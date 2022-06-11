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11 июня, суббота | Последнее обновление — 11:20 | vz.ru
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Войска Украины обстреляли Горловку 10 снарядами за 12 минут
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Украинские войска обстреляли населенные пункты Доломитное и Горловку, выпустив за 12 минут 3 мины и 10 снарядов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 9.28 – н.п. Новолуганское – н.п. Доломитное: выпущено 3 мины калибром 120 мм; 9.40 – н.п. Новгородское – н.п. Горловка: выпущено 10 снарядов калибром 152 мм», – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось украинские войска 60 раз обстреляли территории Донецкой народной республики за сутки, выпустив 522 единицы боеприпасов, погибли пять человек, 21 ранен.
Вернувшийся из Донбасса военкор ответил на слова Соловьева о «мерзотной либероте»
Военный корреспондент Ura.ru Дмитрий Григорьев, выступая перед 40 студентами УрФУ в «Ельцин-центре», прокомментировал высказывание телеведущего Владимира Соловьева, назвавшего Екатеринбург «центром мерзотной либероты».
«Лично меня задели слова Соловьева, даже разозлили. Ведь я знаю точно, что на Урале много патриотов. Но без Соловьева, без его резких заявлений как про Екатеринбург, так и про Ельцин Центр наша такая публичная встреча не состоялась бы», – сказал Григорьев, отвечая на вопросы студентов. Он также поблагодарил «Ельцин-центр» за предоставление площадки, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Напомним, в конце апреля Соловьев в программе «Полный контакт» в эфире радиостанции «Вести ФМ» побеседовал с полпредом президента в Уральском федеральном округе Владимиром Якушевым. «У вас в Екатеринбурге центр такой мерзотной либероты, которая породила многих подонков, скрывающихся теперь за границей», – сказал ведущий. По его мнению, у некоторых людей в головах «такой мусор, что прям чистить и чистить».
На слова Соловьева резко отреагировал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он призвал телеведущего «следить за своим языком», а также заявил журналисту, что теперь горожане «будут его ждать», чтобы «ответить на обвинения». Комментируя обращение Куйвашева, Соловьев поинтересовался, не «забивает» ли ему губернатор «стрелку».
Помимо Григорьева с лекцией перед студентами в «Ельцин-центре» выступал военкор Эдуард Корниенко. Они рассказали о своей работе в Донецке, Мариуполе и окрестностях городов с 18.02 по 02.04. и с 29.04 по 11.05. Российские корреспонденты были свидетелями ключевых событий спецоперации, в том числе, признания независимости ДНР и ЛНР со стороны России.
«Жители республик радовались, они ждали этого восемь лет. Но самые эмоциональные моменты – это бои, которые мы видели. Так, мы стали свидетелями ракетного удара по центру Донецка – от действий ВСУ тогда погибло более 20 мирных человек», – рассказал Григорьев.
Во время поездки на Донбасс журналисты Ura.ru сталкивались с фейками украинских и западных СМИ и развенчивали их. Говоря о своих творческих планах, Григорьев сообщил, что со следующей недели он станет собственным корреспондентом агентства в Донецке, переехав жить в республику. «В Донбассе строится новая жизнь, мне интересно быть свидетелем этого процесса», – пояснил журналист.
Встреча военкоров Ura.ru со студентами УрФУ была организована по предложению представителя МИД России в Свердловской области Александра Харлова. Это второе мероприятие патриотической направленности в «Ельцин-центре». 31 мая студенты Уральского института управления РАНХиГС встречались здесь с очевидцами различных боевых действий, в том числе с Героем России Сергеем Ворониным.
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В ДНР подсказали Британии способ спасти наемников от смертной казни
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Британия и США остро отреагировали на смертный приговор троим наемникам в ДНР и призвали Россию добиться их освобождения. Однако, как напоминают опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты, когда Киев выносил решения о пожизненном заключении для российских солдат, никто в Вашингтоне и Лондоне не вспоминал о нормах международного права. При этом у Британии по-прежнему есть шансы спасти наемников.
