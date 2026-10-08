МУС признал экс-президента Филиппин Дутерте способным предстать перед судом

МУС постановил начать суд над экс-президентом Филиппин Дутерте 30 ноября

Tекст: Тимур Шайдуллин

Инстанция пришла к выводу, что бывший филиппинский лидер может эффективно осуществлять свои права на справедливое судебное разбирательство, пишет РИА «Новости». «Судебная палата Международного уголовного суда (МУС) 8 октября 2026 года обнародовала решение, в котором постановила, что господин Дутерте способен предстать перед судом», – говорится в релизе инстанции.

Суд уже принял необходимые меры для обеспечения участия политика в предстоящем процессе.

Родриго Дутерте был доставлен из Филиппин в Нидерланды 12 марта 2025 года по ордеру МУС и взят под стражу. После прохождения медицинского осмотра подозреваемого поместили в следственный изолятор в Гааге.

Международный уголовный суд выдал ордер на арест экс-президента по обвинению в преступлениях против человечности. Речь идет об убийствах, предположительно совершенных в контексте «войны с наркотиками» с 1 ноября 2011 года по 16 марта 2019 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце адвокаты нашли сгенерированные искусственным интеллектом материалы в досье МУС по делу Родриго Дутерте.

Ранее инстанция отказалась освобождать бывшего филиппинского лидера.

В прошлом году МУС отстранил прокурора от этого дела.