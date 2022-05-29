Югра поможет Макеевке восстановить инфраструктуру и экономику

Народный фронт организовал закупку квадрокоптеров для военных ЛНР и ДНР

Масштабный проект по сбору средств для поддержки силовых подразделений республик Донбасса стартовал в России. В его рамках планируется собирать средства на закупку вадрокоптеров, раций, бронежилетов, спальников, одежды и обуви, медицинских товаров для подразделений ДНР и ЛНР.

Проект объединил военных корреспондентов, блогеров, артистов, спортсменов, жителей России, самостоятельно организовавших закупку вещей для воинских подразделений республик, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД пресс-релизе Народного фронта.



«Мы собрались таким составом, чтобы обсудить, как нам консолидировать усилия и увеличить объем помощи ребятам на передовой, Народной милиции ЛНР, вооруженным силам Донецкой республики. Как мы видим в результате нашей работы, им очень часто требуется самая простая помощь: форма, берцы, квардрокоптеры и многое другое. Здесь Народный фронт выступает площадкой, которая бы упростила логистику, поставки и поиск ресурсов для того, чтобы помогать силовым подразделениям на передовой», – сказал руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.



Среди необходимых для военных подразделений республик Донбасса средств названы квадрокоптеры, рации, бронежилеты, спальники, одежда, обувь и медицинские товары. Ка сообщается, Народный фронт возьмет на себя системную и всестороннюю поддержку гражданских инициатив, позволяющих закрыть реальные потребности воинских подразделений, и обеспечит проекту организационную поддержку.

«Мы видим, что коптеры сбивают, просто как семечки щелкают, а без них никуда. Ситуация показала, что коптеры незаменимы, и их нужно много. Если будет налажен такой канал, чтобы предоставляли их подразделениям, будет просто отлично», – отметила специальный корреспондент дирекции информационных программ Первого канала Ирина Куксенкова. «Все мы понимаем, что при сборах гуманитарной помощи и пожертвований очень часто можно натолкнуться на мошенников. И в этой ситуации как раз хорошо, что это все будет централизованно. Все знают, что такое Народный фронт. Все будут понимать, что эти деньги и все эти вещи, которые будут требоваться бойцам ЛНР и ДНР, попадут действительно к адресатам», – сказал корреспондент НТВ Илья Ушенин.

Военный эксперт, создатель ресурса СolonelСassad Борис Рожин добавил, что в то время, когда Запад заинтересован в затягивании конфликта, на фронт уходит огромное количество материальных ресурсов, включая расходы на экипировку и многое другое. «Нужны серьезные объемы поставок, в том числе налаживание новых производств той или иной продукции на территории РФ или же переориентирование предприятий. Народный фронт в этом плане задействует новые ресурсы. И мы можем добиться серьезных изменений в подключении новых производственных мощностей для обеспечения нужд военных ДНР и ЛНР», – подчеркнул Рожин.



«Это действительно востребованная история готовности помогать не только продуктами питания, одеждой, медикаментами, но и помогать военнослужащим. И каждый второй гражданин уточняет у нас: а как мы это можем сделать? И благодаря этому фонду и совместной информационной работе мы сможем достичь хороших результатов в части поддержки тем, кто в этом нуждается», – отметила руководитель блока «Помощь жителям ЛНР и ДНР» волонтерского штаба #МЫВМЕСТЕ, руководитель управления регионального развития Ассоциации волонтерских центров Анастасия Маклюк.

На встрече присутствовал заместитель командующего Народной милиции Луганской народной республики, полковник Виктор Лобач. «То, что делаете вы, поверьте, это неоценимый вклад. И что хочется сказать, что все равно, несмотря ни на что, враг будет разбит. Все равно победа будет за нами», – заявил он.

В течение следующей недели будет открыт специальный портал с информацией об общей работе Народного фронта и гражданских активистов по сбору помощи для военных ЛДНР. На нем можно будет оставить заявку на оказание помощи, отправить пожертвования с помощью удобных для людей форм, таких как ежемесячная подписка и СМС. А в отделениях Народного фронта во всех регионах России будут организованы вещевые сборы для бойцов республик Донбасса.

К участию в проекте помощи воинским подразделениям республик Донбасса присоединились известные артисты и спортсмены. Так, амбассадором проекта станет народный артист России Дмитрий Певцов.

Ранее в России запустили проект «Будем жить», оказывающий помощь временным переселенцам из Донбасса, вынужденно покинувшим свой дом. В канале проекта в Telegram публикуется доступная информация о мерах поддержки и помощи беженцам, хроника событий и способы связи с земляками.