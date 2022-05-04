В ЕС предложили запретить связанные с транспортировкой российской нефти услуги

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Газпром терпит хамство Молдавии по двум причинам

Молдавия решила дождаться реакции Газпрома на просрочку долга за газ Вениамин Демидецкий/ТАСС
Молдавия решила дождаться заявления Газпрома по поводу просрочки республикой долговых обязательств по газу. При этом сам Газпром продолжает поставлять топливо в страну. Почему российская компания до сих пор не прекратила энергоснабжение республики и как принудить Кишинев к соблюдению условий контрактов? Подробности...
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Англосаксы делают разрыв Запада с Россией необратимым

Страны англосаксонского мира переводят экономическую войну с Россией в режим войны без правил Clodagh Kilcoyne/REUTERS
США, Канада и другие страны «англосаксонского мира» планируют отменить последние правила в ведущейся сейчас экономической войне. А именно – потратить связанные с российскими бизнесменами активы на военную помощь Украине. Практика показывает, что подобные шаги способны зацементировать антагонизм между странами на несколько поколений вперед. Подробности...
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Почему России удалось обменять летчика Ярошенко

Ярошенко работал в Африке, где был арестован и экстрадирован по запросу США Валерий Матыцин/ТАСС
Россия вернула на родину летчика Константина Ярошенко, который больше десяти лет провел в американской тюрьме и мог отбыть там еще почти столько же. Россиянина обменяли на бывшего американского морпеха Тревора Рида. Москва многие годы добивалась освобождения Ярошенко. Как при нынешних отношениях с США удалось добиться этого? И есть ли надежда обменять еще одного американского пленника – Виктора Бута? Подробности...
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Украинские беженцы разоряют Прибалтику и Польшу

ЕС тратит на украинских беженцев большие деньги JAVAD PARSA/EPA/ТАСС
Европа переживает из-за Украины крупнейший миграционный кризис, а измеряется он не только миллионами беженцев. Каждый прибывший в ЕС с Украины получает пакет помощи, в том числе прямые финансовые начисления. О каких суммах идет речь, как это влияет на бюджеты стран Евросоюза и какие государства ЕС уже запросили у Брюсселя экстренную помощь из-за расходов на беженцев? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Культ смерти – официальная идеология киевского режима

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Украина, наверное, единственный в современном мире случай, когда целая страна оказалась во власти неоязыческого деструктивного культа. Всё украинское общество тяжело больно. Оно заражено не только национализмом, но и сектантством, и сатанизмом. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Почему из администрации США бегут сотрудники

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Ставка администрации Байдена на агрессивную внешнюю политику обернулась оглушительным провалом, не сулящим Демпартии ничего хорошего ни в ближней, ни даже в среднесрочной перспективе. Подробности...

Не уезжайте – и не прогоняйте

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Есть что-то в принципе неправильное в том, чтобы побуждать человека покинуть родную страну – если мы признаем, что мы не «граждане мира» и понятие Родины имеет для нас смысл. Не нужно разбрасываться согражданами, их у нас не особенно много. Подробности...
Обсуждение: 26 комментариев
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Самая жуткая страна в мире

Обсуждение: 7 комментариев

Херсон не вернется в состав Украины

Обсуждение: 17 комментариев

Газпром «перекрыл вентиль» полякам и болгарам

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В городах России широко отпраздновали Первомай

В городах России прошли торжественные демонстрации по случаю праздника Весны и Труда – именно так сейчас называется знаменитый на весь мир праздник, истоки которого уходят в XIX век. Флаги, цветы, шарики и транспаранты – неотъемлемая часть первомайских мероприятий
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Россия захватила крупный украинский арсенал с оружием НАТО

Минобороны России показало полевой склад вооружения украинской армии на территории ЛНР, который бойцы ВСУ оставили при отступлении. Там хранится около 1 тыс. единиц вооружения и боеприпасов к ним, в том числе противотанковые ракеты и переносные зенитные комплексы стран НАТО
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Выборы во Франции привели к массовым протестам

Французы вышли на акции протеста против предварительных результатов выборов, по итогам которых лидером гонки оказался действующий президент Эммануэль Макрон. Его оппонент Марин Ле Пен также не снискала поддержки. «Ни Макрон, ни Ле Пен – революция!», гласит один из транспарантов на митингах
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    В ЕС предложили запретить связанные с транспортировкой российской нефти услуги

    4 мая 2022, 14:39

    Текст: Александра Юдина

    В Евросоюзе в рамках нового пакета санкций против России предложили запретить европейским судам и компаниям оказывать связанные с транспортировкой российской нефти услуги, передает Bloomberg.

