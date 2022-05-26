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26 мая, четверг | Последнее обновление — 16:15 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин: Воровство чужих активов не доводит до добра
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Добровинский: Лондон поступает с российскими олигархами, как нацисты с евреями
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Не удивлюсь, если окажется, что вся эта кампания с санкциями была нацелена на получение богатств российских миллиардеров. Получение путем насильственного выкупа, как поступали нацисты с активами евреев в Германии в тридцатых, заявил газете ВЗГЛЯД адвокат Александр Добровинский.
В Великобритании около 30 «представителей власти» провели тщательный обыск в английском особняке российского бизнесмена Петра Авена, поскольку миллиардер подозревается в обходе санкций. Им удалось найти в общей сложности 30 тыс. фунтов наличными, которые тут же изъяли.
«Попытки растопить отмороженных ни к чему не приводят. Для престижа короны больше всех из наших олигархов сделал Роман Абрамович – «Челси» и прочее, а благодарность всем известна. Думаю, что откупиться не получится, поскольку весь этот спектакль рассчитан на то, что озлобленные олигархи пойдут делать переворот в Кремле», – говорит Добровинский.
Адвокат удивляется, что российские миллионеры не понимают, что Европа своими действиями только пытается выманить у них побольше денег якобы для благих целей.
«Вообще, я слышал, что в Лондоне есть даже фирма, которая скупает арестованное имущество олигархов, находящихся под санкциями. Не удивлюсь, если окажется, что вся эта кампания с санкциями была нацелена на получение богатств российских миллиардеров. Получение путем насильственного выкупа, как поступали нацисты с активами евреев в Германии в тридцатых», – заключил собеседник.
Напомним, в начале мая предприниматель Роман Абромович принял решение продать английский футбольный клуб «Челси», владельцем которого являлся с 2003 года. Британские власти одобрили продажу клуба. Сумма сделки составила 5,3 млрд долларов. Все вырученные деньги бизнесмен пообещал перечислить в благотворительный фонд помощи пострадавшим украинским гражданам, который намеревается создать сам.
В конце февраля Евросоюз ввел санкции против пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, главы «Роснефти» Игоря Сечина, олигарха Алишера Усманова, предпринимателя Петра Авена, миллиардера Михаила Фридмана, председателя правления и президента ПАО «Транснефть» Николая Токарева и ряда других состоятельных россиян.
После этого бизнесмен Петр Авен, проживающий с семьей в Лондоне, заявил, что в связи с данными санкциями он не понимает, как выжить, поскольку его бизнес полностью разрушен, а на положенную ему в месяц сумму он не уверен, что способен нанять уборщицу и водителя.
В мае в Великобритании на Авена возбудили уголовное дело за то что он «живет не по средствам». Британские власти считают, что миллионер тратит более разрешенных ему 2,5 тыс. фунтов в месяц.
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Германия разочаровала посла Украины
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Берлин должен одобрить поставки вооружений Украине, заявил украинский посол Андрей Мельник.
Мельника «разочаровывает то, что 15 обещанных зенитных самоходных установок Gepard могут быть доставлены только самое ранее в конце июля, а еще 15 – только в конце августа». Посол подчеркнул, что «сейчас, когда Россия добивается завоевания новых территорий в ходе своего масштабного наступления в Донбассе», важен «каждый день», передает ТАСС со ссылкой на Funke.
Посол осудил «тактику затягивания» правящей коалиции в Германии. Он полагает, что Берлин может передать Киеву как минимум 100 боевых машин пехоты Marder со стороны оборонных концернов и еще более 20 из запасов Бундесвера, а также 88 танков Leopard-1. Он призвал «канцлера дать, наконец, зеленый свет на осуществление этих жизненно важных поставок».
Напомним, Мельник дошел до прямых оскорблений в адрес канцлера ФРГ Олафа Шольца, которого назвал «обиженной ливерной колбасой». Причем приносить извинения Мельник отказался. Сам Шольц признался, что словами украинского дипломата не обижен.
Еще один скандал между Берлином и Киевом из-за военных поставок произошел во время разговора главы МИД Украины Дмитрия Кулебы с главой Минобороны Германии Кристиной Ламбрехт. По информации германских СМИ, Кулеба во время переговоров вышел из себя.
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В Германии признали провал попыток Запада сломить Россию
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Западу так и не удалось сломить российскую экономику, финансовая система России продолжает функционировать, а курс рубля по отношению к евро достиг рекордно высокого за последние семь лет значения, сообщило немецкое издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
Как отмечает издание, многие западные аналитики после начала российской специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины прогнозировали полный обвал рубля и рецессию, но их выводы оказались ошибочными, передает РИА «Новости».
