Захарова назвала заявления Шольца о многополярности мира плагиатом

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29 мая, воскресенье | Последнее обновление — 11:37 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Зеленскому пообещали «сюрприз» от избежавшего казни украинца
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Если в 2020-21 годах обкатывали единственный – пандемийный – сюжет, то в 2022 году планету захлестнут сразу несколько апокалиптических сюжетных линий – от новых пандемий и угрозы ядерной войны до как нельзя более своевременного нашествия инопланетян.
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О близкой дружбе с администрацией Байдена среди техногигантов не принято говорить вслух. Однако некоторые действия платформ не могут не вызывать вопросов уже только потому, что экономически они крайне невыгодны для бизнеса.
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До каких еще пределов будет в Европе простираться украинская монументальная пропаганда? Осквернение могил, проще говоря. И русских, и не русских – как на Пер Лашез.
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Перспективный космический корабль Starliner компании Boeing в рамках второго тестового полета стартовал к Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме. На первой ступени ракеты-носителя Atlas V использовался российский двигатель РД-180, произведенный НПО «Энергомаш»
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256 украинских боевиков сдались в плен на мариупольском заводе «Азовсталь». Среди пленных число раненых составляет 51 человек. Большую часть раненых под конвоем отвезли в больницу города Новоазовска. При этом на заводе все еще остается около двух тысяч боевиков
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Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение перевести московский завод «Рено» на баланс города и возобновить производство автомобилей под брендом «Москвич». Газета ВЗГЛЯД вспомнила, какую продукцию выпускал завод в советские времена, а какие идеи инженеров так и остались в макетах...
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Захарова назвала заявления Шольца о многополярности мира плагиатом
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что мир становится более многополярным и требует более многостороннего международного сотрудничества, назвав плагиатом такое заявление.
«Плагиат чистой воды. Или того хуже – непонимание банального», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
По ее словам, еще при Евгении Примакове, пришедшем в МИД в 1996 году, в министерстве иностранных дел исходили из понимания того, что мир становится многополярным на контрасте с двухполюсной системой холодной войны. «Это понимание с подачи Е.М. Примакова нашло отражение в концепции внешней политики 2000 года, и с того момента стало нашим отправным пунктом с точки зрения выстраивания международных отношений», – пояснила дипломат.
Она добавила, что о многополярности, полицентричности мира Сергей Лавров говорил и продолжает говорить каждый год в должности министра иностранных дел России – уже более 15 лет.
«Если в Берлине только сейчас это поняли, то можно лишь посочувствовать, что до них так долго доходило. Но лучше поздно, чем никогда», – резюмировала Захарова.
Ранее немецкий политик, который, выступал на Давосском экономическом форуме, сказал: «Когда мы осознаем, что наш мир становится многополярным, это должно подтолкнуть нас к еще большей многосторонности, к еще большему международному сотрудничеству. В условиях многополярности очень отличные друг от друга международные партнеры хотят большего политического влияния в соответствии с их растущим мировым влиянием».
Кроме того, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ЕС должен форсировать процесс вступления стран Западных Балкан в ЕС, так как только сильная и сплоченная Европа сможет играть важную роль в многополярном мире.
Кадыров предсказал Польше исчезновение
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Польша появилась благодаря СССР и выживала благодаря России, она станет былью так же быстро, как стала страной, если не перестанет тявкать, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Сколько бы ни трубили украинские и западные СМИ о якобы провальных попытках российских войск взять Донбасс, на деле обстановка прямо противоположная... Однако в информационном поле мелькают еще те, кто до недавнего времени молча довольствовался объедками Германии, Англии и, судя по всему, США. Речь, безусловно, идет о Польше. Страна, которая появилась благодаря СССР и выживала благодаря России, смеет угрожать и упрекать. Польша станет былью так же быстро, как стала страной, если не перестанет тявкать», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что история повторяется, а цель президента России Владимира Путина не допустить этого.
«Россия не понаслышке знает, что такое национализм и какие от него бывают последствия. Для нас СВО – благородная миссия, которая положит конец нечисти. Мы освободим Донбасс и всю Украину от этого гнусного явления. Это лишь вопрос времени», – добавил глава Чечни.
Ранее бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что Украина может быть вынуждена пойти на фактическое слияние с Польшей и тогда государственности Украины грозит полное уничтожение.
