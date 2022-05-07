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7 мая, суббота | Последнее обновление — 21:50 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Минобороны: Националисты переоделись в форму ВС России и обстреляли дома в ДНР для «постановки»
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Минобороны: Националисты переоделись в форму ВС России и обстреляли дома в ДНР для «постановки»
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Украинские националисты в населенных пунктах Северск и Серебрянка в ДНР проводили обстрелы домов перед камерами иностранных журналистов, при этом они были в другой форме и на бронетехнике со знаком «Z», заявил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«В ходе провокации переодетые в российскую форму боевики националистических батальонов на бронетехнике со знаком «Z» обстреливали частные дома, насильно забирали у людей ценные вещи и личные автомобили, а оказывающих малейшее сопротивление мирных граждан подвергали физическому насилию», – цитирует Мизинцева РИА «Новости».
Он добавил, что этих бойцов сопровождали украинские и иностранные журналисты, они снимали постановочные «акты мародерства». Кадры планируется опубликовать после того, как ВС России освободят эти города.
Мизинцев отметил, что эти действия – «изощренная акция в целях дискредитации Вооруженных сил России перед мировой общественностью».
Ранее в Минобороны России сообщали, что националисты разместили артиллерийские орудия и РСЗО на территории монастыря в донецком Святогорске, где проживает более 100 гражданских. Кроме того, неонацисты удерживают жителей в квартирах в домах Краматорска, на верхних этажах оборудовали огневые точки, а возле водозабора в Пискуновке установлены гаубицы, чтобы устроить провокацию.
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СБ ООН единогласно принял заявление по Украине
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Совет Безопасности ООН впервые с начала специальной военной операции РФ единогласно принял заявление по Украине.
«Я буду считать, что члены Совета Безопасности согласны с этим заявлением, которое будет опубликовано в качестве официального документа Совета Безопасности», – приводит РИА «Новости» слова заместителя постпреда США при ООН Ричарда Миллса.
В заявлении говорится, что «Совет Безопасности выражает глубокую озабоченность по поводу поддержания мира и безопасности Украины». Совбез напоминает, что все государства-члены взяли на себя в соответствии с Уставом ООН обязательство разрешать международные споры мирными средствами. «Совет Безопасности выражает поддержку усилиям генерального секретаря по поиску мирного решения», – сказано в заявлении. Также Совет Безопасности просит генсека ООН информировать Совбез о развитии ситуации.
Заявление председателя является документом СБ ООН, которое согласовывается с участием всех членов Совбеза. Документ делается от имени председателя, при этом не имеет обязательной силы по сравнению с резолюцией, передает ТАСС.
Россия начала военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут и ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Украинские военные вышли в районе «Азовстали» с белым флагом
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Группа украинских военных в районе «Азовстали» в Мариуполе вышла с белым флагом к дороге, предназначенной для эвакуации мирных граждан, сообщил командир батальона «Восток» Александр Ходаковский.
«Навстречу ВСУ выдвинулись российские военные в качестве парламентеров. Это первый личный контакт сторон за все время боев в Мариуполе», – отмечается в Telegram-канале военного репортера ВГТРК на Украине Евгения Поддубного.
Ранее сообщалось, что с территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе эвакуировано в субботу еще 50 человек. Так, число гражданских лиц, эвакуированных с территории предприятия, достигло 176 человек.
До этого генсек ООН Антониу Гутерреш сообщил, что ООН и Международный Комитет Красного Креста эвакуировали около 500 человек с металлургического комбината «Азовсталь». Несколько часов назад предприятие в Мариуполе покинули еще 13 мирных граждан, а до этого вывезли группу из 12 человек.
Напомним, Вооруженные силы России открыли с 08.00 до 18.00 мск 5, 6 и 7 мая гуманитарный коридор для эвакуации гражданских лиц с «Азовстали». Из-за попытки противника выйти на огневые позиции ситуация на «Азовстали» обострилась, но штурм предприятия не проводят.
Покинувшие мариупольский завод мирные граждане ничего не знали ни об открывавшихся специально для них гуманитарных коридорах, ни о готовившейся эвакуации, эту информацию боевики от них скрывали.
