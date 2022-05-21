Оборудование для модернизации системы газоснабжения доставили в Луганск из России

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21 мая, суббота | Последнее обновление — 15:17 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Россия ввела санкции против вице-президента США Камалы Харрис
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В патриотическом воспитании детей, помимо семьи, должны участвовать школа, вуз, телевидение, политики, общественные движения, НКО. Только так можно воспитать человека, который любит свою страну, заявила газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Ольга Занко, комментируя решение Минпросвещения, согласно которому с 1 сентября в каждой школе в начале учебной недели будет исполняться гимн. Подробности...
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|Сергей Бобылев/ТАСС
Чтобы удержать симпатии большей части мира, нам нужно просто выиграть сражение за Украину. А тут все решают не пресс-релизы и душещипательные ролики, а «котлы», артиллерийские дуэли, бомбово-штурмовые удары и танковые прорывы. С этим мы справляемся гораздо лучше.
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Я эту легкомысленность по поводу жизни в чужой стране замечаю уже давно, задолго до спецоперации – кто-то вдолбил огромной части русской аудитории, что где-то в Европе сплошные сады и земля обетованная.
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Если наша культура хочет вернуть себе саму себя, если она не хочет далее длить этот постмодернистский день сурка, ей придется заново учиться думать, чувствовать, страдать, верить в человека и собственную Родину.
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Перспективный космический корабль Starliner компании Boeing в рамках второго тестового полета стартовал к Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме. На первой ступени ракеты-носителя Atlas V использовался российский двигатель РД-180, произведенный НПО «Энергомаш»
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256 украинских боевиков сдались в плен на мариупольском заводе «Азовсталь». Среди пленных число раненых составляет 51 человек. Большую часть раненых под конвоем отвезли в больницу города Новоазовска. При этом на заводе все еще остается около двух тысяч боевиков
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Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение перевести московский завод «Рено» на баланс города и возобновить производство автомобилей под брендом «Москвич». Газета ВЗГЛЯД вспомнила, какую продукцию выпускал завод в советские времена, а какие идеи инженеров так и остались в макетах...
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Оборудование для модернизации системы газоснабжения доставили в Луганск из России
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Государственное унитарное предприятие (ГУП) ЛНР «Луганскгаз» получило от Российской Федерации шкафные регуляторные пункты (ШРП): установка нового оборудования позволит повысить надежность, безопасность и безаварийную работу системы газоснабжения Луганска.
«В рамках оказания помощи по восстановлению и надежному газоснабжению города Луганска приехали коллеги из РФ, они приехали в составе рабочих групп для установки новых шкафных регуляторных пунктов. Производится выгрузка данного оборудования, и со следующей недели мы приступаем к восстановлению и (обеспечению) более надежной работы газоснабжения», – приводит «Луганский информационный центр» слова генерального директора ГУП Татьяны Богородько.
Она уточнила, что в Луганск доставлены шесть ШРП, в ближайшее время планируются новые поставки оборудования из России, установка нового оборудования позволит повысить надежность, безопасность и безаварийную работу системы газоснабжения столицы Республики.
«Данный тип регулятора обеспечивает бесперебойную и безаварийную подачу газа потребителям, встроенная защита позволяет более эффективно срабатывать при повышении либо при понижении давления газа, а также сама сборка шкафного регуляторного пункта позволяет намного уменьшить потери газа», – пояснил старший мастер аварийно-диспетчерской службы Луганского участка ГУП Дмитрий Звягинцев.
Он назвал доставленные ШРП «ощутимой помощью» для предприятия.
Шкафной регуляторный пункт – конструкция, предназначенная для приема природного газа от газораспределительной станции, поддержания его давления на определенном уровне и распределения газа конечным потребителям.
Газета ВЗГЛЯД писала, как Донбасс поможет развитию России.
Стало известно о сдаче в плен «говорящей головы» «Азова» Святослава Паламара
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Рано утром появилась информация о том, что пресс-офицер «Азовстальских сидельцев» капитан полка «Азов» Святослав Паламар (Калина) около девяти вечера выбрался на позицию взвода «Люгера» ДНР.
