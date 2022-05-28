В бундестаге заявили о недооценке Берлином последствий санкций против России

|
28 мая, суббота | Последнее обновление — 11:12 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Минобороны показало новое успешное испытание гиперзвуковой ракеты «Циркон»
Разделы
О близкой дружбе с администрацией Байдена среди техногигантов не принято говорить вслух. Однако некоторые действия платформ не могут не вызывать вопросов уже только потому, что экономически они крайне невыгодны для бизнеса.
Подробности...
До каких еще пределов будет в Европе простираться украинская монументальная пропаганда? Осквернение могил, проще говоря. И русских, и не русских – как на Пер Лашез.
Подробности...
Главный лозунг «болонцев» простой: если твой диплом не признан на Западе – ты никто. Если тебя не напечатали в западном журнале, ты – второй сорт. Если ты, окончив бакалавриат, не уехал учиться за границу – ты лох.
Подробности...
Перспективный космический корабль Starliner компании Boeing в рамках второго тестового полета стартовал к Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме. На первой ступени ракеты-носителя Atlas V использовался российский двигатель РД-180, произведенный НПО «Энергомаш»
Подробности...
256 украинских боевиков сдались в плен на мариупольском заводе «Азовсталь». Среди пленных число раненых составляет 51 человек. Большую часть раненых под конвоем отвезли в больницу города Новоазовска. При этом на заводе все еще остается около двух тысяч боевиков
Подробности...
Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение перевести московский завод «Рено» на баланс города и возобновить производство автомобилей под брендом «Москвич». Газета ВЗГЛЯД вспомнила, какую продукцию выпускал завод в советские времена, а какие идеи инженеров так и остались в макетах...
Подробности...
19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
В бундестаге заявили о недооценке Берлином последствий санкций против России
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Немецкие власти существенно недооценивают последствия антироссийских санкций для страны, заявила партия «Альтернатива для Германии» в своем обращении к правительству.
Партия указала на опасность возможного эмбарго на поставки энергоресурсов из России. «Последствия для граждан и бизнеса в Германии будут значительными и не идущими ни в какое сравнение с ожидаемым воздействием санкций», – цитирует обращение АдГ RT.
Введение нефтяного эмбарго со стороны Берлина и ЕС может спровоцировать и прекращение экспорта природного газа в Германию, подчеркнули парламентарии.
Такое решение Москва может принять в качестве ответной меры на действия иностранных государств. «Следствием этого станет дефицит газа с разрушительными для Германии экономическими последствиями», – говорится в обращении.
Парламентарии призвали правительство страны «отказаться от запланированных в связи с конфликтом на Украине санкций, затрагивающих поставки нефти, а также от соответствующих мер на уровне ЕС».
Ранее в Германии признали провал попыток Запада сломить экономику России. Российский лидер Владимир Путин заявил президенту Белоруссии Александру Лукашенко, что экономика России достойно выдерживает санкционный удар Запада.
Украина потребовала от Германии остановить транзит газа по «Северному потоку – 1»
|
|
Руководство компаний «Оператор ГТС Украины» и «Нафтогаз» обратилось в Министерство экономики Германии с предложением остановить работу газопровода «Северный поток – 1», сообщил генеральный директор компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.
Макогон отметил, что оператор ГТС Украины» вместе с «Нафтогазом» направили обращение в Министерство экономики Германии относительно остановки «Северного потока – 1», передает ТАСС со ссылкой на УНИАН.
Руководитель оператора ГТС выразил уверенность, что «этот газопровод работал на условиях исключения для обеспечения безопасности транспортировки газа в Европу». Однако, по мнению гендиректора, после начала специальной операции таких оснований больше нет, «поэтому для обеспечения безопасности нашей страны, обеспечения безопасности нашей газотранспортной системы мы обратились к Германии с таким требованием».
Напомним, что 11 мая Украина впервые с начала спецоперации нарушила работу газовой трубы, отказавшись принимать российский газ на одной из двух точек входа. Первой пострадала Германия. Объем российского газа немецким потребителям через Украину упал на 25% в сутки. Берлин вынужден был экстренно запросить увеличение поставок газа за счет резервов Норвегии и Нидерландов.
Украина 10 мая объяснила свое решение некими форс-мажорными обстоятельствами, что удивило Газпром. В российской компании уверили, что украинские сотрудники спокойно работали на ГИС «Сохрановка». Лишь спустя сутки – к вечеру 11 мая – украинская сторона соизволила разъяснить конкретней причину своего поступка.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Молдавия захотела пересмотреть условия оплаты за российский газ
Власти Молдавии намерены выяснить, смогут ли в рамках переговоров с Газпромом пересмотреть условия оплаты, заявил вице-премьер страны, министр инфраструктуры Андрей Спыну.
