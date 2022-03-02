Абрамович объявил о продаже «Челси»

Российский бизнесмен Роман Абрамович заявил, что решил продать английский футбольный клуб «Челси», это решение принято исходя из интересов самой команды, заявил предприниматель.

«В текущей ситуации я решил продать клуб, так как считаю, что в интересах клуба, болельщиков, сотрудников, а также спонсоров и партнеров клуба», – говорится в заявлении, подписанным именем бизнесмена, на англоязычной версии сайта «Челси».

Он отметил, что продажу планируется проводить без спешки. Абрамович уточнил, что не намерен просить погашений кредитов, поскольку для него это всегда было «чистой страстью».

Бизнесмен отметил, что также планирует основать благотворительный фонд, средства которого пойдут на помощь жертвам войны на Украине.

«Пожалуйста, имейте в виду, что это было невероятно трудное решение, и мне больно расставаться с клубом вот так. Но я считаю, что это в интересах клуба», – добавил Абрамович.

Он заявил, что гордится всеми достижениями и победами, и добавил, что хочет в последний раз увидеться с командой.

Между тем новым владельцем клуба может стать швейцарский 86-летний бизнесмен Хансйорг Висс, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на портал Goal.com.

Висс сообщил, что получил предложение о приобретении клуба. Состояние швейцарца оценивается в 5 млрд долларов.

«Мне необходимо подумать четыре-пять дней. Абрамович просил слишком много. «Челси» должен своему владельцу 2 млрд фунтов-стерлингов. Но денег у клуба нет. Новый владелец должен будет компенсировать Абрамовичу эту сумму», – сказал миллиардер.

Он указал, что может представить себя в роли владельца команды, но ему для этого нужно изучить «общие основания». Висс добавил, что не намерен в одиночку управлять клубом, нужно сформировать консорциум инвесторов.

Напомним, 26 февраля Абрамович передал управление «Челси» попечителям одноименного благотворительного фонда.

Напомним, Абрамович купил «Челси» в 2003 году, заплатив около около 233 млн долларов (по курсу на тот момент). С тех пор клуб пять раз стал чемпионом Англии, пять раз – обладателем Кубка Англии, трижды – обладателем Кубка английской лиги и суперкубка страны, дважды – победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы. В 2021 году клуб выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.