«Военные преступления, которые осуществляли эти наемники, не попадают под Женевскую конвенцию. Кроме того, все события происходили на территории ДНР, а не на территории России, поэтому Москва к этому не имеет никакого отношения. Не очень понятно, зачем британцы и американцы обращаются к россиянам», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
«Поэтому раз судебный процесс прошел в ДНР, и осуждены они по законам ДНР – то и приговор будет приведен в исполнение в соответствии с нормативной базой Донецкой народной республики», – отметил парламентарий.
«В этой связи обращения США и Британии к России не имеют никакого значения. Для того, чтобы каким-то образом повлиять на ситуацию, они должны признать ДНР и вступить в официальные переговоры по этому поводу с властью в Донецке», – подчеркнул собеседник.
Схожей точки зрения придерживается донецкий политолог Владимир Корнилов. «Когда украинские суды принимали совершенно ужасные решения в отношении российских солдат, ни Блинкен, ни Трасс не отреагировали на это. Никто не вспоминал о Женевской конвенции или международном праве. А ведь наш военнослужащий не был наемником. Налицо двойные стандарты Запада», – сказал Корнилов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД.
Собеседник предположил, что приведение приговора в исполнение повлечет за собой ряд последствий. «Это станет большим шоком для Запада и, в частности, для самой Британии, где новости о приговоре стали главной темой для местной прессы. Уверен, это вызовет очередной приступ русофобии и может даже довести до разрыва дипломатических отношений с Россией», – рассуждает Корнилов.
«Но Британия, я думаю, все же начнет торг за своих граждан. Лиз Трасс уже заявила, что намерена обратиться к Украине по поводу отмены приговора наемникам. И британцы оказались в очень непростой ситуации. Для того, чтобы вызволить граждан, им придется пойти хотя бы на неформальный контакт с Донецком. А они этого очень сильно не хотят. Так что они попытаются решить вопрос через Киев и, возможно, даже вспомнят о просьбе этих пленных обменять их на Виктора Медведчука. Хотя это сомнительный вариант», – предположил собеседник.
Россия же не будет, да и не должна вмешиваться в эту историю, уверен эксперт. «Речь идет о решении независимого суда суверенного государства, признанного Россией. При этом, конечно, Москва заинтересована в том, чтобы вызволить российских военнопленных, осужденных на Украине. И я уверен, что уже ведется целый ряд дипломатических мероприятий по этому направлению», – заключил Корнилов.
В четверг в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. При этом председательствующий судебной коллегии по делу пояснил, что осужденные смогут обжаловать приговор.
Один из адвокатов осужденных Павел Косован уже заявил, что приговор планируется обжаловать. «Желание всех троих подсудимых – обжаловать данный приговор, потому что они были не готовы услышать сегодняшнее назначение им меры наказания в виде высшей [меры], то есть смертной казни», – пояснил юрист.
Также в ДНР заявляли, что иностранные наемники, воевавшие в Донбассе на стороне украинских войск, не подлежат обмену, их ждет международный трибунал. Пиннер и Эслин частично признавали вину. При этом в ходе судебного разбирательства было установлено, что британские наемники пришли в украинскую армию несколько лет назад, они получали оплату за службу и знали друг друга.
Озвученный приговор вызвал нервную реакцию на Западе. В частности, американская администрация «озабочена» вынесением смертного приговора троим наемникам и призывает Россию уважать нормы гуманитарного права. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Мы глубоко озабочены сообщениями о фиктивном судебном процессе и вынесением приговора в отношении участников боевых действий, которые законным образом несли службу в Вооруженных силах Украины. Мы призываем Россию и подконтрольные ей силы с уважением относиться к международному гуманитарному праву, включая права и защиту, предоставляемую военнопленным», – передает ТАСС сообщение Блинкена.
В свою очередь британские власти намерены задействовать все возможные дипломатические каналы для разрешения ситуации с Шоном Пиннером и Эйденом Эслином. Об этом сообщил заместитель министра образования Соединенного Королевства Робин Уокер.
«Глава МИД ясно дала понять, что мы предложим любую возможную помощь им и их родственникам. Мы считаем, что к ним должны относиться как к военнопленным в соответствии с Женевской конвенцией. Нет никаких оснований для их судебного преследования. Это нелегитимный суд, устроенный бутафорским правительством», – пояснил чиновник.
