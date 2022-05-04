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В МИД предложили странам ЕС отменить самих себя
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Если Евросоюз (ЕС) по-настоящему хочет сделать больно Москве, то пусть отменит сам себя, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова заявила в эфире радио Sputnik, комментируя подготовку Брюсселем нового пакета антироссийских санкций, что «если они хотят нам сделать по-настоящему больно, пусть отменят сами себя, мы будем скучать».
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила об отказе от российской нефти, отключении Сбербанка от SWIFT и запрете российского ТВ в рамках шестого пакета антироссийских санкций.
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Париж раскрыл детали разговора Макрона с Путиным
Президент Франции Эмманюэль Макрон в беседе с российским лидером Владимиром Путиным высказал озабоченность ситуацией в Мариуполе и призвал Россию продолжать содействие эвакуации с территории завода «Азовсталь», говорится в коммюнике Елисейского дворца, распространенном по итогам телефонного разговора двух президентов.
«Французский лидер высказал свою глубокую озабоченность ситуацией в Мариуполе и Донбассе, и призвал Россию содействовать продолжению эвакуации с территории завода «Азовсталь», начатой в последние дни», – передает ТАСС сообщение администрации Макрона. Президент республики подчеркнул важность «координации с гуманитарными организациями и предоставления эвакуированным права выбирать место проживания в соответствии с международным гуманитарным правом».
Макрон, как говорится в заявлении Елисейского дворца, «вновь подчеркнул тяжесть последствий» украинского конфликта. Президент республики «призвал Россию действовать сообразно ее ответственности как постоянного члена Совета Безопасности ООН», отмечается в коммюнике администрации французского лидера.
Сообщается также, что Макрон в беседе с Путиным заявил о готовности содействовать достижению договоренностей в интересах восстановления мира.
«Французский лидер выразил готовность содействовать созданию условий для согласованного решения, которое позволило бы обеспечить мир, а также полное соблюдение суверенитета и территориальной целостности Украины», – отмечается в заявлении администрации Макрона. «Президент республики вновь заявил о необходимости прекращения огня» в украинском конфликте, подчеркивается в коммюнике.
В нем указывается, что Макрон «также высказал готовность работать с международными компетентными организациями» в целях восстановления экспорта украинского продовольствия по Черному морю. Он считает, что это необходимо «с учетом последствий для мировой продовольственной безопасности».
Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора проинформировал президента Франции Эммануэля Макрона о ходе спецоперации по защите Донбасса и эвакуации гражданских с «Азовстали». Путин в разговоре Макроном обратил внимание на игнорирование странами-членами Евросоюза военных преступлений украинских силовиков и отметил, что Запад мог бы способствовать прекращению их злодеяний. В пресс-службе сообщили также, что Путин изложил Макрону принципиальные подходы к переговорам с Киевом.
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Глава Еврокомиссии объявила об отказе от российской нефти, отключении Сбербанка от SWIFT и запрете российского ТВ
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В шестом пакете санкций Евросоюза против Москвы объявляется отказ стран Европы от российской нефти, отключение Сбербанка от SWIFT и запрет российского телевидения, объявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.
Она заявила, что в ЕК составили список высокопоставленных российских офицеров и «других лиц», которые якобы причастны к «военным преступлениям» в Буче и несут ответственность за «бесчеловечную осаду» Мариуполя, говорится в сообщении на сайте ЕК.
Во-вторых, ЕК отключает от SWIFT Сбербанк и «два других крупных банка», нанося удар по регуляторам, «критически важным для российской финансовой системы».
Также «мы налагаем на наших частотах запрет на три крупных российских государственных вещателя, им больше не будет разрешено распространять свой контент в ЕС в любом виде и в любой форме: через кабельное и спутниковое вещание, в интернете или через приложения в смартфонах».
«Кроме того, Кремль опирается на бухгалтеров, консультантов и политтехнологов из Европы. Теперь этому будет положен конец. Мы запрещаем предоставлять эти услуги российским компаниям», – указала Урсула фон дер Ляйен.
Кроме того, в данный момент рассматривается уход от зависимости от российской нефти, что, по словам главы Еврокомиссии, «будет нелегко», так как «некоторые государства-члены сильно зависят от российской нефти».
