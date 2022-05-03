Вылетевшая с аттракциона «Вихрь» жительница Омска отказалась от госпитализации

Выпавшая с аттракциона «Вихрь» в Омске местная жительница, получившая черепно-мозговую травму и переломы, отказалась от госпитализации, сообщили в региональном минздраве.

«Пациентка приняла решение написать отказ от госпитализации и продолжить свое лечение на дому. Сначала женщину перевели в отделение травматологии, где она наблюдалась, а после она решила долечиваться дома. Поскольку состояние было удовлетворительным, ее отпустили», – цитирует сообщение регионального минздрава РИА «Новости».

Там добавили, что пострадавшая начала поправляться достаточно быстро.

Сам инцидент произошел в конце апреля. Женщина выпала с аттракциона «Вихрь» в парке Культуры и отдыха имени 30 лет ВЛКСМ, она получила тяжелые травмы.