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Клинтон рассказала про разговор с Олбрайт о спецоперации России на Украине
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Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон рассказала, что обсуждала с Мадлен Олбрайт, которая также прежде занимала пост главы Госдепа, спецоперацию России на Украине. Разговор состоялся за пару недель до смерти Олбрайт.
Клинтон сказала, что в «последнем телефонном разговоре» Олбрайт «говорила о важности того, что мир делает, чтобы сплотиться против... вторжения на Украину». Клинтон призвала «уважать наследие Мадлен» и «выступать против тех, кто пытается заставить нас делать то, что они от нас хотят, против диктаторов и демагогов на полях сражений на Украине и за ее пределами», передает РИА «Новости».
По словам Клинтон, Олбрайт также предупреждала об опасности фашизма в США: «Она знала лучше, чем большинство других, хотела, чтобы мы знали, и написала книгу о фашизме, о том, что он может возникнуть здесь или где-либо еще», – передает ТАСС.
Напомним, Олбрайт умерла 23 марта в возрасте 84 лет. Она лоббировала бомбардировки Белграда, а когда Олбрайт спросили, стоит ли ее политика смерти десятков тысяч иракских детей чуть ли не от голода, она ответила, что выбор тяжел, но цена того стоит.
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США захотели запретить России использовать «Посейдоны» и «Сарматы»
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Соединенные Штаты хотят ограничить или запретить использование беспилотного подводного аппарата «Посейдон» и межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» в будущем соглашении по контролю над вооружениями, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в эфире телеканала «Соловьев Live».
«Посейдон» им очень не нравится, не нравится очень «Сармат» и на всех встречах, которые у нас есть с представителями академических кругов, нам все время говорят, что в будущем соглашении по контролю над вооружениями надо запретить эти «Посейдоны», конечно же, надо ограничить использование «Сарматов» и так далее», – приводит слова посла России в Соединенных Штатах ТАСС.
Накануне глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин упомянул о «Сармате» в контексте вступления Финляндии и Швеции в НАТО. В апреле он анонсировал поставки МБР «Сармат» в РВСН.
Напомним, 20 апреля с космодрома Плесецк был проведен первый пуск МБР «Сармат» в программе госиспытаний. Президент России Владимир Путин поздравил российских военных с успешным испытанием межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». В тот же день в Минобороны заявили о перевооружении головного ракетного полка на МБР «Сармат».
РС-28 «Сармат» – стратегический ракетный комплекс шахтного базирования с тяжелой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой. По оценкам экспертов, МБР РС-28 «Сармат» способна доставить разделяющуюся головную часть массой до 10 тонн в любую точку мира как через Северный, так и через Южный полюсы.
Командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев отмечал, что «Сармат» могут оснастить несколькими гиперзвуковыми боевыми блоками «Авангард». Газета ВЗГЛЯД рассказывала, с чего начиналась разработка ракеты «Сармат».
О создании в России «Посейдона» впервые сообщил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года. «Посейдон» сможет разгоняться до 200 км/ч, что гарантирует неуязвимость аппарата. Глубоководный необитаемый аппарат получит неограниченную дальность хода, рабочая глубина погружения превысит 1 км. В боевой состав Северного и Тихоокеанского флотов планируется ввести по две подлодки-носителя «Посейдонов». Подводные беспилотники «Посейдон» смогут нести ядерную боевую часть мощностью до двух мегатонн, а также могут быть оснащены обычной боевой частью и смогут уничтожать объекты инфраструктуры противника, авианосные группировки.
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Шеф Пентагона рассказал министру обороны Украины о разговоре с Шойгу
Шеф Пентагона Ллойд Остин рассказал министру обороны Украины Алексею Резникову о состоявшемся на неделе контакте с главой минобороны России Сергеем Шойгу, сообщает Пентагон.
«Министр Остин предоставил последнюю информацию о своем разговоре с Шойгу 13 мая», – передает РИА «Новости» распространенное пресс-службой Пентагона сообщение о разговоре Остина и Резникова.
Напомним, министры обороны России и США Сергей Шойгу и Ллойд Остин провели в пятницу телефонный разговор. В Минобороны России заявили, что переговоры прошли по инициативе американской стороны. «Обсуждены актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине», – отметили в российском военном ведомстве.
