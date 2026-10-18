С какой целью британских коммандос готовят к высадке на побережье российского Заполярья? Какие такие наши объекты в Арктике они собираются атаковать или наводить на них огонь «союзных сил»?0 комментариев
Власти Мьянмы начали разрушать пятиэтажные здания мошеннических кол-центров
Правительство Мьянмы начало демонтаж пятиэтажных корпусов мошеннических кол-центров в районе Шве-Кокко на границе с Таиландом, сообщила газета The Global New Light of Myanmar.
В рамках второго этапа зачистки территории с применением тяжелой техники накануне было полностью снесено одно пятиэтажное здание, а работы по разбору еще одного завершены на 80%. Всего в районе ликвидации подлежали 63 незаконных объекта, осталось снести 58 строений, передает ТАСС.
Власти Мьянмы рассматривают борьбу с онлайн-мошенничеством и нелегальным игорным бизнесом как общенациональную задачу. Для полного исключения возможности возобновления преступной деятельности правительство взаимодействует с соседними государствами региона.
Ранее в ходе аналогичной операции в районе крупного мошеннического комплекса KK Park поэтапно ликвидировали 635 незаконных строений, завершив их снос в январе. За последние два года жертвами онлайн-мошенничества в Мьянме стали 23 россиянина, которых заманили в страну злоумышленники. Впоследствии они были успешно возвращены на родину при содействии дипломатов России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, летом россиянка сбежала от мошенников из Мьянмы вплавь через реку. В июле освобожденная из мьянманского плена женщина сообщила о двух удерживаемых в заложницах россиянках. В том же месяце еще одна гражданка России спаслась из плена благодаря силовикам.