Эксперт оценил данные о новом флагмане Черноморского флота

«В масштабах Черноморского флота сегодня не имеет смысла делать какой-либо корабль флагманским. Группа управления успешно справится со своими задачами, находясь на берегу», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт по ВМФ Илья Крамник. Ранее появилась информация о том, что новым флагманом Черноморского флота может стать фрегат «Адмирал Макаров».

«В современных условиях флагманским является тот корабль, на котором находится группа управления флотом или соединением. С этой точки зрения флагманским может стать любой из оставшихся кораблей Черноморского флота», – рассказал эксперт по ВМФ, научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Илья Крамник.

«Но, если делать флагманом боевой корабль, то это значительно снизит его ценность как боевой единицы», – подчеркнул собеседник. Эксперт объяснил, что суть флагманского корабля сводится к управлению и для этого нужен командный пост.

«Здесь может возникнуть конкуренция группы управления с экипажем корабля за рабочие места в командном посту», – добавил он. «По этой причине крейсер «Москва» больше подходил для роли флагмана, поскольку крейсера исходно создаются с прицелом на возможное управление флотом», – отметил Крамник.

«Поэтому, когда спецоперация закончится, нужно наконец сделать для флота современный корабль управления. Он, может, и не будет нести никакого вооружения, кроме оборонительного, но будет оборудован именно для управления флотом», – резюмировал эксперт.

Накануне источник ТАСС сообщил, что «новым флагманом ЧФ может стать один из трех фрегатов дальней морской зоны проекта 11356». По его словам, «пока выбор сделан в пользу» ракетного фрегата «Адмирал Макаров». Официальной информации на этот счет пока нет.

Именно «Адмирал Макаров», вероятно, обстреливал украинские позиции в районе Одессы в марте. Он же недалеко от порта Ильичевск поразил зенитной ракетой украинское водолазное судно «Нетешин», с которого пытались ставить мины.

Как отмечает издание «Коммерсант», «Адмирал Макаров» является третьим фрегатом морской зоны проекта 11356. 27 декабря 2017 года он был передан ВМФ. Фрегат входил в состав постоянной группировки Военно-морского флота РФ в Средиземном море. Корабль вооружен крылатыми ракетами «Калибр-НК», ракетным комплексом самообороны «Штиль-1», артустановкой А-190 калибра 100 мм, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой и торпедами, а также может нести палубный вертолет Ка-27 (или Ка-31).

Фрегат входит в серию сторожевых кораблей дальней морской зоны. Они предназначены для истребления надводных кораблей и судов, подводных лодок и наземных объектов противника, дозорной службы, патрулирования и охраны морских коммуникаций. Каждый из кораблей серии имеет водоизмещение около 4 тыс. тонн, скорость – 30 узлов, автономность плавания – 30 суток.

Флагман Черноморского флота ракетный крейсер «Москва» получил серьезные повреждения при пожаре, также на крейсере произошел взрыв боезапаса, сообщили в Минобороны России. Корабль затонул во время шторма при буксировке в порт.

При тушении пожара на ракетном крейсере «Москва» один военнослужащий погиб, 27 членов экипажа пропали без вести, почти 400 членов экипажа были эвакуированы. Большинство офицерского состава, мичманов и матросов контрактной службы сообщили о желании продолжить службу на кораблях Черноморского флота.