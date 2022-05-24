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В Германии признали провал попыток Запада сломить Россию
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Западу так и не удалось сломить российскую экономику, финансовая система России продолжает функционировать, а курс рубля по отношению к евро достиг рекордно высокого за последние семь лет значения, сообщило немецкое издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
Как отмечает издание, многие западные аналитики после начала российской специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины прогнозировали полный обвал рубля и рецессию, но их выводы оказались ошибочными, передает РИА «Новости».
Причиной такого положения дел издание называет высокую готовность России к экономическому противостоянию. В частности, официальная Москва получает большие доходы от продаж нефти и газа. Евросоюз, в отличие от стран G7, обязавшихся отказаться от российского «черного золота», не может пойти на такой шаг. Кроме того, Россия компенсировала большую часть своих потерь по продажам благодаря Индии и Китаю.
Накануне российский лидер Владимир Путин заявил президенту Белоруссии Александру Лукашенко, что экономика России достойно выдерживает санкционный удар Запада, об этом говорят все основные макроэкономические показатели. Лукашенко в свою очередь заявил, что экономика в России и вообще в Союзе (Союзном государстве) не просто укрепляется, а неожиданно интенсивно укрепляется, рубль укрепляется бешеными темпами.
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Еврокомиссия оштрафовала Польшу на 100 млн евро
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Европейская комиссия удержала 100 млн евро из причитающихся Польше средств из-за отказа Варшавы выполнять решение суда ЕС, сообщил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.
«Польша приговорена к выплате штрафа в размере миллион евро ежедневно в связи с тем, что она не выполняет решение по дисциплинарной палате для судей. Эта сумма уже выросла до 160 млн евро, больше 100 млн были удержаны», – передает РИА «Новости» слова Рейндерса.
Ранее суд ЕС потребовал немедленно прекратить работу дисциплинарной палаты Верховного суда Польши. По мнению ЕК, деятельность дисциплинарной палаты, которая может принимать решения по профессиональной деятельности судей, угрожает их независимости и беспристрастности. В Брюсселе полагают, что перспектива для судьи предстать перед инстанцией, независимость которой не гарантирована, нарушает положения Договора о Европейском союзе.
В свою очередь КС Польши не счел обязательным для исполнения решение Суда ЕС о приостановке работы дисциплинарной палаты. Тем не менее Польша в ответ на претензии ЕК о верховенстве права согласилась приостановить работу дисциплинарной палаты Конституционного суда. Однако Еврокомиссия полагает, что Польша в полной мере решение суда не выполнила и продолжила действия, которые, по мнению Брюсселя, могут угрожать независимости судебной системы.
Напомним, министр юстиции Польши Збигнев Зебро заявил, что Польша может наложить вето на решения ЕС и прекратить выплачивать членские взносы в бюджет ЕС, если Брюссель сократит финансирование.
Украинка за десять дней разрушила приютившую девушку британскую семью
Украинка всего за десять дней разрушила приютившую девушку британскую семью, сообщил журнал The Sun.
София Каркадым в возрасте 22 лет, работавшая во Львове в сфере IТ, покинула Украину и оказалась в семье 28-летней жительницы Западного Йоркшира Лорны Гарнетт. Она и ее муж Энтони предоставили девушке свой дом как убежище. Однако уже спустя десять дней глава семейства поставил крест на десяти годах брака и ушел к новой избраннице, передает РИА «Новости».
В конце концов Лорна предложила Софии съехать из их дома – и Тони съехал вместе с Софией. «Мы очень сожалеем о том, что нам пришлось причинить столько боли, но с Софией у меня возникла такая тесная связь, какой у меня никогда прежде не было», – приводит издание слова мужчины.
Теперь украинка и ее избранник просматривают объявления об аренде квартир, обращая особое внимание на современные апартаменты в центре города, и они уже подали заявку на постоянную визу для девушки.
Ранее пьяные украинцы зарезали поляка на улице в Варшаве.
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Эксперты оценили требование Польши к Норвегии поделиться сверхприбылью от нефти и газа
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«Это яркая демонстрация того, что западная солидарность относительно помощи Киеву носит ограниченный характер», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Станислав Митрахович. Ранее Польша призвала Норвегию делиться с Украиной сверхприбылью от продажи газа и нефти, однако в Осло отказались идти на такой шаг.