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Кадыров рассказал о провале попытки контрнаступления украинских военных
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Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о провале попытки контрнаступления украинских военных в районе населенного пункта Воеводовка.
«Накануне украинские военнослужащие предприняли попытку контрнаступления в районе населенного пункта Воеводовка... Данный бессмысленный акт самопожертвования был, вероятнее всего, нацелен на возвращение утраченных огневых позиций. «Тщательно продуманное лучшими умами контрнаступление» с треском провалилось. В результате ответного огня противник понес существенные потери как живой силы, так и спецтехники. Уцелевшие по счастливому стечению обстоятельств укронацисты по традиции обратились в бегство», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
«Помимо всего прочего, был взят в плен один из нападавших. После непродолжительной беседы с нашими бойцами военнопленный выложил ценную информацию о местонахождении пункта управления противника в районе Воеводовки. Исходя из полученной информации, пункт управления вскоре был успешно уничтожен. Также билет в один конец получили командир нападавшего батальона и командир роты», – сообщил Кадыров.
«Очередная победа наших ребят не обошлась без ценного трофейного вооружения и специальной военной техники. Шаг за шагом российские войска приближают неминуемый конец бандеровских прихвостней и всей остальной погани. Не будет с нашей стороны внезапного всплеска милости по отношению к националистам после всех совершенных ими зверств!», – заявил Кадыров.
В четверг советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что ВСУ при условии поставки Западом большого количества оружия в первых числах июля якобы могут начать контрнаступление. Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко назвал явление о контрнаступлении ВСУ под Харьковом и Изюмом блефом.
Напомним, страны Запада продолжают заваливать Украину оружием в масштабах, невиданных за целые десятилетия. Однако выяснилось, что отправляя со своих складов десятки тысяч единиц вооружений, западные страны оставляют безоружными собственные армии. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что это означает для спецоперации на Украине?
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Минобороны рассказало о массовом уничтожении авиации ВСУ у острова Змеиный
Российская авиация уничтожила в районе острова Змеиный украинский бомбардировщик Су-24, истребитель Су-27, три вертолета с десантом и беспилотники, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«В районе острова Змеиный сбиты в воздухе: украинский бомбардировщик Су-24, истребитель Су-27, три вертолета Ми-8 с десантом и два БЛА «Байрактар-ТБ2». Также уничтожен украинский десантно-штурмовой катер «Станислав», – цитирует Конашенкова ТАСС.
Также за день российские ракетные войска и артиллерия поразили 31 пункт управления и 245 опорных пунктов ВСУ.
Ранее в субботу Конашенков сообщал, что оперативно-тактическая и армейская авиация за ночь поразила 18 военных объектов Украины, среди которых пункты управления, районы сосредоточения личного состава и военной техники.
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Эксперт рассказал о знаковом успехе российских войск в Донбассе
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Взятие Попасной – это знаковая победа российских и луганских военных. Жесточайшие бои велись за каждый дом, но теперь самая профессиональная и боеспособная группировка ВСУ будет вынуждена капитулировать, говорят опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты. О взятии Попасной, бои за которую велись с марта, стало известно в субботу.
«Попасная – стержневой город на так называемой Павлодарской дуге, где смыкаются все коммуникации, подвозы боеприпасов и ГСМ украинской группировке. Неслучайно за Попасную неделями велись жесточайшие бои, брали дом за домом, освобождали каждый этаж. Это знаковая победа. Это главный шаг к тому, что будет сформирован большой котел и самая профессиональная и боеспособная группировка ВСУ – львовская 24 отдельная механизированная бригада – окажется в состоянии, когда будет вынуждена капитулировать или будет уничтожена», – считает военный эксперт Василий Дандыкин.
По его словам, взятие Попасной – это совместное достижение союзных войск – России и Луганской народной республики (ЛНР). Город находится на возвышенности, что позволит простреливать и просматривать обширную площадь в любых направлениях. Задачу по освобождению города осложняла глубоко эшелонированная оборона противника, опорные пункты взводов и рот, блиндажи, многочисленные инженерные заграждения и минные поля. «После взятия Попасной наши военные решат вопрос с Лисичанском, дальше там – Северодонецк», – подчеркнул собеседник.
