Генерал назвал вбросом сообщения о мобилизации в России

Новости в западных СМИ о якобы планирующейся мобилизации в России не соответствуют действительности, заявил Герой России, генерал-майор от авиации Сергей Липовой.

«Мы сейчас имеем дело с очередной информационной атакой на сознание нашего общества. Видим, что заявления все как под копирку делается с разных трибун, с разных направлений. Именно для того, чтобы дестабилизировать ситуацию как в России, так и на Западе», – сказал Липовой в беседе с ФАН.

Он добавил, что сообщения о мобилизации – «очередная страшилка», которая призвана напугать Россию и западного обывателя.

«Поэтому на это не стоит вообще обращать внимание или придавать этому серьезное значение», – призвал генерал.

Сообщения о мобилизации в России распространяли глава британского минобороны Бен Уоллес, телеканал CNN и американский Институт по изучению войны.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.