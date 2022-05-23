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Лукашенко в шутку призвал «не переборщить» с укреплением рубля
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Рубль укрепляется бешеными темпами на фоне хороших результатов экономик России и Белоруссии, но нужно «не переборщить», заявил белорусский президент Александр Лукашенко перед началом переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
«Очень важно, вы как-то это отмечали, что экономика в России и вообще у нас в Союзе (Союзном государстве – прим. ВЗГЛЯД) не просто укрепляется, а неожиданно интенсивно укрепляется. Возьмите инфляцию, <…> падает уровень безработицы. Это хорошо. И рубль укрепляется бешеными темпами – чтоб мы тут не переборщили. Неожиданные вещи происходят», – цитирует ТАСС Лукашенко.
Ранее Владимир Путин заявил Лукашенко, что экономика России достойно выдерживает удар от санкций Запада.
В Германии сравнили заявления Бербок о России с «языком нацистов»
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Бывший председатель Социал-демократической партии Германии Оскар Лафонтен сравнил слова главы МИД Анналены Бербок о России с «языком нацистов», пишет Saarbrucker Zeitung.
«Заявления Бербок о «разрушении» России похожи на язык нацистской Германии, потому что такие слова вполне могли бы понравиться лидерам Третьего рейха», – приводит его слова РИА «Новости».
Также политик высмеял заявление Бербок о том, что Германия намерена стать полностью независимой от российских энергоносителей.
«Зеленые делают все, чтобы немецкая экономика становилась менее конкурентоспособной, а канцлер Германии Шольц и министр финансов Лиднер просто наблюдают со стороны», – возмутился Лафонтен.
Кроме того, бывший председатель СДПГ назвал Бербок «оливково-зеленым» министром иностранных дел Германии, заявил, что глупее ее политиков нет, и обрадовался, что срок полномочий невежественного дипломата, скорее всего, будет ограничен.
Покинув ряды Левой партии в 2022 году, 78-летний Лафонтен не занимает никаких политических постов.
Бербок регулярно выступает с заявлениями, направленными против России. Так, она призывает Евросоюз отказаться от российской нефти, а также утверждает, что цены на продовольствие в Европе растут якобы из-за России. При этом в Москве подчеркивали, что цены на продукты растут из-за антироссийских санкций, сторонницей которых и является Бербок.
В Грузии предложили национализировать российский «Боржоми»
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Санкции против России создали идеальную атмосферу для национализации «Боржоми», заявил авторитетный грузинский эксперт Александр Твалчрелидзе. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
В интервью грузинскому информационному агентству «Интерпрессньюс» он назвал санкции, которые коснулись и владельца бренда – российскую «Альфа-Групп», «идеальной возможностью банкротства компании и императивного назначения в нее государственного управляющего».
«За этим должны последовать национализация «боржоми» и такое оперирование, чтобы государство еще раз не упустило управление этим национальным богатством», – отметил он.
Накануне премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поручил в кратчайшие сроки завершить процесс безвозмездной передачи государству доли акций компании IDS Borjomi International, которая принадлежит «Альфа-Групп». О принятом решении станет известно на ближайшем заседании правительства. Традиционно заседания грузинского кабмина проводятся по понедельникам.
В конце апреля оба завода по розливу минеральной воды «Боржоми» остановили работу в Грузии в пятницу в связи с событиями вокруг Украины, сообщала компания «IDS Боржоми Грузия». После 24 февраля компания оказалась в тяжелом положении из-за «сложной ситуации на основных рынках реализации», затем к этому добавились «ограничения на доступ к банковским счетам» и «закрытие валютных поступлений». По данным грузинского интернет-портала bm.ge, с 2013 года 60% акций данной компании принадлежит российскому холдингу «Альфа». До того момента контрольный пакет акций принадлежал семье скончавшегося в 2008 году грузинского бизнесмена Аркадия (Бадри) Патаркацишвили. Акции были проданы за 460 млн долларов, сообщает портал.