«Это будет полный запрет на импорт всей российской нефти: поставляемой морем и трубопроводами, сырой и продуктов нефтепереработки. Мы позаботимся о том, чтобы постепенно и упорядоченно отказаться от российской нефти, чтобы мы и наши партнеры могли обеспечить альтернативные маршруты поставок и минимизировать влияние на мировые рынки. Именно поэтому в течение полугода мы постепенно прекратим поставки сырой нефти из России, а до конца года – и продуктов нефтепереработки. Таким образом, мы максимизируем давление на Россию, одновременно минимизируя сопутствующий ущерб для нас и наших партнеров на всей планете», – добавила она.
По ее словам, так Европа лишит экономику России «возможности диверсифицироваться и модернизироваться».
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что шестой пакет европейских санкций против России будет включать отключение от SWIFT новых банков, новые санкции «за дезинформацию» и ограничения по импорту нефти.
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Боррель раскрыл содержание шестого пакета санкций против России
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что шестой пакет европейских санкций против России будет включать отключение от SWIFT новых банков, новые санкции «за дезинформацию» и ограничения по импорту нефти.
«Мы работаем над шестым пакетом санкций, которые нацелены на отключение от SWIFT большего числа банков, список лиц, причастных к дезинформации, и меры по импорту нефти», – передает РИА «Новости» слова Борреля.
По его словам, новый пакет «будет представлен Совету ЕС для утверждения».
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС готовит новый пакет санкций против России, касающийся поставок нефти.
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Папа Римский: Лай НАТО у дверей России привёл к спецоперации на Украине
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Папа Римский Франциск допустил, что НАТО играет негативную роль в эскалации украинского кризиса.
«[Вероятно], лай НАТО у дверей России привел к реакции Кремля. Гнев, не знаю, был ли спровоцирован, но, вероятно, способствовал», – передает ТАСС слова понтифика в беседе с главным редактором газеты Corriere della Sera Лучано Фонтаной.
«Нельзя думать, что одно свободное государство может вести войну в другом свободном государстве», – сказал Франциск, напомнив о своем тезисе о «третьей мировой войне в эпизодах». «Я лишь констатирую реальность: Сирия, Йемен, Ирак, в Африке идет одна война за другой. И за всеми стоят международные интересы, – продолжил понтифик. – На Украине другие создали конфликт».
Глава Римско-католической церкви назвал «старым аргументом» реакцию украинцев на события в Донбассе. «Единственное, что ставят в вину украинцам, это их реакция на [попытки независимости] Донбасса, но это было 10 лет назад, это старый аргумент», – считает он.
Ранее Папа Римский Франциск выразил желание до поездки в Киев посетить российскую столицу.
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Болгария и Чехия задумались над обходом санкций ЕС против России
Болгария и Чехия могут запросить для себя исключение из эмбарго Евросоюза на российскую нефть, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванных официальных лиц ЕС.
По данным агентства, готовящийся в ЕС проект предложения об эмбарго на нефть из России предусматривает постепенное прекращение импорта в течение 6-8 месяцев, при этом Венгрии и Словакии предоставят дополнительно еще несколько месяцев. Как сообщил агентству ряд источников, «Болгария и Чехия, возможно, будут добиваться исключения из санкций», передает РИА «Новости».
Еврокомиссия во вторник передаст странам-членам проект нового пакета санкций, а в среду его обсудят постпреды стран ЕС, пишет агентство.
Ранее представитель правительства Венгрии Золтан Ковач опроверг сообщения СМИ о решении Будапешта отозвать вето на эмбарго ЕС в отношении российской нефти, подчеркнув, что Будапешт не поддерживает санкции против газа и нефти из России.
Напомним, вице-премьер и министр экономики республики Рихард Сулик после внеочередной встречи министров энергетики ЕС заявил, что Словакия в случае введения Евросоюзом эмбарго на импорт нефти из России с 2023 года будет добиваться предоставления для себя исключения.
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Стало известно, кто в ЕС займется ремонтом техники ВСУ
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На оборонных предприятиях Словакии будет ремонтироваться и модернизироваться боевая техника ВС Украины, сообщил братиславский телеканал ТА3 со ссылкой на пресс-секретаря минобороны Мартину Коваль-Какашчикову.
