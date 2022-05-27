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27 мая, пятница | Последнее обновление — 08:59 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Пострадавшая при обстреле ВСУ женщина умерла в Белгородской области
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Перспективный космический корабль Starliner компании Boeing в рамках второго тестового полета стартовал к Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме. На первой ступени ракеты-носителя Atlas V использовался российский двигатель РД-180, произведенный НПО «Энергомаш»
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В ДНР поддержали возможное решение России о выходе из Болонской системы
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Власти Донецкой народной республики (ДНР) поддержат решение России о выходе из Болонской системы, на основе которой функционирует двухуровневая модель высшего образования, если оно будет принято, заявил министр образования и науки ДНР Михаил Кушаков.
«Мы работаем в фарватере российской образовательной системы, мы придерживаемся российских программ, российских стандартов. Конечно, если в России будет принято решение [о выходе из Болонской системы], то мы его поддержим», – передает ТАСС слова Кушакова.
Он подчеркнул, что форма организации высшего образования, которая ранее существовала в СССР и России, положительно себя зарекомендовала.
«Эта форма вывела Советский Союз в космос, создала передовую науку», – сказал министр, добавив, что решение о будущем Болонской системы должно быть принято в результате дискуссии. Ректор Донецкого национального технического университета Александр Аноприенко отметил, что вуз в этом вопросе ориентируется на позицию ведущих технических вузов России. «Мы понимаем, что Болонская система в той форме, в которой она действует у нас, не может в полной мере отвечать современным вызовам по подготовке инженерных кадров, в которых так остро нуждается республика сейчас. Попытка разделить базовое высшее образование - бакалавриат – и академическую магистратуру, направленную на подготовку будущих научных исследователей, затрудняет подготовку высококвалифицированных специалистов, готовых со скамьи университета пополнить ряды сотрудников предприятий промышленности», – сказал он.
Как отметил ректор вуза, госполитика по восстановлению Донбасса должна, с одной стороны, обеспечить взрывной рост научного сопровождения промышленности, а с другой – в короткие сроки обеспечить ее кадрами. «В этом отношении специалитет – наиболее правильный выбор. Поэтому на этапе возрождения республики нам видится наиболее рациональным процесс восстановления школы инженерного образования с плавным снижением доли выпускников, подготавливаемых для научной деятельности», – отметил Аноприенко.
Напомним, глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что Россия намерена выйти из Болонского процесса и разработать свою собственную систему высшего образования.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает преждевременным говорить о деталях плана отказа от Болонской системы в образовании, пока он находится в разработке.
Опубликованы кадры захваченных российскими десантниками укрепленных позиций ВСУ
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Минобороны опубликовало кадры захваченных укрепленных позиций войск Украины штурмовыми группами воздушно-десантных войск.
На кадрах видны хорошо оборудованные протяженные траншеи по полному профилю, бетонный бункер, тела украинских военнослужащих, препарат и шприц, найденные на позиции, предположительно, так называемый боевой наркотик, американская амуниция, передает РИА «Новости».
Как при этом отметили в Минобороны, в ходе продвижения передовых подразделений ВДВ были вскрыты хорошо укрепленные полевые позиции украинских войск. Подразделения разведки и расчеты дронов передали координаты обнаруженных позиций артиллерии.
«Во время артиллерийского удара из артиллерийских орудий и минометов противник понес потери и при непосредственном соприкосновении с подразделениями ВДВ подразделения ВСУ бросили свои позиции и отступили», – сообщили в военном ведомстве.
Как рассказал заместитель командира парашютно-десантной роты Владимир, военные действовали двумя штурмовыми группами. «Националисты оказывали плотное сопротивление, но благодаря слаженным и уверенным действиям рота полностью выполнила свою задачу и в указанное время овладела выгодным рубежом», – отметил он.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российские десантники в ходе спецоперации на Украине проявляют себя блестяще.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Новые группы украинских военных в Донбассе публично отказались выполнять приказы
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Бойцы Черкасской теробороны и 46-го отдельного стрелецкого батальона ВСУ отказались выполнять боевые задания на территории ЛНР и ДНР из-за недостатка вооружений, отсутствия еды, воды, связи и медицинской помощи. В ответ на это официальный Киев обвинил их в дезертирстве, с чем бойцы категорически не согласны.