    По информации агентства, Евросоюз не хочет ограничиться поэтапным запретом на российскую нефть, а намерен помешать возможности России продавать нефть и нефтепродукты по миру. «Блок предлагает в рамках шестого пакета санкций запретить европейским судам и компаниям предоставлять услуги, в том числе страхования, связанные с транспортировкой российской нефти по миру», – передает РИА «Новости» сообщение Bloomberg.

    При этом отмечается, что запрет будет распространяться на предоставление «прямо или косвенно технической поддержки, посреднических услуг, финансирования или финансовой помощи или любых других услуг, связанных с транспортировкой, в том числе путем перегрузки с судна на судно, в третьи страны сырой нефти и нефтепродуктов, которые были получены или экспортированы из России».

    Кроме того, как отметили источники агентства, ограничения также будут затрагивать страхование.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила об отказе от российской нефти, отключении Сбербанка от SWIFT и запрете российского ТВ в рамках шестого пакета антироссийских санкций.

    В МИД России предложили Европе отменить саму себя.

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    СМИ: Три страны ЕС отозвали право вето на эмбарго в отношении российской нефти
    		    2 мая 2022, 13:32
    Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press
    Текст: Александра Юдина

    Австрия, Венгрия и Словакия отозвали свое право вето на эмбарго Евросоюза в отношении российской нефти, сообщает телеканал ZDF со ссылкой на высокопоставленного дипломата ЕС.

    Как сообщает телеканал, Словакия и Венгрия были против скорейшего запрета на нефть из-за сильной зависимости от российских поставок.

    Между тем, как заявил осведомленный источник агентству APA, «не было никакого вето», а консультации с государствами-членами по шестому пакету санкций продолжаются, решение еще не принято», пишет РИА «Новости».

    Ранее появилась информация о том, что Венгрия выступила против введения запрета на поставки в Евросоюз российских нефти и газа. Глава канцелярии премьер-министра страны Гергей Гуйяш отказался вводить «санкции, от которых в первую очередь пострадаем мы сами, а не те, кого мы хотели бы подвергнуть санкциям».

    Его поддержал официальный представитель правительства Венгрии Золтан Ковач, объявив о несогласии с предложениями ряда стран ЕС ввести запрет на закупки углеводородного сырья из России.

    Единственный крупный в Венгрии Дунайский НПЗ технологически устроен так, что не менее 65% перерабатываемой там нефти должны поступать из России.

    Кроме того, согласно данным опроса, проведенного Fokus и Markiza, против отказа Словакии от российских газа и нефти выступили свыше 60% жителей страны.

    После этого представители Евросоюза «разрешили» Венгрии и Словакии не вводить запрет на поставки российской нефти.

    Напомним, Еврокомиссия обсуждает возможность наказания тех стран ЕС, которые согласились платить за российский газ в российской валюте. Первыми странами, которые лишились российского газа из-за нежелания использовать новую схему расчетов поставок, уже стали Польша и Болгария. 

    Коментарии (9)
    ЕС посоветовали не рассчитывать на отказ других стран от российской нефти
    		    2 мая 2022, 07:27
    Фото: Daniel Radicevic/
    imageBROKER/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    В случае эмбарго ЕС на российскую нефть Россия сможет увеличить доходы, если достаточно быстро найдет других покупателей, пишут немецкие СМИ.

    Корреспондент Handelsblatt Клаус Стратманн указал, что следует ждать роста цен на нефть, а «надежда европейцев на то, что другие государства из солидарности воздержатся от покупки дешевой российской нефти, наивна». По его мнению, «нефтяное эмбарго было бы экспериментом с неопределенным исходом», передает РИА «Новости».