«В Европе нет единого мнения по наиболее важным вопросам. Даже антироссийские санкции согласовываются довольно долго. А если уж попытаться заставить все страны просто отдавать деньги Украине, то это обернется разбродом и шатаниями в евроатлантических структурах», – уверен научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Станислав Митрахович.
«Этот спор иллюстрирует тот факт, что западная солидарность относительно помощи Украине носит ограниченный характер. Не стоит даже предполагать, что страны согласятся на постоянной основе отдавать Киеву свои доходы, не получая ничего взамен», – подчеркнул Митрахович.
В свою очередь эксперт в области энергетической безопасности Александр Пасечник уверен, что заявления польского премьера носят спекулятивный характер.
«Сложилось впечатление, что Моравецкий попытался поиграть в коммунизм, когда все «лишнее» отдается нуждающимся. Хотя сейчас в Европе модно обсуждать помощь Украине», – сказал руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник.
«Понятно, почему целью Польши стала именно Норвегия. Осло – ключевой игрок на рынке нефти и газа ЕС. Опять же, в качестве аргумента Моравецкого прозвучало утверждение о том, что Норвегия – маленькая страна. Вообще, сложилось впечатление, что Польша, зависящая от импорта, просто завидует Норвегии», – заключил Пасечник.
Напомним, премьер Польши Матеуш Моравецкий призвал Норвегию поделиться с Украиной сверхприбылью от продаж газа и нефти, он заявил, что Норвегия получает свыше 100 млрд евро от продажи подорожавшего газа.
«Дорогие норвежские друзья. Это не нормально, это несправедливо. Вы косвенно извлекаете выгоду из войны, развязанной Путиным. Совпадение, конечно, ибо война на Украине не вина Норвегии, но вы косвенно извлекаете выгоду из войны», – сказал Моравецкий.
В ответ государственный секретарь в министерстве иностранных дел Норвегии Эйвинд Вад Петерссон заявил, что Норвегия уже внесла значительный вклад в поддержку Украины. Патерсон оспорил доводы Моравецкого и отметил, что возросшие доходы от нефти и газа в основном идут прямо в нефтяной фонд для будущих поколений норвежцев, сообщает Aftenposten.
«Хотя в результате войны на Украине доходы от продажи нефти увеличились, стоимость фонда упала. С нового года стоимость фонда уменьшилась примерно на 550 млрд норвежских крон, отчасти из-за падения фондового рынка», – отметил Петерссон. По его словам, на норвежскую экономику и норвежских потребителей также повлияло повышение цен на электроэнергию и бензин.
Петерсон добавил, что Норвегия уже внесла значительный вклад в поддержку Украины и пообещал вносить еще больший вклад. Aftenposten отмечает, что с прошлой осени оценка доходов Норвегии от нефтяной деятельности была скорректирована в сторону увеличения на 237%.
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В BMW предупредили об остановке производства в случае прекращения поставок газа из России
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Член совета директоров германского автогиганта BMW Милан Неделькович предупредил о серьезных последствиях для автомобильной отрасли, включая остановку производства, в случае прекращения поставок природного газа из России.
«На нашу промышленность приходится около 37% потребления природного газа в Германии. Не только BMW, но и весь сектор остановится», – передает ТАСС со ссылкой на Reuters ответ Недельковича на вопрос, что будет с заводами BMW в случае прекращения поставок газа из России. В связи с этим, по его словам, BMW изучает возможность новых инвестиций в солнечную, геотермальную и водородную энергию в целях снижения зависимости от природного газа. В частности, автопроизводитель, который в 2021 году полагался на природный газ для 54% своего энергопотребления, изучает, где он может установить солнечные батареи на свои заводы, и разрабатывает планы в сотрудничестве с местными властями по транспортировке водорода на свой завод в Лейпциге (Германия).
«Водород очень хорошо подходит для снижения или даже полной компенсации спроса на газ», – подчеркнул Неделькович. Планы BMW отражают масштабную подготовку всей германской промышленности к отказу от импорта российского газа и разработке системы распределения имеющихся поставок в случае их внезапной остановки. Новый завод в Дебрецене (Венгрия) за пределами Германии, который, как указали в BMW, станет первым в мире автомобильным заводом, работающим полностью без ископаемого топлива, будет в значительной степени полагаться на солнечную энергию.