«Мы, бойцы Черкасской территориальной обороны с местом дислокации в городе Смела, по неустановленным причинам были переведены в состав Луганской территориальной обороны. В настоящее время мы дислоцируемся в Донецкой области и записываем это обращение для разъяснения ситуации, которая сложилась в нашем батальоне», – говорится в заявлении украинских бойцов.
«22 мая в устной форме командиром батальона нам была доведена информация про выезд «на ноль». Оценив задание, которое мы получили, при предварительном обследовании места выезда стало понятно, что для его выполнения необходимо наличие тяжелого вооружения, которым мы не владеем. Поэтому выполнение задания невозможно. Об этом мы предупредили руководство батальона», – констатируют бойцы.
«После по приказу командира нами было сложено оружие, боекомплект, бронежилеты и шлемы. В настоящее время нам угрожают арестом. Фактически никто из нас не отказывался от выполнения своих обязанностей. Все готовы защищать свою родину. Но имея лишь автоматы – это невозможно», – посетовали бойцы теробороны.
В заявлении также отмечается, что после первого выезда «на ноль» «мы имеем двух «двухсотых» и много «трехсотых» по госпиталям, а также больных, которых не хотят признавать такими». «Нам отказывают в квалифицированной помощи и лечении. Финансирование батальона отсутствует, о чем сказал сам комбат. Правового подтверждения перевода нашей роты нет, а сам факт перевода, по нашему мнению, является незаконным», – полагают бойцы.
«В настоящее время руководство батальона пытается отправить нас в местную военную прокуратуру, у которой предвзятое отношение к нашей роте. Отдавая устные приказы о выходе на боевые позиции, руководство делает из нас пушечное мясо. Мы добровольно пришли на службу и хотим принести пользу стране. Просим нас услышать и помочь», – говорится в сообщении.
Со схожим заявлением выступили и бойцы 2-й роты 46-го отдельного стрелецкого батальона ВСУ. «После двухнедельного боевого слаживания мы вышли на боевые позиции. По словам командира батальона, мы должны были отправиться в Запорожье. Но прибыли мы в Луганскую область под город Попасную, где получили задание занять боевые позиции и обороны возле села Камышеваха», – говорится в очередном заявлении.
«С первых минут прибытия на свои позиции мы были обстреляны минометным огнем. Несмотря на это, мы начали окапываться. Первые сутки мы продержались под огнем, но нам не доставили ни воды, ни еды. Радиостанций и связи у нас не было. При ранениях медслужбы не приезжали, из-за чего погиб один боец», – говорят представители батальона.
«После того, как нас начали атаковать вертолетами, самолетами и «градами», мы приняли решение отступить с наших позиций. Через 10 минут наши позиции были накрыты. Если бы мы остались там – никто бы не выжил. Сейчас высшее командование хочет сделать из нас дезертиров. Мы просим дать этому правовую оценку», – говорится в заявлении.
Кроме того, другие бойцы батальона пожаловались на то, что они «пошли против артиллерии и авиации с вооружением времен Первой и Второй мировых войн». «И вот с этим мы должны были воевать против вертолетов, которые безбожно обсыпали нас, и артиллерии, которая все большим калибром сравнивала наши окопы с землей», – жалуется боец.
Напомним, ранее украинские военные из 115-й бригады, которые записали обращение к Владимиру Зеленскому с заявлением об отказе выполнять боевое задание в Северодонецке, были отправлены в СИЗО.
По словам военнослужащих, их отправляют на верную смерть. А от руководства нет никакого уважения к людям. Они также выразили желание иметь надежный тыл и надлежащее командование.
До этого Верховная рада Украины решила не рассматривать законопроект, предполагающий разрешать офицерам убивать солдат за дезертирство, его отзовут, заявил депутат от партии Владимира Зеленского «Слуга народа» Александр Бакумов.
