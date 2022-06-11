В Минпромторге заявили о замене японских бульдозеров на белорусские и российские

Военный моряк оценил перспективы высадки российского десанта в районе Очакова

«У российских сил появляется возможность проведения десантной операции в районе Очакова, то есть нанесения удара в тыл ВСУ, в обход украинских укреплений, оборудованных восточнее Николаева», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Максим Климов. Ранее стало известно, что подконтрольный ВСУ порт Очаков остался без защиты со стороны моря.

Если украинская сторона действительно утратила возможность защищать Очаков со стороны моря, а лежащая напротив города Кинбурнская коса оказалась в руках ВС РФ, то теперь не исключена высадка нашего десанта в районе Очакова, полагает капитан III ранга запаса Максим Климов.

«Но даже если наши Вооруженные силы не сочтут нужным проводить высадку десанта, сам по себе полный контроль над акваторией Кинбурнской косы резко затрудняет для ВСУ проведение оборонительных мероприятий, например – постановку минных заграждений в море. Впрочем, все что и до этого ставили украинские военные, можно охарактеризовать одним словом – «непрофессионально», – пояснил Климов.

Ранее в соцсетях появился видеоролик, снятый предположительно в акватории Очакова. На нем видно, как украинский боевой корабль уходит от артобстрела, который ведут по нему с суши. Комментируя ролик, Климов предположил, что акватория между Очаковом и Кирнбурнской косой, вероятно, ранее была все же заминирована украинской стороной. «Думаю, судно могло так быстро двигаться, поскольку у командования была карта расположения мин», – предположил эксперт.

Стоит напомнить, что Очаков очень важен с историко-символической точки зрения, добавил Климов. «В битвах за эти территории отметились великие люди: кроме Суворова, во времена Потемкина и Екатерины Второй там сражался и американский контрадмирал Пол Джонс, находившийся на русской службе, национальный герой и основатель флота США», – рассказал эксперт.

В пятницу источник ТАСС в российских силовых структурах сообщил, что украинская морская оборона города Очакова Николаевской области осталась без кораблей. Собеседник уточнил, что к обороне Очакова, стоящего на выходе из Днепро-Бугского лимана в Черное море, было привлечено всего два корабля ВМСУ – малый противолодочный корабль «Винница» и средний десантный корабль «Юрий Олефиренко». По словам источника, «Винница» затоплена. «А по «Юрию Олефиренко» принято решение вывести его из района боевых действий в связи с низким морально-психологическим состоянием экипажа, члены которого отказались выполнять приказы командования по патрулированию Днепровского лимана», – сказал собеседник.

В итоге Вооруженные силы России после освобождения стратегически важной части Николаевской области – района Кинбурнской косы – открыли водный путь на город Очаков, сообщил источник. Собеседник добавил, что военно-морская база, которую строили в Очакове при участии представителей стран НАТО, в данный момент закрыта, а ее персонал давно эвакуирован.