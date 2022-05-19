На Сахалине назвали число переехавших из аварийного жилья людей

Из аварийного жилья в Сахалинской области и на Курилах к началу мая переехали более 1100 человек. Всего в 2022 году комфортные квартиры получат 5 тысяч человек. В 2021-м новоселье отметили около 4 тысяч переселенцев, сообщил глава региона Валерий Лимаренко.

В этом году новостройки сдали в Поронайске, Корсакове, селах Углезаводск и Стародубское Долинского района, селе Зональное Тымовского района и в райцентре на Итурупе.

«Мы держим курс на ускоренное расселение людей из аварийных домов. Благодаря этому, Сахалинская область первой в стране приступила к реализации новой программы расселения аварийного жилфонда, удалось привлечь федеральные ресурсы. Мы существенно нарастили объемы жилищного строительства. В прошлом году сдали рекордные 503 тыс. «квадратов» – это порядка 7 тысяч квартир. В этом году намерены держать планку», – приводятся слова Лимаренко на сайте правительства региона.

Почти треть всего строящегося на Сахалине и Курилах жилья является социальным. Помимо того, развивается индустриальное строительство – разворачиваются площадки под крупные жилые кварталы. Так, в прошлом году приступили к реализации проекта по строительству микрорайона «Горизонт». Планируется, что до 2025 года новоселье там отметят 3 тыс. человек.

В Южно-Сахалинске появятся также жилые комплексы: «Уюн» и «Северный городок», где в перспективе смогут поселиться почти 20 тыс. человек. В рамках федеральной программы «Дальневосточный квартал» планируется строительство в Дальнем.

«Чтобы сохранить темпы строительства, в регионе реализовали комплекс мер поддержки строительных предприятий. Дано право на увеличение размера авансовых платежей по госконтрактам, применяется механизм изменения цены контракта для компенсации удорожания строительных материалов. Мы наращиваем объемы жилищного строительства, что существенно увеличивает рынок первичного жилья и позволяет сдерживать стоимость квадратного метра на островах», – отметил министр строительства Сахалинской области Алексей Колеватых.

Для реализации масштабных планов в регионе создаются новые производства. В прошлом году в Южно-Сахалинске запустили «Домостроительный комбинат №1», где изготавливают железобетонные конструкции для крупнопанельного строительства. Такая технология позволяет возводить качественные современные дома в течение одного года.

В своем докладе глава региона уделил внимание также строительству социальных объектов, в частности поликлиник, школ и центров культурного развития и спорта.

Напомним, в декабре президент Владимир Путин в ходе ежегодной 17-й пресс-конференции утвердительно ответил на вопрос о продолжении действия программы переселения граждан России из жилья, признанного аварийным после 1 января 2017 года.

Одна из ключевых задач национального проекта «Жилье и городская среда» — повышение комфорта городской среды. Нацпроект предусматривает активное вовлечение граждан в решение вопросов по благоустройству своих городов. Кроме того, основной целевой показатель нацпроекта — обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.