    При этом рассматриваемые странами ЕС меры отражают их неуверенность. По его словам, «выберут ли сейчас государства ЕС введение потолка цен, поэтапное эмбарго с переходными периодами или штрафные тарифы на российскую нефть, в конечном счете, не имеет значения: риски огромны». Стратманн подчеркнул, что «трудно угрожать бойкотом, когда очевидно, что альтернатив недостаточно».

    Как поясняет Handelsblatt, российская нефть идет в основном на нефтеперерабатывающий завод в Бранденбурге. Этот завод отрезан от нефтяной инфраструктуры Западной Германии. В случае прекращения поставок по трубопроводу «Дружба» окажется неизбежным резкий рост цен в Восточной Германии. По словам Стратманна, «альтернативные источники не будут доступны достаточно быстро, не будут в тех объемах, которые необходимы, и не будут обладать необходимыми характеристиками».

    Напомним, глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что ее страна планирует отказаться от российских энергетических поставок, и это лучше сделать «сегодня, чем завтра». Немецкая сторона «полностью отказывается от импорта российских энергоносителей, до конца лета – от угля и от половины поставок нефти, к концу года мы придем к нулю», сказала министр. 

    Коментарии (20)
    Польша решила помочь Германии отказаться от российской нефти
    		    2 мая 2022, 16:36
    Фото: @polskistudentpl
    Текст: Вера Басилая

    Польша предложила Германии использовать свои НПЗ, чтобы отказаться от нефти из России, заявила министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва.

    «Мы, как Польша, готовы поддержать своим НПЗ в Гданьске амбиции немецкой стороны по дерусификации», – цитирует Москву Reuters, передает Ura.ru.

    Министр надеется, что эмбарго Евросоюза на российскую нефть вступит в силу до конца года.

    Ранее Германию предупредили о повышении риска рецессии без энергоносителей из России.

    Между тем Польша предложила ЕС ввести сбор за использование российских энергоносителей. Между тем Британия собралась впервые за 30 лет открыть новую угольную шахту.

    Вместе с тем ЕС посоветовали не рассчитывать на отказ других стран от российской нефти: в случае эмбарго Россия сможет увеличить доходы, если достаточно быстро найдет других покупателей.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как ЕК угрожает применить санкции к тем странам, которые согласились оплачивать в рублях за поставку российского газа. 

    Коментарии (43)
    Словакия решила получить у ЕС разрешение на импорт российской нефти

    3 мая 2022, 07:09

    Текст: Антон Никитин

    Словакия в случае введения Евросоюзом эмбарго на импорт нефти из России с 2023 года будет добиваться предоставления для себя исключения, заявил вице-премьер и министр экономики республики Рихард Сулик после внеочередной встречи министров энергетики ЕС.

    «Словакия будет настаивать на предоставлении исключения для себя в случае решения Евросоюза ввести эмбарго на поставки [с 2023 года российской] нефти», – приводит слова политика ТАСС.

    Бесперебойное получение этого вида сырья из России, по словам Сулика, является жизненно важным вопросом для экономики республики. Россия на 100% обеспечивает потребности словацких потребителей в нефти.

    Так, например, находящийся в Братиславе нефтеперерабатывающий завод «Словнафт», являющийся одним из крупнейших в странах Центральный Европы, полностью ориентирован на переработку российской нефти. Перевести его производство на использование нефти из других источников – длительный и дорогостоящий процесс, который займет несколько лет.

    Накануне представитель правительства Венгрии Золтан Ковач опроверг сообщения СМИ о решении Будапешта отозвать вето на эмбарго ЕС в отношении российской нефти, подчеркнув, что Будапешт не поддерживает санкции против газа и нефти из России.

    В понедельник немецкие СМИ сообщили, что Австрия, Венгрия и Словакия якобы отозвали право вето на решение Евросоюза о запрете поставок российской нефти. Перед этим глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что Будапешт выступает против введения запрета на поставки российских нефти и газа в Евросоюз.

    Напомним, согласно данным опроса, проведенного Fokus и Markiza, против отказа Словакии от российских газа и нефти выступили свыше 60% жителей страны. Как сообщалось, в ЕС «разрешили» Венгрии и Словакии не вводить запрет на поставки российской нефти.