Вместе с тем Неделькович добавил, что автогигант также изучает возможность использования геотермальной энергии. Она более стабильна, чем возобновляемые источники энергии, зависящие от погодных условий, но в ней не наблюдается роста или инвестиций, сравнимых с ветровой или солнечной энергией, отчасти из-за высоких первоначальных затрат и сложных процессов лицензирования бурения.
Отвечая на вопрос о потенциале атомной энергии, на долю которой приходится около половины энергоснабжения Венгрии, но от которой постепенно отказываются в Германии, Неделькович сказал: «Атомная энергия может быть стабилизирующим фактором, особенно в эти нестабильные времена. В нашем собственном производстве мы полагаемся на регенеративные источники энергии».
Ранее эксперт по вопросам экономики и энергетики парламентской фракции партии «Альтернатива для Германии», член комитета Бундестага по защите климата и энергетике Штеффен Котре заявил, что полный отказ ФРГ от поставок российского газа, о чем заявила во время визита в Киев министр иностранных дел Анналена Бербок, нецелесообразен и является недостижимой целью.
Напомним, глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что страна не готова к полному отказу от газа из России.
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Эксперт назвал безвыходным положение США в ситуации с Тайванем
«Страны Восточной Азии, которым предлагается заключить антикитайский союз, задают США вопрос: а вы будете защищать границы союза? Байдену не остается ничего другого, кроме как отвечать «да». Об этом сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее президент США Джон Байден пообещал вступить в войну с Китаем ради защиты Тайваня.
«Байден находится в Токио, завтра там состоится саммит QUAD, отступать ему некуда. Если бы он начал вилять, усложнилась бы его ситуация на переговорах с Японией, которую усиленно тянут в AUKUS. Поэтому так нужно было ответить», – подчеркнул политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
В то же время это был очень плохой ответ с точки зрения перспектив самих Штатов, добавил эксперт. «С точки зрения американского законодательства, не существует никакого государства Тайвань. С конца 70-х существует только один Китай со столицей в Пекине. Эту «политику одного Китая» придумал госсекретарь Генри Киссинджер во время правления Ричарда Никсона, но она осталась в силе и после 1974 года, когда та администрация ушла из Белого дома», – объяснил эксперт. «При этом вне рамок официальных договоров лидеры США действительно обещали элите Тайваня военным путем защитить остров в случае нападения КНР», – добавил американист.
«Но при Бараке Обаме и в первые месяцы правления Джо Байдена риторика по поводу острова стала мягче. Уже не говорили, что «мы напрямую вступимся», а говорили «мы дадим Тайваню все необходимое, чтобы он мог сам защитить себя», – рассказал эксперт.
«Политика одного Китая» понадобилась в 70-е годы Америке, в частности, для того, чтобы оторвать КНР от Москвы и экономически интегрировать ее с Западом. Схема американцев выглядела так: мы считаем, что существует только один Китай и в то же время мы против насильственного присоединения острова Тайвань к КНР. И всех этот статус-кво долгое время устраивал», – рассказал Дробницкий.
«Раньше Китай был частью Pax Americanа. Большой, серьезной, неудобной, опасно растущей, но все-таки частью долларовой экономики и большого стратегического мира Штатов. Сейчас этого нет. Поэтому приходится говорить более определенно, и от Байдена это потребовали», – пояснил американист.
«Теперь возник новый контекст. Глобальная система, которую укрепляла Америка, разваливается буквально на глазах. И теперь страны Восточной Азии, которым Штаты предлагают объединиться в антикитайские союзы, задаются вопросом к Вашингтону: а будете ли вы защищать границы AUKUSа?» – продолжает Дробницкий. В этих условиях, по словам эксперта, Байдену не остается ничего другого, кроме как утвердительно отвечать «да» на подобный вопрос.
«Ответь Байден в свойственной ему уклончивой дипломатичной манере, Япония восприняла бы это резко негативно», – заметил собеседник. «Они видят, как Путин на Украине делает то, что считает исторически важным. Конечно, их беспокоит вопрос безопасности. Представьте, если Пекин возьмет сейчас и заберет себе эту территорию», – рассуждает он. «Американцы это понимают, поэтому их лидер и подтверждает, что это их обязательство – защищать союзников, в том числе военным путем», – продолжил эксперт.