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Минобороны назвало число оставшихся в порту Мариуполя иностранных судов
В Мариупольском порту остаются шесть иностранных сухогрузов, несмотря на все условия для безопасного выхода, заявил глава Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«Несмотря на созданные российской стороной условия для безопасного выхода шести ранее заблокированных Украиной иностранных сухогрузов: «Царевна» (Болгария), «Азбург» (Доминикана), «Смарта» (Либерия), «Блю Стар» (Панама), «Азов Конкорд» (Турция), «Леди Аугуста» (Ямайка) из акватории Мариуполя, руководством стран компаний-судовладельцев меры по выводу указанных судов до настоящего времени не приняты», – цитирует Мизинцева ТАСС.
Он уточнил, что российские специалисты устранили минную опасность в акватории порта города. Гаванью могут безопасно пользоваться гражданские суда.
С 25 мая ВС России круглосуточно открыт морской гуманитарный коридор в Азовском море протяженностью 115 миль и шириной две мили.
Ранее в четверг глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что экипажи судов зарубежных государств уже отправлены из порта Мариуполя по своим странам при поддержке МИД ДНР. Он отмечал, что в скором времени порт начнет свою работу.
Напомним, российские саперы полностью разминировали территорию порта Мариуполя. Вооруженные силы России открывают гуманитарный коридор в направлении Черного моря, чтобы иностранные суда могли выйти из порта.
Глава ДНР призвал ускорить военную операцию на севере республики
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Операцию на севере Донецкой народной республики важно ускорить: Киев перекрыл воду для Донецка, Макеевки, Горловки и наверняка взорвет другие гидроузлы, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«Для нас очень важным является северное направление. Именно сейчас – в контексте поставок воды, обеспечения водой городов Донецк, Макеевка, Горловка. Именно там, где сейчас тяжелая ситуация с водообеспечением. Связано это с тем, что противник при первой возможности перекрыл поставки воды, а с учетом того, что еще шесть подъемов, шесть участков опасных на протяжении там к Славянску находятся, то нам нужно ускоряться», – передает РИА «Новости» его слова.
По мнению Пушилина, «ни для кого не секрет, что если у противника будет возможность взорвать любые узлы водообеспечения, то противник применит это на практике».
«Поэтому нам еще нужно иметь запас времени, чтобы восстановить (водообеспечение), по крайней мере, до холодного времени года, потому что иначе ситуация может разворачиваться крайне сложно – с промерзанием коммуникаций водных и прочими вытекающими отсюда сложностями», – добавил глава ДНР.
Пушилин также рассказал, что армия ДНР вошла в Херсонскую, Запорожскую и Харьковскую области, подчеркнув, что речь идет не об освобождении Харькова, а о защите республик «в полном объеме».
«То есть по сути эта освободительная операция про одно и то же: невозможно было защитить республики, только выйдя на границы Донецкой и Луганской народных республик, – мы просто отодвинули бы противника. Но те обстрелы, та агрессия со стороны Украины продолжалась бы неограниченный период времени», – пояснил он.
Глава ДНР выразил уверенность, что при поддержке Запада угроза со стороны Киева приобрела бы более серьезные масштабы, а обстрелы продолжились бы на новой линии соприкосновения.
До этого Пушилин заявил, что выход сил ДНР и ЛНР на границу республик не мог обеспечить их защиту. Он подчеркнул, что «обстрелы» и «агрессия» со стороны Украины «продолжались бы неограниченный период времени». Учитывая, что Киев получал поддержку от стран Запада, «это приобретало бы более серьезные масштабы».
Напомним, Пушилин снял запрет на ввоз товаров из Харьковской, Херсонской и Запорожской областей Украины на таможенную территорию ДНР. Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Киевским властям был выдвинут ряд политических условий, в частности, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Американские СМИ заявили о провале попытки США изолировать Россию
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Страны за пределами США и Европы склонны рассматривать спецоперацию России на Украине как региональный конфликт, а не как глобальный кризис, из чего американские СМИ сделали вывод, что США не смогли убедить весь мир безоговорочно поддержать Украину.
«В большей части остального мира ответный пыл, очевидный для Запада на действия России на Украине, отсутствует. Вместо этого такие страны, как Индия, Бразилия, Мексика, Южная Африка, Турция и Индонезия, остались в основном пассивны, действуя преимущественно для защиты своих экономических и стратегических интересов», – пишет портал Politico.
