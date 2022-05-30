«Единая Россия» завершила предварительное голосование

Завершилось предварительное голосование «Единой России», на участие в процедуре в качестве избирателей зарегистрировались 2,2 млн человек. Активность кандидатов и избирателей на предварительном голосовании говорит о росте интереса граждан к выборам, отметил председатель партии Дмитрий Медведев.

«Это ежегодное событие имеет для нас очень большое значение. Мы видим, что внимание к такому голосованию огромное. Конкуренция кандидатов, будь то региональные парламенты или главы городов, составляла в среднем 6 человек на место. Такая активность очень важна», – приводятся его слова на сайте ЕР. Количество жалоб в ходе процедуры сократилось, она стала прозрачной и понятной.

Он также подчеркнул, что «Единая Россия» продолжает курс на обновление. «Среди кандидатов, за которых голосовали граждане, лишь 15% имеют статус депутата. Треть выдвинутых участников – молодые люди до 35 лет. Их энергия, инициатива, работоспособность особенно востребованы. Сегодня кандидаты от партии прошли первую проверку. Уверен, этот опыт будет для них очень полезен. «Единая Россия» остается верна своим принципам – выдвигать кандидатов на основе мнения граждан. Это решающий аргумент. И от этих стандартов выборной кампании мы не будем отходить ни при каких обстоятельствах», – отметил Медведев.

Как сообщил на ВСК с региональными оргкомитетами предварительного голосования «Единой России» секретарь Генсовета Андрей Турчак, наиболее активно голосовали на предварительном голосовании жители Северной Осетии-Алании – 17,5% от числа избирателей в регионе, Краснодарского края – 16% и Тувы – почти 14%.

«Очень высокие показатели. Коллеги, секретари реготделений, руководители региональных исполкомов – вам отдельные слова благодарности за организацию такой работы», – сказал он.

Турчак подчеркнул, что процедура электронного голосования дошла до своего совершенства. «По количеству жалоб, зафиксированных нарушений, эта кампания характеризуется их минимальным количеством. Это говорит о том, что процедура предварительного голосования дошла до своего совершенства. Ни у одного участника нет никаких оснований ставить ее под сомнение. Очень рад видеть новые лица и хотел бы пожелать тем, кто по результатам подсчета голосов будет представлять нашу партию на выборах в сентябре, победы», – сказал он.

Особенностью предварительного голосования в этом году стало то, что в программных заявлениях кандидатов отражена поддержка Вооруженных сил РФ и Президента, отметил секретарь Курского регионального отделения «Единой России», губернатор Роман Старовойт.

«Курская область – приграничный регион. Поэтому с самого начала ведения военной спецоперации люди чувствуют на себе весь ритм и пульс спецоперации. И мы всячески поддерживаем Вооруженные силы и Президента», – сказал он.