Что касается самой главы МИД Британии, то Лиз Трасс также сочла приговор «нелегитимным и фиктивным». «Решительно осуждаю приговор Эйдену Эслину и Шону Пиннеру... Они военнопленные. Это фиктивное решение, не имеющее абсолютно никакой легитимности. Я мысленно с их семьями. Мы продолжаем делать все что можем для их поддержки», – написала министр в Twitter.
Кроме того, как заявил агентству Reuters пресс-секретарь премьер-министра Бориса Джонсона Джейми Дэвис, Лондон «продолжит работать с украинскими властями, чтобы добиться освобождения всех британских граждан, которые служили в украинских вооруженных силах и попали в плен». Он также отметил, что в соответствии с Женевскими конвенциями военнопленные имеют право на иммунитет и не должны использоваться в политических целях.
Тем временем в Донецке не считают, что Лондон действительно хоть как-то обеспокоен судьбой британцев. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, у него нет ни одного свидетельства того, что «власти Великобритании заботились бы о своих гражданах и были бы обеспокоены их судьбой». «Никаких обращений на данный момент не зафиксировано», – сказал лидер ДНР.
Он также добавил, что высшая мера наказания в отношении иностранных военных воспринимается гражданами республики как «торжество справедливости». «Я не встречал какого-то негативного или даже равнодушного какого-то отношения по тем данным, которые у меня есть. Сейчас по тем мониторингам, которые уже успели провести, люди воспринимают это как торжество справедливости», – уточнил Пушилин.
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В ДНР назвали численность украинской группировки у Славянска
В агломерации вокруг Славянска могут находиться сейчас около 60–70 тыс. украинских военных, заявил замминистра информации ДНР Артем Ольхин.
«От Авдеевки до Славянска практически все одна городская агломерация. Там суммарно группировка войск, разные эксперты по-разному называют, тысяч 60–70 точно», – сказал он в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА «Новости».
Ранее в штабе территориальной обороны ДНР заявили, что идет продвижение в направлении Славянска.
Славянск – город с населением более 100 тыс. человек, расположен на севере ДНР. Здесь находятся теплоэлектростанция и ряд промышленных предприятий. В начале июля 2014 года город был взят под контроль Киева.
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В районе администрации главы ДНР произошел сильный взрыв
В центре столицы Донецкой народной республики – Донецке – произошел сильный взрыв, сообщают информационные агентства.
Взрыв произошел в районе администрации главы ДНР Дениса Пушилина, передает РИА «Новости».
В городе разорвались два боеприпаса, один из них попал в верхний этаж жилого дома, по предварительным данным, никто не погиб.
В среду в центре Донецка также происходил взрыв. Пострадали две женщины и ребенок.
Посол ЛНР указал на манипуляции Зеленского с цифрами потерь ВСУ
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«Любые цифры, которые называет Зеленский или его офис, направлены на манипуляцию. Нынешние данные занижены раза в три, каждый пятый солдат ВСУ уже погиб», – заявил газете ВЗГЛЯД посол ЛНР в России Родион Мирошник. Ранее в Киеве сообщили, что ежедневно теряют по 100-200 солдат.
«Киев уже просто не может скрывать реальные потери – семьям начали приходить гробы с погибшими и похоронки. И каждое следующее заявление будет в тенденции увеличения численности погибших. Но даже нынешние заявления не отвечают реальным показателям и занижены приблизительно в три раза», – рассказал посол ЛНР в России Родион Мирошник.
Собеседник также отметил, что «Зеленский пытается приучить население Украины к тому, что потери есть и меньше их не станет». «По имеющимся у нас данным, общая численность убитых украинских военнослужащих составляет порядка 50 тыс. человек. По сути, от начальной численности армии ВСУ погиб каждый пятый», – пояснил дипломат.