Кроме того, теперь российские и луганские подразделения смогут выйти на крупный транспортный узел в городе Бахмут, обеспечивающий сообщение со Славянском и Краматорском. «Наши силы продвигаются к Славянску. Очевидно, что те массированные удары, которые в последние несколько недель наносились авиацией, артиллерией – это все привело к тому, что были снижены потоки помощи для пополнения ресурсов ВСУ. Я считаю, что те, кто освобождал Попасную, проявили героизм. Это понимает и украинская сторона, которая неслучайно держалась на смерть за этот город. Для ВСУ это очень большой удар, а для России – шаг к победе и освобождению всего Донбасса», – отметил Дандыкин.
Доктор военных наук Константин Сивков согласен, что Попасная – очень важный объект и теперь можно будет говорить об окружении и ликвидации группировки ВСУ на востоке Украины. «Эта наиболее мощная группировка ВСУ, она находится в укрепрайонах. Взятие Попасной – это один из элементов уничтожения этой группировки», – подчеркнул Сивков.
Город Попасная, добавил он, был ключевым пунктом системы обороны группировки ВСУ, и «сейчас вся система этой обороны может быстро рухнуть, произойдет ее прорыв».
Первые сообщения о взятии Попасной появились в соцсетях. Как заявил бывший ополченец Донбасса и блогер Владлен Татарский, «24-я механизированная бригада разгромлена и отошла из города». Сейчас известно о начале зачистки города и его разминировании. Утром в субботу посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщал, что Народная милиция ЛНР и ВС России взяли под контроль здание администрации Попасной.
Попасная находится в западной части Луганской народной республики. Через город проходят автодороги на Артемовск и Красноармейск, а также на Лисичанск и Светлодарск. До начала активных боевых действий в феврале этого года население составляло около 20 тысяч человек. После начала вооруженного конфликта на востоке Украины город непродолжительное время был под контролем ЛНР, но с июля 2014 года перешел под власть Киева. Первые военные сводки оттуда появились в середине марта этого года.
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Политолог объяснил, зачем Берлин дал «пощечину украинскому народу»
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Запрет использовать государственные флаги Украины 8 и 9 мая в Берлине стал ответом на поведение посла Андрея Мельника и многих украинцев, которые начали качать права в Германии, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Мельник назвал решение берлинской полиции «пощечиной украинскому народу».
«Поведение посла Андрея Мельника и многих украинцев, которые начали качать права в Германии, очень напоминает восточнославянскую пословицу: пустив свинью за стол, она и ноги туда взгромоздит. Эта нарочитая «укроцентричность» без всяких оснований приводит к таким запретам», – считает политолог, бывший главный редактор газеты «Киевский телеграф» Владимир Скачко.
В субботу посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал «пощечиной украинскому народу» решение полиции Берлина о запрете использовать государственные флаги Украины 8 и 9 мая. Под этот же запрет попал и флаг России, чтобы избежать «устрашающего эффекта», а также георгиевские ленты и изображения латинских букв V и Z. Кроме того, нельзя будет носить военную форму и включать военные песни. Вместе с тем полиция Берлина одобрила проведение акции «Бессмертный полк» 9 мая.
Эксперт назвал берлинскую полицию «единственной инстанцией, где думают о национальном и государственном достоинстве Германии» и о том, что «Германия не должна позволять издеваться над символами болванам, которые возомнили себя пупом земли».
«Я имею в виду звучавшие из уст украинских руководителей оскорбления в адрес президента и канцлера Германии. Олаф Шольц и Франк-Вальтер Штайнмайер могут подчиняться американским указкам, но они являются символами Германии и они позволили оскорблять себя. Видимо, берлинская полиция позаботилась таким образом о реноме Германии и избежало ненужной политизации», – предположил Скачко.
Собеседник добавил, что столичная полиция также могла руководствоваться вопросами внутренней безопасности, чтобы избежать возможных столкновений между украинскими беженцами и русской общиной Германии.
На этой неделе Мельник спровоцировал очередной скандал, назвав канцлера Шольца «обиженной ливерной колбасой» за нежелание в ближайшее время совершать визит в Киев. В Бундестаге даже потребовали вышнырнуть украинского дипломата из Германии. В итоге за посла пришлось отдуваться украинскому президенту Владимиру Зеленскому, который провел телефонный разговор с коллегой Штайнмайером.
