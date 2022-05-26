Добровинский: Лондон поступает с российскими олигархами, как нацисты с евреями

Не удивлюсь, если окажется, что вся эта кампания с санкциями была нацелена на получение богатств российских миллиардеров. Получение путем насильственного выкупа, как поступали нацисты с активами евреев в Германии в тридцатых, заявил газете ВЗГЛЯД адвокат Александр Добровинский.

В Великобритании около 30 «представителей власти» провели тщательный обыск в английском особняке российского бизнесмена Петра Авена, поскольку миллиардер подозревается в обходе санкций. Им удалось найти в общей сложности 30 тыс. фунтов наличными, которые тут же изъяли.

«Попытки растопить отмороженных ни к чему не приводят. Для престижа короны больше всех из наших олигархов сделал Роман Абрамович – «Челси» и прочее, а благодарность всем известна. Думаю, что откупиться не получится, поскольку весь этот спектакль рассчитан на то, что озлобленные олигархи пойдут делать переворот в Кремле», – говорит Добровинский.

Адвокат удивляется, что российские миллионеры не понимают, что Европа своими действиями только пытается выманить у них побольше денег якобы для благих целей.

«Вообще, я слышал, что в Лондоне есть даже фирма, которая скупает арестованное имущество олигархов, находящихся под санкциями. Не удивлюсь, если окажется, что вся эта кампания с санкциями была нацелена на получение богатств российских миллиардеров. Получение путем насильственного выкупа, как поступали нацисты с активами евреев в Германии в тридцатых», – заключил собеседник.

Напомним, в начале мая предприниматель Роман Абромович принял решение продать английский футбольный клуб «Челси», владельцем которого являлся с 2003 года. Британские власти одобрили продажу клуба. Сумма сделки составила 5,3 млрд долларов. Все вырученные деньги бизнесмен пообещал перечислить в благотворительный фонд помощи пострадавшим украинским гражданам, который намеревается создать сам.

В конце февраля Евросоюз ввел санкции против пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, главы «Роснефти» Игоря Сечина, олигарха Алишера Усманова, предпринимателя Петра Авена, миллиардера Михаила Фридмана, председателя правления и президента ПАО «Транснефть» Николая Токарева и ряда других состоятельных россиян.

После этого бизнесмен Петр Авен, проживающий с семьей в Лондоне, заявил, что в связи с данными санкциями он не понимает, как выжить, поскольку его бизнес полностью разрушен, а на положенную ему в месяц сумму он не уверен, что способен нанять уборщицу и водителя.

В мае в Великобритании на Авена возбудили уголовное дело за то что он «живет не по средствам». Британские власти считают, что миллионер тратит более разрешенных ему 2,5 тыс. фунтов в месяц.

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