    ЕК обсуждает возможность наказания тех стран ЕС, которые согласились платить за российский газ в российской валюте. Первыми странами, которые лишились российского газа из-за нежелания использовать новую схему расчетов поставок, уже стали Польша и Болгария.

    По данным ЕК, ЕС получает из России 40% газа, 27% нефти и 46% угля. Эмбарго на поставки угля стало частью пятого пакета санкций, принятого в апреле. Оно также принято в отложенном режиме и вступит в силу с августа. 

     

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    Стало известно о «тайных» закупках российской нефти НПЗ Китая

    4 мая 2022, 07:57

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Частные нефтеперерабатывающие заводы Китая «тайно» покупают российскую нефть, чтобы не попасть под санкции США, сообщала Financial Times.

    Как отмечает издание, сотрудник независимого нефтеперерабатывающего завода в Шаньдуне заявил, что с начала спецоперации Украине он не раскрывал публично данные о сделках с российскими поставщиками нефти, чтобы не привлекать внимание и не попасть под санкции США. Как сообщает газета, сотрудник НПЗ также заявил, что завод получил квоту на закупку российской нефти от государственных трейдеров, которые в основном отказываются подписывать новые контракты на поставку нефти из России.

    «Покупки частных китайских нефтеперерабатывающих заводов показывают, как некоторые импортеры обходят традиционные пути доступа к дешевой российской нефти, помогая Пекину оставаться в тени, пока Запад обрушивает на Москву санкции», – передает РИА «Новости» сообщение газеты.

    Напомним, Китай выступил против антироссийских санкций.

    США предупредили КНР о негативных последствиях для отношений Пекина с Западом, если Китай поддержит Россию в спецоперации на Украине. Вашингтон ясно сигнализировал о последствиях для отношений КНР с США, а также американскими союзниками и партнерами в Европе, а также в регионах Индийского и Тихого океанов.

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    Коментарии (11)
    Стали известны сроки возможного отказа ЕС от российской нефти
    		    4 мая 2022, 04:59
    Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Шестой пакет санкций Евросоюза в отношении России предполагает отказ от импорта российской нефти в течение полугода и отказ от закупок российских нефтепродуктов до конца 2022 года, сообщили источники The Wall Street Journal.

    По имеющимся у издания сведениям, пакет санкций, который будет представлен на одобрение стран ЕС уже в среду, будет предусматривать остановку импорта российской нефти через полгода и отказ от закупок российских нефтепродуктов до конца 2022 года. Помимо этого, будет предложено отключить Сбербанк от международной межбанковской платежной системы SWIFT, передает ТАСС.

    Как отмечает издание, Венгрии и Словакии, которые больше других европейских стран зависят от российской нефти, будет дано 20 месяцев на прекращение импорта этого ископаемого топлива из РФ.

    Накануне глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель раскрыл содержание шестого пакета санкций ЕС против России. Во вторник глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз готовит новый пакет санкций против России, касающийся поставок нефти. В тот же день появились сведения о намерении ЕС отказаться от российской нефти до конца года.

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    Коментарии (23)
    В Роттердаме заявили о готовности принять подходящие танкеры с российской нефтью

    3 мая 2022, 15:05

    Текст: Алексей Дегтярев

    В порт нидерландского города Роттердам направляются не меньше восьми танкеров с нефтью из России, в городской администрации их готовы принять, не смотря на возражения посольства Украины, сообщают СМИ.

    Администрация Роттердама в курсе прибытия танкеров с российской нефтью, они прибудут в ближайшие дни, их готовы принять, передает РИА «Новости» со ссылкой на Нидерландскую телерадиовещательную корпорацию (NOS).

    Между тем украинское посольство призвало власти страны не принимать эти суда.

    «До тех пор, пока они не подпадают под действие санкций, корабли приветствуются в Роттердаме», – ответил представитель администрации порта.

    По данным администрации порта города, импорт сырой нефти из России почти не сократился в первый месяц спецоперации на Украине.

    Напомним, 30 апреля работники порта Амстердама отказались разгружать судно Sunny Liger с российской нефтью. Сообщалось, что власти города считают разгрузку нежелательной. До этого Sunny Liger не смогло зайти в один из шведских портов из-за отказа работников разгружать его.

