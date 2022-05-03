Власти Канады пообещали Украине военную помощь

Власти Канады продолжат оказывать Киеву необходимую военную, финансовую и гуманитарную помощь, заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо во время посещения города Винздор в провинции Онтарио.

«Я нахожусь в постоянном контакте с президентом [Владимиром] Зеленским. С точки зрения поставок того, что им нужно, будь то боеприпасы или оружие, а теперь даже и тяжелая артиллерия, будь то финансовая и гуманитарная поддержка, мы сосредоточены на том, чтобы поддержать Украину», – приводит слова Трюдо ТАСС.

Накануне стало известно об аресте пытавшегося бежать с «Азовстали» канадского генерала. Ранее официальный представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин высказывал мнение, что на заводе «Азовсталь» в Мариуполе может находиться один из отставных генералов канадской армии, которого пытается спасти ООН.

В конце апреля глава МИД Сергей Лавров обвинил США и ЕС в стремлении воевать с Россией «до последнего украинца». Как подчеркнул глава МИД РФ, Россия не считает, что воюет с НАТО, однако альянс, к сожалению, полагает, что воюет с Россией.

Тем временем появились свидетельства обучения украинских неонацистов канадскими военными. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что на Украину с начала российской спецоперации прибыли порядка 7 тыс. наемников из более чем 60 стран. Среди них есть граждане Польши, США, Канады, Румынии, Британии, Грузии.

В начале апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг допустил масштабное развертывание войск альянса на восточном фланге. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил об опасности действий стран Запада во время спецоперации России на Украине и возможности прямого военного противостояния России и США. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявил о противостоянии России в Донбассе целому конгломерату стран.

Официальный представитель МИД Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России, хоть и отрицает открытое вступление в конфликт на Украине.

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