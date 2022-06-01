В Пентагоне не уточнили реакцию в случае применения Украиной американских РСЗО по России

Минобороны США не уточняет, какие решения могут быть приняты американской стороной, если вооруженные силы Украины (ВСУ) применят РСЗО HIMARS по территории РФ, но надеется на соблюдение Киевом данных Вашингтону соответствующих гарантий, сообщил заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол.

«Мы надеемся, что украинцы оправдают данные [ими] заверения [в том, что они не будут применять РСЗО HIMARS по территории РФ]», – приводит ТАСС заявление замминистра. При этом Кол не уточнил, как будут реагировать США в случае нарушения этих обещаний Киевом.

По его словам, украинские власти дали Соединенным Штатам заверения в том, что не будут применять комплексы облегченной реактивной системы залпового огня (РСЗО), смонтированной на колесном шасси, HIMARS по российской территории, в том числе на уровне президента Владимира Зеленского.

«Заверения были даны на многих уровнях украинского правительства. Министр [обороны США Ллойд] Остин поднимал эти вопросы во время многочисленных телефонных переговоров с министром [обороны Украины Алексеем] Резниковым. Они общаются друг с другом один-два раза в неделю с самого начала конфликта. Но это конкретное заверение пришло с высшего уровня украинской власти, включая президента Зеленского», – отметил Кол.

Ранее власти США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems).

При этом в администрации США заявили, что якобы не призывают Украину наносить удары по территории России и «не стремятся к войне между Россией и НАТО».

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с утверждением, что Украина якобы не собирается использовать ракетные системы с увеличенным радиусом действия для нанесения ударов по территории России.

Позже МИД России заявил, что Москва крайне негативно оценивает новый пакет военной помощи США Украине, включающий поставки ракетных систем HIMARS, и называет линию США по военной поддержке Киева в конфликте беспрецедентной и опасной.

Комментируя эти сообщения, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил, что если у украинцев появится возможность наносить удары по российским городам, то Вооруженные силы России предпримут необходимые шаги для обнуления возможностей ВСУ. Он также подчеркнул, что беспрецедентная накачка Украины вооружениями существенно повышает риски эскалации конфликта. США все глубже втягиваются в кризис на Украине, что чревато непредсказуемыми последствиями для глобальной безопасности.