«Взвод «Люгера» – военные из батальона ДНР «Восток», которые в начале марта 17 дней сражались в полном окружении на окраине Мариуполя. Они заняли одну из девятиэтажек и по сути своим упорством спасли микрорайон «Восточный» от тотального разрушения. Снабжали наших бойцов по тросу, растянутому между домами с помощью квадрокоптера. Когда нацисты поняли, что «люгеров» из здания не выбить, а с боков врага поддавливают «смежники», они просто откатились на «Азовсталь». Разумеется, десятки домов в ходе боев были разрушены, но 80% домов «Восточного» уцелело. И вот к этим людям, 17 дней пившим воду из унитазных бачков и водонагревателей, вышел «азовский» пресс-секретарь Калина, который все последние недели бомбил мир роликами с призывами прийти заблокированным нацикам на помощь», пишет журналист «Комсомольской правды».
Сообщается, что его «не расстреляли на месте», так как понимали, что Калина «мало за что отвечал». Журналист напомнил, что один из командиров «Азова», участвующий в переговорах о сдаче в плен, рассказал: «Калина ничем не командовал, людей в подчинении у него не было, просто говорил, что ему велели говорить».
При этом официального подтверждения сдачи Калины пока нет. Предполагается, что на данный момент Калина готовится к итоговой пресс-конференции в одном из СИЗО ДНР, Ростова или Таганрога.
Напомним, в среду командир бригады «Восток» Донецкой народной республики Александр Ходаковский сообщил, что еще 785 украинских боевиков сдались на «Азовстали». По данным Минобороны, к утру 18 мая сдались в плен 694 боевика, в том числе 29 раненых. Всего за 16 и 17 мая сдались в плен 959 боевиков с «Азовстали». Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что командиры боевиков пока не вышли с завода «Азовсталь».
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что в реальности происходит на «Азовстали», что ждет сдавшихся в плен националистов, а также о том, как от украинцев скрывают крупнейший национальный позор.
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Ходаковский: Еще 785 украинских боевиков сдались на «Азовстали»
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Еще 785 украинских военных сдались в плен, выйдя сегодня из «Азовстали», сообщил командир бригады «Восток» Донецкой народной республики Александр Ходаковский.
«Смотрю на это дело... вчера шестьсот, сегодня почти восемьсот только на нашем участке... И всё это боеспособные... Готов нашим мужикам в ноги поклониться – их реально больше нас и было, и остается», – написал он в своем Telegram-канале.
По данным Минобороны, к утру 18 мая сдались в плен 694 боевика, в том числе 29 раненых. Всего за 16 и 17 мая сдались в плен 959 боевиков с «Азовстали».
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что в реальности происходит на «Азовстали», что ждет сдавшихся в плен националистов, а также о том, как от украинцев скрывают крупнейший национальный позор.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
Посол ЛНР рассказал о панических настроениях в рядах ВСУ в Северодонецке
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«Бойцы ВСУ наконец выпали из информационной «теплой ванны», которую для них создавал украинский режим. Они активно следят за тем, что происходит с пленными. И в Северодонецке очевидны панические настроения украинских военных», – заявил газете ВЗГЛЯД посол ЛНР в России Родион Мирошник. Ранее очередной из взводов ВСУ в Северодонецке отказался воевать.
«Реакция одного подразделения, конечно, кардинально не скажется на ходе спецоперации по этому направлению. Вместе с тем ситуация в подразделениях ВСУ и нацбатах, судя по нашим радиоперехватам, близка к панике», – рассказал посол ЛНР Родион Мирошник.
Дипломат также отметил, что «треугольник», в котором расположены Северодонецк, Лисичанск и Рубежное, практически находится в состоянии блокады». «Трасса Артемовск – Лисичанск, по которой пытались выводить какие-то подразделения ВСУ, простреливается, так что проехать там почти невозможно. Ситуация реально сдерживается только нацбатами. Им нечего терять. И они давят на тербаты, которые не против сложить оружие. Такая ситуация не только в Северодонецке, но и в ряде других городов», – пояснил собеседник.
Вместе с тем делать какие-то прогнозы по Северодонецку пока рано. «Связь там почти отсутствует, информация выходит с запозданием. Но мы знаем, что ребята идут в том темпе, который позволяет максимально щадить жизни и минимизировать кровопролитие. Лучше потратить лишние день или два на взятие улицы или объекта, нежели совершенно бессмысленно положить ребят», – утверждает Мирошник.
