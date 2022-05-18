Для российских стартаперов сняли 200-часовой сериал «Новые русские»

«У нас сейчас расширяются возможности для стартапов. Появилась куча акселераторов, которые на ранних стадиях готовы подхватывать проекты и двигать их вперед, начиная от идеи», – рассказал газете ВЗГЛЯД, бизнесмен Денис Спасибо. Он стал одним из консультантов документального сериала «Новые русские», посвященного отечественным стартаперам.

«Да, экономическая ситуация сложная, из-за чего многие проекты застопоролись. Но появились и правительственные субсидии. Все это помогает. Разумеется, рынок стартапов у нас не так развит, как в Америке, но он очень быстро растет. Ситуация скоро улучшится, надеюсь», – признается бизнесмен.

«Некоторые идеи стартапов возникали прямо во время съемок данного сериала. Скажем, коллективный заказ. Он позволяет сделать у производителя заказ в один чек со скидкой. Другой проект – «токенизация» недвижимости. Вы можете разместить на платформе информацию про свой объект и затем продать его за криптовалюту», – рассказал Спасибо.

В среду в столичном кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера документального сериала «Новые русские», посвященного методам создания новых бизнесов в нашей стране. В частности, анализируются проблемы маркетинга, HR, искусства коммуникаций, господдержки бизнеса, статуса особых территорий, запуска стартапов. Фильм содержит 200 часов интервью и образовательного контента. Серии доступны для просмотра в соцсетях.

Консультантами и героями сериала стали звезды российского бизнеса, а также топ-чиновники и общественные деятели. Среди них руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева, лидер Общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев, основатель рекламного агентства Didenok Team Кирилл Диденок.

«Индустрия стартапа в России очень молода. Мы берем инструменты, уже принятые в западной культуре стартап-индустрии, и пытаемся их адаптировать в нашей реальности», – рассказал газете ВЗГЛЯД один из участников премьеры, создатель IT-стартапа Игорь Голиков. «Институт венчурных инвесторов имеет здесь характерный российский признак – люди не рассматривают стартапы здесь как стопроцентный вероятный риск. Наш инвестор хочет деньги здесь и сразу», – посетовал бизнесмен.