Спыну заявил, что «проблемы в этом контракте были связаны с условиями оплаты». По его словам, если бы у Молдавии «был стабильный тариф и цена на газ не пересматривалась, то и проблем с оплатой было бы меньше», передает РИА «Новости» со ссылкой на Jurnal TV.
Вице-премьер сказал, что Молдавия стремится к «диверсификации». При этом «если выгоден контракт с Газпромом», то Молдавия «согласна продолжать». Если же «получится найти выгодные цены, хотя бы близкие к контракту с Газпромом», то стране «обязательно нужно подписывать договоры, хотя бы для создания госрезервов», сказал Спыну.
Напомним, закупочная цена на газ для Молдавии устанавливается ежемесячно, на нее влияет и цена топлива на спотовом рынке. В мае Молдавия закупает газ по 920 долларов за тысячу кубометров, в апреле страна платила 1194 доллара.
Компания «Молдовагаз» в январе столкнулась с трудностями при погашении очередного платежа Газпрому, поскольку закупочная цена газа выросла с 450 до 646 долларов за тысячу кубометров. «Молдовагаз» полностью расплатился за газ, полученный в декабре, однако компании не хватало около 25 млн долларов, чтобы погасить авансовый платеж за январь. Однако «Молдовагаз» все же полностью погасил платеж.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Эксперт объяснил решение России снять контрсанкции с бывшей структуры Газпрома
|
|
«Москва таким образом демонстрирует готовность идти на уступки, продолжать поставки газа в Германию», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Станислав Митрахович. Ранее правительство России временно отменило санкции, введенные против компании Gazprom Marketing & Trading Singapore.
«Это попытка договориться, найти компромисс с Берлином. Также это повод для самой Германии согласиться на закупку российского газа по новой схеме с учетом двух счетов в Газпромбанке, один из которых рублевый», – предположил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве Станислав Митрахович.
Правительство России, пояснил эксперт, демонстрирует готовность «идти на определенные уступки и продолжить поставки газа, в том числе в адрес бывшей «дочки» Газпрома, которая оказалась теперь под управлением немецких властей, а точнее – Федерального сетевого агентства Германии».
В среду премьер-министр Михаил Мишустин разрешил поставку газа с «Ямала СПГ» в адрес компании Gazprom Marketing & Trading Singapore PTE. Ltd. Разрешение действует в течение 90 календарных дней.
Напомним, Gazprom Marketing & Trading Singapore – одна из компаний группы Gazprom Germania – была одной из зарубежных трейдинговых структур Газпрома. Этой весной группа была национализирована немецкими властями, после чего Москва ввела против группы блокирующие контрсанкции, запретив с ней любые сделки.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Эксперт оценил желание Молдавии пересмотреть контракт с Газпромом
|
|
«Молдавии сначала стоит выплатить долг перед Россией. Затем, если Кишинев получит некую фиксированную цену за газ, а потом рыночная стоимость топлива упадет, они снова будут недовольны», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков. Ранее Кишинев вновь захотел пересмотреть условия контракта на поставки российского газа.
«Молдавия изначально настаивала на том, чтобы цена на газ формировалась на основании привязки к спотовому рынку. Такую схему Россия использует во всех европейских контрактах. Однако Москва пошла на уступки Кишиневу, введя зимой составляющую нефтяной индексации», – сказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Собеседник отметил, что в нынешних условиях на рынке сложилась такая ситуация, что привязка к спотовому рынку приводит к повышению цен на топливо. Но, отметил эксперт, «в этом и суть рыночной стоимости – она сложно предсказуема и постоянно колеблется».
«Теперь Молдавия говорит о фиксированной цене на газ. Но я уверен, что они не согласятся на условные 950 долларов за тысячу кубов. Кишинев хочет, чтобы сырье стоило в районе 200–300 долларов», – подчеркнул Юшков.
Он также отметил, что Молдавия все равно останется недовольной условиями соглашения. «Если вдруг цены на газ упадут до 100 долларов, как это было в 2020 году на фоне коронавируса, то Кишинев вновь запросит пересмотр договора», – уверен собеседник.