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В Германии напомнили о более сильной зависимости от России, чем нефть и газ
В Европе много говорят про эмбарго на российские нефть и газ, но умалчивают о более сильной зависимости от России, сообщает германский телеканал N-TV. В материале телеканала поясняется, что перекрытие «уранового крана» грозит подорвать электроснабжение в целых странах.
«По забывчивости или намеренно европейские политики умалчивают о поставках другого российского сырья, а именно обогащенного урана, который на фоне всех последних обсуждений оказался в своеобразной «слепой зоне». При этом ЕС зависит от него гораздо сильнее, чем от природного газа, ведь, по данным Европейского сообщества по атомной энергии, закупает в России и «близком к Кремлю» Казахстане около 40% обогащенного урана, необходимого для работы атомных электростанций», – передает RT текст статьи, опубликованный на сайте германского телеканала.
Как отмечает N-TV, Европейский союз приобретает у Москвы не только сырье, но и технологии. За прошедшие годы, продолжает автор публикации, «Кремль инвестировал миллиарды в совершенствование технологического процесса обогащения урана и смог добиться успеха: российские установки считаются одними из лучших в мире». К тому же, по данным канала, в ЕС есть 18 стран, где находятся российские ядерные реакторы: два в Болгарии, шесть в Чехии, два в Финляндии, четыре в Венгрии и четыре в Словакии.
В Европейском сообществе по атомной энергии подчеркивают, что в этой сфере Европа очень зависима от России и «крайне уязвима». Ведь реакторы с водой под давлением нужно регулярно заменять. При этом работают они только на шестигранных стержнях российского производства. У западных производителей практически нет опыта работы с этими тепловыделяющими элементами, в связи с чем операторы европейских АЭС не могут снизить свою зависимость от России без серьезного ущерба для производства, констатирует автор публикации.
По его мнению, российская стратегия заключалась в том, чтобы начать снабжать Запад дешевым ураном и ядерными технологиями, и она сработала, ведь, несмотря на ситуацию на Украине, сотрудничество в этой сфере продолжается. Более того, отмечает N-TV, на фоне событий на Украине цена на уран на мировом рынке выросла на 30%, достигнув самого высокого значения за последние 11 лет.
Многие операторы АЭС «боятся, что российский президент перекроет им «урановый кран», констатирует автор публикации. «Это будет иметь катастрофические последствия для Запада, предостерегают эксперты, ведь за все это время там не приняли никаких мер для диверсификации поставок в этой сфере. Продавцов этого сырья очень мало, а сроки поставок очень большие. Прекращение продаж обогащенного урана серьезно навредит работе АЭС и подорвет электроснабжение целых стран, к примеру Словакии и Венгрии, которые получают половину своей электроэнергии за счет мирного атома», – говорится в статье.
Между тем ранее портал Politico со ссылкой на дипломатов в Евросоюзе сообщил, что Германия выступила с поддержкой инициативы о введении эмбарго на поставки урана из России.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, что произойдет, если Запад откажется от поставок из России еще одного вида топлива – ядерного.
В США признали провал попытки поставить российскую экономику на колени
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Западным санкциям не удалось поставить российскую экономику на колени из-за ее уникального положения в мире, написал в статье для американского портала OilPrice аналитик Джош Оуэнс. Он отметил, что российские энергоресурсы и продовольствие крайне важны для глобальной стабильности.
«Удивительно, что в глобализованном мире, который уже страдает от проблем с цепочками поставок, дефицита энергии и экономической стагнации, санкции не смогли поставить российскую экономику на колени», – передает РИА «Новости» содержание публикации.
По словам аналитика, экспорт нефти и газа по рекордным ценам позволяет Москве добиться внушительного положительного сальдо торгового баланса.
«Первый и самый важный момент состоит в том, что Россия занимает уникальное положение в качестве чистого экспортера и энергоресурсов и важнейшего продовольствия, и это позволяет ей оставаться на плаву», – уточнил аналитик.
Оуэнс также пояснил, что прочные торговые отношения с Китаем и Индией обеспечивают Россию мощным притоком иностранной валюты и снимают все опасения по поводу платежеспособности страны.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей. В Кремле эти ограничения назвали экономической войной, но отметили готовность к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели на рубли. Также правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка 1 трлн рублей.