Причиной такого положения дел издание называет высокую готовность России к экономическому противостоянию. В частности, официальная Москва получает большие доходы от продаж нефти и газа. Евросоюз, в отличие от стран G7, обязавшихся отказаться от российского «черного золота», не может пойти на такой шаг. Кроме того, Россия компенсировала большую часть своих потерь по продажам благодаря Индии и Китаю.
Накануне российский лидер Владимир Путин заявил президенту Белоруссии Александру Лукашенко, что экономика России достойно выдерживает санкционный удар Запада, об этом говорят все основные макроэкономические показатели. Лукашенко в свою очередь заявил, что экономика в России и вообще в Союзе (Союзном государстве) не просто укрепляется, а неожиданно интенсивно укрепляется, рубль укрепляется бешеными темпами.
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Орбан объявил о введении чрезвычайного положения в Венгрии из-за Украины
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил, что со среды вводится чрезвычайное положение на фоне конфликта на Украине, который угрожает энергетической и финансовой безопасности страны.
«Мы видим, что война и санкции Брюсселя привели к огромным экономическим потрясениям и резкому росту цен. Мир находится на грани экономического кризиса. Правительство, пользуясь своим правом в соответствии с конституцией, с полуночи объявляет чрезвычайное положение», – цитирует ТАСС Орбана.
Ранее правительство Венгрии получило право объявлять состояние опасности в случае вооруженного конфликта, войны или гуманитарной катастрофы в соседней стране в соответствии с десятой поправкой к конституции, принятой парламентом во вторник.
До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал контрпродуктивным обсуждение пакета санкций ЕС против России на уровне лидеров при отсутствии консенсуса, поскольку это проявит внутренние разногласия.
До этого страны Евросоюза ввели уже пять пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. В рамках шестого пакета ЕС рассматривалась возможность отказаться от российской нефти. Принятие окончательного решения заблокировала Венгрия, отмечая негативное влияние последствий на экономику страны.
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Польша предложила лишать выгоды импортеров российской нефти
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Власти Польши предлагают ввести дополнительную пошлину для стран, продолжающих импортировать нефть у России после отказа других государств от таких поставок, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
«Польша предложила специальную выравнивающую оплату. Если кто-то дольше импортирует нефть из России и покупает ее дешевле, так как России важно продать нефть любой ценой, то он не может получать выгоду, которой не будет у тех стран и предпринимателей, отказавшихся от нефти быстрее», – передает его слова ТАСС.
Моравецкий отметил, что есть несколько стран, которые не могут быстро, в течение полугода или даже года, отказаться от приобретения российской нефти. В частности, речь идет о Венгрии, Чехии, Словакии, Австрии.
«Это государства, которые добиваются более длинных переходных периодов. Нужно учесть определенные опасения, но и со стороны тех стран должно быть больше смелости для отказа от поставок нефти из России», – заявил польский премьер.
Ранее Моравецкий призвал Норвегию поделиться с Украиной сверхприбылью от продаж газа и нефти, он заявил, что Норвегия получает свыше 100 млрд евро от продажи подорожавшего газа.
Государственный секретарь в министерстве иностранных дел Норвегии Эйвинд Вад Петерссон заявил в ответ, что Норвегия уже внесла значительный вклад в поддержку Украины.
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Россия временно разрешила поставки газа с «Ямал СПГ» для «Газпром Германия»
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Российское руководство дало разрешение на поставку газа с «Ямала СПГ» в адрес компании Gazprom Marketing & Trading, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
«Разрешить совершение действий, запрет которых установлен пунктом 2 Указа президента Российской Федерации <...> и которые связаны с поставками открытым акционерным обществом «Ямал СПГ» Yamal Trade Pte. Ltd / Ямал Трейд Пте. Лтд сжиженного природного газа в пользу Gazprom Marketing & Trading Singapore PTE. Ltd/ Газпром Маркетинг энд Трейтинг Сингапур ПТЕ Лтд (Сингапур)», – говорится в тексте распоряжения.
Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Отмечается, что распоряжение вступает в силу со дня подписания и действует в течение 90 календарных дней.
В конце апреля СМИ со ссылкой на источники сообщали, что оплата части поставок газа в Германию и Австрию от Gazprom Marketing & Trading Ltd., оказавшейся под управлением немецких властей, отклонена Газпромбанком.