Уточняется, что конкретная политика остальных стран различна. Так, Индия воздержались от всех резолюций ООН, направленных на наказание России. Другие страны проголосовали только за некоторые из них. Но все они отказались публично критиковать Россию, а некоторые, в частности, Индия, «окончательно обозлились» на США. Тем же путем пошла даже Саудовская Аравия, которая долгое время поддерживала тесные военные связи с США, и отвергла просьбу Вашингтона прокачать больше нефти, чтобы ослабить рост цен после введения западных санкций в отношении России.
Источники сходятся во мнении, что другие страны поставили свои национальные интересы выше призывов США изолировать Россию и ввести санкции против нее. Так, Израиль и Турция отказались публично осудить Россию и в данный момент всеми силами пытаются сохранить дипломатические отношения, а также возможность выступать в качестве посредников между Киевом и Москвой.
Укрепить экономические связи с Россией удалось Индии, которая после введения ряда пакетов антироссийских санкций воспользовалась льготными ценами на энергоресурсы и закупила российской нефти в два раза больше, чем за весь 2021 год.
По информации издания, остальные страны пошли путем сосредоточения на содействии урегулированию ситуации на Украине путем переговоров, а не на использовании войны как повода для изоляции России, а тем более для ее ослабления.
Таким образом, произошедшее расхождение во взглядах гарантирует, что усилия США низвести Россию до статуса изгоя потерпят неудачу – не потому, что многие страны поддерживают российскую спецоперацию, а потому, что они хотят защитить собственные интересы, которые завязаны на эффективном взаимодействии с Москвой, подчеркивает издание. Более того, по мнению издания, остальные страны уверены, что публичное осуждение России ничего не даст для прекращения боевых действий на Украине.
Ранее китайские СМИ заявили, что ЕС все сильнее страдает от энергетического кризиса, население и предприятия охвачены паникой, при этом в Европе признают, что отказ от российских энергоресурсов нанесет еще больший вред.
До этого агентство Bloomberg сообщило, что экономика Евросоюза оказалась под угрозой рецессии на фоне кризиса на Украине и связанных с ним антироссийских санкций.
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В ДНР объяснили причину острой нехватки воды в республике
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«Вероятный подрыв гидроузлов в ДНР отступающими украинскими военными ускоряет спецоперацию союзных войск. Сейчас наши территории и без того остро нуждаются в нормальном водоснабжении», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский. Ранее глава ДНР Денис Пушилин призвал ускорить военную операцию на севере республики из-за проблем водоснабжения.
«Ситуация очень тяжелая, с водой у нас большие проблемы. Она подается в некоторые районы раз в четыре дня, в другие – раз в неделю. А в частном секторе Петровского и Кировского районов Донецка воды нет вообще», – рассказал депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский.
По его словам, исторически так сложилось, что вся вода в эти районы идет с севера – со стороны Славянска. «Там расположены насосные станции, которые поднимают воду к нам на возвышенность Донецкого кряжа – в Горловку, Макеевку и собственно Донецк. Пушилин прав: если мы зайдем в осенний сезон без воды – нас ждут огромные проблемы во всем коммунальном хозяйстве, можно даже прогнозировать настоящую катастрофу», – посетовал собеседник.
Представитель ДНР указал, что эту проблему не решить без включения насосных станций. «У меня есть подозрения, что отступающие украинские бойцы не оставят нам эти гидроузлы в надлежащем состоянии. Судя по их террористической ментальности, можно быть уверенными: бандеровцы совершат какую-то диверсию, чем усложнят нам проблему с водой», – признался он.
Исходя из ситуации, союзным войскам не остается ничего другого, как ускорить спецоперацию, подчеркнул Бердичевский. «Сейчас с нашей стороны идет массированная артиллеристская атака по позициям украинских формирований по всей линии соприкосновения. По данным нашей разведки, у них в войсках полный хаос, не вывозят даже тела павших товарищей, фиксируется большое количество отступающих и дезертиров. Поэтому, я надеюсь, что через пару месяцев там все закончится, и наши специалисты возьмутся за запуск насосных станций», – резюмировал собеседник.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что операцию на севере Донецкой народной республики важно ускорить: Киев перекрыл воду для Донецка, Макеевки, Горловки и наверняка взорвет другие гидроузлы.