    Позже стало известно, что отказ работников порта Амстердама разгружать судно с российской нефтью был единичным случаем, Нидерланды принимают такие суда.

    Коментарии (2)
    Нидерланды продолжили принимать суда с российской нефтью

    1 мая 2022, 23:47

    Текст: Антон Антонов

    Отказ работников порта Амстердама разгружать судно Sunny Liger с российской нефтью был единичным случаем, Нидерланды принимают суда с российской нефтью, сообщают СМИ.

    Утром в порт Амстердама зашел танкер CB Caribic, проблем с разгрузкой не было, профсоюз портовых работников не призывал своих членов отказаться от участия в работах, передает ТАСС со ссылкой на Нидерландскую телерадиовещательную корпорацию.

    Представитель голландского профсоюза портовых работников Асмаэ Хаджари заявила, что инцидент с Sunny Liger был единичной акцией. Сотрудники порта Амстердама хотели продемонстрировать солидарность с работниками порта в Швеции. Как подчеркнула Хаджари, «профсоюзы портовых работников действуют заодно во всем мире».

    Напомним, 30 апреля работники порта Амстердама отказались разгружать судно Sunny Liger с российской нефтью. Сообщалось, что власти города считают разгрузку нежелательной. До этого Sunny Liger не смогло зайти в один из шведских портов из-за отказа работников разгружать его. 

     

    Коментарии (7)
    Турция начала повторное бурение первой в стране нефтяной скважины

    3 мая 2022, 13:27

    Текст: Александра Юдина

    В Турции начали повторное бурение на первой в стране нефтяной скважине спустя 88 лет, что может стать перспективной разработкой для региона, сообщает газета Aksam.

    «Бурение на первой в Турции разведочной нефтяной скважине «Басбирин-1» недалеко от деревни Магара района Идил Ширнакской области, которое было остановлено в 1936 году по причине недостаточности запасов, повторно началось спустя 88 лет», – передает РИА «Новости» сообщение издания.

    Уточняется, что в случае обнаружения нефти скважина станет перспективной разработкой для региона.

    Добыча нефти в Турции осуществляется в юго-восточных провинциях Диярбакыр, Адыяман и Шанлыурфа. Турция обеспечивает себя нефтью не более чем на 5%. Основные потребности удовлетворяются за счет импорта, в том числе из России.

    В конце марта министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу заявлял, что Турция не способна в краткосрочной перспективе отказаться от поставок российского газа.

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    Коментарии (2)
    Венгрия увеличила поставки нефти из Казахстана через Россию

    3 мая 2022, 09:23

    Текст: Алексей Дегтярев

    Будапешт нарастил поставки казахстанской нефти, трансфер которой проводится через нефтепровод «Дружба», заявил глава МИД и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    «65% нефти мы получаем через нефтепровод «Дружба», это 20 тыс. тонн ежедневно. В последнее время мы увеличили [объемы] покупки нефти из Казахстана. В данный момент 16% нашей потребности покрывается нефтью из Казахстана», – цитирует Сийярто ТАСС.

    По его словам, эти поставки проводятся по нефтепроводу через российскую территорию. Санкции против России также оказывают влияние на это.

    «Нам все равно, что думают о нас на Востоке или на Западе, для нас важно одно – мы хотим гарантировать энергоснабжение Венгрии, это не может быть под угрозой. Никто не может от нас ожидать того, чтобы венгерский народ платил цену за конфликт на Украине», – заключил венгерский министр.

    Ранее в Словакии заявили, что в случае введения Евросоюзом эмбарго на импорт нефти из России с 2023 года страна будет добиваться предоставления для себя исключения.

    До этого представитель правительства Венгрии Золтан Ковач опроверг сообщения СМИ о решении Будапешта отозвать вето на эмбарго ЕС в отношении российской нефти, подчеркнув, что Будапешт не поддерживает санкции против газа и нефти из России.

    Коментарии (5)
    Стало известно о намерении Индии покупать нефть из России по заниженной цене

    4 мая 2022, 13:05

    Текст: Елизавета Булкина

    Индия рассчитывает покупать российскую нефть по заниженной стоимости – ниже 70 долларов за баррель, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

    «Южноазиатская страна рассчитывает на российские поставки (нефти) по цене менее 70 долларов за баррель», – цитирует сообщение «Прайм».

