, заявил первый замминистра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий на телеканале «Украина 24».
«По бахчевым культурам основные регионы выращивания – это Херсонская и Запорожская область. Выращиваются также бахчевые культуры, арбузы в Одесской области, но там меньше объемы», – передает РИА «Новости» его слова.
Высоцкий добавил, что альтернативы херсонским и запорожским арбузам у Киева нет. Кроме того, «сложная ситуация» и с черешней, так как находящийся под контролем РФ Мелитополь в Запорожской области был на Украине главным центром ее выращивания, заключил он.
Ранее Высоцкий заявил, что в стране прогнозируется дефицит объемов хранилищ зерновых на уровне 15 млн тонн. По его словам, сейчас идут закупки «мобильных элеваторных банков» и «больших пластиковых рукавов», чтобы иметь в резерве оборудование для хранения 10-15 млн тонн зерновых.
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Глава МИД Чехии подтвердил гибель присоединившегося к ВС Украины чеха
Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский подтвердил в субботу гибель на Донбассе гражданина республики, присоединившегося к подразделениям украинских военных, сообщает информационное агентство ЧТК.
«Могу подтвердить, что на Украине погиб гражданин Чехии. Это произошло в Донецкой области», – передает ТАСС слова министра.
Президент Чехии Милош Земан ранее разрешил 103 гражданам республики присоединиться к ВС Украины. Чешское законодательство запрещает службу в военных или полувоенных иностранных подразделениях без согласия главы государства. Данное требование распространяется также на иностранцев, имеющих вид на жительство в стране.
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Зеленский отказался выпускать с Украины военнообязанных мужчин
Украинский президент Владимир Зеленский ответил отказом на петицию, в которой предлагалось отменить запрет на выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.
Зеленский заявил, что конституция позволяет запретить покидать территорию страны в условиях военного или чрезвычайного положения, ограничивая «конституционные права и свободы человека и гражданина». Отмену этих ограничений, как заявил Зеленский, «предполагается произвести после завершения действия правового режима военного положения», передает ТАСС.
Напомним, авторы петиции попросили Зеленского отменить запрет на выезд с территории страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет и вернуть свободное пересечение границы украинскими гражданами. Тем временем советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусов предлагает брать с них деньги (3-5 тыс. долларов) за возможность выехать за границу.
The Washington Post: Запад перестал верить в победу Киева
На Западе из-за превосходящей в разы российской огневой мощи не верят в победу Киева в противостоянии с Москвой, пишет американская газета The Washington Post.
«На Украине почти полностью истощились боеприпасы для советского вооружения, которое составляет основу арсенала украинской армии. Эти системы стоят на вооружении у восточноевропейских стран, но у них уже закончились излишки, которые можно было бы пожертвовать», – цитирует статью РИА «Новости».
Западная же помощь прибывает в недостаточном количестве, отмечает журналист.
По мнению The Washington Post, из-за превосходящей в разы российской огневой мощи Запад больше не верит в успех украинских боевиков.
Ранее депутат канадского парламента от Либеральной партии Иван Бейкер подтвердил, что в странах Запада накапливается «усталость» от Украины, что выражается в призывах к Киеву уступить часть территорий.
В ДНР заявили о подготовке к суду над наемником из Южной Кореи
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Министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова заявила, что сейчас идет подготовка к суду над гражданином Южной Кореи, воевавшим на стороне Украины.
Сейчас множество наемников воюют на стороне киевского режима, поэтому возможны разбирательства в отношении и других наемников по мере сдачи в плен.
«Сейчас готовится приговор, насколько нам известно, по наемнику из Южной Кореи, это их гражданин, который воевал на стороне вооруженных сил Украины», – передает РИА «Новости» слова Никоноровой, сказанные в эфире проекта «Соловьев Live».
Позже Никонорова добавила, суд над наемником из Южной Кореи состоится не в ДНР, а на его родине, потому что он сбежал.
Напомним, в четверг в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. При этом председательствующий судебной коллегии по делу пояснил, что осужденные смогут обжаловать приговор.
Посол ЛНР рассказал о переговорах с боевиками на «Азоте» в Северодонецке
Контакт с боевиками на заводе «Азот» в Северодонецке налажен, ведутся переговоры о безопасном выходе мирных граждан, сообщил посол Луганской народной республики в России Родион Мирошник.
«С боевиками налажен контакт, ведутся переговоры о безопасном выходе мирных граждан с территории завода. Украинским формированиям будут гарантированы жизнь и адекватное отношение в соответствии с международными требованиями, если они выпустят заложников, а сами прекратят сопротивление и сдадутся в плен без каких-либо условий», – написал он в своем Telegram-канале.
Мирошник добавил, что на заводе могут оставаться до 500 мирных жителей, которые прятались в бомбоубежищах. Также около 300-400 украинских боевиков заблокированы на заводе, которые «концентрируются возле первой проходной химкомбината».
Накануне сообщалось, что ВСУ блокированы на территории завода «Азот» в Северодонецке и пытаются выйти на контакт.