Дальнейшие действия военнослужащих ВСУ будут зависеть от того, как будут развиваться события с пленными в Мариуполе, уверяет собеседник. «Азовсталь» – очень важный маркер для всех, кто уже осознал, что не хочет воевать за украинский режим. Они ловят каждое сообщение о том, в каком состоянии находятся военнопленные и как к ним относятся военные союзных войск России и ЛДНР. Украинские военные наконец выпали из информационной «теплой ванны», которую создавали для них украинские власти», – заключил дипломат.
Ранее военнослужащие одного из взводов 3-го батальона 115-й бригады ВСУ записали обращение к Владимиру Зеленскому и главкому ВСУ Валерию Залужному, в котором пожаловались на отсутствие командования, тяжелой техники, подкреплений и заявили об отказе выполнять боевые задачи.
«Мы отказываемся выполнять боевые задачи, поскольку у нас нет подкрепления сзади. Нет тяжелой техники. Ждем подкрепления уже две недели, но его нет. Нас отправляют на верную смерть. Командование отсутствует. Нет техники и уважения к людям. Мы не отказываемся защищать Украину, но в таких условиях отказываемся выполнять боевые задачи!» – говорится в сообщении.
Отметим, это не первый подобный случай. Ранее в Сеть попало видео, в котором бойцы 115-й бригады теробороны пожаловались на свое командование.
Напомним также, в среду командир бригады «Восток» Донецкой народной республики Александр Ходаковский сообщил, что еще 785 украинских боевиков сдались на «Азовстали». По данным Минобороны, к утру 18 мая сдались в плен 694 боевика, в том числе 29 раненых. Всего за 16 и 17 мая сдались в плен 959 боевиков с «Азовстали». Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что в реальности происходит на «Азовстали», что ждет сдавшихся в плен националистов, а также о том, как от украинцев скрывают крупнейший национальный позор.
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Минобороны: На «Азовстали» в плен сдались 1730 боевиков
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В Мариуполе заблокированные на заводе «Азовсталь» боевики националистического подразделения «Азов» и украинские военнослужащие продолжают сдаваться в плен, сообщили в Минобороны.
«За прошедшие сутки на заблокированном металлургическом комбинате «Азовсталь» в Мариуполе в плен сдался 771 боевик националистического подразделения «Азов». Всего с 16 мая в плен сдались 1730 боевиков, в том числе 80 раненых. Все нуждающиеся в стационарном лечении получают помощь в медучреждениях Донецкой народной республики в Новоазовске и Донецке», – говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.
Также в военном ведомстве опубликовали новые данные о ходе спецоперации на Украине. Так, за сутки высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены семь пунктов управления, в том числе командные пункты 24-й мотопехотной бригады ВСУ в населенном пункте Николаевка и 104-й бригады территориальной обороны в населенном пункте Константиновка.
Кроме того, были поражены 11 складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Бахмут, Константиновка, Ильинка и Миньковка Донецкой народной республики и 26 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Уничтожены: дивизион зенитных ракетных комплексов С-300 в районе Большие Ломзаки Николаевской области и дивизион ЗРК «Бук-М1» в районе Славяногорска Донецкой народной республики.
В сообщении военного ведомства отмечается, что оперативно-тактической и армейской авиацией поражены два пункта управления, а также 58 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Всего в результате ударов авиации уничтожены более 340 националистов, выведены из строя 62 единицы военной техники.
«Ракетными войсками и артиллерией поражены шесть пунктов управления, 295 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 43 артиллерийских и минометных украинских подразделения на огневых позициях и две станции радиоэлектронной борьбы», – утверждается в сообщении.
По информации МО РФ, средствами противовоздушной обороны в районах населенных пунктов Волчий Яр, Борщевка, Великие Хутора, Малые Проходы, Снежковка и Петровское Харьковской области, Чернобаевка и Новая Каховка Херсонской области уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе один БпЛА «Байрактар-ТБ2».
