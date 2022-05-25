Музей НАТО рассказал историю провала США в Лаосе

Параллельно с войной во Вьетнаме США с 1955 года участвовали в гражданской войне в Лаосе, чтобы не допустить попадания страны в сферу влияния Демократической Республики Вьетнам, СССР или «коммунистического Китая». Эксперты медиапроекта Музей НАТО проанализировали, почему «секретная армия» и миллионы американских бомб не помогли Штатам.

После завершения французского колониального владычества в Лаосе в июле 1954 года США, как в случае с Вьетнамом, постарались занять место Франции и взять на себя роль «высокого покровителя» страны. В 1955 году в Лаосе была открыта американская военная миссия, главной целью которой была поддержка и сохранение королевского правительства. Штаты сначала полностью взяли на себя финансирование королевских вооруженных сил, а потом и вовсе создали полноценную секретную армию из хмонгов – представителей народности мяо, которые некогда мигрировали в Лаос из Южного Китая, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Эксперты указывают, что США с 1964 года без объявления войны начали бомбардировки Лаоса, игнорируя Женевские соглашения 1962 года. За 9 лет активного вмешательства в конфликт сбросили на страну 2,76 млн тонн бомб. По оценкам правительства Лаоса, непосредственно от американских бомбардировок в ходе гражданского конфликта с 1964 по 1975 гг. погибли около 30 тыс. человек, а от взрывов бомб, оставшихся после войны, пострадали еще 20 тыс. человек.

Несколько миллионов единиц неразорвавшихся боезарядов до сих пор остаются на территории страны. Всего в период 1964-1975 гг. в Лаосе погибли свыше 200 тыс. человек, практически каждый десятый из всего населения в 2,4 млн человек. Почти треть всех жителей, 750 тысяч человек, были вынуждены покинуть свои дома или вовсе стать беженцами.

США продолжали войну в Лаосе силами хмонгов и наемников из Таиланда даже после разгрома правительственной армии. Но все их усилия оказались тщетными: революционно-патриотическая организация «Патет Лао» при поддержке Северного Вьетнама в итоге одолела и королевские войска, и секретную армию, и наемников из Таиланда. А американцам пришлось вывезти из Лаоса более 50 тыс. хмонгов – бойцов своей тайной армии, потомки которых до сих пор живут в США.

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