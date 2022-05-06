Американист объяснил назначение нового пресс-секретаря Белого дома

«Тот факт, что Жан-Пьер – чернокожая представительница ЛГБТ, сыграл важную роль при ее назначении. При этом пресс-секретарь Белого дома – просто говорящая голова. Так что не стоит ожидать серьезных изменений в новостной ленте», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков. Ранее Белый дом подтвердил, что вместо Джен Псаки новым пресс-секретарем президента станет Карин Жан-Пьер.

«Карин Жан-Пьер изначально была одной из помощниц Псаки. Это своего рода преемственность. Она примерно на том же уровне, что и ее предшественница, будет выгораживать Байдена и помогать ему решать проблемы с постоянными скандалами», – сказал политолог-американист Малек Дудаков.

«Новый пресс-секретарь Белого дома уже успела поработать в администрации Обамы, но прессе она запомнилась во время правления Дональда Трампа. Она тогда обвиняла президента в расизме, говоря, что в Америке нет места для тех, кто не является белым гетеросексуальным мужчиной», – уточнил Дудаков.

По словам собеседника, тот факт, что Жан-Пьер – чернокожая представительница ЛГБТ, сыграл важную роль при утверждении ее кандидатуры. «Байден старается продвигать идею о том, что ориентация, цвет кожи и пол фактически не важны в сравнении с личностными качествами. Американский президент хочет войти в историю как прогрессивный руководитель страны», – подчеркнул эксперт.

Собеседник также обратил внимание на то, что сама Жан-Пьер еще до официального вступления в должность оказалась в центре скандала. «Дело в том, что ее жена – журналистка CNN. А должность пресс-секретаря Белого дома не должна быть аффилирована с журналистами», – пояснил Дудаков.

Вместе с тем, уверен эксперт, не стоит ожидать кардинальных изменений информационной повестки со стороны Белого дома. «Она фактически является просто говорящей головой. Это не уровень, например, нашего Пескова, который не только пресс-секретарь, но и занимается в целом медийной политикой Кремля. Очевидно, и Жан-Пьер будет совершать какие-то ошибки, но, как мы все понимаем, особым интеллектом никто из пресс-секретарей в современной истории США не блещет», – заключил Дудаков.

Ранее стало известно о том, что Джен Псаки покинет должность пресс-секретаря Белого дома, ее место займет Карин Жан-Пьер. Об этом сообщил Белый дом. Жан-Пьер станет первой в истории чернокожей американкой и представительницей ЛГБТ-сообщества на данном посту. Сейчас она находится на должности заместителя пресс-секретаря американской администрации.

Глава американского государства Джо Байден заявил, что «Карин не только обладает опытом, талантом и добросовестным подходом», но и «будет продолжать играть лидирующую роль в распространении информации о работе администрации Байдена – Харрис от имени американского народа».

По словам Байдена, он и его супруга Джилл «знают и уважают Карин долгое время». По его словам, Жан-Пьер «станет сильным голосом, который будет говорить» от его имени и от имени его администрации.

Напомним, СМИ сообщали, что Псаки планирует в мае уйти с должности пресс-секретаря, она намерена получить работу на телеканале MSNBC. Псаки была известна работой в Белом доме еще со времен Барака Обамы. В 2013 году она стала официальным представителем Госдепа США. После победы Дональда Трампа на выборах она ушла на CNN, в 2020 же году она присоединилась к команде Джо Байдена.

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