Помимо прочего, в районах населенных пунктов Топольское, Малая Камышеваха, Семеновка, Шпаковка, Глинское, Снежковка Харьковской области и Чернобаевка Херсонской области перехвачены 12 украинских реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч».
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 172 самолета, 125 вертолетов, 942 беспилотных летательных аппарата, 313 зенитных ракетных комплексов, 3158 танков и других боевых бронированных машин, 395 установок реактивных систем залпового огня, 1562 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 3026 единиц специальной военной автомобильной техники», – заключили в Минобороны.
В среду командир бригады «Восток» Донецкой народной республики Александр Ходаковский сообщил, что еще 785 украинских боевиков сдались на «Азовстали». По данным Минобороны, к утру 18 мая сдались в плен 694 боевика, в том числе 29 раненых. Всего за 16 и 17 мая сдались в плен 959 боевиков с «Азовстали». Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что командиры боевиков пока не вышли с завода «Азовсталь».
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что в реальности происходит на «Азовстали», что ждет сдавшихся в плен националистов, а также о том, как от украинцев скрывают крупнейший национальный позор.
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Эксперт объяснил отказ США поставлять Украине РСЗО М270
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«Если ВСУ получат ракеты типа ATACMS к установкам М270, то они наверняка ударят ими по территориям России. Вашингтон не готов столкнуться с ответом Москвы на такие действия ВСУ», – заявил газете взгляд военный эксперт Константин Сивков. Ранее издание Politico сообщило о нежелании США отправлять Украине высокоточные реактивные системы залпового огня М270.
«М270 MRLS может нести либо реактивные снаряды РСЗО, либо оперативно-тактические баллистические ракеты ATACMS. И так как США, судя по всему, решили не поставлять для ВСУ ракеты этого типа, то они отказались от поставок подобных систем в целом», – сказал доктор военных наук Константин Сивков.
По словам эксперта, предложенное взамен орудие М777 серьезно отличается по характеристикам от того, что хочет получить Киев. «Дело в том, что М777 – стандартная гаубица, которая ничего необычного из себя не представляет. Дальнобойность снарядов немногим больше 30 км. В то время как дальность ракет типа ATACMS Block IA Unitary достигает 300 км», – пояснил Сивков.
«Если Украина все же получит это вооружение, то почти наверняка нанесет удар по территории России. И тогда, очевидно, ответ Москвы будет жестким. Это, в свою очередь, приведет к эскалации российско-американских отношений, которые и так оставляют желать лучшего. Так что Вашингтон просто пытается себя обезопасить от столкновения с Россией», – подчеркнул собеседник.
Кроме того, на прошлой наделе Washington Post сообщила, что разведке США запретили передавать данные о российском военном руководстве и о потенциальных целях на территории России. Согласно данным источников, первый запрет не касается данных о местонахождении российских офицеров на территории Украины, в том числе генералов, его действие ограничивается, скорее, данными о высшем руководстве ВС России, например, министре обороны Сергее Шойгу или начальнике Генштаба Валерии Герасимове.
Также издание уточняет, что второй запрет направлен на то, чтобы «США не стали участником атак, которые Украина может начать внутри России». Так, по его данным, эти опасения заставили администрацию США отложить планы по поставке истребителей через Польшу, которые Украина могла бы использовать для нанесения ударов по территории России.
Как ранее сообщила газета Politico со ссылкой на источники из администрации президента США Джо Байдена, США не хотят поставлять на Украину высокоточные реактивные системы залпового огня (РСЗО) M270 американского производства.
Власти посчитали более эффективным отправлять на Украину 155-мм гаубицы M777 вместо РСЗО. Это произошло, когда объем выделенных Конгрессом средств на военную помощь Киеву начал сокращаться, пишет «Коммерсант».
Однако, как утверждают источники, украинские власти продолжают запрашивать поставки этого вооружения. Вместе с тем Белый дом опасается, что это оружие будет использовано для нанесения ударов по территории России, которая может расценить это как обострение военного конфликта.
Ранее Минобороны России показало видео уничтожения переданных ВСУ американских гаубиц М777.
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Первые строители из РФ приступили к восстановлению Донецка и Луганска
Первые строители из России приступили к восстановлению Донецка и Луганска, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин в эфире телеканала «Крым-24».