При этом введенные против России санкции обернулись проблемами для США и Европы, спровоцировав рост цен на топливо и продукты. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что непродуманная политика Запада является основной причиной проблем в мировой энергетике. Глава государства подчеркивал, что Россия успешно справляется с санкциями.
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Названы страны Европы с рекордной инфляцией из-за зависимости от России
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Наибольший рост потребительских цен в Европейском союзе наблюдается в странах Балтии и Восточной Европе из-за их энергетической зависимости от России, пишет газета Financial Times.
Авторы публикации отметили, что с двузначной инфляцией столкнулась треть стран-членов Евросоюза. Больше всех страдает Эстония, где за год потребительские цены выросли почти на 19%. В Литве этот показатель достиг 16,8%, в Болгарии – 14,4%, в Чехии – 14,2%, в Румынии – 13,8%, в Латвии – 13%, в Польше – 12,4%, передает РИА «Новости».
«Для многих европейцев работает следующий принцип: чем ближе они к России, тем быстрее растет их стоимость жизни», – говорится в статье.
Как отметила экономист Анна Титарева, падение доходов в еврозоне связано с резким ростом цен на энергоносители. «Однако их высокая инфляция также отражает недавний более динамичный экономический рост и сжатые рынки труда», – пишет FT.
При этом наибольший уровень инфляции в Европе наблюдается в Турции на уровне 70% из-за обвала курса лиры.
По прогнозу Bloomberg, экономика Евросоюза оказалась под угрозой рецессии на фоне кризиса на Украине и связанных с ним антироссийских санкций.
Европейские страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против России после начала военной спецоперации на Украине. В Кремле эти ограничения назвали экономической войной, но отметили готовность к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели на рубли. Также правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
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Кириенко: Запад не учел большого значения справедливости для россиян
Вводя различные санкции против России, Запад не учел менталитет россиян, культурные фундаменты и основы нашей страны, заявил первый замруководителя администрации президента России и председатель наблюдательного совета российского общества «Знание» Сергей Кириенко. Для людей, живущих в России, особенно важна истинная справедливость, подчеркнул он.
«В своих решениях по отношению к России Соединенные Штаты Америки, западные страны, НАТО многое не учли. Я об этом немало думал и готов поделиться своими размышлениями. Прежде всего, они посчитали, что мы такие же, как они. Строили прогнозы на примере потенциального поведения своих стран, сочтя, что российское общество будет вести себя так же. К примеру, первое, на что они надавили, – это материальные блага, экономические составляющие. Ввели санкции, и теперь у нас нет каких-то товаров. Плохо это? Ну конечно, плохо, ведь если мы привыкли покупать какие-то импортные товары, которых теперь нет, это доставляет некоторые неудобства», – сказал Кириенко в ходе выступления на марафоне «Новые горизонты».
«Или, к примеру, ввели санкции против разного рода руководителей, но те осознанно восприняли это как часть своей работы. Для руководства это абсолютно нормальная история: они понимают, что работают на государственной службе, участвуют в принятии важных для страны решений. Далее. Информационная война. Оказывает давление на общество? Разумеется, оказывает. Или начались массовые отчисления из иностранных вузов и школ русских школьников и студентов, которые честно сдавали экзамены, оплачивали свое обучение. И вот это уже совсем несправедливая история», – отметил председатель набсовета российского общества «Знание».
При этом, по словам Кириенко, коллективный Запад не учел «русский дух, наш менталитет». «Я бы сказал, культурные фундаменты и основы для России. Их ошибка заключалась в том, что они сделали ставку на материальное. Но благодаря силе наших моральных, нравственных ценностей, духовных ценностей, произошел ровно обратный эффект, чем ожидали западные страны», – подчеркнул он.
«Для нас есть вещи гораздо более значимые, чем возможность просто приобрести тот или иной товар в магазине. Для нас, для людей, живущих в России, имеет значение право самостоятельного выбора, какие книги читать, какую музыку слушать, для нас особенно важна истинная справедливость», – заключил первый замглавы администрации президента.
