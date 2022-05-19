ФАС одобрила ходатайство «Лукойла» о покупке 99,9% компании Shell

Нового представителя Белого дома сочли профнепригодной из-за слов о Путине

Американцы раскритиковали официального представителя Белого дома Карин Жан-Пьер, которая объяснила высокие темпы американской инфляции «повышением цен Путина». Некоторые в шутку заметили, что ей пока удается не так убедительно врать, как это делала ее предшественница Дженнифер Псаки.

«Карин Жан-Пьер едва сдерживается, когда произносит вслух «повышение цен Путина». Дайте ей время, и она научится также хорошо врать, как это делала Псаки», – передает РИА «Новости» текст комментариев.

«Белый дом все еще обвиняет в ценах на газ Путина, им не надоело», – добавил один из пользователей.

«В Белом доме и увеличение числа свидетельств НЛО за последние двадцать лет свяжут с приходом к власти Путина», – отметил комментатор.

Накануне первый рабочий день Жан-Пьер на новом посту также не прошел гладко. Журналисты обрушились на пресс-секретаря за неудачный, по их мнению, ответ на вопрос об экономике. Работающий с республиканцами пиар-менеджер Мэтт Уитлок предположил, что новый представитель Белого дома запуталась в заранее заготовленных тезисах и прочитала не тот. А старший научный сотрудник Манхэттенского института Брайан Ридл заявил, что на ответ Жан-Пьер было «мучительно смотреть».

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пожелал успехов новому пресс-секретарю Белого дома Карин Жан-Пьер, отметив, что ему пока не приходилось с ней общаться.

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