В минувшее воскресенье Владимир Зеленский анонсировал, что в Раду будет внесен законопроект об особом правовом статусе граждан Польши на Украине. Во время выступления в Раде по случаю визита в Киев президента Польши Зеленский заявил, что стороны договорились «относительно совместного погранично-таможенного контроля, а впоследствии и единой условной границы, когда Украина будет членом Европейского союза». В начале мая президент Польши Анджей Дуда пообещал убрать границу страны с Украиной.
В конце апреля глава МИД России Сергей Лавров указал на Польшу как на единственную страну НАТО, которая желает прямого военного конфликта с Россией. Тогда же глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что США и Польша разрабатывают планы установления военно-политического контроля Варшавы над «историческими владениями» на Украине.
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Макрон и Шольц призвали Путина освободить вышедших с «Азовстали» националистов
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Президент Франции Эмманюэль Макрон и федеральный канцлер Олаф Шольц во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным призвали к освобождению украинских военнопленных, которые вышли с завода «Азовсталь», сообщило France-Presse со ссылкой на Елисейский дворец.
«Президент Франции и федеральный канцлер Германии призвали освободить около 2,5 тыс. украинских военнослужащих», – передает ТАСС со ссылкой на FP. Уточняется, что речь идет о сдавшихся в плен украинских силовиках, которые были заблокированы на территории завода «Азовсталь» с 21 апреля.
Ранее сообщалось, что Шольц и Макрон призвали Путина начать прямые переговоры с Зеленским, а также настаивали на немедленном установлении режима прекращения огня и выводе российских войск.
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что сдавшиеся в плен с «Азовстали» бойцы ВСУ и иностранные наемники находятся на территории ДНР, готовятся документы для трибунала.
Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину, что территория комбината «Азовсталь» полностью освобождена. В плен сдались 2439 нацистов «Азова» и военнослужащих ВСУ. Командира нацистов полка «Азов» пришлось вывозить с территории завода в бронеавтомобиле, чтобы спасти от расправы мариупольцев. Минобороны России опубликовало кадры выхода последних боевиков «Азова» (запрещен в России) с комбината «Азовсталь» в Мариуполе.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о праве боевиков «сберечь свою жизнь». В Киеве и на Западе называют происходящее не сдачей в плен, а «эвакуацией».
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В Германии ожидают рекордное падение урожая из-за санкций против России
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Из-за ограничений на импорт минеральных удобрений из России и Белоруссии немецкие фермеры ожидают падение уровня урожая на 3 млн тонн и роста цен, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
«Исчезновение с рынка российских азотных и комплексных, а также белорусских калийных удобрений приведет к снижению урожайности зерновых культур», – говорится в публикации издания, передает РИА «Новости».
Авторы статьи напомнили, что в прошлом году Евросоюз импортировал из России 4,6 млн тонн этой продукции, при этом потребление минеральных удобрений по всей Европе составило в общей сложности около 13 млн тонн.
Кроме того, их производство требует большого количества энергии, в основном природного газа, основным источником которого для Европы является Россия.
В среднем за последние годы, по информации Немецкого крестьянского союза, в Германии собирали примерно по 40-47 млн тонн зерна.
Ранее в бундестаге заявили о недооценке Берлином последствий санкций против России.
Напомним, вице-директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), бывший министр сельского хозяйства Италии Маурицио Мартина заявил, что из-за дефицита продовольствия и дороговизны продуктов и удобрений по причине украинского кризиса число голодающих и недоедающих на планете может достигнуть 220 млн.человек
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Путин в беседе с Шольцем и Макроном поднял вопрос о накачке Украины оружием
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Президент России Владимир Путин в ходе телефонной беседы с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном поднял вопрос о накачке оружием украинских властей, сообщила пресс-служба Кремля.
Путин в ходе беседы заострил вопрос об опасном характере поставок вооружений украинским властям, предупредив о рисках дальнейшей дестабилизации обстановки и обострения гуманитарного кризиса, сообщается на сайте Кремля.
«Президент России в деталях информировал о последнем развитии событий в контексте проводимой специальной военной операции, отметив, что Вооруженные силы России строго соблюдают нормы международного гуманитарного права, сообщил, как организована системная работа по налаживанию мирной жизни в Мариуполе и других освобожденных городах Донбасса», – отмечается в сообщении.
Также политики отдельно поговорили о «находящемся в замороженном состоянии по вине Киева» переговорном процессе. Путин подтвердил открытость российской стороны к продолжению диалога.
Рассмотрена и ситуация в сфере продовольственной безопасности в мире. Путин с аргументами и на конкретных примерах разъяснил реальные причины трудностей с поставками продовольствия, которые стали следствием санкционного давления на Россию.