«Подобные заявления офиса президента направлены сразу на две группы людей, – добавляет Мирошник. – Во-первых, на само население Украины с целью мобилизации людей. Во-вторых, это направлено на западную аудиторию, которая обязана формировать образ несчастной Украины, которая в борьбе за «европейское счастье» несет ужасающие потери. И, конечно, они хотят эту историю монетизировать – получить либо денег, либо вооружение от стран НАТО».
В связи с этим, полагает собеседник, Киев никогда не озвучит реальные потери с украинской стороны. «Публикуемые данные носят исключительно манипуляторный характер. Они не станут говорить правду, но будут называть те значения, которые выгодны в конкретный момент», – заключил Мирошник.
Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, оценивая потери украинских военных, сообщил, что ежедневно со стороны ВСУ погибает 100-200 человек. По словам Подоляка, это объясняется «отсутствием паритета между украинскими и российскими военными возможностями». Так, Украине требуются «сотни самых мощных артсистем, которые может предоставить Запад», а также «до 300 ракетных систем, чтобы получить достижение паритета с огневой мощностью России», пишет «Украинская правда».
«Пока Россия не потерпит серьезное военное поражение, никакая форма диалога не будет возможной, и они будут продолжать пытаться захватить часть нашей страны», – заявил глава офиса президента Украины.
Напомним, 1 июня Владимир Зеленский говорил, что ежедневные боевые потери Украины составляют порядка 60-100 солдат убитыми и около 500 ранеными. По экспертным оценкам, безвозвратные потери украинских военных и нацбатов к 24 мая значительно превысили 30 тыс. человек, не считая десятков тысяч раненых и нескольких тысяч пленных, которые для Украины потеряны на ближайшие годы как минимум. Газета ВЗГЛЯД разбирала, каков реальный масштаб потерь Украины и почему они так велики.
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Посол ЛНР рассказал о переговорах с боевиками на «Азоте» в Северодонецке
Контакт с боевиками на заводе «Азот» в Северодонецке налажен, ведутся переговоры о безопасном выходе мирных граждан, сообщил посол Луганской народной республики в России Родион Мирошник.
«С боевиками налажен контакт, ведутся переговоры о безопасном выходе мирных граждан с территории завода. Украинским формированиям будут гарантированы жизнь и адекватное отношение в соответствии с международными требованиями, если они выпустят заложников, а сами прекратят сопротивление и сдадутся в плен без каких-либо условий», – написал он в своем Telegram-канале.
Мирошник добавил, что на заводе могут оставаться до 500 мирных жителей, которые прятались в бомбоубежищах. Также около 300-400 украинских боевиков заблокированы на заводе, которые «концентрируются возле первой проходной химкомбината».
Накануне сообщалось, что ВСУ блокированы на территории завода «Азот» в Северодонецке и пытаются выйти на контакт.
Ранее Минобороны России сообщало, что украинские боевики заминировали емкости с химией, находящиеся на территории завода «Азот», чтобы подорвать их при отступлении и обвинить в этом Россию.
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По зданию администрации главы ДНР в Донецке нанесен второй удар
Украинские военные повторно ударили по зданию администрации главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина в Донецке, сообщают информационные агентства.
Удары наносятся прицельно по зданию главы администрации ДНР, сообщает РИА «Новости».
Между тем представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что ВСУ провели два обстрела Донецка из ствольной артиллерии калибра 122 мм и 155 мм.
Украинские военные выпустили три снаряда калибра 155 мм по Ворошиловскому и Кировскому районам Донецка, а также шесть снарядов калибра 122 мм, передает ТАСС.
Ранее в пятницу по зданию администрации главы ДНР был нанесен первый удар.
Пушилин наградил спасшую танкиста ДНР жительницу Волновахи
Еще до освобождения Волновахи от украинских сил местная жительница Светлана Щербина укрывала танкиста ДНР Евгения Донченко, чей танк был подбит, сообщил глава республики Денис Пушилин, вручив медаль «За отвагу» Щербиной и еще двум жителям ДНР.
Щербина укрывала в своем доме военнослужащего ДНР около двух недель. Как рассказал Пушилин, женщина «приютила и тем самым спасла жизнь танкиста». Позднее Донченко «было присвоено звание Героя Донецкой Народной Республики», сообщается на сайте главы ДНР.