Кроме того, Кириенко назвал принципы эффективного управленца, которые пригодятся в повседневной жизни, а также дал определение истинной элиты страны.
В этом году просветительский марафон российского общества «Знание» получил название «Новые горизонты». Марафон «Новые горизонты» объединил более 200 лекторов и наставников. Проходящие в рамках марафона дискуссии, лекции и мастер-классы включали более 220 часов просветительского контента, проходили в течение трех дней, с 17 по 19 мая, на пяти площадках в Москве, в Петербурге, в Сочи и в Подмосковье. В центре обсуждения – новые возможности, которые открываются в нашей стране в различных сферах.
Британцев предупредили об угрозе «топливной нищеты»
Около 40% британских семей будут жить в «топливной нищете», если правительство не предпримет шагов для снижения цен на энергию, пишет газета Independent со ссылкой на главу энергетической компании E.ON Майкла Льюиса.
«Около 40% семей будет жить в топливной нищете, если правительство будет сидеть сложа руки и наблюдать за ростом цен… Некоторые уже на грани, и ситуация будет ухудшаться», – приводит его слова РИА «Новости».
По мнению Льюиса, ценовой порог на энергию в Британии может достичь 3 тыс. фунтов уже к осени этого года. Он призвал правительство немедленно вмешаться, однако не стал уточнять, какие должны быть меры.
Ранее опрос, проведенный агентством Ipsos, показал, что 65% британцев не включают отопление, чтобы сэкономить на фоне резкого роста цен, еще 27% – пропускают прием пищи.
Инфляция в Великобритании в последние месяцы бьет рекорды. В начале мая Банк Англии повысил прогноз инфляции на 2022 год и ожидает ее ускорения до 10,25% в четвертом квартале, что может быть историческим рекордом. Инфляционное давление, заявляли в Банке Англии, привело к «значительному ухудшению перспектив роста в мире и Великобритании».
Миллионы семей в Великобритании столкнулись с беспрецедентным ростом цен на электричество и газ на 700 фунтов в год после повышения в начале апреля ценового порога на энергию на 54%. Местные СМИ писали, что «золотой век» дешевой еды в Великобритании подходит к концу, британцев призывали готовиться к тому, что цены на продукты в долгосрочной перспективе вырастут.
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Россия решила перевести выплаты по решениям ЕСПЧ в рубли
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Выплаты по решениям Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) будут проводиться только в рублях, сообщил глава Конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас. Соответствующие поправки будут подготовлены ко второму чтению законопроекта о «разводе» с ЕСПЧ.
«Договорились с коллегами в Госдуме о внесении поправки в наш законопроект о «разводе» с ЕСПЧ, что по решениям, которые уже вынесены в отношении России (на дату выхода из Совета Европы), выплаты будут производится только в рублях, при этом будет запрещено производить выплаты на счета в недружественных странах», – написал сенатор в своем Telegram-канале.
Москва 15 марта официально уведомила нотой о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека, заявив, что будет выполнять решения ЕСПЧ, если они будут соответствовать Конституции России. Позднее в тот же день ПАСЕ единогласно приняла резолюцию, в которой указала уставному органу Совета – Комитету министров – на то, что Москва не может быть членом Совета. На следующий день Комитет министров принял решение, что Россия перестает быть членом организации с 16 марта. После выхода России из СЕ Европейский суд по правам человека решил приостановить рассмотрение всех жалоб против нашей страны.
Госдума на пленарном заседании в среду, 18 мая, приняла в первом чтении пакет из двух законопроектов, предусматривающих, что постановления ЕСПЧ, вынесенные после 16 марта, не будут исполняться в России и перестанут быть основанием для пересмотра решений российских судов.
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Желтую букву «M» решили не сохранять в новом бренде ресторанов McDonald's
Фирменная желтая буква «М» не останется в бренде, под которым будут работать рестораны McDonald's в России, название «Mc» не рассматривается, вывески с логотипом будут демонтированы, заявил гендиректор McDonald's в России Олег Пароев.