«Для нас очень важным является северное направление. Именно сейчас – в контексте поставок воды, обеспечения водой городов Донецк, Макеевка, Горловка. Именно там, где сейчас тяжелая ситуация с водообеспечением. Связано это с тем, что противник при первой возможности перекрыл поставки воды, а с учетом того, что еще шесть подъемов, шесть участков опасных на протяжении там к Славянску находятся, то нам нужно ускоряться», – сказал он.
«Нам еще нужно иметь запас времени, чтобы восстановить (водообеспечение), по крайней мере, до холодного времени года, потому что иначе ситуация может разворачиваться крайне сложно – с промерзанием коммуникаций водных и прочими вытекающими отсюда сложностями», – добавил глава ДНР.
В целом, по его словам, проведение операции в Донбассе ускоряется – капитуляция экстремистов из «Азова» стала решающим фактором, и противник стал чаще сдаваться в плен.
«Дальнейшее продвижение будет идти быстрее. Противник понимает также, что если украинский режим предал, скажем так, распиаренные и хорошо подготовленные «Азов» и тех, кто был рядом с ним, то что говорить про обычные подразделения, у которых нет ни имен, ни фамилий, и которые недостаточно серьезно распиаренные», – заявил Пушилин.
Пушилин также рассказал, что армия ДНР вошла в Херсонскую, Запорожскую и Харьковскую области, подчеркнув, что речь идет не об освобождении Харькова, а о защите республик «в полном объеме».
«То есть по сути эта освободительная операция про одно и то же: невозможно было защитить республики, только выйдя на границы Донецкой и Луганской народных республик, – мы просто отодвинули бы противника. Но те обстрелы, та агрессия со стороны Украины продолжалась бы неограниченный период времени», – пояснил он.
Глава ДНР выразил уверенность, что при поддержке Запада угроза со стороны Киева приобрела бы более серьезные масштабы, а обстрелы продолжились бы на новой линии соприкосновения.
До этого Пушилин заявил, что выход сил ДНР и ЛНР на границу республик не мог обеспечить их защиту. Он подчеркнул, что «обстрелы» и «агрессия» со стороны Украины «продолжались бы неограниченный период времени». Учитывая, что Киев получал поддержку от стран Запада, «это приобретало бы более серьезные масштабы».
Напомним, Пушилин снял запрет на ввоз товаров из Харьковской, Херсонской и Запорожской областей Украины на таможенную территорию ДНР. Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Киевским властям был выдвинут ряд политических условий, в частности, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Создана народная база пленных, убитых и пропавших без вести украинских военных
В четверг запустили работу сайта WarTears.org, призванного найти информацию о пленных, убитых и пропавших без вести украинских военнослужащих.
С самого начала СВО многие сетовали на отсутствие публичной базы данных пленных, убитых и пропавших без вести украинцев. Этакого аналога «Ищи своих» или «Груза 200», но для украинской стороны. Работу над подобным проектом мы решили начать сами. Сегодня был запущен сайт wartears.org, собирающий и публикующий информацию об убитых и находящихся в плену украинских военнослужащих», – сообщается в Telegram-канал «Рыбарь».
Отмечается, что сайт призван дать возможность получить информацию о своих родственниках, оказавшихся в ВСУ, нацгвардии или теробороне.
«Вы нашли что-то о своем родственнике и хотите получить больше информации? У Вас есть информация по погибшим или пленным? Свяжитесь с нами через бот @wartearsbot», – призывают в обществе.
Также автор канала выразил благодарность волонтерам, с чьей помощью создавался сайт. «Проект невозможно было бы сделать без помощи волонтеров нашего информационного фронта: им самый низкий поклон», – сообщается на канале.
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Народный фронт организовал закупку квадрокоптеров для военных ЛНР и ДНР
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Масштабный проект по сбору средств для поддержки силовых подразделений республик Донбасса стартовал в России. В его рамках планируется собирать средства на закупку вадрокоптеров, раций, бронежилетов, спальников, одежды и обуви, медицинских товаров для подразделений ДНР и ЛНР.
Проект объединил военных корреспондентов, блогеров, артистов, спортсменов, жителей России, самостоятельно организовавших закупку вещей для воинских подразделений республик, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД пресс-релизе Народного фронта.