«Поступок? Да, поступок! Подвиг? Я считаю, да. Потому что если бы это выявили, то не только Евгению пришлось бы несладко, но, безусловно, и Светлане Васильевне», – заявил Пушилин, добавив, что «поступок – это определение своей позиции в отношении того, что происходит, происходило все эти восемь лет и еще, к сожалению, пока не завершено до конца, но тем не менее с этим со всем разберемся».
Когда Щербину спросили, как она решилась спасти танкиста, женщина ответила: «Вообще не было мыслей. Какие могут быть мысли? Стреляют и стреляют. Ребенок когда бежит – надо помочь. Падает бабушка – надо поднять. Бежит человек – надо помочь, если просит о помощи. Я считаю так».
Также был награжден начальник караула 13-й пожарно-спасательной части Государственного пожарно-спасательного отряда Макеевки МЧС ДНР Даниил Сидоренко, который 8 июня вынес ребенка из горящего дома. Дом загорелся в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины. Сам Сидоренко заявил, что не считает свой поступок подвигом: «У нас девиз: «Предотвращение. Спасение. Помощь». Выехал на место, поступило обращение от плачущей матери. Не раздумывая пошел в дом, вынес ребенка и побежал дальше».
Пушилин отметил, что «МЧС на высоте и закрывает достаточно широкий спектр задач, которые перед нами сейчас стоят». Он заявил, что «это ежедневный формат работы, потому что террористы обстреливают города и районы, где нет никаких военных объектов – там просто живут люди, женщины с детьми гуляют на улицах».
Кроме того, медаль получил учащийся мариупольской школы №53 14-летний Арсен Попов, который выносил раненых бойцов, когда шли бои в Мариуполе, а также «помогал в госпитале», «разбирал завалы». Пушилин заявил, что «это вот та позиция – гражданская, личная – не остаться в стороне», и призвал молодого человека не стесняться и рассказывать сверстникам о своих делах, ведь «это, может, будет для кого-то инструкция».
«Что вас объединяет? По сути вы совершили поступки, которые являются очень достойными. Достойными по-человечески, и, безусловно, о них должны знать люди. И здесь еще один момент: они должны быть отмечены со стороны государства», – сказал Пушилин.
Напомним, Волноваху освободили в марте. В мае вице-премьер Марат Хуснуллин посетил город для оценки объема восстановительных работ. Добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей из Москвы, Свердловской области и республики Ингушетия совместно с Ногинским спасательным центром МЧС России и с Государственным центральным аэромобильным спасательным отрядом МЧС России «Центроспас» с 1 июня помогали жителям в восстановлении города.
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Мэр Донецка: Обстрел города мог вестись из иностранных орудий
Обстрел Донецка в пятницу мог проводиться из техники, произведенной за границами Украины, заявил мэр города Алексей Кулемзин в эфире «России 24».
«Есть все основания предполагать, что это она работает», – заявил Кулемзин в ответ на вопрос, действительно ли обстрел Донецка проводился из зарубежной техники, передает РИА «Новости».
Напомним, здание администрации главы ДНР Дениса Пушилина в пятницу обстреляли из снарядов натовского калибра 155 миллиметров. Удары также были нанесены по Ворошиловскому и Кировскому районам города. О пострадавших не сообщалось.
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Осужденный в ДНР британец посоветовал наемникам не приезжать на Украину
Один из осужденных в Донецкой народной республике британцев Шон Пиннер посоветовал наемникам не приезжать на Украину.
«Если у вас нет военного опыта, ехать сюда его набираться, наверное, не стоит. По собственному опыту скажу, что выполнять боевые задачи, скажем, в Боснии в составе сил ООН, или работать в Ирландии, или заниматься подобными вещами – это совершенно другое», – передает RT его слова.
Пиннер рассказал, что на Украине он впервые столкнулся с артиллерией и «Градом».
«Здесь вас просто перемелет, и вы вернетесь обратно быстрее, чем прибыли. Плюс незнание языка и невозможность с кем-то общаться. Ваши проблемы», – добавил он.