В мае правительство России утвердило перечень юридических лиц, против которых вводятся ответные санкции, в список вошла 31 компания. В числе компаний оказались бывшие европейские «дочки» Газпрома – Gazprom Germania GmbH (Германия), GAZPROM Schweiz AG (Швейцария), Gazprom NGV Europe GmbH (Германия) – трейдеры и операторы подземных хранилищ газа.
Молдавии предложили объединиться с Румынией вместо попыток вступить в ЕС
В ближайшие 15–20 лет Молдавия не вступит в ЕС, но она могла бы объединиться с Румынией, считает румынский евродепутат Еуджен Томак.
Томак заявил, что «путь к интеграции в ЕС раньше, чем через 15-20 лет, никак не может обсуждаться». По мнению евродепутата, нынешние члены ЕС «не примут» такое решение. Он полагает, что «политическое решение об объединении Молдавии с Румынией остается самым безопасным и быстрым способом, который может быть реализован в любое время, когда Молдавия захочет обсуждать безопасность и будущее своих граждан», передает РИА «Новости» со ссылкой на RFI.
Как заявил Томак, сейчас Молдавия может рассчитывать только на экономическую помощь от ЕС, «интеграция в ЕС не гарантирует, что в нее не вторгнется» Россия. При этом «мирный и демократический союз с Румынией», как заявил депутат Европарламента, «обеспечивает Молдавии стабильность с точки зрения безопасности, поскольку она является государством-членом НАТО».
Напомним, президент Молдавии Майя Санду заявила, что их объединение с Румынией возможно, если большинство граждан Молдавии поддержит эту идею.
Страны ЕС заморозили активы Центробанка России на 23 млрд евро
В странах ЕС заморожены активы российского Центробанка примерно на 23 млрд евро, сообщил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.
Рейндерс не стал отвечать на вопрос о том, все ли страны ЕС отчитались о заморозке. Как указывает Reuters, Рейндерс не объяснил, почему ЕС, будучи крупной экономикой, «привлек так мало активов» ЦБ России, передает РИА «Новости».
Напомним, по данным Еврокомиссии, ЕС в рамках антироссийских санкций заморозил активы российских бизнесменов на сумму порядка 10 млрд евро. ЕС хочет рассмотреть возможность использования доходов от замороженных активов предпринимателей, попавших под его санкции, для восстановления Украины.
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Бразилия предупредила Европу о риске лишиться партнеров в Латинской Америке
Страны Европы могут лишиться партнеров в Латинской Америке точно так же, как они уже лишились России, заявил министр экономики Бразилии Паулу Гедес.
«Я уже говорил европейцам: «Вы уже потеряли Россию, а прямо сейчас вы теряете Латинскую Америку. Вы останетесь совсем одни», – передает ТАСС слова Гедеса на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.
По его мнению, странам Европы необходимо срочно осознать необходимость интеграции с государствами, которых они в прошлом «бросили». «Нас тогда бросили, но теперь у нас есть новая ось для роста», – добавил он, подчеркнув готовность его страны к сотрудничеству в энергетике, сфере цифровых технологий и по вопросам продовольственной безопасности.
Напомним, главы внешнеполитических ведомств стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) выразили поддержку началу процесса расширения этого объединения.
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Украина призвала крупнейших зерноторговцев к объединению без России
Минагрополитики Украины сообщило о переговорах по созданию «ОПЕК для зерновых», в которую войдут ключевые поставщики зерновых культур: Евросоюз, США, Канада, Бразилия, Аргентина и Украина, для усиления давления на Россию.
Министерство аграрной политики Украины сообщило, что Киев обсуждает с крупнейшими странами-производителями зерна идею создания «зернового ОПЕК» для защиты их интересов на мировом рынке. Теперь «зерновой ОПЕК» будет скорее использоваться для усиления давления на Россию и вытеснения ее с ключевых рынков. Однако российские эксперты полагают, что «зерновой ОПЕК» не нанесет существенного вреда экспорту из РФ, а в Еврокомиссии допускают и возможность диалога с Москвой о стабилизации ситуации с поставками продовольствия, пишет «Коммерсант».
Как отметил президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский, идея зернового альянса обсуждалась еще в 2007 году – тогда глава российского Минсельхоза Алексей Гордеев предлагал Украине и Казахстану создать «зерновую ОПЕК» для координации торговли зерном, однако проект не был реализован. Эсперт напомнил, что целью тогда было снятие излишней конкуренции стран в Черноморском бассейне, однако в нынешнем «зерновом ОПЕК» экономического смысла нет: цены на зерно и так высоки.
Также идею зернового альянса чисто политическим шагом считает доцент кафедры международной торговли ВАВТ Андрей Кушниренко, который заявляет, что геополитическая обстановка позволит быстро создать подобную организацию стран, на которые будет приходиться 60–70% мирового экспорта зерновых.