«Со своей стороны Россия готова способствовать нахождению вариантов для беспрепятственного экспорта зерновых, включая вывоз украинского зерна из черноморских портов. Снизить напряженность на мировом продовольственном рынке позволит и наращивание поставок российских удобрений и сельхозпродукции, что, разумеется, потребует снятия соответствующих санкционных ограничений», – говорится в тексте.
Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что США одобрили поставку ракетных систем залпового огня (РСЗО) Украине.
До этого на Западе допустили конфликт России и НАТО из-за поставок оружия Украине. Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что Запад, опасаясь разгрома украинских войск, организовал поставки летального оружия Киеву и направил на Украину военных советников и сотрудников ЧВК. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров предостерег Запад от поставок Киеву угрожающего России оружия.
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Зеленский осудил бойца UFC Конора Макгрегора за фото с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский разочаровался в экс-чемпионе UFC в двух весовых категориях Коноре Макгрегоре из-за совместного фото с президентом России Владимиром Путиным, сообщило The Irish Independent.
Макгрегор сфотографировался с Путиным в Москве во время чемпионата мира по футболу 2018 года. Он опубликовал совместное фото, написав, что считает Путина «одним из величайших лидеров нашего времени».
На встрече с ирландскими политиками Зеленский заявил, что раньше считал себя фанатом Конора, но изменил свое мнение после публикации.
«Он почувствовал, что Макгрегор не поддерживает Украину», – приводит The Irish Independent слова члена ирландской делегации, передает РИА «Новости».
За свою карьеру в смешанных единоборствах Макгрегор одержал 22 победы при шести поражениях в 28 боях. Свой последний поединок ирландец проиграл в июле прошлого года американцу Дастину Порье техническим нокаутом.
В РПЦ отреагировали на объявление УПЦ независимости
Единство Русской и канонической Украинской православных церквей (РПЦ и УПЦ) остается, заявил глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
«Вчерашними решениями Украинская православная церковь еще раз засвидетельствовала, что она является полностью самоуправляемой, что ее церковный центр находится не в Москве, а в Киеве, она не зависит от Москвы ни административно, ни финансово, ни в каких-либо еще отношениях», – цитирует Илариона РИА «Новости».
Он добавил, что единство церквей сохраняется, и РПЦ намерена продолжать укреплять единство с УПЦ.
В пятницу Украинская православная церковь (УПЦ) заявила о своей полной самостоятельности и независимости.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, к чему приведет объявление УПЦ независимой в разгар боевых действий на Украине.
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Зеленский потребовал от премьера Нидерландов ясности о шансах Украины на вступление в ЕС
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Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от премьер-министра Нидерландов Марка Рютте ясности по поводу шансов Украины на получение статуса кандидата на вступление в ЕС.
В интервью ведущей передачи Nieuwsuur на телеканале Нидерландской вещательной корпорации (NOS) Зеленский рассказал, что в четверг он позвонил премьер-министру Нидерландов Марку Рютте.
«Я сказал ему откровенно: «если вы считаете, что нам нет места в ЕС, то вы должны сказать об этом прямо», – приводит РИА «Новости» слова Зеленского из интервью ведущей передачи Nieuwsuur на телеканале Нидерландской вещательной корпорации (NOS).
По словам украинского президента, он позвонил премьер-министру Нидерландов Марку Рютте и потребовал ясности по поводу шансов страны вступить в ЕС. По мнению Зеленского, Украина готова стать кандидатом на вступление в Евросоюз.
«Мы должны и хотим проводить для этого необходимые реформы… Да, у нас есть проблемы, но они есть во многих странах, в том числе в странах ЕС», – заявил президент Украины.
Ранее премьер Нидерландов Марк Рютте выразил мнение, что шансы Украины в скором времени получить статус кандидата на вступление в ЕС невелики.
Он отметил, что до начала российской спецоперации Украина была «очень далека» от статуса кандидата. По мнению Рютте, предоставление Украине статуса будет несправедливым по отношению к балканским странам, которые все еще его ждут.
Между тем, британский премьер-министр Борис Джонсон предложил Польше и Украине создать новый политический, экономический и военный альянс во главе с Великобританией в качестве альтернативы Европейскому союзу.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем Джонсон создает альянс врагов России.
Абэ назвал позицию Зеленского по НАТО и Донбассу причиной спецоперации России
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Российской спецоперации на Украине, вероятно, удалось бы избежать, если бы президент Украины Владимир Зеленский изменил позицию по вступлению в НАТО и Донбассу, заявил экс-глава правительства Японии Синдзо Абэ.
