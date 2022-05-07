Оппозиция Армении запланировала на 9 мая большой митинг в Ереване

Теракт в отношении российских журналистов предотвратили в Берлине

В Берлине предотвращена вероятная попытка осуществления теракта в отношении российских журналистов и членов их семей, сообщает посольство России.

Инцидент произошел накануне, 6 мая. Сообщается, что «во второй половине дня окно одной из квартир дома было разбито брошенной со стороны улицы бутылкой». Затем, в ходе осмотра участка, «был обнаружен спрятанный в нише дома подозрительный предмет (...) с подведенными (к нему) проводами», передает РИА «Новости».

«Прибывшие сотрудники германских правоохранительных органов срочно эвакуировали жильцов, оцепили комплекс и вызвали пожарную службу и саперов. Последние подтвердили, что предмет предположительно является самодельным взрывным устройством. В связи с опасностью его перемещения было принято решение о деактивации на месте. В результате операции никто не пострадал», – сообщили в посольстве.

В дипмиссии подтвердили, что полицией Берлина «ведется расследование произошедшего». Посольство находится в контакте с правоохранительными органами. Российским журналистам и членам их семей предоставлена возможность переезда в безопасное место.

Посольство не исключает, что «данный вопиющий акт может быть напрямую связан с развязанной в ФРГ атмосферой травли государственных российских СМИ, огульно обвиняемых в распространении дезинформации и пропаганды». Сведения и фотоматериалы о месте проживания российских журналистов и членов их семей, в адрес которых звучали и продолжают звучать угрозы, «размещались в соцсетях и публиковалась в ведущих германских СМИ», добавили в дипмиссии.

К расследованию инцидента уже привлечены прокуратура Берлина и отдел госбезопасности. Криминалисты изучают улики, собранные на месте, в том числе «уровень угрозы от устройства», которое было обнаружено в одной из вентиляционных шахт здания и уничтожено саперами.

В комментарии МИД России, опубликованном на сайте ведомства, говорится, что Москва видит в произошедшем «прямое следствие развязанной на Западе травли российских СМИ и их сотрудников».

«Политизированное решение об отключении российских СМИ от эфира в Европейском союзе было предтечей их физического запугивания вплоть до устранения (...) Требуем от властей ФРГ и других стран ЕС и НАТО незамедлительно принять меры по защите российских журналистов и членов семей, находящихся на их территории. Правительство Германии обязано провести тщательное расследование этого преступления», – подчеркнули в министерстве.

В ведомстве подчеркнули, что профильные структуры по защите прав журналистов ООН, ЮНЕСКО, а также ОБСЕ, должны дать беспристрастную оценку «этому вопиющему наступлению на основополагающие принципы демократии – свободу слова и безопасность журналистов».

Посольство России направило ноту в МИД Германии по факту вероятной попытки теракта с требованием «провести расследование, установить виновных, обеспечить безопасность и нормальные условия работы российских журналистов».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в России задержали группу неонацистов, планировавших по заданию Киева убить известного российского телевизионного журналиста. Позже в ФСБ заявили, что была сорвана операция по убийству телеведущего Владимира Соловьева.

Сообщалось, что подозреваемые в покушении на убийство Соловьева также изучали возможность убийства Дмитрия Киселева и Маргариты Симоньян.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, с какой целью Киев планировал это преступление.