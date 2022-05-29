Захарова назвала заявления Шольца о многополярности мира плагиатом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что мир становится более многополярным и требует более многостороннего международного сотрудничества, назвав плагиатом такое заявление.

«Плагиат чистой воды. Или того хуже – непонимание банального», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

По ее словам, еще при Евгении Примакове, пришедшем в МИД в 1996 году, в министерстве иностранных дел исходили из понимания того, что мир становится многополярным на контрасте с двухполюсной системой холодной войны. «Это понимание с подачи Е.М. Примакова нашло отражение в концепции внешней политики 2000 года, и с того момента стало нашим отправным пунктом с точки зрения выстраивания международных отношений», – пояснила дипломат.

Она добавила, что о многополярности, полицентричности мира Сергей Лавров говорил и продолжает говорить каждый год в должности министра иностранных дел России – уже более 15 лет.

«Если в Берлине только сейчас это поняли, то можно лишь посочувствовать, что до них так долго доходило. Но лучше поздно, чем никогда», – резюмировала Захарова.

Ранее немецкий политик, который, выступал на Давосском экономическом форуме, сказал: «Когда мы осознаем, что наш мир становится многополярным, это должно подтолкнуть нас к еще большей многосторонности, к еще большему международному сотрудничеству. В условиях многополярности очень отличные друг от друга международные партнеры хотят большего политического влияния в соответствии с их растущим мировым влиянием».

Кроме того, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ЕС должен форсировать процесс вступления стран Западных Балкан в ЕС, так как только сильная и сплоченная Европа сможет играть важную роль в многополярном мире.