«Байден, конечно, был вынужден так ответить, но теперь пойдут «круги по воде». Китайцы отреагируют жестко. Да и в оппозиционной американской прессе зазвучат голоса о том, что «Байден нас втащит в войну с Китаем», – спрогнозировал он.
Напомним, в понедельник президент США Джо Байден на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой заявил о том, что США готовы военным путем защищать Тайвань, если возникнет необходимость. «Да, это обязательство, которое мы взяли на себя», – подчеркнул Байден. Он напомнил, что США согласились с политикой «одного Китая», но подчеркнул, что сама мысль о силовом изменении статуса острова совершенно неуместна, передает ТАСС. «Это станет очередным действием, схожим с тем, что произошло на Украине», – добавил он. Кисида, в свою очередь, подчеркнул, что Япония продолжит наращивать свою обороноспособность, в том числе с учетом ситуации в зоне Тайваня.
В ответ МИД Китая заявил, что Вашингтону не стоит недооценивать решительность и возможности Пекина по защите суверенитета и территориальной целостности. Кроме того, Китай не позволит никакой стране вмешиваться в его внутренние дела, включая вопрос Тайваня, отметили в ведомстве.
Позднее в команде Джо Байдена попытались дезавуировать его обещание вступить в войну с КНР. Слова президента о готовности защитить Тайвань подразумевало поставки вооружений для самообороны острова, сообщил телеканалу NBC со ссылкой на источник в Белом доме. «Он подтвердил нашу политику «одного Китая» и приверженность миру и стабильности по обеим берегам Тайваньского пролива. Он также подтвердил наши обязательства, зафиксированные в законе «Об отношениях с Тайванем», – передает слова источника РИА Новости.
«Прямого столкновения из-за Тайваня нужно избегать. Тайвань не может быть в центре переговоров между США и Китаем. В их центре должны быть принципы отношений», – заявил, в свою очередь, сам 98-летний Генри Киссинджер, автор формулы о «политике одного Китая».
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Американист указал на «грандиозную провокацию» Байдена в отношении Китая
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«Заявления о готовности США вступить в военный конфликт с Китаем – грандиозная провокация, которая может вынудить Китай действовать военными методами, чтобы избавить себя от угрозы со стороны союзников Вашингтона», – заявил газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее президент США Джон Байден заявил, что США готовы вступить в военный конфликт с Китаем для защиты Тайваня.
«Реакцию Китая можно видеть уже сейчас – они ведут учения в Южно-Китайском море с моделированием того, как высаживать десант на Тайвань», – рассказал Дудаков. «Учения проходят ровно в тот момент, когда Байден в Японии делает заявления о готовности поддерживать оборону Тайваня», – добавил он.
«И чем дольше Америка будет продолжать накачивать Тайвань оружием, пытаясь там реализовать стратегию «дикобраза», обозначенную еще в эпоху Трампа, тем более вероятен украинский сценарий развития событий в этом регионе», – отметил политолог.
«Поэтому Китай будет все жестче и жестче выступать, и это логично. Заявления американского президента могут послужить грандиозной провокацией, которая вынудит Китай действовать военными методами, чтобы избавить себя от угрозы со стороны проамериканского режима», – резюмировал он.
Напомним, Соединенные Штаты готовы военным путем защищать Тайвань, если возникнет такая необходимость. Об этом заявил президент США Джо Байден на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой по итогам прошедших в Токио переговоров.
«Да, это обязательство, которое мы взяли на себя», – подчеркнул Байден, отвечая на вопрос журналиста, готовы ли США военным путем защищать Тайвань, если возникнет такая необходимость. Байден напомнил, что США согласились с политикой «одного Китая», но подчеркнул, что сама мысль о силовом изменении статуса острова совершенно неуместна, передает ТАСС.
«Это станет очередным действием, схожим с тем, что произошло на Украине», – добавил он, отметив, что подобная ситуация дестабилизирует весь регион.
В ходе пресс-конференции Кисида в свою очередь подчеркнул, что Япония продолжит наращивать свою обороноспособность, в том числе с учетом ситуации в зоне Тайваня. Лидеры двух государств также в очередной раз призвали к мирному урегулированию любых конфликтов в этом регионе и подчеркнули недопустимость силового изменения устоявшегося миропорядка.
По словам премьера, власти Японии наращивают оборонную мощь в том числе с учетом ситуации в зоне Тайваня. «Мы заняты наращиванием своей оборонной мощи, учитывая при этом ситуацию вокруг Тайваня», – подчеркнул Кисида.
