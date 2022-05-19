Высший совет ЛДПР решил рекомендовать делегатам съезда кандидатуру Слуцкого

Высший совет ЛДПР накануне съезда партии, где будет избран новый председатель, примет решение по кандидатуре, которая будет рекомендована делегатам, сообщил руководитель высшего совета, замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов, выразив уверенность, что съезду будет предложена кандидатура главы фракции Леонида Слуцкого.

«Согласно уставу партии, высший совет должен вынести решение о рекомендации делегатам кандидатуры председателя. Большинство членов совета уже высказались в поддержку Леонида Эдуардовича Слуцкого на этот пост. Уверен, именно его кандидатура будет рекомендована для рассмотрения делегатами съезда», – передает ТАСС слова Нилова. Он напомнил, что внеочередной съезд ЛДПР пройдет в Москве 27 мая. «Заседание высшего совета состоится накануне съезда, 26 мая», – добавил депутат.

Нилов уточнил, что на съезде по уставу озвучивается как предложение высшего совета, так и иные предложения. Только делегаты большинством голосов принимают решение о конкретных фамилиях в бюллетене, после чего тайным голосованием избирают председателя. Политик указал, что пока о желании бороться за кресло нового лидера либерал–демократов в качестве самовыдвиженцев заявили бывшие депутаты Госдумы Александр Шерин и Виталий Золочевский, причем это было сделано еще во время действия 40–дневного моратория на обсуждение кадровых вопросов, объявленного после ухода из жизни основателя ЛДПР Владимира Жириновского.

«Напомню, 8 из 25 лет в ЛДПР я отработал рядом с Жириновским в ежедневном режиме. Поверьте, быть лидером оппозиционной партии – это не просто красиво выступать и участвовать в телепередачах. Это исключительно напряженная работа, постоянные контакты и переговоры на самом высоком уровне, международные встречи, решение сложнейших внутри- и внешнеполитических вопросов. Необходимо обладать харизмой, политическим чутьем. Постоянно быть на острие, постоянно в политической борьбе, опираясь при этом на свою команду во фракции, в центральном аппарате, в регионах», – рассказал Нилов.

«Кто из заявленных кандидатов обладает таким авторитетом, политической закалкой? А Слуцкому, которого уже избрали руководителем фракции ЛДПР, доверяют. Он стал олицетворением единой команды, которая уже больше месяца обеспечивает функционирование ЛДПР. И в отличие от других претендентов, сам себя не выдвигал, – указал замглавы фракции, напомнив, что Слуцкий уже 23 года занимает депутатский пост, профессионально занимается международной проблематикой». «По решению президента – единственный от Госдумы участник переговоров с Украиной. Считаю, именно его кандидатура достойна для рассмотрения на съезде, в этом со мной согласны большинство коллег из высшего совета и региональных отделений. Вопрос официальной поддержки будет рассмотрен 26 мая на высшем совете», – заключил Нилов.

Напомним, в среду большинством голосов Леонид Слуцкий был избран главой фракции ЛДПР.

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