При этом эксперты газеты ВЗГЛЯД напомнили, что когда Киев выносил решения о пожизненном заключении для российских солдат, никто в Вашингтоне и Лондоне не вспоминал о нормах международного права. А депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский указывает, что все события происходили на территории ДНР, а не на территории России, поэтому Москва к этому не имеет никакого отношения.
Тем не менее специалисты подсказали, каким образом власти Британии могут повлиять на ситуацию.
В четверг в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. При этом председательствующий судебной коллегии по делу пояснил, что осужденные смогут обжаловать приговор.
Также в ДНР заявляли, что иностранные наемники, воевавшие в Донбассе на стороне украинских войск, не подлежат обмену, их ждет международный трибунал. Пиннер и Эслин частично признавали вину. При этом в ходе судебного разбирательства было установлено, что британские наемники пришли в украинскую армию несколько лет назад, они получали оплату за службу и знали друг друга.
Озвученный приговор вызвал нервную реакцию на Западе. В частности, американская администрация «озабочена» вынесением смертного приговора троим наемникам и призывает Россию уважать нормы гуманитарного права. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
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Силы НМ выбили украинские войска с позиций в районе поселка Доломитное
Силы Народной милиции выбили украинские войска с позиций в районе поселка Доломитное в Донецкой народной республике.
«Силы третьей гвардейской бригады Народной милиции развивают успех. Нацисты из ВСУ выбиты с занимаемых позиций в районе поселка Доломитное», – сообщается в Telegram-канале НМ ДНР.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Киевским властям был выдвинут ряд политических условий, в частности, законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, а также признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Самый большой президентский грант поможет детям Донбасса
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«Благодаря поддержке Фонда президентских грантов, мы убедились: дети Донбасса, которым мы помогаем, важны не только нам, но и государству», – сказала газете ВЗГЛЯД Ольга Демичева, глава организации «Справедливая помощь доктора Лизы». В пятницу стало известно, что эта благотворительная структура получила самую большую сумму по итогам второго конкурса президентских грантов 2022 года.
«Когда в январе, до начала специальной военной операции, мы подавали заявку на грант, в названии нашего проекта «Жить и побеждать» мы имели в виду победу над болезнями детей. Сейчас это название приобрело особое символическое значение. И мы очень хотим, чтобы в Донбассе поскорее наступил мир», – рассказала Ольга Демичева, президент международной благотворительной организации «Справедливая помощь доктора Лизы».
Проект «Жить и побеждать: оказание медицинской помощи тяжелобольным детям и молодым взрослым из ДНР и ЛНР» получил самый большой грант – 36,8 млн рублей по итогам второго конкурса 2022 года. Итоги отбора лучших социальных проектов были оглашены в пятницу на заседании Координационного совета Фонда президентских грантов.
«Благодаря такой поддержке мы чувствуем себя членами большой команды. Мы убедились: дети Донбасса, которым мы помогаем, важны не только нам, но и и нашему государству. И единым фронтом мы сможем сделать гораздо больше для них», – подчеркнула Демичева.
Собеседница рассказала, что благотворительная организация, созданная доктором Лизой (Елизавета Глинка, врач и общественный деятель, трагически погибшая в 2017 году), помогает детям Донбасса с 2014 года. «С самого начала боевых действий Елизавета Петровна Глинка стала выезжать туда, чтобы оказать максимально возможную помощь раненым детям, детям с тяжелыми заболеваниями, которые в условиях военных действий и гуманитарной катастрофы не могли получать адекватного лечения. Сегодня у нас уже более восьмисот подопечных», – сказала Демичева.
«С самого начала нашего проекта мы тесно взаимодействуем с федеральными медицинскими центрами, с Минздравом России и с другими структурами, которые тоже готовы помогать. Но есть этапы помощи, которые не может государство взять на себя, в частности, оплату билетов и размещения на время проведения лечения, а также обследования, которое необходимо до назначения операции или химиотерапии. Вот эти виды медицинской и социальной помощи взяла на себя наша организация», – пояснила руководитель проекта.