«Могу подтвердить, что государственное акционерное общество Konstrukta-Defence заключило контракт на ремонт и модернизацию украинской боевой техники. В первом заказе речь идет о десятках бронемашин БРДМ-2», – передает РИА «Новости» слова пресс-секретаря.
Как подчеркивается в сообщении телеканала, представители словацкого кабмина, включая премьера Эдуарда Хегера и главу минобороны Ярослава Надя, «неоднократно декларировали намерение и далее продолжать поддержку Украины как в гуманитарной, так и в военной форме».
Ранее Словакия попросила у ЕС компенсации за подаренный Украине С-300.
Напомним, 8 апреля сообщалось, что Словакия отправила на Украину ракетно-зенитный комплекс С-300. По данным СМИ, комплекс ПВО был передислоцирован туда в строжайшей секретности в течение двух дней. Находившийся в то время с визитом в Киеве Хегер подтвердил поставку системы ПВО С-300 из Словакии на Украину.
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В Нигерии заявили об интересе России к новому газопроводу в Европу
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Министр нефтяных ресурсов Нигерии Тимпире Сильва заявил, что представители России выразили желание инвестировать в строительство газопровода, который должен соединить Нигерию и Марокко со странами Европы.
«Представители России посетили мой офис на прошлой неделе. Они очень хотят инвестировать в этот проект, и есть много других людей, которые также хотят финансировать проект», – приводит РИА «Новости» слова политика, которого цитирует Reuters.
Министр добавил, что газопровод должен доставлять добываемый в Нигерии газ «через множество африканских стран до самого края континента», где Абуджа получит доступ на европейский рынок. Он также сообщил, что правительство страны надеется дать старт проекту до мая 2023 года, когда истекут полномочия президента Нигерии Мухаммада Бухари.
Как уточняется, Марокко и Нигерия подписали соглашение о создании газопровода в декабре 2016 года, его предполагаемая длина составит 5660 километров.
Накануне стало известно о планах ЕС заместить российский газ поставками из Африки.
Напомним, Еврокомиссия обсуждает возможность наказания тех стран ЕС, которые согласились платить за российский газ в российской валюте. Первыми странами, которые лишились российского газа из-за нежелания использовать новую схему расчетов поставок, уже стали Польша и Болгария.
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Стали известны сроки возможного отказа ЕС от российской нефти
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Шестой пакет санкций Евросоюза в отношении России предполагает отказ от импорта российской нефти в течение полугода и отказ от закупок российских нефтепродуктов до конца 2022 года, сообщили источники The Wall Street Journal.
По имеющимся у издания сведениям, пакет санкций, который будет представлен на одобрение стран ЕС уже в среду, будет предусматривать остановку импорта российской нефти через полгода и отказ от закупок российских нефтепродуктов до конца 2022 года. Помимо этого, будет предложено отключить Сбербанк от международной межбанковской платежной системы SWIFT, передает ТАСС.
Как отмечает издание, Венгрии и Словакии, которые больше других европейских стран зависят от российской нефти, будет дано 20 месяцев на прекращение импорта этого ископаемого топлива из РФ.
Накануне глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель раскрыл содержание шестого пакета санкций ЕС против России. Во вторник глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз готовит новый пакет санкций против России, касающийся поставок нефти. В тот же день появились сведения о намерении ЕС отказаться от российской нефти до конца года.
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Еврокомиссия намерена отключить еще два российских банка от SWIFT
Еврокомиссия (ЕК) намерена предложить отключение «Московского кредитного банка» (МКБ) и Россельхозбанка от международной платежной системы SWIFT в шестом пакете санкций против России, пишут СМИ.
Издание Politico со ссылкой на дипломатов ЕС сообщает, что ЕК «намерена предложить отключение российских банков – МКБ и Россельхозбанка – от международной платежной системы SWIFT», передает РИА «Новости».
Кроме того, по данным издания, новый пакет санкций затронет Сбербанк.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что шестой пакет европейских санкций против России будет включать отключение от SWIFT новых банков, новые санкции «за дезинформацию» и ограничения по импорту нефти.
В марте Евросоюз отключил от международной системы семь российских банков: ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ.
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Глава Еврокомиссии подтвердила запрет на вещание трех российских телеканалов
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в новом, шестом по счету, пакете санкций против России будет содержаться запрет на трансляцию трех российских телеканалов.