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Появились сообщения о взятии Попасной под контроль военных России
Город Попасная перешел под контроль Вооруженных сил России, заявил бывший ополченец Донбасса и блогер Владлен Татарский.
«Попасная наша. 24-я механизированная бригада разгромлена и отошла из города», – написал Татарский в своем Telegram-канале.
Также о взятии под контроль города сообщил и Telegram-канал «Рыбарь».
«Идет зачистка города и разминирование. Если вчера ВСУ отступили с южных окраин, то сейчас и с северных», – говорится в сообщении канала.
Утром в субботу посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщал, что Народная милиция ЛНР и Вооруженные силы России взяли под контроль здание администрации города Попасная.
До этого в районе Попасной были уничтожены два пункта управления ВСУ и опорные пункты националистов.
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В Берлине запретили использовать флаг Украины 8 и 9 мая
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Посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал «пощечиной украинскому народу» решение полиции Берлина о запрете использования государственных флагов Украины 8 и 9 мая.
Мельник заявил в интервью медиагруппе RND, что «мы шокированы тем, что берлинская полиция запретила 8 и 9 мая ношение флагов, связанных с Украиной, это пощечина Украине и украинскому народу», передает РИА «Новости».
Ранее полиция Берлина опубликовала на немецком, русском и украинском языках сообщение о правилах поведения в городе в ходе памятных мероприятий 8 и 9 мая.
При этом под запрет попал и флаг России, чтобы избежать «устрашающего эффекта», а также георгиевские ленты и изображения латинских букв V и Z. Кроме того, нельзя будет носить военную форму и включать военные песни.
Правила действуют два дня, при этом исключения сделаны для дипломатических делегаций и ветеранов.
Вместе с тем полиция Берлина одобрила проведение акции «Бессмертный полк» 9 мая, но запретила георгиевские ленты.
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Союзные силы ЛНР и России взяли под контроль администрацию города Попасная
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Народная милиция ЛНР и Вооруженные силы России взяли под контроль здание администрации города Попасная, сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник.
Мирошник сообщил в Telegram, что «здание городской администрации Попасной уже под контролем Народной милиции ЛНР и союзных сил».
«В городе больше двух месяцев идут ожесточенные бои. Врага метр за метром выбивают из мощнейшего укрепрайона, в который превращен город Попасная», – добавил он.
Попасная находится в западной части республики, через город проходят автодороги на Артемовск и Красноармейск, а также на Лисичанск и Светлодарск. До начала активных боевых действий в феврале 2022 года население Попасной составляло около 20 тыс. человек.
После начала вооруженного конфликта на востоке Украины город непродолжительное время был под контролем ЛНР, однако с июля 2014 года перешел под власть Киева.
Ранее в районе Попасной были уничтожены два пункта управления ВСУ и опорные пункты националистов.
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Абонентов мобильных операторов ДНР и ЛНР включили в российский план нумерации
Для абонентов ДНР и ЛНР организована возможность звонков по российской системе нумерации +7, это освободит их от коммуникационной блокады и позволит оставаться на связи с родными и близкими, сообщил газете ВЗГЛЯД источник в телекоммуникационных структурах республик Донбасса.
По словам источника, с 7 мая 2022 года при совершении звонков и отправки SMS-сообщений абонентами Донецких и Луганских операторов связи с кодами нумерации +38071 и +38072 номер телефона будет отображаться в формате +7(949) и +7(959) соответственно.
Например, если номер телефона +38072-ххх-хх-хх, то при совершении звонка в Россию он будет виден как +7(959)-ххх-хх-хх. Также и абоненты из России смогут звонить вам напрямую на номер +7(959)-ххх-хх-хх.
При этом замена SIM-карты пока не потребуется. Это сделано для удобства пользователей, чтобы можно было оставить текущий номер и совершать привычные звонки в домашней республиканской сети, как раньше. Кроме того, жители ДНР и ЛНР смогут звонить в Россию по внутренним российским тарифам.
