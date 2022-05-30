В результате обстрелов ВСУ Донецка погибли шесть человек

В Луганскую больницу доставили партию медицинской помощи из России

В Луганскую республиканскую клиническую больницу (ЛРКБ) доставили очередную партию медицинской помощи, она предназначена для раненых военнослужащих, а также мирных жителей республики, сообщил депутат Госдумы Дмитрий Хубезов.

«Это (медицинский груз) – то самое острое, что заказывали в республиканскую больницу: внутривенное питание, шовный материал, расходный материал. Все, что нужно, здесь», – передает слова депутата новой волны Луганский информационный центр.

Хубезов сообщил, что в течение дня медпомощь будет доставлена также в медучреждения Первомайска и освобожденной от киевских силовиков Попасной.

«В данном случае большинство (медпомощи) нацелено на помощь нашим раненым ребятам, но и традиционные (препараты) для плановой помощи для сердечных и пожилых пациентов – это все тоже поступает (в ЛНР в рамках гумпоставок). Никто сейчас не разделяет ЛНР и Россию, по сути все мы понимаем, что реально это есть единое целое, поэтому это нельзя назвать помощью – это то, что мы должны делать», – рассказал Хубезов.

Депутат и главврач ЛРКБ Олег Вольман обсудили перспективы отправки в республику очередной группы российских врачей.

«Дмитрий Анатольевич как представитель партии «Единая Россия» привез нам очередную гуманитарную помощь, которая очень необходима нам и поможет 100% спасти дополнительно еще жизни наших бойцов, которые попадают к нам с ранениями после боев», – поблагодарил депутата Вольман.

Он рассказал, что в республике всегда рады врачам из Российской Федерации, которые помогают спасать жизни раненым защитникам Донбасса.

«Уже заканчивается третий месяц активной фазы, и наши доктора, конечно, устают, работают на износ, сутки через сутки находятся на дежурствах, и очень приятно, когда есть возможность хотя бы на какой-то период времени пойти домой, лечь в свою постель и знать, что в этот момент не страдает оказание медицинской помощи, рядом и вместо наших докторов стоят такие же доктора высокого уровня и профессионализма (из РФ) – это, конечно же, дает возможность отдохнуть. Огромное спасибо за это», – сказал главврач ЛРКБ.