Позже МИД Китая заявил, что США не стоит недооценивать решительность и возможности Пекина по защите суверенитета и территориальной целостности. Кроме того, Китай не позволит никакой стране вмешиваться в его внутренние дела, включая вопрос Тайваня, отметили в ведомстве.
Ранее глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи заявил, что в случае вмешательства Соединенных Штатов во внутренние дела Китая страной будут приняты решительные меры для защиты суверенитета и национальных интересов.
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Цены на бензин в США побили очередной рекорд
Стоимость бензина на автозаправках в США вновь обновила исторический максимум, достигнув 4,596 доллара за один галлон, следует из данных некоммерческой Американской автомобильной ассоциации, отслеживающей цены на более чем 60 тыс. АЗС в стране.
Средняя стоимость галлона бензина марки Regular поднялась до 4,596 доллара. Самые высокие цены по стране остаются в штате Калифорния, передает ТАСС.
Повышение стоимости топлива происходит на фоне роста мировых цен на нефть. Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI с поставками в июле растет в понедельник на 1,19 доллара (1,08%), до 111,47 доллара за баррель.
Ранее сообщалось, что, по словам президента Ассоциации нефти и газа Тима Стюарта, США переживают самый тяжелый кризис в энергетике за последние 50 лет.
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Лавров напомнил слова министра Российской Империи о великих державах
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Высказывание министра иностранных дел Российской Империи А. М. Горчакова о том, что великие державы не нуждаются в признании, сохраняет актуальность, поскольку человеческая натура не меняется, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Думаю, [эта фраза Горчакова] актуальна. Человеческая натура не меняется, несмотря на технологический прогресс, появление новшеств в информационной и других сферах. Человек всегда хочет отстаивать свои интересы. Если он сильный, целеустремленный, в известной степени упрямый, то ему будет легче добиваться того, чтобы его таким воспринимали», – приводит ТАСС ответ Лаврова на соответствующий вопрос, заданный министру в рамках проекта гимназии имени Примакова «100 вопросов лидеру».
Глава российского внешнеполитического ведомства выразил уверенность, что похожая история складывается и с государствами. «Только здесь более заметно, когда страна крупная, богатая, есть народ, знающий, любящий и продолжающий историю своих предков. Наверное, это имел в виду Горчаков, – отметил министр. – Российская Империя, Советский Союз, Российская Федерация – крупнейшее государство мира по территориальному охвату. Страна, у которой есть традиции. Едва ли их можно встретить в других государствах. Имею в виду наш многонациональный, многоконфессиональный народ. Российская Империя, в отличие от других, не подчиняла своим эстетическим, нравственным требованиям остальные народы, когда распространяла свое влияние».
Лавров добавил, что палитра национального состава России богаче, чем, например, в США, где для людей устроили «плавильный котел». «Они всех переплавляли, все сразу стали американцами. Как сказал мой товарищ: «Мы все американцы. На лбу написано «права человека», – пояснил глава российского внешнеполитического ведомства.
Напомним, в средине мая заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что России «плевать» на непризнание новых границ со стороны стран Группы семи (G7).
Горчаков был главой МИД Российской Империи в 1856–1882 гг. В 1871 г. добился отмены ограничительных положений Парижского мирного договора 1856 г., запрещавших России держать военный флот на Черном море. Участвовал в создании «Союза трех императоров» (система взаимных военно-политических гарантий между Россией, Германией и Австро-Венгрией в 1870-80-х гг.). Обеспечил невмешательство европейских государств в Русско-турецкую войну 1877–1878 гг.
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СМИ: США и Британия намерены искать альтернативы GPS из-за возможных угроз России
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США и Великобритания ищут альтернативы навигационной системе GPS из-за возможных угроз со стороны России и опасений, что в будущем войны будут вестись средствами радиоэлектронного подавления, пишет газета Times.
Министр по вопросам оборонных закупок Великобритании Джереми Куин заявил газете, что правительство должно быть «начеку» относительно угрозы вмешательства в работу спутников, так как Россия использует военную операцию на Украине, чтобы протестировать глушение сигналов GPS, передает РИА «Новости».
«Обе стороны развертывают целый ряд возможностей. Нам нужно извлечь урок из этого и продолжать нашу инновационную работу в этой сфере», – заявил Куин.