    Источники уточняют, что уже ведутся конфиденциальные переговоры на высоком уровне.

    По информации Bloomberg, государственные и частные нефтеперерабатывающие компании Индии закупили более 40 млн баррелей российской нефти после начала спецоперации на Украине, что на 20% больше, чем объем поставок нефти из России в Индию за весь 2021 год.

    Отмечается, что Индия продолжает покупать нефть у России, страна импортирует 85% потребляемой нефти.

    Ранее издание Financial Times сообщило, что частные нефтеперерабатывающие заводы Китая «тайно» покупают российскую нефть, чтобы не попасть под санкции США.

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    Коментарии (18)
    Венгрия опровергла сообщения об отзыве вето на эмбарго нефти из России

    2 мая 2022, 22:24

    Текст: Антон Никитин

    Представитель венгерского правительства Золтан Ковач опроверг сообщение немецкого телеканала ZDF о решении Будапешта отозвать вето на эмбарго ЕС в отношении российской нефти, подчеркнув, что Будапешт не поддерживает санкции против газа и нефти из России.

    «Венгрия не «отзывала свое вето». На самом деле позиция Венгрии по санкциям в отношении российских нефти и газа остается неизменной: мы их не поддерживаем», – приводит слова Ковача РИА «Новости».

    В понедельник немецкие СМИ сообщили, что Австрия, Венгрия и Словакия якобы отозвали право вето на решение Евросоюза о запрете поставок российской нефти. Перед этим глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что Будапешт выступает против введения запрета на поставки российских нефти и газа в Евросоюз. Его поддержал официальный представитель правительства Венгрии Золтан Ковач.

    Единственный крупный в Венгрии Дунайский НПЗ технологически устроен так, что не менее 65% перерабатываемой там нефти должны поступать из России. Кроме того, согласно данным опроса, проведенного Fokus и Markiza, против отказа Словакии от российских газа и нефти выступили свыше 60% жителей страны. После этого представители Евросоюза «разрешили» Венгрии и Словакии не вводить запрет на поставки российской нефти.

    Напомним, Еврокомиссия обсуждает возможность наказания тех стран ЕС, которые согласились платить за российский газ в российской валюте. Первыми странами, которые лишились российского газа из-за нежелания использовать новую схему расчетов поставок, уже стали Польша и Болгария.

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    ЕК: Венгрия и Словакия могут позволить себе не вводить запрет на поставки российской нефти

    2 мая 2022, 13:05

    Текст: Александра Юдина

    Европейская комиссия может позволить Венгрии и Словакии не вводить запрет на поставки российской нефти в рамках очередного пакета санкций против России, сообщило Reuters со ссылкой на источники из Евросоюза.

    По словам одного из представителей ЕС, чтобы сохранить единство, Еврокомиссия может либо позволить Венгрии и Словакии не присоединяться к нефтяному эмбарго в отношении России, либо предложить этим странам длительный переходный период для отказа от российской нефти, пишет ТАСС.

    При этом один из источников пояснил, что запрет на поставки нефти из России, скорее всего, будет вводиться поэтапно и вступит в силу только в начале следующего года.

    Кроме того, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана внесли в список противников киевского режима, который составляет украинский сайт «Миротворец», сообщил телеканал «Новости-ТВ».

    Предполагается, что Орбан попал в список «из-за отказа правительства Венгрии поставлять оружие на Украину» и запрета на транзит по территории республики иностранных вооружений для украинской армии. При этом гуманитарная помощь, которую Будапешт направляет Киеву, «принимается украинскими кругами, применяющими двойные стандарты».

    По информации телеканала, перечень лиц, составленный националистами на сайте «Миротворец», называют «смертельным списком». Так, венгерский телеканал пояснил, что «убийства писателя Олеся Бузины и оппозиционного политика Олега Калашникова в 2015 году тесно связаны с тем фактом, что этот печально известный сайт назвал их врагами Украины».

    Кроме того, отмечается, что публикация на этом сайте персональных данных десятков тысяч людей была бы невозможна «без утечки информации от украинских спецслужб».

