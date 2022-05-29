Рогозин опроверг нехватку средств на ядерный буксир «Зевс»

Билл Гейтс дал прогноз по масштабам оспы обезьян

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс в интервью испанской газете Diario ответил на вопрос о том, перерастет ли оспа обезьян в новую крупную пандемию.

Американский предприниматель признал, что его беспокоит распространение редкого заболевания. «Мы должны проанализировать, почему в Европе, где это не было частым вирусом, у нас вдруг сотни случаев. Похоже, это из-за каких-то изменений в том, как сейчас передается вирус», – приводит его слова ТАСС.

«То, что это связано с оспой, немного пугает, но я не думаю, что это будет следующая большая пандемия», – добавил он.

«Но чудесно, что мы бдительны. Если бы не пандемия коронавируса, оспы обезьян даже не было бы в новостях», – сказал он.

Комментируя методы сдерживания распространения различных заболеваний, Гейтс обратил внимание на москитные сетки. «Каждые три-четыре года мы выпускаем новое поколение сеток от комаров. Они дешевы, если производятся в больших масштабах», – отметил он.

«Есть и другие более сложные методы. Мы испытываем тот, который заключается в генетической модификации комаров, чтобы они не размножались и резко снижали популяцию в течение нескольких лет, чтобы устранить циркуляцию малярии», – сказал американский миллиардер. «Это то, над чем мы работаем в лаборатории, но я думаю, что через пять лет у нас это будет готово», – заключил Гейтс.

Вирус оспы обезьян, получивший в апреле и мае распространение в ряде стран Западной Европы, выявлен и на других континентах. За последнее время случаи заражения были зарегистрированы, в частности, в Австралии, Австрии, Бельгии, Британии, Германии, Испании, Италии, Канаде, Португалии, США, Франции, Швейцарии и Швеции.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает, что оспа обезьян – редкое вирусное заболевание, которое встречается в основном в отдаленных районах в центре и на западе Африки, расположенных рядом с влажными тропическими лесами. Вирус может передаваться от животных человеку. Обычно коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян составляет от 1% до 10%. От оспы обезьян нет специфического лечения или вакцины, однако предшествующая вакцинация против натуральной оспы обеспечивает также высокоэффективную профилактику этого заболевания. По информации ВОЗ, вакцинация от натуральной оспы в 85% эффективна против заражения оспой обезьян.