«Единственные страны, которые имеют фиксированные цены на российский газ, – Белоруссия и Армения. Но они входят в ЕАЭС. А Молдавия движется ровно в противоположном направлении. Ярким тому подтверждением является подача заявки на ускоренное вступление в ЕС. И тогда совершенно не понятно, почему у них должны быть какие-то особые условия», – рассуждает Юшков.
По словам эксперта, если все же такой контракт будет заключен, то вопросы возникнут и внутри Евросоюза, который оплачивает газ на основании показателей спотового рынка.
«И вообще, чтобы зарекаться о каких-то послаблениях для себя, Молдавии сначала стоит выплатить долг перед Россией. Они по предыдущему контракту должны Газпрому более 700 млн долларов. И Россия все равно пошла навстречу, заключив новое соглашение. И то, что им до сих пор не отключили газ, – политическая воля России», – заключил Юшков.
Ранее власти Молдавии заявили, что намерены выяснить, смогут ли они в рамках переговоров с Газпромом пересмотреть условия оплаты российского газа. Как сказал вице-премьер страны, министр инфраструктуры Андрей Спыну, «проблемы в этом контракте были связаны с условиями оплаты». По его словам, если бы у Молдавии «был стабильный тариф и цена на газ не пересматривалась, то и проблем с оплатой было бы меньше».
Вице-премьер сказал, что Молдавия стремится к «диверсификации». При этом «если выгоден контракт с Газпромом», то Молдавия «согласна продолжать». Если же «получится найти выгодные цены, хотя бы близкие к контракту с Газпромом», то стране «обязательно нужно подписывать договоры, хотя бы для создания госрезервов», сказал Спыну.
Напомним, закупочная цена на газ для Молдавии устанавливается ежемесячно, на нее влияет и цена топлива на спотовом рынке. В мае Молдавия закупает газ по 920 долларов за тысячу кубометров, в апреле страна платила 1194 доллара.
Компания «Молдовагаз» в январе столкнулась с трудностями при погашении очередного платежа Газпрому, поскольку закупочная цена газа выросла с 450 до 646 долларов за тысячу кубометров. «Молдовагаз» полностью расплатился за газ, полученный в декабре, однако компании не хватало около 25 млн долларов, чтобы погасить авансовый платеж за январь. Однако «Молдовагаз» все же полностью погасил платеж.
Молдавии предложили объединиться с Румынией вместо попыток вступить в ЕС
В ближайшие 15–20 лет Молдавия не вступит в ЕС, но она могла бы объединиться с Румынией, считает румынский евродепутат Еуджен Томак.
Томак заявил, что «путь к интеграции в ЕС раньше, чем через 15-20 лет, никак не может обсуждаться». По мнению евродепутата, нынешние члены ЕС «не примут» такое решение. Он полагает, что «политическое решение об объединении Молдавии с Румынией остается самым безопасным и быстрым способом, который может быть реализован в любое время, когда Молдавия захочет обсуждать безопасность и будущее своих граждан», передает РИА «Новости» со ссылкой на RFI.
Как заявил Томак, сейчас Молдавия может рассчитывать только на экономическую помощь от ЕС, «интеграция в ЕС не гарантирует, что в нее не вторгнется» Россия. При этом «мирный и демократический союз с Румынией», как заявил депутат Европарламента, «обеспечивает Молдавии стабильность с точки зрения безопасности, поскольку она является государством-членом НАТО».
Напомним, президент Молдавии Майя Санду заявила, что их объединение с Румынией возможно, если большинство граждан Молдавии поддержит эту идею.
Санкции Запада рекордно увеличили нефтегазовые доходы России
|
|
Месячные доходы РФ от экспорта нефти и газа в апреле рекордно выросли вопреки попыткам Запада навредить российской экономике путем введения санкций, побив очередной рекорд в 1,8 трлн рублей, написал в статье для американского портала Oil Price аналитик Роберт Рапир.
Автор публикации привел данные эксперта Немецкого института по международным отношениям и безопасности Яниса Клюге, согласно которым поступления денег в Россию от продажи энергоресурсов в апреле выросли наполовину, передает РИА «Новости».
«Российские доходы от нефти и газа побили очередной рекорд в апреле: 1,8 трлн рублей за один месяц вместо 1,2 трлн в марте. Спустя четыре месяца федеральный бюджет [РФ] получил половину от запланированного дохода от поставок нефти и газа в 2022 году (9,5 трлн рублей)», – цитирует аналитика Oil Price.