    Напомним, единственный крупный в Венгрии Дунайский НПЗ технологически устроен так, что не менее 65% перерабатываемой там нефти должны поступать из России. Генеральный директор управляющей этим предприятием компании MOL Жолт Хернади отмечал, что для перестройки производственного процесса и перехода на другое сырье (с иным содержанием серы, плотностью и т. д.) потребуется «от двух до четырех лет и несколько сотен миллионов долларов».

    Ранее появилась информация о том, что Венгрия выступила против введения запрета на поставки в Евросоюз российских нефти и газа. Глава канцелярии премьер-министра страны Гергей Гуйяш отказался вводить «санкции, от которых в первую очередь пострадаем мы сами, а не те, кого мы хотели бы подвергнуть санкциям».

    Его поддержал официальный представитель правительства Венгрии Золтан Ковач, объявив о несогласии с предложениями ряда стран ЕС ввести запрет на закупки углеводородного сырья из России.

    До этого канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ЕС прекратит импорт российского угля летом, а до конца года откажется от российской нефти. При этом Германию предупредили о повышении риска рецессии без энергоносителей из России.

    Польша предложила ЕС ввести сбор за использование российских энергоносителей. Между тем Британия собралась впервые за 30 лет открыть новую угольную шахту.

    Вместе с тем ЕС посоветовал не рассчитывать на отказ других стран от российской нефти: в случае эмбарго Россия сможет увеличить доходы, если достаточно быстро найдет других покупателей. 

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    Венгрия выступила против запрета на импорт в Европу российских энергоносителей

    2 мая 2022, 12:15

    Текст: Наталья Ануфриева

    Венгрия выступает против введения запрета на поставки в Евросоюз (ЕС) российских нефти и газа, заявил глава канцелярии премьер-министра страны Гергей Гуйяш.

    Гуйяш заявил, что «мы не должны вводить санкции, от которых в первую очередь пострадаем мы сами, а не те, кого мы хотели бы подвергнуть санкциям», передает ТАСС со ссылкой на портал Origo.hu.

    Так Гуйяш высказался в связи с обсуждением в ЕС новых мер против России, которые могут включать в себя ограничения на импорт энергоносителей.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ЕС прекратит импорт российского угля летом, а до конца года откажется от российской нефти. При этом Германию предупредили о повышении риска рецессии без энергоносителей из России.

    Польша предложила ЕС ввести сбор за использование российских энергоносителей. Между тем Британия собралась впервые за 30 лет открыть новую угольную шахту.

    Вместе с тем ЕС посоветовал не рассчитывать на отказ других стран от российской нефти: в случае эмбарго Россия сможет увеличить доходы, если достаточно быстро найдет других покупателей.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

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    Цены на нефть выросли на ожиданиях уменьшения предложения

    4 мая 2022, 09:11

    Мировые цены на нефть в среду растут в ожидании снижения предложения сырья на рынке путем ввода эмбарго странами ЕС на нефть из России.

    По состоянию на 8.59 цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивает на 1,1%, до 106,12 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI – на 1,23%, до 103,67 доллара, передает РИА «Новости».

    На динамику нефтяных цен продолжает оказывать влияние тема последних недель о полном прекращении закупок странами ЕС российской нефти. Так, опасения усилились после новости о том, что Германия готова прекратить закупки нефти из РФ.

    Также инвесторы ожидают итогов заседания ОПЕК+, по итогам которого будут определены параметры добычи стран-участниц в июне. Ранее СМИ сообщали о том, что альянс, видимо, будет придерживаться существующих условий и согласует увеличение добычи нефти еще на 432 тыс. баррелей в день.

    «Цены на нефть могут остаться высокими при опасениях дополнительных европейских санкций в отношении российской нефти и попытках производителей ОПЕК увеличить добычу», – сказал Wall Street Journal аналитик по сырьевым товарам Commonwealth Bank of Australia Вивек Дхар.

    При этом в ночь на среду Американский институт нефти (API) сообщил, что запасы за неделю по 29 апреля в США увеличились на 3,479 млн баррелей, хотя прогнозировалось снижение на 1,167 миллиона.

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