Ранее Минобороны России сообщало, что украинские боевики заминировали емкости с химией, находящиеся на территории завода «Азот», чтобы подорвать их при отступлении и обвинить в этом Россию.
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Ко Дню России в Херсонской и Запорожской областях выдали первые российские паспорта
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Первые российские паспорта выданы в Мелитополе получившим российское гражданство, сообщил в субботу член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. Также первые паспорта гражданина России выдали в Херсоне, документ, удостоверяющий личность, получили 23 человека.
«Сегодня в Мелитополе состоялась церемония выдачи первых российских паспортов», – передает ТАСС его слова.
Также первые паспорта гражданина России выдали в Херсоне, документ, удостоверяющий личность, получили 23 человека, включая главу военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо, передает корреспондент «РИА Новости».
«Это эпохальное событие для нас. В Херсонской области торжественно получили подтверждение гражданина России. Это самый главный документ, который есть в жизни человека», – сказал Сальдо.
Пресс-секретарь военно-гражданской администрации региона Сергей Мороз рассказал, что выдача первых паспортов приурочена к предстоящему празднованию Дня России.
В начале июня стало известно, что власти Мелитополя начинают готовиться к проведению референдума о воссоединении с Россией.
Ранее во вторник в главном совете военно-гражданской администрации Запорожской области сообщили, что прорабатывается вопрос о референдуме по воссоединению региона с Россией. Днем ранее Мелитополь объявили временной столицей Запорожской области.
Напомним, 25 мая президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства России жителями Запорожской и Херсонской областей Украины. В тот же день Запорожская область вернула герб времен Российской империи. После этого в главном совете военно-гражданской администрации Запорожской области предложили передать России украинские военные базы для обеспечения безопасности жителей региона.
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Зеленский заявил о череде переворотов из-за голода в Азии и Африке
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на форуме Сингапуре заявил о возможности голода в Азии и Африке из-за прекращения поставок зерна из Украины, что станет причиной нестабильности и череды переворотов.
«Если мы не сможем экспортировать наше продовольствие, которого очень не достает на мировом рынке, мир столкнется с острым и тяжелым продовольственным кризисом и голодом во многих странах Азии и Африки», – передает РИА «Новости» со ссылкой на его выступление.
По словам Зеленского, нехватка продовольствия приведет к политическому хаосу, к свержению правительств множества стран, изгнанию политиков.
Ранее в Кремле заявили, что министр иностранных дел Сергей Лавров на переговорах в Турции в продолжение разговора на высшем уровне будет обсуждать вопросы вывоза украинского зерна.
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна. Путин также предложил несколько способов вывезти украинское зерно.
Власти Херсонской области заявили, что регион никогда не вернется в состав Украины
В Херсонской области проходит четкая интеграция в Россию, регион уже никогда в жизни не вернется в состав Украины, заявил заместитель главы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов.
«Сейчас идет четкая интеграция в Российскую Федерацию, мы уже никогда в жизни не вернемся в состав той Украины, в которой верховенство всех возможных прав и прав человека в том числе занимали предатели Украины, такие как Зеленский, Порошенко и прочая клика, которая разбазаривала и разворовывала нашу страну», – сообщил он в своем Telegram- канале.
Более того, по словам Стремоусова, долги жителей Херсонской области перед украинскими банками, скорее всего, будут списаны.
«Забегая вперед скажу всем, что, скорее всего, все долги, которые остались после коллекторов и прочих разных украинонацистских банков будут списаны», – заявил он.
Ранее Стремоусов сообщил, что Херсонская область, вероятно, будет проходить процедуру вхождения в состав России путем проведения референдума, затем состоятся выборы для формирования законодательной власти.
Он также заявлял, что Херсонская область, которая была освобождена от украинских националистов в середине марта, продолжит курс на интеграцию с Россией вне зависимости от позиции Брюсселя и отказа Евросоюза признавать выданные в регионе российские паспорта. Власти региона сообщали, что Херсонская область отметит День России вместе со всем российским государством, чтобы жители почувствовали себя частью большой страны.
25 мая президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства России жителями Запорожской и Херсонской областей Украины. Во вторник в главном совете военно-гражданской администрации Запорожской области сообщили, что прорабатывается вопрос о референдуме по воссоединению региона с Россией.
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«Альфа-Групп» опровергла сообщения о попытках Фридмана стать украинцем
Сооснователь «Альфа-Групп» Михаил Фридман не пытался получить украинское гражданство, заявила компания.
Представитель «Альфа-Групп» заверил, что «никаких переговоров на эту тему не было, информация не соответствует действительности», передает РБК.
Напомним, глава украинского Нацагентства по предотвращению коррупции Александр Новиков утверждал, что Фридман хочет получить гражданство Украины, чтобы обойти санкции, «перерегистрировав основные активы на Украину».
В начале мая французские власти арестовали виллу, принадлежащую семье Фридмана, в Сен-Тропе на Лазурном берегу. Фридман, в отношении которого были введены санкции, заявил испанской газете País, что ему не хватает денег на то, чтобы даже сходить в ресторан.
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