Как отметил Рапир, он предупреждал, что ограничительные меры Запада могут оказаться даже на руку Москве. Ранее он прогнозировал, что Россия преуспеет, если сможет по-прежнему продавать энергоресурсы странам, которые отказались поддержать санкции.
«Невозможно полностью убрать российскую нефть с рынка, не допустив повышения цен вплоть до 200 долларов за баррель. Кроме того, с ростом цен повышается привлекательность российской нефти. Например, прямо сейчас у Китая и Индии огромный стимул покупать ее со скидкой», – пояснил аналитик.
Во вторник в Германии признали провал попыток Запада сломить экономику России. Днем ранее российский лидер Владимир Путин заявил президенту Белоруссии Александру Лукашенко, что экономика России достойно выдерживает санкционный удар Запада. Лукашенко в свою очередь заявил, что экономика в России и вообще в Союзе (Союзном государстве) не просто укрепляется, а неожиданно интенсивно укрепляется.
В прошлую пятницу во Франции отметили, что сверхприбыли Газпрома полностью окупили «Северный поток – 2», Россия в 2022 году может получить за поставки газа в Европу рекордные 100 млрд долларов. Кроме того, согласно отчету Международного энергетического агентства (МЭА), доходы России от продажи нефти в 2022 году выросли на 50%.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Польша предложила лишать выгоды импортеров российской нефти
|
|
Власти Польши предлагают ввести дополнительную пошлину для стран, продолжающих импортировать нефть у России после отказа других государств от таких поставок, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
«Польша предложила специальную выравнивающую оплату. Если кто-то дольше импортирует нефть из России и покупает ее дешевле, так как России важно продать нефть любой ценой, то он не может получать выгоду, которой не будет у тех стран и предпринимателей, отказавшихся от нефти быстрее», – передает его слова ТАСС.
Моравецкий отметил, что есть несколько стран, которые не могут быстро, в течение полугода или даже года, отказаться от приобретения российской нефти. В частности, речь идет о Венгрии, Чехии, Словакии, Австрии.
«Это государства, которые добиваются более длинных переходных периодов. Нужно учесть определенные опасения, но и со стороны тех стран должно быть больше смелости для отказа от поставок нефти из России», – заявил польский премьер.
Ранее Моравецкий призвал Норвегию поделиться с Украиной сверхприбылью от продаж газа и нефти, он заявил, что Норвегия получает свыше 100 млрд евро от продажи подорожавшего газа.
Государственный секретарь в министерстве иностранных дел Норвегии Эйвинд Вад Петерссон заявил в ответ, что Норвегия уже внесла значительный вклад в поддержку Украины.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Россия временно разрешила поставки газа с «Ямал СПГ» для «Газпром Германия»
|
|
Российское руководство дало разрешение на поставку газа с «Ямала СПГ» в адрес компании Gazprom Marketing & Trading, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
«Разрешить совершение действий, запрет которых установлен пунктом 2 Указа президента Российской Федерации <...> и которые связаны с поставками открытым акционерным обществом «Ямал СПГ» Yamal Trade Pte. Ltd / Ямал Трейд Пте. Лтд сжиженного природного газа в пользу Gazprom Marketing & Trading Singapore PTE. Ltd/ Газпром Маркетинг энд Трейтинг Сингапур ПТЕ Лтд (Сингапур)», – говорится в тексте распоряжения.
Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Отмечается, что распоряжение вступает в силу со дня подписания и действует в течение 90 календарных дней.
В конце апреля СМИ со ссылкой на источники сообщали, что оплата части поставок газа в Германию и Австрию от Gazprom Marketing & Trading Ltd., оказавшейся под управлением немецких властей, отклонена Газпромбанком.
В мае правительство России утвердило перечень юридических лиц, против которых вводятся ответные санкции, в список вошла 31 компания. В числе компаний оказались бывшие европейские «дочки» Газпрома – Gazprom Germania GmbH (Германия), GAZPROM Schweiz AG (Швейцария), Gazprom NGV Europe GmbH (Германия) – трейдеры и операторы подземных хранилищ газа.
Канцлер Австрии пригрозил отобрать хранилище у Газпрома
|
|
Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил в ходе разговора с российским президентом, что Газпром будет лишен газового хранилища в австрийском Хайдахе, если не будет заполнять его газом.
«Вопрос газа был затронут им, что все поставки [в Австрию] в полном объеме будут соблюдаться. Я ему указал на то, что если Газпром не будет пользоваться хранилищем в Хайдахе, тогда Газпром потеряет это хранилище, и оно будет передано другим поставщикам энергии для заполнения», – цитирует его ТАСС.