«Сейчас работают в Донецке и Луганске не просто специалисты по оценке, а уже строители заехали. В Луганск зашло 283 единицы техники, зашло буквально позавчера, уже заехала первая тысяча строителей», – передает его слова ТАСС.
Вице-премьер добавил, что также мобилизуются все ресурсы, которые возможно задействовать внутри республик.
Ранее он заявил, что Запорожская АЭС будет работать на Россию, но готова поставлять электроэнергию и Украине, если за нее будут платить.
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Сдавшиеся в плен боевики «Азова» рассказали об условиях содержания
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Условия содержания оказались лучше, чем ожидали, есть все необходимое – сошлись во мнении сдавшиеся в плен боевики националистического подразделения «Азов», видео с которыми показало Минобороны.
«Водили в столовую, с утра бы супчик, на обед был супчик и каша. У нас здесь все есть, расположение... кровати, матрасы, все (необходимое – прим. ВЗГЛЯД) есть. Одеяла, подушки, все. Есть у нас здесь и раненые ребята, ждем медика. Нам обещали, что скоро подойдет», – говорит на видео Минобороны мужчина по имени Станислав.
Другой сдавшийся в плен боевик Сергей отметил, что условия содержания оказались лучше, чем многие ожидали. «Отличное питание», – подчеркнул он.
На кадрах видно, что пленные проживают в стационарном помещении, где у каждого имеется спальное место. Всем предоставлены постельные принадлежности и качественное питание. Также всем нуждающимся оказывается необходимая медицинская помощь.
За прошедшие сутки на заблокированном металлургическом комбинате «Азовсталь» в Мариуполе в плен сдался 771 боевик националистического подразделения «Азов». Всего с 16 мая в плен сдались 1730 боевиков, в том числе 80 раненых. Все нуждающиеся в стационарном лечении получают помощь в медучреждениях Донецкой народной республики в Новоазовске и Донецке.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что в реальности происходит на «Азовстали», что ждет сдавшихся в плен националистов, а также о том, как от украинцев скрывают крупнейший национальный позор.
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Власти России создали штаб по восстановлению освобожденных территорий Украины
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Российское правительство создало специальный штаб по восстановлению освобожденных в ходе специальной военной операции на Украине территорий, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.
«График восстановительных работ есть, мы создали специальный штаб, в который вошли все заинтересованные органы», – цитирует его РИА «Новости».
По словам Хуснуллина, сейчас на территориях ЛНР и ДНР находятся российские специалисты, которые оценивают размер и объем необходимых строительных и монтажных работ.
«Работы полным ходом разворачиваются. Мы построим, восстановим все дороги, жилье разрушенное. Второй комплекс мер – это восстановление экономики. Мы целый ряд мер подготовили для того, чтобы запустить как можно быстрее экономику в работу, финансовую систему наладить», – сказал вице-премьер.
Он добавил, что задача сегодня – как можно быстрее данные территории вернуть к нормальной экономической жизни.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Донбасс поможет развитию России.
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Народный фронт и РЖД сформировали «Поезд помощи Донбассу»
Из Москвы отправился «Поезд помощи Донбассу», сформированный по инициативе Народного фронта и РЖД. Всего в 68 вагонах собрано и направлено более 2400 тонн самых необходимых жителям Донбасса вещей.
«Это один из самых счастливых дней в моей жизни и жизни Народного фронта. Хочу сказать слова огромной благодарности Российским железным дорогам и всем регионам Российской Федерации, которые не смогли остаться в стороне и отправили свой груз «Поездом помощи Донбассу», всего 2400 тонн. Вся наша команда выдвигается, чтобы встретить, разгрузить, собрать и развезти – огромное количество логистических задач. Но поверьте, это ничто по сравнению с тем объемом помощи, который поедет к людям, особенно на освобожденные территории, где только что отошел фронт», – сказал руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов, чьи слова приводятся в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
«Мы поддержали эту инициативу об оказании помощи тем, кому сейчас трудно, – жителям ДНР и ЛНР. Поэтому все вагоны с гуманитарным грузом доставлены в кратчайший срок, объединены в один поезд, который сегодня отправится из Москвы», – отметил директор ОАО «РЖД» по коммуникациям, начальник Департамента по взаимодействию с федеральными и региональными органами власти Юрий Нагорных.