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Россия сократила вложения в госдолг США до 2 млрд долларов
В марте Россия располагала американскими государственными ценными бумагами на 2,003 млрд долларов, сообщил минфин США.
Москва сократила вложения в американские государственные ценные бумаги с 3,753 млрд долларов в феврале до 2,003 млрд долларов в марте. Из них 2 млн долларов пришлись на долгосрочные облигации, 2,001 млрд – на краткосрочные.
Самым крупным держателем ценных бумаг США остается Япония – она вложила в американский госдолг около 1,2 трлн долларов. За ней следует Китай с 1,04 трлн долларов, третье место занимает Великобритания с 634,9 млрд долларов, передает ТАСС.
Напомним, резко сокращать вложения в американский госдолг Россия начала в 2018 году. До этого с 2007 года Россия наращивала в своих резервах трежерис. Пик пришелся на 2010 год – тогда Россия одолжила американцам более 175 млрд долларов.
Берлускони посетовал на отсутствие способных вести переговоры с Путиным лидеров
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Ни у Европы, ни у мира нет лидеров, которые могли бы вести с президентом России Владимиром Путиным переговоры по ситуации вокруг Украины, заявил лидер итальянской партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони.
«У нас нет лидера в мире, у нас нет лидера в Европе», – заявил Берлускони. Он напомнил, что «один из мировых лидеров, который должен был привести Путина за стол переговоров», оскорбил его, а другой – генсек НАТО Йенс Столтенберг – «заявил, что независимость Донбасса никогда не будет признана». Как подчеркнул Берлускони, «с такими предпосылками господин Путин далек от того, чтобы сесть за стол», передает РИА «Новости» со ссылкой на ANSA.
Берлускони указал, что Италия также участвует в конфликте, поставляя оружие Киеву – не только «легкое оружие», но и «танки и тяжелые вооружения». Это, по его словам, означает, что «санкции сильно повлияют на экономику» страны. Кроме того, «еще больший ущерб будет в Африке, а затем, возможно, будут волны беженцев».
Берлускони, который является евродепутатом, недавно голосовал за резолюцию Европарламента, осуждающую Россию за военную операцию на Украине и призывающую европейские правительства прекратить закупки российских энергоносителей.
Напомним, американский полковник в отставке Уэс Мартин заявил, что Белый дом сжигает все мосты для диалога с Кремлем. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что заявления президента США Джо Байдена в адрес главы российского государства Владимира Путина являются личными оскорблениями, но Кремль не будет давать им резкой оценки с учетом утомляемости, раздражительности и забывчивости американского лидера.
США заявили об успешном испытании гиперзвуковой ракеты
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Испытание гиперзвуковой ракеты AGM-183A в рамках программы ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon) прошло успешно, сообщили ВВС США.
В американских ВВС рассказали, что испытание провели в субботу на юге штата Калифорния. Стратегический бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress «успешно выпустил» ракету. Блок ARRW, отделившись от бомбардировщика, «воспламенился и горел в течение ожидаемого времени». Была достигнута «гиперзвуковая скорость, в пять раз превышающая скорость звука», передает ТАСС.
ВВС США указали, что это стало первым пуском данной ракеты с воздушного носителя, передает РИА «Новости».
В декабре 2021 года стало известно о провале испытаний перспективной американской гиперзвуковой ракеты AGM-183A, разрабатываемой по программе ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon) в интересах ВВС США. При этом в сентябре 2021 года США успешно испытали ракету корпорации Raytheon, скорость которой в пять раз превышает скорость звука. Напомним, Россия уже использует гиперзвуковое оружие в бою.
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Отказ стран выступить против России объяснили «дефектной демократией» США
Соединенные Штаты опустились до уровня «дефектной демократии», поэтому большинство стран отказались поддерживать США и выступать против России в условиях специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, говорится в статье, опубликованной в американском издании Foreign Policy.
В глазах большей части мира «читающая другим нравоучения Америка – это серьезно занедужившая демократия, которой сначала надо исцелиться самой», утверждается в материале, передает РИА «Новости».
Именно по этой причине, отмечает издание, большинство стран отказались поддерживать США и выступать против России в условиях специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.