Абэ считает, что специальной военной операции России на Украине «можно было избежать», если бы украинского президента «можно было заставить пообещать, что его страна не будет вступать в НАТО, или заставить предоставить высокую степень автономии двум анклавам на востоке».
При этом Абэ подчеркивает, что добиться согласия Зеленского на это было бы необычайно трудно. Экс-премьер Япони считает, что влияние на Зеленского мог бы оказать глава американского государства Джо Байден. «Но, Зеленский, конечно отказался бы», – приводит слова Абэ РИА «Новости» со ссылкой на Economist.
Напомним, на Всемирном экономическом форуме в Давосе экс-госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что Западу следует перестать пытаться нанести России поражение руками украинской армии ради избежания катастрофы в Европе и заставить Украину сесть за стол переговоров.
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Bloomberg: Запад готов уступить требованиям Путина
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В ЕС наметился раскол между западными и восточными странами по вопросам поставок оружия на Украину, диалога с Москвой и условий, которые должен будет принять Киев в рамках мирного договора, сообщает Bloomberg.
Обозреватели Джон Фоллейн и Альберто Нарделли указали на затягивание переговоров о введении эмбарго на поставки российской нефти, передает РИА «Новости»
По словам авторов статьи, дипломаты и официальные лица в Европе «все больше разочаровываются» в связи с тем, что Евросоюз, возможно, «подходит к пределу краткосрочной боли», который он может причинить России спустя вот уже три месяца после начала спецоперации.
Bloomberg пишет, что государства ЕС ограничиваются разговорами в попытках «наказать» Россию, но отказываются ударить «по больному месту» – энергетике. «Основное внимание было уделено отказу Венгрии поддержать санкции, но другие страны уступают требованиям Путина об оплате газа в рублях», – подчеркивается в статье.
«Эта весьма неприятная картина подчеркивает тот факт, что Брюссель ограничен в своей способности подкрепить жесткую риторику действиями, поскольку для принятия скоординированных мер необходимо согласие всех 27 членов блока», – добавляют авторы статьи.
В публикации Bloomberg также поднимается вопрос о том, не станут ли попытки отказа от российских энергоресурсов концом единства Евросоюза, ведь это «может оказаться слишком амбициозной целью». «По словам дипломатов, из-за роста напряженности в связи с тем, что Венгрия удерживает Евросоюз в состоянии неопределенности, внутри блока нарастает стремление освободиться от обязательного исполнения требования о единогласии в принятии решений касательно санкций и внешней политики», – говорится в статье.
Напомним, Bloomberg также сообщило, что Еврокомиссия в субботу направила членам ЕС предложение отложить запрет поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба». ЕС «предложил запретить доставляемую по морю нефть из России и отложить введение ограничений на импорт по ключевому трубопроводу».
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Шольц и Макрон призвали Путина начать прямые переговоры с Зеленским
Канцлер Германии Олаф Шольц провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным и главой Франции Эмманюэлем Макроном, разговор длился 90 минут, рассказал официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.
По его словам, канцлер и французский лидер во время разговора настаивали на немедленном установлении режима прекращения огня и выводе российских войск.
«Они призвали российского президента к серьезным прямым переговорам с украинским президентом и поиску дипломатического решения конфликта», – передает ТАСС со ссылкой на слова Хебештрайта.
Уточняется, что разговор состоялся по инициативе лидеров Германии и Франции.
В апреле президент России Владимир Путин в беседе с главой Европейского совета Шарлем Мишелем заявил, что возможность встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским зависит от конкретных результатов переговоров Москвы и Киева, на которых Украина пока не проявляет последовательность.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Москва не отрицает возможность встречи президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского, однако для этого необходимо согласовать текст документа на переговорах делегаций двух стран.
Кадыров сообщил о полном освобождении Северодонецка
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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Северодонецк в ЛНР освобожден, находится под полным контролем войск России и республики.
«Все! Северодонецк находится под нашим полным контролем. Фашисты разгромлены. Все их позиции уничтожены. Город освобожден. Жители могут вздохнуть спокойно. Отныне им больше ничего не угрожает.
Не скрою, что изначально планировалось освободить Северодонецк за неделю, но сегодня я внес коррективы и поставил задачу взять город под контроль за три дня. В итоге наши бойцы справились еще быстрее – за три часа», – заявил глава Чеченской республики в своем Telegram-канале.