Сотрудники «Справедливой помощи» непрерывно работают в республиках Донбасса, добавила Демичева. «И если бы сейчас так вышло, что мы не получили бы грант, мы бы все равно помогали этим детям. Но, конечно, благодаря поддержке Фонда президентских грантов наши возможности для помощи детям во много раз увеличатся», – добавила она.
Уже 1 июля «Справедливая помощь доктора Лизы» и еще свыше 1,8 тысяч организаций изо всех регионов России получат средства на воплощение своих инициатив. Общая сумма поддержки – 3,8 млрд рублей, плюс около 3 млрд были собраны благодаря софинансированию.
Глава координационного комитета по грантовым конкурсам, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко отметил небывалую активность участников. По его словам, в этом конкурсе был поставлен очередной рекорд по числу поданных заявок – свыше 11 тысяч, при этом значительно улучшилась степень их проработанности.
По словам Кириенко, остается высокой доля НКО, которые впервые получают поддержку из президентского фонда: в этом конкурсе она составила 33%, это 627 организаций. Самыми популярными направлениями в этом сезоне стали «Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан», «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни» и «Сохранение исторической памяти», рассказал первый замглавы администрации президента.
Кириенко также отметил, что в 2022-м исполнилось пять лет с начала работы Фонда президентских грантов. За это время поддержку государства получили более 27 тысяч проектов, предложенных некоммерческими организациями. Собственно на грантовую помощь Фонд выделил в общей сложности 49 млрд рублей, а с учетом софинансирования, которое привлекли сами НКО, поддержка этих проектов составила 90 млрд рублей, приводит ТАСС слова Кириенко.
ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку снарядами используемого НАТО калибра
Украинские войска в 12.00 мск обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив 11 снарядов калибром 155 миллиметров и 10 мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 12.00 – н.п. Авдеевка – г. Донецк: выпущено 10 мин калибром 120 миллиметров; 12.00 – н.п. Авдеевка – г. Донецк (Калининский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 12.00 – н.п. Авдеевка – н.п. Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров», – говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка «Богдана» под такой калибр.
Ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью газете Guardian заявил, что Вооруженные силы Украины израсходовали практически все артиллерийские снаряды и без поставок западного вооружения не смогут противостоять России.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
В ДНР заявили об освобождении 235 населенных пунктов
Силы Донецкой и Луганской народных республик при огневой поддержке Вооруженных Сил России освободили и установили полный контроль над 235 населенными пунктами в ДНР, сообщил штаб территориальной обороны.
«По состоянию на 10 июня 2022 года, на территории ДНР группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 235 населенными пунктами, включая Триполье, Владимировку (Артемовский район), Ставки и Липовое (Краснолиманский район)», – сообщается в Telegram-канале штаба.
Отмечается также, что идет продвижение в направлении Славянска.
До этого стало известно, что военнослужащие ДНР при огневой поддержке России ликвидировали свыше 70 украинских боевиков за минувшие сутки.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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Добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей пообещали вернуться в Волноваху
Добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей из Москвы, Свердловской области и республики Ингушетия совместно с Ногинским спасательным центром МЧС России и с Государственным центральным аэромобильным спасательным отрядом МЧС России «Центроспас» с 1 июня помогали жителям в восстановлении города Волноваха Донецкой народной республики, однако в связи с обстрелами временно передислоцировались в Ростов-на-Дону.
Сообщается, что в задачи добровольцев входило: разбор завалов, поврежденных строений, сбор строительного мусора, работа с гуманитарным грузом, следует из релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.
Во время работ на протяжении трех дней были слышны выстрелы и взрывы снарядов. 8 июня снаряд попал в место проживания добровольцев (студентов-спасателей в это время в лагере не было, группы находились на объектах работы, никто не пострадал). После происшествия добровольцы временно передислоцировались.
Отмечается, что на сегодняшний день добровольцы помогают в Ростове-на-Дону. При этом добровольцы вернутся в Волноваху, как только ситуация стабилизируется.
Ранее сообщалось, что вице-премьер России Марат Хуснуллин посетил освобожденные войсками России и ДНР города Мариуполь и Волноваху для оценки объема восстановительных работ и признал, что «работы очень много».
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