«Мы собрались таким составом, чтобы обсудить, как нам консолидировать усилия и увеличить объем помощи ребятам на передовой, Народной милиции ЛНР, вооруженным силам Донецкой республики. Как мы видим в результате нашей работы, им очень часто требуется самая простая помощь: форма, берцы, квардрокоптеры и многое другое. Здесь Народный фронт выступает площадкой, которая бы упростила логистику, поставки и поиск ресурсов для того, чтобы помогать силовым подразделениям на передовой», – сказал руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.
Среди необходимых для военных подразделений республик Донбасса средств названы квадрокоптеры, рации, бронежилеты, спальники, одежда, обувь и медицинские товары. Ка сообщается, Народный фронт возьмет на себя системную и всестороннюю поддержку гражданских инициатив, позволяющих закрыть реальные потребности воинских подразделений, и обеспечит проекту организационную поддержку.
«Мы видим, что коптеры сбивают, просто как семечки щелкают, а без них никуда. Ситуация показала, что коптеры незаменимы, и их нужно много. Если будет налажен такой канал, чтобы предоставляли их подразделениям, будет просто отлично», – отметила специальный корреспондент дирекции информационных программ Первого канала Ирина Куксенкова. «Все мы понимаем, что при сборах гуманитарной помощи и пожертвований очень часто можно натолкнуться на мошенников. И в этой ситуации как раз хорошо, что это все будет централизованно. Все знают, что такое Народный фронт. Все будут понимать, что эти деньги и все эти вещи, которые будут требоваться бойцам ЛНР и ДНР, попадут действительно к адресатам», – сказал корреспондент НТВ Илья Ушенин.
Военный эксперт, создатель ресурса СolonelСassad Борис Рожин добавил, что в то время, когда Запад заинтересован в затягивании конфликта, на фронт уходит огромное количество материальных ресурсов, включая расходы на экипировку и многое другое. «Нужны серьезные объемы поставок, в том числе налаживание новых производств той или иной продукции на территории РФ или же переориентирование предприятий. Народный фронт в этом плане задействует новые ресурсы. И мы можем добиться серьезных изменений в подключении новых производственных мощностей для обеспечения нужд военных ДНР и ЛНР», – подчеркнул Рожин.
«Это действительно востребованная история готовности помогать не только продуктами питания, одеждой, медикаментами, но и помогать военнослужащим. И каждый второй гражданин уточняет у нас: а как мы это можем сделать? И благодаря этому фонду и совместной информационной работе мы сможем достичь хороших результатов в части поддержки тем, кто в этом нуждается», – отметила руководитель блока «Помощь жителям ЛНР и ДНР» волонтерского штаба #МЫВМЕСТЕ, руководитель управления регионального развития Ассоциации волонтерских центров Анастасия Маклюк.
На встрече присутствовал заместитель командующего Народной милиции Луганской народной республики, полковник Виктор Лобач. «То, что делаете вы, поверьте, это неоценимый вклад. И что хочется сказать, что все равно, несмотря ни на что, враг будет разбит. Все равно победа будет за нами», – заявил он.
В течение следующей недели будет открыт специальный портал с информацией об общей работе Народного фронта и гражданских активистов по сбору помощи для военных ЛДНР. На нем можно будет оставить заявку на оказание помощи, отправить пожертвования с помощью удобных для людей форм, таких как ежемесячная подписка и СМС. А в отделениях Народного фронта во всех регионах России будут организованы вещевые сборы для бойцов республик Донбасса.
К участию в проекте помощи воинским подразделениям республик Донбасса присоединились известные артисты и спортсмены. Так, амбассадором проекта станет народный артист России Дмитрий Певцов.
Ранее в России запустили проект «Будем жить», оказывающий помощь временным переселенцам из Донбасса, вынужденно покинувшим свой дом. В канале проекта в Telegram публикуется доступная информация о мерах поддержки и помощи беженцам, хроника событий и способы связи с земляками.
Найдено новое доказательство подготовки наступления ВСУ на Донбасс
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В поселке Троицкое Попаснянского района обнаружили макет местности, который может свидетельствовать о том, что украинские силы готовили наступление, сообщили бойцы шестого мотострелкового казачьего полка имени Матвея Платова.