По данным издания, Великобритания рассматривает альтернативные навигационные системы, в том числе OneWeb и NextNav.
Отмечается, что GPS использует радиосигналы для определения места нахождения объекта-приемника, например мобильного телефона, в то время как NextNav использует передающие радиостанции на земле. NexNav утверждает, что ее сигналы в 100 тыс. раз сильнее, чем сигналы GPS, поэтому их сложнее заглушить и они более эффективны в городской среде.
«Мы работаем с федеральным правительством США и пытаемся создать запасную систему, альтернативную GPS, которая находится под угрозой России и других», – заявил исполнительный директор NextNav Ганеш Паттабираман.
По данным Times, Паттбираман на этой неделе встретился с представителями правительства и министерства бизнеса, энергетики и промышленности Великобритании.
Как пишет газета, Украина просила страны Запада заблокировать российскую навигационную систему ГЛОНАСС и заглушить ее сигналы в регионе, однако этот запрос не был удовлетворен.
По мнению Паттабирамана, если ГЛОНАСС будет отключен, то Россия может сбить спутники GPS. Он пояснил, что подобная атака может создать помехи электрическим сетям, вывести из строя банкоматы, обрушить банковскую систему, остановить работу мобильных телефонов и не допустить, чтобы высокоточные ракеты достигали своих целей.
«В настоящее время мы рассматриваем целый ряд вариантов, в том числе некосмические альтернативы, чтобы усилить безопасность Великобритании, и мы объявим о наших дальнейших шагах позднее», – отметил представитель ведомства.
В марте сообщалось, что на границе Финляндии с Россией в последние дни были зафиксированы нарушения в работе GPS, что повлияло на воздушное сообщение.
Ранее норвежское министерство обороны заявило о «причастности» России к сбоям в работе GPS во время учений НАТО. Также Норвежское авиационное управление предупредило пилотов о проблеме с GPS-навигацией в районе северного города Киркенеса.
Напомним, в Совете безопасности России рассказали, что инцидент со сбоем GPS в ходе учений был исчерпан благодаря позиции Финляндии по данному вопросу.
Китаист: Байден запускает хаотизацию Восточной Азии
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«Байден провоцирует Тайвань и Китай на военное столкновение, а также пытается через эскалацию добиться формирования более тесного военного союза в Восточной Азии под эгидой США», – заявил газете ВЗГЛЯД китаист Николай Вавилов. Ранее президент США Джон Байден заявил, что США готовы вступить в военный конфликт с Китаем для защиты Тайвани.
«Китай считает остров Тайвань частью своей суверенной территории и, как следствие, решение тайваньского вопроса – внутренней политикой. Это различие неоднократно подчеркивалось при сравнении с украинским кейсом», – объясняет Вавилов.
«Вместе с тем это усилит поддержку правящей на Тайване Демократической прогрессивной партии, сторонников смены конституции и создания республики Тайвань со стороны Демократической партии США, что окончательно может похоронить планы на мирную интеграцию с Китаем», – рассказал собеседник.
«Своим ответом на острый вопрос Байден толкает Тайвань действовать более решительно. А именно – усиливать мобилизационные процессы в вооруженных силах и среди населения, главным мотивирующим фактором для которого является мнимая поддержка войны против Китая со стороны США и союзников», – добавил он.
«В свою очередь сторонники интеграции с материком и бессмысленности опоры на США неоднократно упрекали тайваньскую правящую партию в отсутствии реальной поддержки со стороны США», – отметил Вавилов.
«Таким образом, Байден в очередной раз усиливает хаотизацию американского дипломатического дискурса и фактически дает расширенную трактовку американского Акта об отношениях с Тайванем, который не подразумевает направление на Тайвань вооруженных сил США, а предполагает поддержку острова лишь материально-техническими и иными способами», – рассказал эксперт.
«Особый фон для заявления Байдена создает его турне по военным союзникам в Восточной Азии – Корее и Японии, а также приближающаяся встреча с участниками военного партнерства QUAD. Кстати, они уже открыто заявляют, что цель союза – сдерживать Китай», – отметил китаевед.
«Так, коротким ответом американский президент провоцирует Тайвань и Китай на военное столкновение, а также пытается через эскалацию добиться формирования более тесного военного союза в Восточной Азии под эгидой США», – резюмировал собеседник.
