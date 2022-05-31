ВСУ оборудовали огневые точки в больницах Харькова и Одессы

Эксперт: Европа устала от постоянных требований Украины

«Украина слишком нагло ведет себя по отношению к Европе и постоянно что-то требует. Поэтому Урсула фон дер Ляйен сразу ставит Киеву ответные условия», – рассказал газете ВЗГЛЯД политолог и экономист Иван Лизан. Ранее председатель Еврокомиссии заявила, что ЕС готов финансировать восстановление Украины только в обмен на реформы и при условии борьбы с коррупцией.

«Урсула фон дер Ляйен говорит о том, что деньги они дадут только лишь под обязательства совершить определенные действия. Например, сейчас мы видим, что происходит вокруг зерна. Запад фактически требует зерно в обмен на поставки оружия. И Запад, скорее всего, получит желаемое», – отметил Лизан.

«Заявления о финансовой помощи в обмен на проведение реформ не являются в принципе чем-то новым во взаимоотношениях Украины и Евросоюза. Киеву и раньше не давали деньги просто так, причем при любых президентах»,­ – рассказал политолог.

«Кроме того, в Европе все устали от Украины, она действительно нагло себя ведет и много требует, называя себя «жертвой агрессии». К тому же у Евросоюза есть понимание, что эти деньги уйдут как вода в песок, будут просто разворованы», – добавил он.

«Вместе с тем и в США, и в Европе растет усталость от кризиса, падения уровня жизни, инфляции. Не исключено, что люди скоро начнут задавать вопросы к руководству своих стран о том, куда идут их деньги, какой от них прок и почему бы их не потратить на нужды своих стран», – подчеркнул собеседник.

«В этой связи заявления главы ЕК сделаны для того, чтобы как раз парировать возникающие в обществе вопросы аргументом о том, что деньги даются не просто так, а в обмен на политические требования и реформы», – отметил Лизан.

«Например, Брюссель может потребовать передать бюджетные потоки внутри страны под контроль европейских чиновников. А на днях еще и поляки заявили, что хотят управлять всеми средствами, которые идут на Украину. То есть они хотят сесть на финансовые потоки и контролировать их. Не думаю, что желания Польши и заявления Урсулы фон дер Ляйен между собой прямо связаны, но это говорит об общих тенденциях в Европе по отношению к Украине», – считает политолог.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС в будущем будет готов финансировать восстановление Украины только в обмен на реформы в этой стране. «ЕС совместно с США намерен разработать путь к привлечению инвестиций на восстановление Украины, но эти инвестиции должны сопровождаться реформами. Реформами системы управления, повышением независимости судебной системы, борьбой с коррупцией, чтобы создать позитивные условия для бизнеса», – приводит слова главы Евросовета ТАСС.

Фон дер Ляйен не уточнила, о какой сумме идет речь и когда ЕС и США будут готовы эти деньги предоставить. Глава Еврокомиссии также отметила, что помимо обсуждения будущих инвестиций на восстановление в ближайшие недели Евросоюз рассмотрит планы выделения экстренной макрофинансовой помощи Киеву. «Мы работаем над особым механизмом экстренной макрофинансовой помощи Украине в размере 9 млрд евро. Мы будем работать над ним в течение ближайших недель, чтобы решить, как мы можем его реализовать», – сказала фон дер Ляйен.

При этом сейчас бюджет Украины на две трети зависит от международной помощи. Об этом заявил глава Минфина Украины Сергей Марченко.

«Бюджет сейчас в таком состоянии, что наши доходы мы расцениваем во вторичном контексте, первичный – это международная грантовая и кредитная помощь. Наши доходы, по оптимистическим оценкам, сейчас покрывают лишь одну треть наших расходов, две трети покрываются за счет заимствований и грантовых средств», – цитирует слова Марченко украинское издание «Страна».

Ранее глава Европейского совета Шарль Мишель после первого дня внепланового саммита ЕС по Украине в Брюсселе сообщил, что Евросоюз и его партнеры по Группе семи (G7) договорились выделить Киеву 9 млрд евро финансовой помощи.

В прошлый вторник страны Евросоюза не смогли согласовать технические условия выделения дополнительной макрофинансовой помощи Украине, но поддержали необходимость выделения Киеву значительной финансовой поддержки. 17 мая главы МИД стран ЕС согласовали выделение Киеву 500 млн евро на военную помощь.

Напомним, в конце апреля Украина запросила у администрации США чрезвычайную экономическую помощь в размере не менее 2 млрд долларов в месяц. Ранее в том же месяце Владимир Зеленский потребовал от ЕС ежемесячной помощи в размере 7 млрд долларов. При этом лидер политической партии Франции «Национальный фронт» Марин Ле Пен заявила, что Зеленский просит у Запада больше того, что ему могут дать.

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