Таким образом издание отреагировало на прошедший 12-13 мая в Вашингтоне саммит США – АСЕАН, в ходе которого большинство стран блока дали понять, что придерживаются нейтралитета по Украине.
Накануне США обнародовали стратегию борьбы с попытками обхода санкций против России. В тот же день США пригрозили иностранным банкам санкциями за поддержку России.
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СМИ: США намерены заблокировать выплаты по российскому госдолгу после 25 мая
Власти США готовы полностью лишить Россию возможности проводить выплаты по облигациям после 25 мая, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным агентства, Министерство финансов США аннулирует действие так называемой генеральной лицензии, исключающей из-под антироссийских санкций выплаты по обслуживанию части суверенного долга России, сообщает ТАСС.
Ранее Минфин России сообщил, что исполнил в долларах обязательства по суверенным еврооблигациям с погашением в 2022 и 2042 годах.
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Американский депутат назвала план 40-миллиардной помощи Украине отмывом денег
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Член Палаты Представителей Конгресса США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин заявила, что 40 млрд долларов, которые Конгресс хочет направить Украине в качестве военной помощи, является схемой отмывания денег.
Республиканка отметила, что федеральные законодатели финансируют некоммерческие и неправительственные организации, возглавляемые их друзьями или членами семьи. «И это в основном похоже на схемы отмывания денег», – приводит ее слова Newsweek.
Марджори Тейлор Грин, по информации The Washington Post, выступила против 15 из 16 проектов поддержки киевского режима, мотивировав свое решение необходимостью сосредоточиться на внутренних проблемах США.
«Знаете ли, я забочусь о нашей стране Америке и нашем народе. Вот и все. Детская смесь! Люди не могут найти детскую смесь при таком дефиците. Но наш Конгресс собирается направить 40 млрд долларов в какую-то другую страну», – приводит ее слова РИА «Новости».
Ранее Грин, намекая на коррупционные интересы семейства Байденов, требовала прекратить «финансирование, смену режима и отмывание денег, аферы и прикрытие американскими политиками своих преступлений в таких странах, как Украина».
Напомним, в конце апреля президент Украины Владимир Зеленский просил Конгресс выделить 33 млрд долларов на поддержку Киева. В законодательном органе эту сумму впоследствии увеличили до 40 млрд долларов. Принятие пакета помощи было заблокировано из-за позиции сенатора от штата Кентукки Рэнда Пола, заявившего, что он «присягал Конституции США, а не какой-либо другой стране». По его словам, «спасая» Украину, США обрекают собственную экономику.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Рэнд Пол и Марджори Тейлор Грин выступили против 40-миллиардного пакета помощи Украине.
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Разведка России сообщила о привлечении США для участия в боях на Украине членов ИГ
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США активно привлекают для участия в боевых действиях на Украине в качестве наемников членов международной террористической группировки «Исламское государства*» (ИГ*, запрещена в России – прим. ВЗГЛЯД), передает пресс-бюро Службы внешней разведки России.
«По поступающим в Службу внешней разведки сведениям, США активно привлекают для участия в боевых действиях на Украине в качестве наемников даже членов международных террористических организаций, в том числе запрещенной в РФ группировки «Исламское государство*» (ИГИЛ*)», – передает со ссылкой на сообщение РИА «Новости».
Так, в апреле при участии спецслужб США из подконтрольных сирийским курдам тюрем были освобождены около 60 боевиков ИГ 20-25 лет, которые позже были перенаправлены в район американской базы Al Tanf для боевого обучения и последующей переброски на Украину.
По данным Службы внешней разведки, база Al Tanf в Сирии стала террористическим «хабом».
«Приоритет отдается выходцам из государств Закавказья и Центральной Азии... Тренировочный «курс» в Al Tanf включает обучение применению доступных типов противотанковых ракетных комплексов, разведывательно-ударных беспилотников MQ-1C, передовых средств связи и наблюдения», – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что СК намерен изучить данные Минобороны России об участии наемников из Польши и Франции в боевых действиях на стороне Украины.
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Байден: США и Греция действуют как один кулак против России
США и Греция вместе противостоят России в ситуации на Украине и вместе будут защищать демократию всюду, где она сегодня находится под угрозой, заявил президент США Джо Байден на приеме в Белом доме в честь премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса.