«Мы запретим трансляцию трех крупных российских вещателей. Они больше не смогут распространять свой контент в ЕС», – передает РИА «Новости» слова главы Еврокомиссии, выступившей перед депутатами Европарламента на пленарной сессии в Страсбурге.
Агентство DPA пишет, что ЕК и внешнеполитическая служба сообщества также предложили ввести запрет на закупки странами ЕС нефти из России в течение шести месяцев, нефтепродуктов – в течение восьми месяцев. Исключения будут сделаны для Венгрии и Словакии, поскольку они большую часть нефти импортируют из России, не имеют выхода к морю и тем самым не могут настолько быстро, как другие государства ЕС, получать энергоносители альтернативными маршрутами, передает ТАСС.
Новый пакет санкций включает ограничения против трех банков, среди которых Сбербанк. По словам его источника, они будут отключены от международной межбанковской платежной системы SWIFT. В санкционный список также будут включены лица и организации, которые, как считают в ЕС, якобы несут ответственность за события в Буче и Мариуполе.
Согласно существующей в Брюсселе процедуре, проект санкций сначала должна одобрить ЕК, затем его представят на рассмотрение послам 27 государств ЕС. После одобрения ограничительные меры должен утвердить Совет ЕС на уровне глав МИД. Ранее санкции официально объявлялись лишь после их окончательного утверждения. Однако с марта этого года глава ЕК Урсула фон дер Ляйен стала публично объявлять неутвержденный набор санкционных предложений сразу после его согласования Еврокомиссией. По оценкам дипломатических источников, это делается, чтобы оказать дополнительное давление на страны ЕС, ставя их перед фактом уже озвученных мер.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что шестой пакет европейских санкций против России будет включать отключение от SWIFT новых банков, новые санкции «за дезинформацию» и ограничения по импорту нефти.
СМИ сообщили, что Болгария и Чехия могут запросить для себя исключение из эмбарго Евросоюза на российскую нефть.
Представитель правительства Венгрии Золтан Ковач опроверг сообщения СМИ о решении Будапешта отозвать вето на эмбарго ЕС в отношении российской нефти, подчеркнув, что Будапешт не поддерживает санкции против газа и нефти из России.
Напомним, вице-премьер и министр экономики республики Рихард Сулик после внеочередной встречи министров энергетики ЕС заявил, что Словакия в случае введения Евросоюзом эмбарго на импорт нефти из России с 2023 года будет добиваться предоставления для себя исключения.
Австрия не пригласила российских дипломатов на мероприятия к окончанию Второй мировой войны
МИД Австрии уведомил, что 8 мая не предусмотрено участие дипломатов России в мероприятиях в память об освобождении Австрии от нацизма и окончании Второй мировой войны, сообщил посол России в Австрии Дмитрий Любинский.
«Получена официальная нота МИД Австрии с уведомлением о том, что 8 мая не предусмотрено участие официального представителя Российской Федерации в мероприятиях ведомства федерального канцлера в память об освобождении Австрии от национал-социализма и окончании Второй мировой войны в Европе», – передает РИА «Новости» слова Любинского.
По его словам, одновременно австрийский МИД заверяет посольство в том, что в ходе церемонии подобающим образом будет отдана дань памяти «тысячам» павших советских солдат.
Отмечается, что непонимание «значения страшных уроков истории Второй мировой войны и их последствий вновь становится глубинной проблемой двусторонних отношений». «В складывающихся условиях посольство и все российские представительства в Австрии продолжат полноценную реализацию собственной программы мемориальных мероприятий», – заключил посол.
Ранее министр финансов страны Магнус Бруннер заявил, что Австрия не поддержит эмбарго на российский газ, так как зависит от него.
Напомним, в австрийской нефтегазовой компании OMV сообщили, что Австрия прекратила импорт и переработку российской нефти.
Глава Евросовета анонсировал новые антироссийские санкции
Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС готовит новый пакет санкций против России, касающийся поставок нефти.
«Мы введем санкции, которые касаются нефти из России», – передает РИА «Новости» слова Мишеля, выступившего в Греции на церемонии строительства в порту Александруполис плавучей станции хранения и регазификации сжиженного природного газа (FSRU). Он назвал целью этого желание «сломать механизм» проведения военной операции.