Ранее в ЛНР заявили, что отрезали ВСУ пути к отступлению в Северодонецке.
В пятницу группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке российских военных освободила и установила полный контроль над 220 населенными пунктами на территории ДНР, включая Красный Лиман.
В четверг Марочко сообщал, что в оперативное окружение был взят город Северодонецк. По его словам, в окружение попали населенные пункты Золотое и Горское.
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Минобороны продемонстрировало работу на Украине одной из мощнейших пушек в мире
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Минобороны России опубликовало видеозапись, на которой показана боевая работа расчетов 203-миллиметровых самоходных артиллерийских установок «Малка», артиллеристы участвуют в спецоперации на Украине.
Ведомство опубликовало двухминутный ролик. На видео демонстрируется, как российские военнослужащие заряжают пушку и производят выстрелы. Показаны кадры, снятые камерой, установленной на снаряд, передает РИА «Новости».
Как указало министерство в Telegram, в результате показанных выстрелов были уничтожены позиции украинских войск в лесном массиве: «Артиллеристы вскрыли расположение позиций противника и нанесли удар. Слаженные расчеты 203-мм САУ «Малка» вели боевую стрельбу с закрытых огневых позиций осколочно-фугасными снарядами на дальности до 40 километров».
7 апреля 2020 года в УВЗ сообщили, что модернизация одного из самых мощных в мире самоходных артиллерийских орудий 2С7М «Малка» завершена. «Малка» – модернизированный вариант орудия 2С7 «Пион». Хотя «Пион» создан в 1980-х годах, он до сих пор считается одной из самых мощных пушек в мире.
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Медведев потребовал «быстрых и жестких» действий против иноагентов
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Распространяющим экстремистские и террористические идеи иноагентам необходимо запрещать вести публичную деятельность и вести их уголовное преследование, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Надо признать: контроль над иностранными агентами был довольно формальным. И сегодня самое время навести порядок. Если они ведут деятельность, направленную против страны в столь сложный период, и получают за это деньги от наших врагов, ответ должен быть быстрым и жестким. Хватит миндальничать, особенно в период специальной военной операции и беспредельных антироссийских санкций», – написал Медведев в своем Telegram-канале.
Он отметил, что сейчас иноагентов российский закон не считает преступниками, поскольку в России «весьма аккуратное законодательство», но в США и некоторых европейских странах такие организации сразу попадают под запрет. В России же иноагентов обязуют лишь указывать, что их финансирование ведется из-за рубежа.
Медведев провел гипотетическую аналогию с работой неправительственной организации в США, созданной российской структурой или российским гражданином.
«Представим, что российская структура или гражданин России создал на территории США неправительственную организацию и начал усиленно бить в одну точку. Поднимать темы, которые носят крайне резонансный характер и нагнетают социальное напряжение. Например, НКО, которое занимается случаями незаконного применения полицией оружия против небелого населения США или стрельбой в школах. По сути, направленными на разжигание социальной розни, подрыв основ американского общества, оскорбление граждан», – предположил зампред Совбеза.
Такая структура, по мнению Медведева, просуществовала бы лишь короткий промежуток времени, и в отношении ее членов бы возбудили уголовные дела, а после чего – лишили бы свободы.
«И все это в рамках Foreign Agents Registration Act (FARA) – закона о регистрации иностранных агентов, принятого еще в 1938 году, согласно которому иностранными агентами считаются любые физические и юридические лица, которые прямо или косвенно занимаются политической и финансовой деятельностью в интересах внешнего актора или государства», – указал Медведев.
Он подчеркнул, что США жестко сохраняет свои идеологические, моральные, экономические «и любые другие границы» от иностранного вмешательства, тогда как в России сейчас законодательство гораздо либеральнее.
В апреле в Госдуму внесли проект закона, обобщающий нормы об иностранных агентах. Из закона следует, что сведения об аффилированных с иностранными агентами физических лицах будут вноситься в единый реестр об иноагентах.
При этом, согласно проекту, признанные иностранными агентами лица могут быть исключены из реестра, если в течение года до подачи соответствующего заявления не получали материальную или иную помощь от иностранных источников.
В Запорожской области предсказали появление сухопутного коридора Москва – Крым
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Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов выразил уверенность, что вскоре появится полноценный сухопутный коридор между Москвой и Крымом.