Однако, по словам Кушниренко, стимулирование экспорта для снижения цен ограничено проблемами транспортировки, а напрямую влиять на экспорт из РФ такая организация не сможет. При этом и России будет сложно оспорить действия зернового альянса в ВТО: у организации нет однозначной позиции по таким объединениям, а суд ВТО бездействует уже несколько лет.
Он добавил, что таким образом, в случае политического демпинга и вытеснения РФ с ключевых для нее экспортных рынков, механизмов защиты у РФ, вероятно, будет немного.
Издание добавляет, что с точки зрения мировой экономики идея «зернового ОПЕК» – часть процесса фрагментации мировых рынков, о которой ранее предупреждали в ОЭСР и Всемирном банке, вслед за вызванными санкциями процессами изоляции отдельных участков мировой финансовой системы.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС поможет Украине опустошить хранилища зерна, чтобы освободить место для нового урожая. Президент США Джо Байден заявлял, что США и союзники ищут сейчас возможности как можно скорее вернуть на мировой рынок украинское зерно, чтобы добиться снижения цен на этот ресурс. В то же время опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты сравнивают вывоз зерна с Украины в Европу с событиями столетней давности.
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Американские СМИ заявили о провале попытки США изолировать Россию
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Страны за пределами США и Европы склонны рассматривать спецоперацию России на Украине как региональный конфликт, а не как глобальный кризис, из чего американские СМИ сделали вывод, что США не смогли убедить весь мир безоговорочно поддержать Украину.
«В большей части остального мира ответный пыл, очевидный для Запада на действия России на Украине, отсутствует. Вместо этого такие страны, как Индия, Бразилия, Мексика, Южная Африка, Турция и Индонезия, остались в основном пассивны, действуя преимущественно для защиты своих экономических и стратегических интересов», – пишет портал Politico.
Уточняется, что конкретная политика остальных стран различна. Так, Индия воздержались от всех резолюций ООН, направленных на наказание России. Другие страны проголосовали только за некоторые из них. Но все они отказались публично критиковать Россию, а некоторые, в частности, Индия, «окончательно обозлились» на США. Тем же путем пошла даже Саудовская Аравия, которая долгое время поддерживала тесные военные связи с США, и отвергла просьбу Вашингтона прокачать больше нефти, чтобы ослабить рост цен после введения западных санкций в отношении России.
Источники сходятся во мнении, что другие страны поставили свои национальные интересы выше призывов США изолировать Россию и ввести санкции против нее. Так, Израиль и Турция отказались публично осудить Россию и в данный момент всеми силами пытаются сохранить дипломатические отношения, а также возможность выступать в качестве посредников между Киевом и Москвой.
Укрепить экономические связи с Россией удалось Индии, которая после введения ряда пакетов антироссийских санкций воспользовалась льготными ценами на энергоресурсы и закупила российской нефти в два раза больше, чем за весь 2021 год.
По информации издания, остальные страны пошли путем сосредоточения на содействии урегулированию ситуации на Украине путем переговоров, а не на использовании войны как повода для изоляции России, а тем более для ее ослабления.
Таким образом, произошедшее расхождение во взглядах гарантирует, что усилия США низвести Россию до статуса изгоя потерпят неудачу – не потому, что многие страны поддерживают российскую спецоперацию, а потому, что они хотят защитить собственные интересы, которые завязаны на эффективном взаимодействии с Москвой, подчеркивает издание. Более того, по мнению издания, остальные страны уверены, что публичное осуждение России ничего не даст для прекращения боевых действий на Украине.
Ранее китайские СМИ заявили, что ЕС все сильнее страдает от энергетического кризиса, население и предприятия охвачены паникой, при этом в Европе признают, что отказ от российских энергоресурсов нанесет еще больший вред.
До этого агентство Bloomberg сообщило, что экономика Евросоюза оказалась под угрозой рецессии на фоне кризиса на Украине и связанных с ним антироссийских санкций.
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Финская Fennovoima отозвала заявку на строительство АЭС «Ханхикиви-1»
Финская компания Fennovoima отозвала заявку на получение лицензии на строительство АЭС «Ханхикиви-1» на северо-западе Финляндии в Пюхяйоки, сообщается в заявлении компании.
«Fennovoima отозвала заявку на получение лицензии на строительство «Ханхикиви-1». Теперь основное внимание уделяется сохранению территории Пюхяйоки», – передает ТАСС заявление компании.
