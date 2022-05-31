Политолог назвал причину высокой конкуренции на праймериз ЕР

«Почти во всех регионах мы наблюдали высокую конкуренцию. И предварительное голосование показало, где наиболее качественно партия работает с населением», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Куртов, комментируя итоги предварительного голосования «Единой России».

«По результатам предварительного голосования мы видим, в каких регионах партия смогла больше всего заинтересовать избирателя. Так, высокая явка и конкуренция была в этот раз на Сахалине. Достаточно высокой оказалась явка и по отдельным округам Москвы, разброс от 0,5% участвующих до почти 6%», – отметил вице-президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов.

«Также стоит отметить высокую конкуренцию – от 5 до 13 человек на место. Это, конечно, достаточно много для предварительного голосования и позволяет говорить о важных демократических процессах, которые происходят в партии», – считает политолог.

«По первым результатам мы видим, что кандидатами хотят избраться самые разные люди: предприниматели, общественники, представители социальной сферы. Все это говорит об открытости партии. Люди видят прозрачный механизм попадания во власть. Среди них много молодых людей, что говорит о наличии активной и неравнодушной молодежи. Теперь же будет интересно увидеть, сколько из них смогли победить», – рассуждает Куртов.

«Учитывая высокую конкуренцию среди кандидатов, безусловно интересно будет посмотреть, сколько из 15% действующих депутатов-участников праймериз прошло, а сколько будет «новичков», – добавил он.

«Когда мы увидим итоговые данные, можно будет говорить об эффективности работы партии, а также о степени вовлеченности граждан в этот процесс. Хотя уже сейчас понятно, что предварительное голосование состоялось весьма успешно и это, безусловно, заслуга партийных организаций на местах», – резюмировал политолог.

Напомним, что в воскресенье завершилось предварительное голосование «Единой России» по отбору кандидатов для выдвижения от партии на выборах, которые состоятся в единый день голосования 11 сентября. Как отметил председатель партии Дмитрий Медведев, для участия в процедуре в качестве избирателей зарегистрировались 2,2 млн человек. Среди кандидатов лишь 15% до этого имели статус депутатов, остальные пробуют себя в политике впервые.

Предварительное голосование проходило с 23 по 29 мая. Проголосовать за своего кандидата можно было на сайте PG.ER.RU с верификацией через Госуслуги или Мос.ру для жителей Москвы. В качестве кандидатов участвовало почти четыре тысячи человек.