«Желтая буква «M» не будет сохранена в оформлении ресторана, сто процентов. Название «Mc» даже не рассматривается. <…> Сохранение желтой буквы «M» не рассматривается, поскольку это явно указывает на принадлежность к McDonald's, по сути это внешний вид товарного знака», – цитирует ТАСС Пароева.
Он добавил, что «новое предприятие не может работать под старым брендом», поэтому вывески демонтируют.
Ранее компания McDonald's сообщила, что продаст свой российский бизнес текущему лицензиату Александру Говору: он приобретает все ресторанное портфолио сети, а в дальнейшем будет развивать его под новым брендом.
До этого источник в компании заявил, что McDonald's планирует возобновить работу в России под новым брендом в середине июня, сохранив рабочие места, большинство поставщиков, сеть ресторанов и меню.
Напомним, McDonald's объявил о приостановке работы своих 850 ресторанов в России из-за российской специальной операции на Украине.
Сообщалось, что потери McDonald's Corp от временной приостановки работы российских ресторанов компании составят 50 млн долларов в месяц.
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Из-за роста цен финны стали чаще воровать бензин
Жители Финляндии начали чаще красть бензин и дизельное топливо из-за высоких цен, пишет издание YLE со ссылкой на полицию Юго-восточной части страны.
По данным правоохранителей, финны похищают топливо с крупных строительных площадок, а также в сельских и лесных хозяйствах. Регистрировались и случаи краж из грузовиков и топливных баков холодильных установок. Во время одного инцидента воры сломали замки топливных баков, после чего просверлили в них отверстия и слили бензин, сообщает «Рен-ТВ».
По предположениям полиции, после краж злоумышленники продают полученное топливо.
Между тем в субботу утром финская газотранспортная компания Gasgrid Finland сообщила, что Финляндия, которая отказалась оплачивать газ в рублях, прекратила получать голубое топливо из России.
Стоимость бензина и дизельного топлива бьет исторические рекорды в США и европейских странах, в частности, в Британии. При этом в России бензин Аи-92 и Аи-95 начал дешеветь на неделе с 4 по 11 марта. Цены на эти марки еженедельно снижаются больше двух месяцев подряд.
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ЦБ вернулся к закупкам валюты
Банк России вернулся к закупкам валюты для удержания рубля от неконтролируемого укрепления, сообщили два близких к правительству источника и подтвердил собеседник, близкий регулятору.
По данным «Ведомостей», ЦБ приобретает исключительно валютную выручку у экспортеров. Отмечается, что банк закупает валюту не напрямую, а с помощью других участников финансового рынка. Конкретный механизм и игроков источники издания не назвали.
Как уточнил близкий к правительству источник, спроса на валюту, сопоставимого с экспортной выручкой, на рынке не появилось. В связи с этим регулятор, чтобы избежать резкого укрепления курса рубля в короткие сроки, начал проводить «квазиинтервенции».
Главный аналитик УК «Ингосстрах-Инвестиции» Виктор Тунев предположил, что Центробанк дает банкам, которые не находятся под санкциями, поручения на закупку валюты, в обмен предоставляя им ликвидность.
Напомним, 25 апреля стало известно, что официальные курсы иностранных валют к рублю будут устанавливать по новой методике. Известно, что курс доллара США по отношению к рублю будет рассчитываться на основе данных Московской биржи о средневзвешенном курсе доллара США к рублю по сделкам, заключенным с 10.00 до 15.30 мск.
Позже глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что Банк России рассматривает возможность смягчения валютных ограничений.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, в чем сила российской валюты.
Литва прекратила импорт российской электроэнергии
Литва отказалась от импорта российской электроэнергии. Решение об этом, принятое в пятницу министерством энергетики балтийской республики, вступило в силу в воскресенье.
«Согласно решению оператора биржи электроэнергии Nord Pool, торговля выработанной в России электроэнергией, которая осуществлялась предприятием Inter RAO (через дочернюю компанию Inter RAO Lietuva – прим. ВЗГЛЯД), прекращается», – передает ТАСС сообщение ведомства.