В акции приняли участие 60 регионов России. Каждый из регионов направил один или несколько заполненных гуманитарным грузом вагонов, которые вошли в состав поезда.
В состав груза для жителей Донецкой и Луганской народных республик вошли продукты питания длительного хранения, средства личной гигиены, медикаменты, мука, одежда, канцелярские товары, бытовая химия, пиломатериалы, строительные материалы, строительное оборудование, генераторы, удобрения и многое другое.
В ЛНР решили увеличить производство медицинских препаратов
Для того чтобы обеспечить население на освобожденной территории Луганской Народной Республики необходимыми лекарственными препаратами, ГУП ЛНР «Лугмедфарм» планирует увеличить количество производимой продукции, рассказал генеральный директор предприятия Денис Москаленко.
«На освобожденных территориях республики наше предприятие уже открыло 56 аптек. Снабжение осуществляется один-два раза в неделю согласно графику по заказу, который готовят заведующие аптеками. Производство работает на полную мощность, а поставки лекарств выросли на 25%», – приводит его слова «Жизнь Луганска».
Москаленко добавил, что ГУП ЛНР «Лугмедфарм» в ближайшее время планирует открыть аптеки в Кременной, Сватово, Старобельске и Новоайдаре.
«Каждый день у нас добавляются новые контрагенты, открываемые на освобожденной территории, всего их около 700. Также мы работаем над тем, чтобы открыть дополнительные линии производства лекарств, что позволит увеличить объемы производства», – отметил Москаленко.
Посол ДНР: Количество беженцев из Донбасса и с Украины в России превысило миллион
Более 1 млн беженцев из Донбасса размещены в более чем 50 регионах России, необходимо открыть консульство ДНР в РФ, заявила посол Донецкой народной республики Ольга Макеева.
«Мы проведем работу, выясним, где остановились люди, есть ли там потребность, есть ли проблемные вопросы, где нужна будет консульская помощь. На этом основании подадим информацию руководству в Донецке. И уже там будут принимать решение об открытии консульств. Но учитывая то, что я сказала – присутствие людей на территории РФ граждан ДНР, – думаю, что да, в этом потребность есть», – цитирует ТАСС Макееву.
Она заявила, что более 1 млн беженцев из Донбасса размещены в более чем 50 регионах России.
«На сегодняшний день цифра эвакуированных и вынужденно перемещенных на территорию Российской Федерации людей превысила миллион. Это население Донбасса и Украины. Мы понимаем, что люди размещены по всем российским регионам, знаем, что более 50 регионов России приняли наших людей у себя», – уточнила посол.
Ранее сообщалось, что число беженцев с Украины и из Донбасса в Россию превысило 1,3 млн человек.
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Победителей народного интернет-проекта «За нами правда» наградили фирменным Z-мерчем
«Молодежка ОНФ» наградила представителей общественных организаций, которые своим творчеством поддерживают президента России и российских военнослужащих: 10 новых победителей народного интернет-проекта «За нами правда» из разных регионов страны получили фирменный Z-мерч.
Платформа «За нами правда» объединила уже почти 90 тыс.человек из всех регионов России и разных стран мира. Всего за два месяца существования проекта его участниками было создано свыше 485 тыс. видеороликов и изображений. Контент посвящен теме 8-летнего геноцида на Донбассе, защите русскоязычного населения, развенчанию фейков, противодействию вводимым против России санкциям, а также поддержке действий президента и российской армии, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Новые призеры конкурса, представляющих различные общественные объединения, за весь период проекта вместе сделали 13 908 видеороликов и изображений в поддержку спецоперации. Наибольший вклад в общее дело внесли представители организаций: «Молодая Гвардия», «Волонтерская рота», «Местные», «Юнармия», «Всероссийское общество инвалидов», «Сестры Победы», «Поможем вместе», а также пользователи мобильного приложения «ВВЕРХ» и команда «Молодежка ОНФ».