В церемонии во вторник участвовали премьера Греции, Болгарии и Северной Македонии, президент Сербии.
Мишель заявил, что этот проект внесет вклад в энергетическую безопасность Европы. «Мы приняли очень важные решения в сфере энергетики. Мы решили, что прекратим нашу зависимость от ископаемых источников энергии», – сказал председатель Евросовета.
Он пообещал финансовую поддержку всем проектам, которые позволят дифференцировать поставки энергоресурсов и снизят зависимость от России.
По словам Мишеля, станция СПГ в Александруполисе внесет вклад и в «зеленый» переход.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в ходе визита в Латинскую Америку анонсировал отключение от SWIFT еще большего числа российских банков.
Напомним, 18 апреля глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме сообщила, что к российской Системе передачи финансовых сообщений – аналогу SWIFT – присоединились 52 иностранные организации.
Премьер Италии призвал Европу сыграть главную роль в содействии диалогу России и Украины
Италия готова принять прямое участие в достижении дипломатического решения ситуации на Украине, при этом Европа должна играть центральную роль в содействии диалогу, выразил мнение премьер-министр Италии Марио Драги.
«Наша приоритетная задача – как можно скорее достичь прекращения огня, чтобы спасти жизни людей и позволить провести гуманитарные вмешательства в пользу гражданского населения, что сегодня очень сложно. Перемирие также придало бы новый импульс переговорам, которые до сих пор не достигли желаемых результатов», – передает ТАСС его слова.
По мнению премьера, Европа «может и должна играть центральную роль в содействии диалогу». «Италия как страна – основатель Европейского союза, как страна, глубоко верящая в мир, готова быть в авангарде усилий по достижению дипломатического решения», – заключил Драги.
Напомним, Киев официально не выходил из переговорного процесса с Москвой.
Как отмечал ранее президент Владимир Путин, Россия рассчитывает, что удастся достичь договоренностей на дипломатическом треке с Украиной.
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СМИ сообщили о желании ЕС отказаться от импорта нефти из России в ближайшие 6-8 месяцев
Проект эмбарго, готовящийся в ЕС, предусматривает постепенное прекращение импорта нефти из России в ближайшие шесть-восемь месяцев, сообщила газета «Фигаро» со ссылкой на европейские дипломатические источники.
По их данным, проект эмбарго должен быть передан на рассмотрение 27 стран ЕС, ряд из которых высказывают сомнения в целесообразности отказа от российской нефти, передает ТАСС.
Как отмечает газета, Еврокомиссия завершила со своей стороны подготовку шестого пакета санкций против РФ, предусматривающего постепенное прекращение закупок европейскими странами нефти в течение шести-восьми месяцев. При этом предлагается сделать исключения для Венгрии и Словакии, которые смогут продолжать закупки до 2023 года.
Ранее во вторник глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС готовит новый пакет санкций против России, касающийся поставок нефти.
В Австрии указали на опасность введения эмбарго на нефть из России
Союз промышленников Австрии (IV) указал на опасность введения эмбарго на поставки российской нефти: новые санкции в отношении энергетического сектора приведут к дальнейшему рекордному росту цен на энергоносители, заявил генеральный секретарь IV Кристоф Ноймайер.
«Обсуждение планов о введении эмбарго на нефть идет рука об руку с обсуждением прекращения поставок газа, поэтому мы настоятельно предостерегаем от вступления на этот опасный путь», – передает РИА «Новости» текст заявления.
Ноймайер отметил, что углю и нефти можно найти замену в среднесрочной перспективе, но дальнейшие санкции приведут к росту цен на эти «необходимые энергоносители», а найти замену газу в краткосрочной и среднесрочной перспективе не удастся. Прекращение поставок газа приведет к «катастрофическим последствиям» для повседневной жизни, энергоснабжения и экономики Австрии, считает Ноймайер.
Отмечается, что австрийская промышленность полностью поддержала ранее принятые на уровне ЕС санкции, в частности запрет на импорт российского угля. «Однако последствия запрета на импорт нефти и/или газа гораздо более серьезны, а в случае с природным газом – настолько масштабны, что их невозможно представить для промышленности страны», – говорится в заявлении.
Ранее во вторник глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС готовит новый пакет санкций против России, касающийся поставок нефти.