Абоненты узнают о присвоении номера, начинающегося с +7, через SMS-информирование от операторов связи. Новый номер будет зеркальным к текущему совпадением последних семи цифр: например, если был +380711234567, то станет +7(949)-1234567.
«Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании Россией суверенитета ДНР и ЛНР. С их лидерами подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Замена кодовой нумерации абонентов ДНР и ЛНР на вызовах в Россию является еще одним шагом к упрощению жизни обычных граждан. Такая кодовая нумерация для жителей данных территорий является логичным продолжением реализации подписанных ранее договоров», – сказал, в свою очередь, замглавы Минцифры России Дмитрий Ким.
«Жители ЛНР смогут звонить внутри региона, а также в ДНР и Россию, используя российский код. Это сейчас особенно важно для тех, у кого родственники и друзья разбросаны в разных городах. Сейчас это не просто возможность оставаться на связи с близкими, это прежде всего прорыв связной блокады», – заявил и.о. Министра связи и массовых коммуникаций ЛНР Еременко Андрей.
«Мы поддерживаем такой шаг России и благодарны за возможность осуществлять звонки не только на территории республики, но и за ее пределы. Замена кодовой нумерации абонентов ДНР на вызовах является логичным продолжением реализации подписанных ранее договоров с Россией. Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество», – заявил Министр связи ДНР Игорь Халепа.
Ранее операторы Херсона, Скадовска и Новой Каховки на юге Украины были присоединены к российскому интернету после отключения Киевом связи в приграничных областях.
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Глава Херсонской области заявил о стремлении региона войти в состав России
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Заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что регион будет стремиться стать одним из субъектов Российской Федерации.
«Мы намерены жить в составе Российской Федерации и будем напоминать по темпам развития что-то близкое к Крыму. Регион будет стремиться стать субъектом Российской Федерации. Никто ни к чему не будет принуждать, но исконно русские земли должны вернуться в свое историческое русло культуры и ценностей», – приводит слова Стремоусова РИА «Новости».
Как заявил заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области, если понадобится, власти региона готовы обратиться с вопросом о включении Херсонской области в состав Российской Федерации. «Если понадобится, мы готовы обратиться, но уже сейчас мы полноценно сотрудничаем и чувствуем себя как одно единое целое с регионами России», – сказал Стремоусов.
Ранее зампред военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что освобожденный Вооруженными силами РФ регион решил вернуть герб времен Российской империи. Он назвал Херсонскую область исконно русской территорией и исключил возможность возвращения освобожденного от украинских националистов региона «обратно в нацистскую Украину». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что ждет Херсонщину?
Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.
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В Госдуме заявили о неразрывном будущем освобожденных территорий с Россией
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Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что будущее освобожденных территорий неразрывно связано с Россией, они будут находиться под протекторатом России и ее надежной защитой.
«Будущее освобожденных территорий неразрывно связано с Россией. Они будут находиться под протекторатом России и ее надежной защитой. Никто не допустит возвращения украинских нацистов», – сказал Шеремет РИА «Новости».
По его словам, экономическая интеграция освобожденных регионов с Россией позволит в разы сократить время их восстановления и развития. «Эти регионы со временем станут по своим темпам развития сродни Крыму», – подчеркнул депутат.
Ранее зампред военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о стремлении региона войти в состав России. Он также сообщил, что освобожденный Вооруженными силами РФ регион решил вернуть герб времен Российской империи. Стремоусов назвал Херсонскую область исконно русской территорией и исключил возможность возвращения освобожденного от украинских националистов региона «обратно в нацистскую Украину». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что ждет Херсонщину?
Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.
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Херсонская область решила вернуть герб времен Российской империи
Освобожденная Вооруженными силами РФ Херсонская область решила вернуть герб времен Российской империи, сообщил заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
«Принято решение вернуть Херсонской области исторический герб – времен нахождения региона в составе Российской империи», – приводит слова Стремоусова РИА «Новости».
Как уточнил зампред военно-гражданской администрации региона, в основу нового герба лег первый герб Херсона и Херсонского уезда, который был утвержден 7 октября 1803 года.
В частности, на новом гербе в щите, имеющем золотое поле, изображен черный двуглавый коронованный орел. В его правой лапе – лавровая ветвь, а в левой – пламя. На груди орла, в голубом щитке, изображен золотой крест.