Напомним, Соединенные Штаты готовы военным путем защищать Тайвань, если возникнет такая необходимость. Об этом заявил президент США Джо Байден на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой по итогам прошедших в Токио переговоров.
«Да, это обязательство, которое мы взяли на себя», – подчеркнул Байден, отвечая на вопрос журналиста, готовы ли США военным путем защищать Тайвань, если возникнет такая необходимость. Байден напомнил, что США согласились с политикой «одного Китая», но подчеркнул, что сама мысль о силовом изменении статуса острова совершенно неуместна, передает ТАСС.
«Это станет очередным действием, схожим с тем, что произошло на Украине», – добавил он, отметив, что подобная ситуация дестабилизирует весь регион.
В ходе пресс-конференции Кисида в свою очередь подчеркнул, что Япония продолжит наращивать свою обороноспособность, в том числе с учетом ситуации в зоне Тайваня. Лидеры двух государств также в очередной раз призвали к мирному урегулированию любых конфликтов в этом регионе и подчеркнули недопустимость силового изменения устоявшегося миропорядка.
По словам премьера, власти Японии наращивают оборонную мощь в том числе с учетом ситуации в зоне Тайваня. «Мы заняты наращиванием своей оборонной мощи, учитывая при этом ситуацию вокруг Тайваня», – подчеркнул Кисида.
Позже МИД Китая заявил, что США не стоит недооценивать решительность и возможности Пекина по защите суверенитета и территориальной целостности. Кроме того, Китай не позволит никакой стране вмешиваться в его внутренние дела, включая вопрос Тайваня, отметили в ведомстве.
Ранее глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи заявил, что в случае вмешательства Соединенных Штатов во внутренние дела Китая страной будут приняты решительные меры для защиты суверенитета и национальных интересов.
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Пентагон исключил возвращение ВМС США в Черное море
США не располагают военными кораблями в Черном море и не собираются их туда отправлять без политического решения, сообщил председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли.
«Насчет того, что мы предпринимаем по этому поводу. Сейчас мы не имеем никаких американских кораблей в Черном море. Мы не намерены [обеспечивать пока их присутствие там], если только не получим [соответствующее] указание [со стороны президента США Джо Байдена]», – заявил американский военачальник, передает ТАСС.
По его словам, «из-за мин, из-за российского флота» Украина в настоящее время не имеет возможности использовать порт Одессы. «Как это (такая ситуация – прим. ВЗГЛЯД) будет выглядеть в будущем, в настоящее время неизвестно», – сказал Милли.
Ранее сообщалось, что корабли ВМС США ушли из Черного моря в том числе потому, что Киев сильно ухудшил безопасность в его акватории, создав ситуацию с дрейфующими минами.
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ЦБ вернулся к закупкам валюты
Банк России вернулся к закупкам валюты для удержания рубля от неконтролируемого укрепления, сообщили два близких к правительству источника и подтвердил собеседник, близкий регулятору.
По данным «Ведомостей», ЦБ приобретает исключительно валютную выручку у экспортеров. Отмечается, что банк закупает валюту не напрямую, а с помощью других участников финансового рынка. Конкретный механизм и игроков источники издания не назвали.
Как уточнил близкий к правительству источник, спроса на валюту, сопоставимого с экспортной выручкой, на рынке не появилось. В связи с этим регулятор, чтобы избежать резкого укрепления курса рубля в короткие сроки, начал проводить «квазиинтервенции».
Главный аналитик УК «Ингосстрах-Инвестиции» Виктор Тунев предположил, что Центробанк дает банкам, которые не находятся под санкциями, поручения на закупку валюты, в обмен предоставляя им ликвидность.
Напомним, 25 апреля стало известно, что официальные курсы иностранных валют к рублю будут устанавливать по новой методике. Известно, что курс доллара США по отношению к рублю будет рассчитываться на основе данных Московской биржи о средневзвешенном курсе доллара США к рублю по сделкам, заключенным с 10.00 до 15.30 мск.
Позже глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что Банк России рассматривает возможность смягчения валютных ограничений.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, в чем сила российской валюты.
Деятельность «Фонда имени Генриха Белля» признали нежелательной в России
Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельности на территории России неправительственной организации «Фонд имени Генриха Белля».
«По результатам изучения поступивших материалов принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности международной неправительственной организации «Фонд имени Генриха Белля» (Германия)», – приводит ТАСС сообщение ведомства.