Потребности Литвы будут удовлетворяться внутренним производством и импортом через соединения с Латвией, Польшей и Швецией. В 2021 году Литва импортировала из России 17% электроэнергии, необходимой для внутреннего потребления.
Тем самым в Литве больше нет ни газа, ни нефти, ни электроэнергии российского производства. Президент балтийской республики Гитанас Науседа еще 9 марта заявил, что в сфере энергетики зависимость Литвы от России сохраняется лишь по электроэнергии. Природным газом республика обеспечивается поставками сырья морем на терминал сжиженного природного газа в Клайпедском порту. Российскую нефть использовал единственный в странах Балтии нефтеперерабатывающий завод в литовском городе Мажейкяй, управляемый польским концернам Orlen. Он отказался от этой нефти после истечения срока контрактов на ее поставку.
Газета ВЗГЛЯД ранее писала о дефиците электричества в Евросоюзе.
Путин рассказал Лукашенко о достойном сдерживании санкционного удара
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Экономика России достойно выдерживает удар от санкций Запада, заявил президент Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
«Хотел бы отметить, что, несмотря на все сложности, российская экономика удар санкционный выдерживает, выдерживает весьма достойно. Об этом говорят все основные макроэкономические показатели», – сказал он. Путин подчеркнул, что на фоне санкций усилия экономического блока дают свой положительный эффект.
«Переход в торговле с нашими партнерами на национальную валюту, на рубли, дает о себе тоже знать. Вы неоднократно в прежние времена об этом тоже говорили, что нужно это делать. Ситуация объективным образом сложилась так, что мы это сделали. Не в ущерб нашим партнерам, я хочу это подчеркнуть. Не в ущерб нашим партнерам. Выполняя все свои обязательства», – передает слова российского лидера РИА «Новости».
Путин отметил, что Белоруссия и Россия по многим товарным пунктам переходят на нацвалюту, и «это способствует укреплению рубля».
«Для России и Белоруссии здесь нет ничего нового. Мы в национальных валютах торгуем давно, и объемы увеличиваются», – сказал президент.
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Лукашенко прибыл в Сочи на переговоры с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Сочи для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, сообщил мэр города Алексей Копайгородский.
«Сочи вновь стал площадкой для важных межгосударственных диалогов. В наш город прибыл президент Белоруссии Александр Григорьевич Лукашенко для встречи с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным», – написал Копайгородский в Telegram-канале.
Он уточнил, что главы двух государств обсудят ключевые вопросы по взаимодействию в рамках нынешних политических условий. Градоначальник также отметил важность проведения подобных мероприятий на территории курорта. «Для нас очень важно, что в Сочи принимаются решения, значимые для развития всей страны, укрепляются отношения между государствами. Для Сочи это дополнительная возможность для роста и продвижения возможностей курорта на международном уровне», – отметил мэр.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин встретится с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи 23 мая для деловых переговоров.
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Рубль укрепился к доллару и евро
Рубль в начале валютных торгов на Московской бирже укрепляется по отношению к доллару и евро по сравнению с закрытием предыдущей сессии.
По данным на 10.04 курс доллара снижается на 1,93%, до 59,07 руб., курс евро – до 61,08 руб. (-2,77%), передает ТАСС.
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов вырос на 11,5 коп. и составил 60,3475 руб. Курс евро снизился на 44 коп. и составил 62,38 руб.
Между тем индексы Мосбиржи и РТС в начале основной сессии на торгах Мосбиржи демонстрируют разнонаправленную динамику. Индекс Мосбиржи теряет 0,12% и находится на уровне 2370,43 пункта, индекс РТС растет до 1264,49 пункта (+1,99%), свидетельствуют данные торговой площадки на 10.06.
На открытии торгов индекс Мосбиржи рос к закрытию предыдущей сессии и находился на отметке 2379,66 пункта (+0,27%). Долларовый индекс РТС рос на 0,38% – до 1244,59 пункта.
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