Отмечается, что работы на площадке в Пюхяйоки, связанные с контрактом на разработку и подготовку технического процесса, поставки и строительство, остановлены.
«Теперь Fennovoima сосредоточена на обеспечении безопасности в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Некоторые работы в сфере охвата Fennovoima будут завершены в ближайшие недели», – добавили в компании.
Ранее финская компания Fennovoima сообщила, что расторгает контракт с Росатомом на строительство АЭС «Ханхикиви-1» и прекращает все работы по проектированию и лицензированию. Росатом выразил разочарование «абсолютно непонятным решением» компании Fennovoima расторгнуть контракт на строительство АЭС и оставил за собой право отстаивать интересы в соответствии с действующим законодательством.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Росатом ранее вписался в этот проект, и каких экономических выгод лишает себя Финляндия.
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Россия запретила въезд 154 лордам британского парламента
Москва на основе взаимности вводит персональные ограничения в отношении 154 членов Палаты лордов британского парламента и закрывает им въезд в Россию, заявили в МИД России.
«В ответ на принятое в марте этого года правительством Великобритании решение о внесении в санкционный список почти всего состава Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации на основе взаимности вводятся персональные ограничения в отношении 154 членов Палаты лордов британского парламента. Работа над расширением российского стоп-листа будет продолжена», – говорится в заявлении на сайте российского МИД.
В заявлении подчеркивается, что указанные лица, которым отныне закрыт въезд в нашу страну, внесли непосредственный вклад в выработку антироссийских санкционных мер Лондона, нацеленных на создание условий для политической изоляции России и разрушение ее экономики, использовали свой авторитет для нагнетания антироссийской истерии в Великобритании, потворствовали русофобскому политическому курсу правительства британских консерваторов.
Ранее Россия представила стоп-лист, куда попали премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава МИД Элизабет Трасс.
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Захарова пошутила о развитии скандала с вечеринкой Джонсона
Официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила историю с вечеринками премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона во время пандемии с песней Робби Уильямса, в которой говорится о людях, «забирающих деньги у всей нации».
«Теперь вы понимаете, кому посвятил свой клип Робби Уильямс «Party Like a Russian», – передает радио Sputnik ее слова.
Напомним, премьер Британии произвел ряд назначений в своей команде после того, как несколько сотрудников ушли на фоне скандала вокруг проведения вечеринок на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна.
Ранее Джонсон уже извинялся за вечеринки на Даунинг-стрит.
СМИ со ссылкой на очевидцев сообщали, что на вечеринке было 30 человек, в том числе сам Джонсон и его супруга.
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В Нидерландах решили оспорить в Европейском суде блокировку RT и Sputnik в ЕС
Нидерландская ассоциация журналистов и ряд интернет-провайдеров, выступающих за свободу прессы, заявили, что планируют оспорить в Европейском суде в Люксембурге блокировку RT и Sputnik в ЕС, сообщили в ассоциации.
«Группа провайдеров и организаций, выступающих за свободу интернета и прессы, попросит Европейский суд вынести решение по общеевропейской блокаде российских государственных СМИ RT и Sputnik. Соответствующее заявление будет подано в Европейский суд в Люксембурге 24 мая», – передает РИА «Новости» со ссылкой на организацию.
По данным голландских организаций, Совет министров ЕС принял решение о цензуре данных СМИ, «не отдав должное свободе информации».
Напомним, вещание и распространение контента агентства Sputnik и телеканала RT ранее было запрещено в ЕС.
Ранее Европейский суд общей юрисдикции сообщил, что его председатель отклонил иск RT France о приостановке действия санкций ЕС.
Замглавы ЕК констатировал сильное замедление роста экономики ЕС из-за событий на Украине
Заместитель главы Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис заявил, что специальная военная операция России на Украине «оказала существенное влияние на экономику ЕС, темпы роста которой значительно замедлились».
Он отметил, что из-за конфликта на Украине ЕС оказался «в беспрецедентной ситуации». «Согласно нашим прогнозам, рост продолжится в этом году, а также в следующем, но мы столкнулись с фактом, который создает огромную неопределенность, с сильными рисками снижения», – передает ТАСС слова Домбровскиса в интервью газете «Стампа».
Ранее ЕК опубликовала весенний доклад, в котором предсказала замедление мирового экономического роста в текущем году до 3,2% по сравнению с ожидавшимися осенью 4,5%. При этом ЕК предупредила, что опасный сценарий, который предусматривает серьезное сокращение поставок российского газа в ЕС, может значительно ухудшить показатели всей мировой экономики.
Ранее МВФ назвал состояние мировой экономики худшим со времен Второй мировой войны.
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