В свою очередь Путин заверил Нехаммера, что Россия будет продолжать соблюдать контрактные обязательства по поставкам газа в Австрию. «Подтверждена приверженность России соблюдению контрактных обязательств по поставкам природного газа в Австрию», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
В ходе беседы Путин и Нехаммер также обсудили продовольственную безопасность в мире, также Путин рассказал собеседнику о ситуации в акваториях Азовского и Черного морей.
Ранее австрийская нефтяная компания OMV подтвердила, что открыла счет в рублях в Газпромбанке для оплаты российского газа.
Нехаммер уже грозил отобрать у компании «Газпром» крупнейшее в республике подземное хранилище газа «Хайдах», если оно не будет заполняться голубым топливом, и передать его другому поставщику.
Украина пригрозила Венгрии ЧП на нефтепроводе «Дружба»
|
|
Украина может оказать влияние на работу нефтепровода «Дружба», чтобы надавить на страны, которые не могут отказаться от российской нефти, заявила советник украинского министра энергетики Елены Зеркаль на Киевском форуме по безопасности.
Речь о шла о Венгрии, которая, по словам политика, воспользовалась ситуацией на Украине и начала шантажировать Евросоюз, но у Киева в руках «есть прекрасный рычаг – это нефтепровод «Дружба».
Она напомнила об отдельной нитке трубы, идущей в Венгрию.
«На мой взгляд, очень бы уместно было, если бы с ним (нефтепроводом – прим. ВЗГЛЯД) что-то случилось. Но, опять-таки, это в руках правительства и президента – решать политические вопросы, действительно ли мы хотим говорить с Орбаном на том языке, который он понимает и который он навязывает Европейскому союзу, или мы еще не готовы к этому», – приводит слова Зеркаль РИА «Новости».
Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко во время интервью изданию Politico предложил перекрыть трубопровод «Дружба».
Страны Евросоюза ввели уже пять пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. В рамках шестого пакета ЕС рассматривается возможность отказаться от российской нефти. Принятие окончательного решения блокирует Венгрия, отмечая негативное влияние последствий на экономику страны.
Страны ЕС заморозили активы Центробанка России на 23 млрд евро
В странах ЕС заморожены активы российского Центробанка примерно на 23 млрд евро, сообщил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.
Рейндерс не стал отвечать на вопрос о том, все ли страны ЕС отчитались о заморозке. Как указывает Reuters, Рейндерс не объяснил, почему ЕС, будучи крупной экономикой, «привлек так мало активов» ЦБ России, передает РИА «Новости».
Напомним, по данным Еврокомиссии, ЕС в рамках антироссийских санкций заморозил активы российских бизнесменов на сумму порядка 10 млрд евро. ЕС хочет рассмотреть возможность использования доходов от замороженных активов предпринимателей, попавших под его санкции, для восстановления Украины.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Бразилия предупредила Европу о риске лишиться партнеров в Латинской Америке
Страны Европы могут лишиться партнеров в Латинской Америке точно так же, как они уже лишились России, заявил министр экономики Бразилии Паулу Гедес.
«Я уже говорил европейцам: «Вы уже потеряли Россию, а прямо сейчас вы теряете Латинскую Америку. Вы останетесь совсем одни», – передает ТАСС слова Гедеса на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.
По его мнению, странам Европы необходимо срочно осознать необходимость интеграции с государствами, которых они в прошлом «бросили». «Нас тогда бросили, но теперь у нас есть новая ось для роста», – добавил он, подчеркнув готовность его страны к сотрудничеству в энергетике, сфере цифровых технологий и по вопросам продовольственной безопасности.
Напомним, главы внешнеполитических ведомств стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) выразили поддержку началу процесса расширения этого объединения.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Греция решила передать США иранскую нефть с танкера под флагом России
Иранскую нефть, которая перевозилась задержанным в Греции танкером Lana (Pegas) под российским флагом, передадут США, сообщило министерство морского флота и островной политики Греции.
В сообщении ведомства говорится, что «на основе судебного решения ожидается, что груз танкера Lana будет передан США». Отмечается, что «расходы на перегрузку берут на себя американские власти». Сейчас танкер «находится в порту Каристос», передает ТАСС.
Напомним, в апреле Греция задержала танкер Pegas. Через несколько дней его переименовали в Lana из-за санкций ЕС. Требование о задержании касалось только судна, а не его груза. По оценкам, танкер перевозил 115 тыс. тонн иранской нефти. В итоге танкер решено было освободить, поскольку «право собственности на судно было передано компании, не подпадающей под санкции».