Населенный пункт, располагающийся у административной границы ЛНР и ДНР, недавно перешел под контроль Луганской Народной Республики, до этого восемь лет там находились украинские силовики. Сейчас от позиций ВСУ там остались брошенные окопы и укрепленные сооружения, а также разбитая бронетехника, передает РИА «Новости».
Бойцы шестого мотострелкового казачьего полка имени Матвея Платова показали бывший штаб украинских войск. В нем нашли макет местности, на котором обозначены позиции ВСУ и места сосредоточения техники. «Тут план города, поселков всех. Все как на карте, только в реальном виде», – сказал один из бойцов. По мнению луганских военных, обозначения на макете показывают, что украинские войска могли готовиться к наступлению. После бегства ВСУ в бывшем штабе живут только кошки.
Ранее в Рубежном нашли доказательства присутствия инструкторов из США и Польши.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Пушилин заявил о скором возобновлении работы порта Мариуполя
Порт города Мариуполя в скором времени станет принимать и отправлять грузы, заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.
«Я нахожусь в Мариупольском морском торговом порту, который сейчас налаживает работу, чтобы уже в ближайшее время начать отправлять и принимать грузы. Я говорю о самых ближайших днях, это завтра-послезавтра», – цитирует Пушилина РИА «Новости».
Ранее в четверг Пушилин сообщал, что экипажи судов зарубежных государств уже отправлены из порта Мариуполя по своим странам при поддержке МИД ДНР.
Напомним, российские саперы полностью разминировали территорию порта Мариуполя. Вооруженные силы России открывают гуманитарный коридор в направлении Черного моря, чтобы иностранные суда могли выйти из порта.
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Первые АЗС и аптеки с оплатой в рублях начали работать в Херсонской области
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Первые автозаправки и аптеки с возможностью оплаты в рублях открылись в Геническе Херсонской области. Более того, в июне власти районной администрации планируют рассчитывать зарплатный фонд в рублях.
На заправках в Геническе на табло уже установлены цены в рублях – 66 рублей за литр А-92. На колонке «гривна» заклеена и поверх счетчика от руки подписано «руб.», – передает корреспондент РИА «Новости».
Как рассказал сотрудник станции АЗС, «оплата идет в рублях и гривнах, у кого что есть». «Мы недавно начали работать, перебоев (с поставками бензина) пока не было. Завтра должны еще привезти вторую поставку. Продаем по 2–3 куба в день», – отметил он.
Также в Геническе на бивалютную систему оплаты перешли аптеки. На входе установлена табличка «принимаем в рублях и гривнах». Отмечается, что в обороте достаточно средств, в кассах есть и мелкие купюры для сдачи. Только некоторых распространенных лекарств в наличии пока нет.
Как заявил глава Генической районной администрации Андрей Клочко, зарплатный фонд бюджетников с июня планируется рассчитывать в рублях, при этом бивалютная система будет сохраняться некоторое время.
«В июне месяце планируется запустить в рублях зарплатный фонд в бюджетной сфере, тем самым вымывая гривну из нашего кругооборота финансовых ресурсов. Что касается выплат жилищно-коммунальных услуг, есть определенные трудности... Коммунальные предприятия принимают платежи как в рублях, так и в гривнах, используя бивалютную систему», – подчеркнул он.
Ранее стало известно, что в Херсонской области впервые начали официально продавать сим-карты с кодом России +7.
Напомним, власти Херсонской области заявили о намерении обратиться к президенту Владимиру Путину с просьбой включить регион в состав России. Замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов уточнил, что Херсонская область до конца года полностью перейдет на российское законодательство.
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Путин раскрыл Драги детали налаживания мирной жизни в Донбассе
Президент Владимир Путин в телефонном разговоре с итальянским премьером Марио Драги проинформировал его о том, как налаживается мирная жизнь в городах Донбасса, сообщила пресс-служба Кремля.
«Владимир Путин информировал о проводимой работе по налаживанию мирной жизни в освобожденных городах Донбасса. Подробно рассказал о предпринимаемых шагах в целях обеспечения безопасности судоходства, включая ежедневно открываемые гуманитарные коридоры для выхода гражданских судов из портов Азовского и Черного морей, чему препятствует украинская сторона», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Также политики обсудили положение дел в сфере глобальной продовольственной безопасности. Путин указал на необоснованность обвинений в адрес России в проблемах с поставками сельскохозяйственной продукции на мировые рынки.
