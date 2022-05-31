В Донбасс из России отправлено две тонны гуманитарной помощи

Депутат Госдумы, руководитель Объединенного волонтерского центра «Единой России» Евгений Нифантьев вместе с активными жителями Южного округа отправил очередную партию гуманитарного груза в Донбасс в размере 2 тонн: продукты длительного хранения, лекарства, одежда, корма для животных и другие необходимые товары.

«Очень приятно, что в преддверии Дня защиты детей наши неравнодушные жители также принесли большое количество игрушек и развивающих игр, детских книжек, памперсов и детского питания. Уже 1 июня этот груз прибудет в ДНР и ЛНР. Мы верим, что в ближайшее время на земле Донбасса навсегда воцарится мир, и у детей будет по-настоящему счастливое детство», – приводятся слова депутата в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Активные жители ЮАО также помогали сортировать товары и упаковывать коробки, а в день отправки груза принимали участие в погрузке. В их числе – волонтер Дарья Игнатенко, которая неоднократно приносила гумпомощь.

«С начала специальной военной операции мне захотелось помочь людям, которые остались в ДНР и ЛНР без еды и жилья. Это был зов сердца. Здорово, что в Москве есть пункты сбора гуманитарной помощи. И не так важно, какое количество продуктов, лекарств или игрушек ты приносишь. Важно, что человек откликнулся, принес и помог. Я также привозила корма для животных, потому что в связи с военными действиями на территории Донецкой и Луганской народных республик братья наши меньшие тоже остаются на улице. Им требуется и еда, и медикаменты», – отметила Игнатенко.