Однако США потребовали арестовать груз, утверждая, что загруженная в танкер нефть иранского происхождения, а компания, которая получит выгоду от ее продажи, внесена в черный список США как подозреваемая в финансировании терроризма.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Азия впервые обогнала Европу по импорту российской нефти
|
|
Крупнейшим импортером российской нефти впервые в истории стала Азия, обогнав Европу, сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитиков Kpler.
«По данным аналитической компании, Азия впервые обогнала Европу, как крупнейший покупатель (российской нефти) в прошлом месяце, а в мае этот разрыв увеличится», – передает агентство «Прайм».
Аналитик Джейн Се пояснила, что на увеличение объема российской нефти для двух крупнейших покупателей в Азии – Индии и Китая – до рекордного уровня в апреле в основном повлияло увеличение закупок Индии. «Хотя поставки в этом месяце, вероятно, будут немного ниже, они все равно будут побиты только рекордом прошлого месяца», – отметила она.
По состоянию на 26 мая в воде находилось около 57 млн баррелей нефти марки Urals и 7,3 млн баррелей российской дальневосточной нефти ESPO по сравнению с 19 млн баррелей нефти марки Urals и 5,7 млн баррелей топлива ESPO в конце февраля, отмечают аналитики Kpler.
Агентство уточняет, что на борту танкеров, направляющихся в Индию и Китай, находятся рекордные объемы нефти.
Ранее аналитик Роберт Рапир отмечал, что месячные доходы России от экспорта нефти и газа в апреле рекордно выросли вопреки попыткам Запада навредить российской экономике путем введения санкций, побив очередной рекорд в 1,8 трлн рублей.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Американские СМИ заявили о провале попытки США изолировать Россию
|
|
Страны за пределами США и Европы склонны рассматривать спецоперацию России на Украине как региональный конфликт, а не как глобальный кризис, из чего американские СМИ сделали вывод, что США не смогли убедить весь мир безоговорочно поддержать Украину.
«В большей части остального мира ответный пыл, очевидный для Запада на действия России на Украине, отсутствует. Вместо этого такие страны, как Индия, Бразилия, Мексика, Южная Африка, Турция и Индонезия, остались в основном пассивны, действуя преимущественно для защиты своих экономических и стратегических интересов», – пишет портал Politico.
Уточняется, что конкретная политика остальных стран различна. Так, Индия воздержались от всех резолюций ООН, направленных на наказание России. Другие страны проголосовали только за некоторые из них. Но все они отказались публично критиковать Россию, а некоторые, в частности, Индия, «окончательно обозлились» на США. Тем же путем пошла даже Саудовская Аравия, которая долгое время поддерживала тесные военные связи с США, и отвергла просьбу Вашингтона прокачать больше нефти, чтобы ослабить рост цен после введения западных санкций в отношении России.
Источники сходятся во мнении, что другие страны поставили свои национальные интересы выше призывов США изолировать Россию и ввести санкции против нее. Так, Израиль и Турция отказались публично осудить Россию и в данный момент всеми силами пытаются сохранить дипломатические отношения, а также возможность выступать в качестве посредников между Киевом и Москвой.
Укрепить экономические связи с Россией удалось Индии, которая после введения ряда пакетов антироссийских санкций воспользовалась льготными ценами на энергоресурсы и закупила российской нефти в два раза больше, чем за весь 2021 год.
По информации издания, остальные страны пошли путем сосредоточения на содействии урегулированию ситуации на Украине путем переговоров, а не на использовании войны как повода для изоляции России, а тем более для ее ослабления.
Таким образом, произошедшее расхождение во взглядах гарантирует, что усилия США низвести Россию до статуса изгоя потерпят неудачу – не потому, что многие страны поддерживают российскую спецоперацию, а потому, что они хотят защитить собственные интересы, которые завязаны на эффективном взаимодействии с Москвой, подчеркивает издание. Более того, по мнению издания, остальные страны уверены, что публичное осуждение России ничего не даст для прекращения боевых действий на Украине.
Ранее китайские СМИ заявили, что ЕС все сильнее страдает от энергетического кризиса, население и предприятия охвачены паникой, при этом в Европе признают, что отказ от российских энергоресурсов нанесет еще больший вред.
До этого агентство Bloomberg сообщило, что экономика Евросоюза оказалась под угрозой рецессии на фоне кризиса на Украине и связанных с ним антироссийских санкций.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
|
|