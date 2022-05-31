Пушилин заявил о создании торгового флота ДНР

Часть судов в порту Мариуполя перейдет под юрисдикцию Донецкой народной республики, также появится собственный торговый флот, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«Часть судов перейдет в юрисдикцию ДНР. Об этом приняты уже соответствующие решения. Флаги, которые будут на них, тоже уже понятны», – передает ТАСС его слова.

Пушилин утвердительно ответил на вопрос о том, появится ли у ДНР свой собственный торговый флот. По его словам, суда будут переименованы.

Глава ДНР добавил, что порт Мариуполя будет задействован для доставки строительных материалов и техники для восстановления городов республики. «В дальнейшем такой хаб именно в таком виде будет использоваться для поставки строительных материалов, техники, которая в огромных количествах будет задействована для восстановления наших городов», – рассказал Пушилин.

По его словам, доставка грузов в значительных объемах затруднительна для железной дороги и автомобильной сети, однако для возобновления работы порта была проведена большая работа. Так, очищены территория и акватория порта, обезврежено порядка 12 тыс. взрывоопасных предметов, восстановлены гидротехнические сооружения.

Напомним, 28 мая в морской порт города Мариуполя зашло первое с начала специальной военной операции России судно.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что порт города будет задействован в полном объеме, но санкции осложняют восстановление техники. По словам Пушилина, до конца мая планируется первая отгрузка продукции.

В российском оборонном ведомстве напомнили, что в результате проведенного комплекса мероприятий силами Военно-Морского Флота России устранена минная опасность в акватории порта Мариуполя, гаванью могут безопасно пользоваться гражданские суда.

Также российские саперы завершили разминирование территории порта Мариуполя после обследования более 1,5 млн кв. метров акватории, 18 причалов и 32 судов.

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