Рогов заявил, что региону «необходимы полноценные дороги в Россию, коридоры, потому что сейчас жители Запорожской и Херсонской областей попадают в Россию и приезжают из России только через очень узкую точку пропускного пункта на территории между Херсонской областью и Республикой Крым». «Я уверен, что все идет к тому и закончится тем, что у нас появится полноценный сухопутный коридор из Москвы в Крым», – приводит его слова ТАСС.
Он отметил, что «по классике, по традиции он всегда таковым и являлся во времена Российской Империи, Советского Союза – это дорога Москва – Симферополь, которая является федеральной трассой, дорогой общесоюзного значения в советские годы, и железная дорога, которая идет опять же от Москвы в Симферополь». По мнению Рогова, вопрос будет решен, когда вся Запорожская область будет освобождена российскими войсками. «И как только эта ветка будет восстановлена, как только эта дорога, без преувеличения, жизни будет запущена, мы увидим, как энергия хлынет», – заявил он.
Рогов рассказал о настроениях в Запорожье: «Сегодня там, понятно, царит террор, физический беспредел со стороны так называемых териков, а именно так называют в народе территориальную оборону. Провокации и преследования от СБУ и плюс массовый завоз жителей Галиции, то есть боевиков, нацистов из Львова, Ивано-Франковска и Тернополя».
По его словам, боевики «пренебрежительно и по-хамски относятся к запорожцам, часто оказывается физическое воздействие на людей, на блокпостах людей грабят». Местным жителям это не нравится. Рогов рассказал о случае, когда запорожцы, которых заставляли принимать участие в боевых действиях, перешли с оружием на сторону России. Он сообщил, что «идет массовый исход с Запорожья на освобожденные территории», люди «хотят мира, они хотят русского мира в прямом смысле».
По оценке Рогова, Киев контролирует чуть меньше трети региона, но в эту часть входит город Запорожье, где живет почти половина населения области. Он сообщил, что украинские военные и представители украинских властей, сохраняющие контроль над частью Запорожской области, пребывают в панике и постоянно обсуждают вопросы эвакуации и вывоза ценного. «И постоянные заявления, противоречащие друг другу. Это очень напоминает поведение героя песни Владимира Высоцкого: «Он то плачет, то смеется, то щетинится, как еж», – сказал Рогов.
Запорожская область традиционно экспортировала в Россию продукцию на миллиарды долларов, однако Украина преступным образом заблокировала такую возможность для региона, сказал он. Рогов указал, что Запорожская область может предложить России военный аэродром в Мелитополе и морскую военную базу в Бердянске на берегу Азовского моря. Он сообщил, что власти Запорожской области планируют в ближайшее время возобновить работу порта Бердянска.
Напомним, Рогов сообщил, что после полного освобождения от украинских националистов Запорожская область возьмет курс на вхождение в состав России в качестве одного из регионов Южного федерального округа. Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российского гражданства жителями Херсонской области и освобожденных территорий Запорожской области.
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Массовое захоронение украинских морпехов обнаружили в парке Мариуполя
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Более 50 тел украинских военнослужащих, большинство из которых морские пехотинцы, обнаружены в парке Мариуполя в массовом захоронении рядом со стадионом «Металлург», сообщил начальник бюро судебно-медицинской экспертизы Минздрава Донецкой Народной Республики (ДНР) Дмитрий Калашников.
«Захоронение находится в парковой зоне рядом со стадионом «Металлург». Это практически центр города. В двух местах обнаружены пустые пластиковые бутылки со списками, подписанными командиром украинской воинской части. В списки внесены фамилии, имена, отчества, должности, звания. В этих списках 52 человека. Практически на всех телах в нескольких местах в карманы вложены записки с данными погибшего, как из таблицы», – цитирует ТАСС Калашникова.
Сообщается, что тела сложены друг на друга в траншее шириной полтора метра и длинной около 50 метров. В настоящее время извлечено 14 тел, специалисты продолжают их осмотр и подъем.
Значительная часть тел из массового захоронения принадлежит украинским морпехам. «В списки, обнаруженные при извлечении тел, внесен один подполковник, один майор, два лейтенанта. Все остальные рядовые, особенно много матросов, видимо, морпехи», – добавил Калашников.
Также он сообщил, что практически все тела имеют следы огнестрельных и осколочных ранений, есть сочетанные травмы тела, которые, возможно, связаны с обрушением конструкций. У многих погибших имеются следы оказания медицинской помощи.
Ранее мэр Мариуполя Константин Иващенко рассказал, что в черте города на старом кладбище обнаружено массовое стихийное захоронение. Эта территория контролировалась националистическими подразделениями, такими как «Азов*»( против организации возбуждено уголовное дело).
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