Среди победителей конкурса есть и те, кто не понаслышке знает, как сегодня трудятся волонтеры и военные на Донбассе и освобожденных территориях Украины. Доброволец «Волонтерской роты» из Московской области Аркадий Гричишкин одним из первых отправился в Донецкую народную республику помогать жителям – три недели работал в ПВР в селе Безыменное.
«В село Безыменное эвакуировали мирных жителей из Мариуполя. Мы размещали их и потом всячески поддерживали. Позже в самом Мариуполе помогал в подготовке и открытии центра гуманитарной помощи «Единой России». Я видел, как люди на освобожденных территориях рады нам. Они начали приносить разные вещи с нацистской символикой и рассказывать, что творится в стране. Мы даже организовали там небольшой музей, в котором можно увидеть, как украинская власть пытается стереть нашу историю. И сегодня важно нам всем объединиться и не допустить этого. Именно поэтому я решил поучаствовать в народном проекте «За нами правда» – создаю и размещаю там различные фото и картинки», – рассказал Аркадий Гричишкин.
Принять участие в народном-интернет проекте может любой желающий. Посетители страниц проекта в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» могут отправить свой контент, посмотреть работы единомышленников и поделиться в интернете понравившимся изображением или видео.
В Луганске открылся волонтерский штаб #МЫВМЕСТЕ
Начал работу штаб Общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ в Луганске, где будет проходить координация волонтеров и гуманитарных грузов, а также запуск социальных проектов из России.
Мы продолжаем создавать в Донбассе все условия, чтобы местные жители, которые нуждаются в помощи, могли беспрепятственно ее получить. Благодаря нашему новому штабу теперь это можно сделать и в Луганской народной республике. А недавно мы открыли штаб в Донецке – буквально за две недели помощь получило несколько тысяч жителей ДНР. Уверен, что в Луганске полезный эффект от нашей инициативы будет таким же сильным. Волонтеры окажут гражданам республики всестороннюю поддержку. От передачи вещей и продуктов до работ по сохранению памятников и организации гуманитарных миссий», – отметил председатель Комитета Госдумы по молодежной политике, руководитель платформы ДОБРО.РФ Артем Метелев.
Сейчас в работу луганского штаба вовлечено 35 волонтеров, которые выдают гуманитарную, психологическую, юридическую помощь, передают посылки из дружественных стран, ищут родственников, организуют досуг для детей и так далее, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
В числе приоритетных задач на ближайшее время – помощь ветеранам Великой Отечественной войны и детей в рамках благотворительного проекта «Мечтай со мной», реализация образовательных программ для представителей волонтерского сообщества ЛНР и совместных проектов с местными НКО. Но первостепенная – организация гуманитарных миссий «#МЫВМЕСТЕ с Донбассом».
Совместно с Ассоциацией волонтерских центров штабы координируют гуманитарные миссии, в рамках которых в Донбасс будут направляться врачи, учителя, психологи, строители и другие специалисты. Срок поездки в Донбасс – не более 40 дней. Кандидаты пройдут тестирование и индивидуальное собеседование. Отобранные волонтеры пройдут предварительное обучение.
Также в ближайшее время представители штаба запустят горячую линию, с помощью которой волонтеры будут консультировать граждан по вопросам получения помощи, эвакуации, восстановления документов и другим.
Оперативные штабы #МЫВМЕСТЕ объединили свои усилия для оказания помощи эвакуированным гражданам 19 февраля 2022 года. К деятельности штабов уже присоединились больше 70 тыс. волонтеров, помощь получили более 100 тыс. жителей. Ежедневно волонтеры #МЫВМЕСТЕ проводят анимационные программы в пунктах временного размещения, организовывают праздники в дни рождения детей, помогают школьникам в освоении учебной программы, формируют и раздают гуманитарную помощь, собирают вакансии для трудоустройства граждан, помогают приютам и зоопаркам на территории ЛДНР.
Абитуриентам из Донбасса предложили бюджетные места в вузе Москвы
Институт театрального искусства имени Кобзона выделил особую квоту для абитуриентов из Донбасса и освобожденных территорий Украины: пройдя конкурсный отбор, ребята смогут бесплатно выучиться на режиссеров, актеров театра и кино, а также хореографов в мастерских народных артистов России.