Также Путин и Драги обсудили проблему энергетической безопасности. Российская сторона подтвердила намерение и далее обеспечивать бесперебойные поставки природного газа в Италию по зафиксированным в контрактах ценам.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Киевским властям был выдвинут ряд политических условий, в частности, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Пострадавшая при обстреле ВСУ женщина умерла в Белгородской области
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Получившая ранение из-за обстрела со стороны Украины женщина из Белгородского села Журавлевка умерла, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
До этого он сообщал, что пострадавшая при атаке ВСУ находилась в крайне тяжелом состоянии. «У нас опять беда. Женщина, которая вчера получила ранение, умерла от полученных ран», – написал он в своем Telegram-канале.
Также Гладков добавил, что в целом ситуация в регионе спокойная, «за исключением отдельных направлений на приграничных территориях». При этом Гладков обратился к гражданам, в первую очередь к жителям сел Журавлевка, Нехотеевка и Середа с запретом на посещение этих населенных пунктов «до особого распоряжения».
В четверг губернатор сообщал, что обстрел Журавлевки со стороны Украины ведется на протяжении всего дня. Он уточнял, что в результате обстрела ранения получила женщина. Пострадавшая находилась в крайне тяжелом состоянии, из-за чего ее невозможно было транспортировать.
После того, как женщина получила ранения на въезде в обстреливаемое со стороны Украины село Журавлевка, поставили блокпост, чтобы не пускать туда посторонних.
В среду Гладков также сообщал, что поселок Журавлевка подвергается обстрам со стороны Украины. В ходе обстрела пострадало 10 домовладений.
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Колонна из 15 единиц спецтехники прибыла в ЛНР для ремонта трассы до Дебальцево
Колонна из 15 единиц российской дорожно-строительной техники прибыла в ЛНР для ремонта автотрассы, ведущей от поселка Михайловка Перевальского района до Дебальцево, об этом сообщил ответственный по взаимодействию со СМИ Министерства инфраструктуры и транспорта ЛНР Евгений Сергейко.
«Через МАПП (международный автомобильный пункт пропуска) «Изварино» заходит дорожно-строительная техника российских специалистов-дорожников в количестве 15 единиц. Спецтехника будет задействована для восстановления автомобильных дорог в Перевальском районе от поселка Михайловка до границы с Донецкой Народной Республикой – город Дебальцево», – передает его слова Луганский информационный центр.
Сергейко уточнил, что «общая протяженность участка ремонта составит 38,6 км автодорог».
Первый заместитель генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Строймагистраль» Геннадий Тарасов сообщил, что специалисты «в максимально кратчайшие сроки» начнут работу. «Задача большая, объемы большие, но всё выполнимо, и всё будет сделано», – заверил он.
Тарасов добавил, что в восстановлении дорог будут принимать участие и российские специалисты, но большинство строителей – из числа местных жителей, «чтобы люди работали и получали зарплату».
«Люди есть, хотят работать, будем обеспечивать их работой. Открыли здесь филиал в ЛНР, так что местное население будет приниматься на работу в первую очередь», – сказал он.
Начальник обособленного подразделения «Перевальский автодор» Игорь Дятлов отметил, что это «неоценимая помощь» дорожникам Республики со стороны России. «Мы ждали этой помощи долго, это нам поможет быстрее восстановить нашу инфраструктуру транспортную, дорожную», – заявил он.
Песков прокомментировал идею создания особой экономической зоны в ДНР и ЛНР
Луганская народная республика и Донецкая народная республика являются независимыми государствами, но вопросы их развития актуальны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя предложение создать в Донбассе особую экономическую зону.
«Дело в том, что это независимые государства. Безусловно, вопросы развития этого государства, это два государства ДНР и ЛНР, независимость которых мы признаем, как Российская Федерация, и, конечно, вопросы развития этих государств весьма и весьма актуальны», – передает РИА «Новости» слова Пескова.
Ранее секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак рассказал о предложении партии создать особую экономическую зону в Донбассе.
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