Уточняется, что деятельность фонда представляет угрозу конституционному строю и безопасности России.
Информация о принятом решении направлена в Минюст России для включения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, и их обнародования.
«Фонд имени Генриха Белля» – немецкая неправительственная организация, связанная с партией «Союз 90/Зеленые». Организация выступает за зеленые идеи и проекты, представляя собой особую международную сеть. Фонд работает с более чем сотней партнерских проектов примерно в 60 странах и в настоящий момент имеет офисы в 34 странах.
8 апреля по распоряжению Минюста филиал фонда в России исключили из реестра филиалов и представительств международных организаций и иностранных некоммерческих неправительственных организаций.
Ранее генпрокуратура признала нежелательной в России украинскую НПО «Крымская правозащитная группа».
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Рубль укрепился к доллару и евро
Рубль в начале валютных торгов на Московской бирже укрепляется по отношению к доллару и евро по сравнению с закрытием предыдущей сессии.
По данным на 10.04 курс доллара снижается на 1,93%, до 59,07 руб., курс евро – до 61,08 руб. (-2,77%), передает ТАСС.
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов вырос на 11,5 коп. и составил 60,3475 руб. Курс евро снизился на 44 коп. и составил 62,38 руб.
Между тем индексы Мосбиржи и РТС в начале основной сессии на торгах Мосбиржи демонстрируют разнонаправленную динамику. Индекс Мосбиржи теряет 0,12% и находится на уровне 2370,43 пункта, индекс РТС растет до 1264,49 пункта (+1,99%), свидетельствуют данные торговой площадки на 10.06.
На открытии торгов индекс Мосбиржи рос к закрытию предыдущей сессии и находился на отметке 2379,66 пункта (+0,27%). Долларовый индекс РТС рос на 0,38% – до 1244,59 пункта.
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Лавров объявил о смещении центра мирового развития в Евразию
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Центр мирового развития сместился в Евразию, которая становится самым перспективным регионом мира, России нужно заниматься его обустройством, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«Сейчас центр мирового развития сместился в Евразию. У нас в евразийском регионе на этот момент наиболее разветвленная сеть партнерств. Надо на них полагаться в дальнейшем развитии нашей страны, ее транспортных, транзитных, логистических возможностей», – приводит ТАСС слова Лаврова, сказанные главой МИД РФ в ходе выступления в рамках проекта гимназии имени Примакова «100 вопросов лидеру».
Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Евразия «становится самым перспективным регионом мира». «Нам надо заниматься ее обустройством, не используя чьи-то чужие инструменты вроде доллара, системы передачи финансовых сообщений SWIFT, а создавая свои. Это не так сложно сделать, – продолжил министр. – Мы уже существенно увеличиваем долю торговли, которая обслуживается в национальных валютах стран-партнеров: Россия – Китай, Россия – Индия, Россия – Иран, и в рамках Евразийского экономического союза. Нужно смотреть вперед. Да, это вызов. Необходимо гораздо активнее заниматься развитием своей страны. Но это и огромный плюс, и возможности».
Ранее сенатор Алексей Пушков отметил роль России, Китая, Индии, Саудовской Аравии и Турции в перестройке мировой финансовой системы.
Напомним, в начале апреля госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что эра процветания Запада после холодной войны завершилась. Он обвинил Китай в попытке бросить вызов «основанному на правилах мировому порядку». Ранее в Китае назвали спецоперацию России на Украине «похоронами» гегемонии США и концом доминирования доллара в мире.
В конце марта глава МИД КНР Ван И в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым назвал ситуацию на Украине итогом накопленных за годы противоречий в безопасности Европы и результатом менталитета холодной войны. Лавров в свою очередь заявил о намерении России, Китая и их единомышленников двигаться вместе к многополярному и справедливому миропорядку по итогам «серьезного этапа в истории международных отношений».
24 марта зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о конце однополярного мира во главе с США. 16 марта глава МИД Сергей Лавров заявил об эпохальной битве за будущий миропорядок. «Это судьбоносный момент, это эпохальный момент современной истории, потому что он отражает «битву» в самом широком смысле этого слова за то, как будет выглядеть миропорядок», – сказал глава МИД России. Газета ВЗГЛЯД разбирала, каким станет мировой порядок по итогам спецоперации на Украине.
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