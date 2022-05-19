Песков заявил о намерении России отстаивать свои активы за рубежом

Целый ряд стран взял в моду линию на воровство чужих активов, но Россия будет бороться с этим и отстаивать свою собственность, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Какая тут может быть реакция? Реакция негативная, отрицательная. Это продолжение, наверное, той самой линии, которая вошла в моду в последнее время в целом ряде государств – линии на фактически воровство чужих активов. Относимся к этому отрицательно, будем с этим бороться, будем наши активы отстаивать», – ответил Песков на вопрос, как в Кремле реагируют на такие действия, сообщает ТАСС.

Ранее издание «Вести» со ссылкой на директора Бюро экономической безопасности Украины Вадима Мельника сообщило, что Киев арестовал российские и белорусские активы на общую сумму более 1 млрд долларов.

Напомним, президент США Джо Байден решил направить предложения Конгрессу по изъятию российских активов, что «позволит правительству использовать полученные средства для поддержки Украины».