«Прошу вас рассмотреть возможность информирования населения Донбасса и освобожденных территорий Украины о возможности обучения по программам высшего образования в Институте театрального искусства имени И.Д. Кобзона на льготных условиях. Мы знаем, что вы ведете сложную и опасную для жизни работу с населением на освобожденных территориях Украины, поэтому надеемся, что вы сможете сообщить молодым людям, проживающим на Донбассе и освобожденных территориях, окончивших среднюю школы, о данной программе вуза», говорится в обращении ректора Института театрального искусства имени Кобзона Дмитрия Томилина депутату Госдумы, первому зампредседателя комитета ГД по молодежной политике Игорю Кастюкевичу.
В письме уточняется, что ученый совет ИТИ принял решение о предоставлении безвозмездного обучения лицам, имеющим способности и стремление учиться актерскому искусству, режиссуре и хореографии. Успешно пройдя конкурсный отбор в творческие мастерские народных артистов России, ребята смогут обучиться по профилям: «Актер драматического театра и кино», «Режиссура драмы», «Хореография», «Менеджмент», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Ранее российские СМИ публиковали перечень ВУЗов, в которые могут поступить жители ЛДНР и освобожденных территорий Украины. В список вошли следующие высшие учебные заведения: Российский университет дружбы народов, Белгородский государственный национальный исследовательский университет, Воронежский государственный технический университет, Брянский государственный университет имени академика И. Г. Петровского, Кабардино-Балкарский государственный университет имени Х. М. Бербекова, Северо-Кавказский федеральный университет, Донской государственный технический университет, Южный федеральный университет, Ростовский государственный экономический университет,
«Единая Россия» запустила «Поезд здоровья» в ЛНР
«Единая Россия» запустила проект «Поезд здоровья» в ряде населенных пунктов Луганской народной республики. В течение трех месяцев специально оборудованные автомобили с бригадами врачей будут работать в отдаленных населенных пунктах Донбасса.
Координатор направления народной программы «Единой России» «Здоровье человека», председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов, который координирует деятельность врачей-добровольцев и сам работает в Луганской республиканской больнице, рассказал, что составы бригад определяются с учетом потребностей конкретных территорий.
«Единая Россия» несколько лет реализует проект «Поезд здоровья» в ряде регионов России. В конце марта мы запустили его в пилотном режиме в нескольких населенных пунктах ЛНР – посетили поселок Фрунзе Славяносербского района, город Счастье и Трехизбенку там же в районе. Бригаду сформировали из луганских и российских врачей с учетом острой нехватки определенных специалистов непосредственно на местах. Сами машины оснащены всем необходимым для оказания первичной медицинской помощи, в них есть флюорографы, маммографы, диагностическое оборудование», – приводятся его слова на сайте ЕР.
В течение трех месяцев «Поезд здоровья» будет работать в Красном луче и окрестностях. Бригада врачей-добровольцев из Башкирии – 24 врача и 17 медсестер и фельдшеров – уже приехали в ЛНР. Это специалисты по нескольким направлениям: поликлиническая, кардиологическая, педиатрическая служба и детская стоматология, а также эндокринология – по запросу местных медиков был специально отправлен эндокринолог.
«Специалисты из Башкирии уже не в первый раз приезжают для работы на Донбассе. Здесь побывало уже три группы медиков из Республики, и они готовы и дальше помогать. Также сейчас прибыла еще одна бригада из четырех специалистов из Москвы, Тульской области и Бурятии. Это хирург-онколог, сосудистый хирург, анестезиологи-реаниматологи», – сообщил Хубезов.
Напомним, по инициативе «Единой России» с начала СВО формируются бригады врачей-волонтеров, в том числе из депутатов различных уровней. Группы медиков разных специальностей регулярно прибывают в больницы народных республик, освобожденных территорий и оказывают помощь мирному населению и раненым военным. Медики работают на Донбассе посменно в течение 2-4 недель, после чего бригада меняется. Руководит этой работой по поручению секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов.
В общей сложности с начала специальной операции более 250 медиков-добровольцев из России приехали на помощь коллегам на Донбасс. Они работают в медицинских учреждениях народных республик и освобожденных территорий, а также в медцентре «Единой России» в Левобережном районе Мариуполя.
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