Накануне на территории Херсонской области восстановили мобильную связь. В среду Херсон, Скадовск и Новую Каховку подключили к российскому интернету. Напомним, 1 мая Украина отключила Херсонскую и Запорожскую области от мобильной связи и интернета.
Ранее зампредседателя военно-гражданской администрации, глава комитета «За мир и порядок» Кирилл Стремоусов назвал Херсонскую область исконно русской территорией. Он исключил возможность возвращения освобожденного от украинских националистов региона «обратно в нацистскую Украину». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что ждет Херсонщину?
Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.
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Трамп заявил о возможности гибели миллионов людей из-за политики США
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Из-за некомпетентности действующих властей Соединенных Штатов в ситуации с Украиной могут погибнуть миллионы людей, это время «является самым опасным в истории США», заявил 45-й американский президент Дональд Трамп на митинге в штате Пенсильвания.
По мнению Трампа, власти США «не знают ничего о психологии» и о том, как стабилизировать ситуацию. «Они не знают как вести дела с Владимиром Путиным. Они просто говорят неправильные вещи в неправильное время», – приводит слова Трампа ТАСС.
Подобная некомпетентность действующих властей Соединенных Штатов в ситуации с Украиной, по словам 45-й американского президента, может привести к миллионам жертв на Украине. «Миллионы людей могут погибнуть, а все из-за того, что мы совершенно не понимаем, что творим», – заявил Трамп, добавив, что, по его мнению, настоящее время «является самым опасным в истории США» из-за «невероятной мощи вооружений».
Трамп также отметил, что Байдену и его администрации следует не хвастаться тем, что они делают для Киева, а приложить все усилия для достижения мирного соглашения. «Они все хвастаются. Пусть Украине достанутся все почести, но из этого надо выбираться, нужно заключить сделку», – сказал он.
Накануне официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил о непричастности США к гибели флагмана ЧФ России – российского ракетного крейсера «Москва». Об этом же заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Между тем бывший командующий ЧФ ВМФ России Владимир Комоедов заявил, что Пентагон врет, утверждая, что не передавал Украине разведывательных данных по ракетному крейсеру «Москва».
В четверг в американских СМИ появилась информация о том, что США якобы передали Киеву координаты крейсера «Москва». Различные СМИ приводили свои версии истории со ссылкой на разных неназванных представителей администрации и Пентагона. Одни утверждали, что американская сторона передавала координаты расположения корабля, другие – что американцы будто бы только подтвердили полученные самими украинцами данные.
Напомним, флагман Черноморского флота ракетный крейсер «Москва» получил серьезные повреждения при пожаре, также на крейсере произошел взрыв боезапаса. Корабль затонул во время шторма при буксировке в порт. При тушении пожара на ракетном крейсере «Москва» один военнослужащий погиб, 27 членов экипажа пропали без вести, почти 400 членов экипажа были эвакуированы. Большинство офицерского состава, мичманов и матросов контрактной службы сообщили о желании продолжить службу на кораблях Черноморского флота.
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Власти Берлина разъяснили свою позицию по украинским флагам на День Победы
Берлинские власти не намерены запрещать украинские флаги на День Победы, речь идет о запрете флага лишь на территории нескольких мемориалов.
«Украинские флаги разрешены в Берлине также 8 и 9 мая», – цитирует сообщение управления сената Берлина по вопросам внутренних дел РИА «Новости».
Запрет касается 15 мемориалов, где необходимо обеспечить «достойное и мирное» проведение памятных мероприятий. На их территории не допускается демонстрация «никаких флагов или военной символики».
Исключение сделают лишь для ветеранов Второй мировой войны, а также послов и их делегаций.
На «пророссийских мероприятиях» в Берлине правоохранители проследят, чтобы не было демонстрации «публичного одобрения наступательной войны против Украины».
В субботу посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал «пощечиной украинскому народу» решение полиции Берлина о запрете использовать государственные флаги Украины 8 и 9 мая. Под этот же запрет попал и флаг России.
Политолог Владимир Скачко в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что запрет использования государственных флагов Украины в Берлине стал ответом на поведение посла Андрея Мельника и многих украинцев, которые начали «качать права» в Германии.
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