«У нас состоялись конструктивные обсуждения. Греция и США должны стоять вместе, как один кулак, чтобы поддержать народ Украины и нанести тяжелый экономический удар по России, чтобы призвать [президента России Владимира] Путина к ответу. И я хочу поблагодарить вас за мужество и четкую позицию, которую вы проявили с самого начала этого кризиса. Вместе мы демонстрируем силу и способность демократий действовать сообща», – сказал Байден, отметив, что два государства вместе «помогают украинцам» в противостоянии России. Текст выступлений Байдена и Мицотакиса в неофициальном переводе на греческий язык распространила пресс-служба премьера, передает РИА «Новости».
Напомним, Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
Президент США сказал, что ждет новой встречи с Мицотакисом на саммите НАТО в Испании в ближайшее время и продолжения тесного сотрудничества. Он также не исключил своего визита в Грецию. «Джилл и я очень надеемся увидеть вас в Греции», – сказал Байден.
Мицотакис сказал, что надеется на такой визит. «Я серьезно воспринял ваши слова о том, что вы намерены посетить Грецию с ответным визитом», – сказал премьер.
В своем выступлении Байден много говорил о тесных связях с греческой общиной в Америке. «И мне нравится шутить, что я известен как Джо Байденопулос в греко-американской общине в Делавэре. Я выиграл с разницей чуть более 3100 голосов, когда баллотировался в сенаторы Соединенных Штатов. Я думаю, что мы получили 92% голосов греков в Делавэре, и мое прозвище прижилось», – рассказал он.
В ответ Мицотакис под смех аудитории пошутил, что предпочел бы назвать президента не «Байденопулос», а «Байденакис», чтобы эта фамилия была созвучна с его.
В Греции по окончанию фамилии можно судить о происхождении грека. На «-пулос» заканчиваются фамилии выходцев с Пелопоннеса, на «-акис» – с Крита, как премьер-министр Греции Мицотакис.
Повышение процентной ставки ФРС увеличило риск рецессии в США
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Повышение Федеральной резервной системой (ФРС) США базовой процентной ставки может ввергнуть американскую экономику в рецессию, такое мнение почетного профессора Университета Джорджа Мейсона в штате Вирджиния Билла Шнайдера публикует The Hill.
«Все признают, что инфляция является наибольшей политической угрозой для демократов [в США] в этом году. Но еще большей угрозой для демократов будет рецессия – если не в этом году, то в ближайшие два года», – приводит ТАСС мнение Шнайдера, который ранее был ведущим политическим обозревателем телекомпании CNN.
Он поясняет, что обе эти экономические проблемы взаимосвязаны. Так, «чтобы сдержать инфляцию, федеральное правительство должно замедлить рост экономики и не допускать ее перегрева». «Обычно это делается с помощью денежно-кредитной политики, за которую в первую очередь отвечает ФРС», – отметил он, указав, что американский финансовый регулятор в связи с этим намерен в течение 2022 года поднять ставку семь раз.
«Повышение процентной ставки – это, как известно, тупой инструмент. Ограничение заимствований, расходов и инвестиций, безусловно, замедлит экономику и приведет к снижению цен. Но это также может ввергнуть экономику в рецессию. У нас уже был один квартал отрицательного роста – первый квартал этого года, когда экономика сократилась на 1,4%. Второй квартал подряд отрицательного экономического роста будет официально обозначать рецессию», – считает эксперт.
Шнайдер напомнил, что с 1950 года США пережили 11 рецессий – «все они, за исключением одной, начались при президентах-республиканцах». Он также подчеркнул, что «демократы не терпят рецессий». «Президент-демократ, допускающий резкий рост безработицы, предает принципы своей партии так же, как и президент-республиканец, повышающий налоги», – указал профессор, подчеркнув, что каждый президент [США], при котором начинается рецессия, «должен заплатить политическую цену».
В понедельник миллиардер и сооснователь компании Microsoft Билл Гейтс спрогнозировал мировую рецессию из-за кризиса на Украине.
В апреле американцев предупредили о влиянии санкций против России на инфляцию в США. 13 апреля президент США Джо Байден выступил с утверждением, что рост инфляции в США в марте якобы был спровоцирован на 70% российской военной спецоперацией на Украине. В тот же день министр финансов США Джанет Йеллен отметила высокую инфляцию «не только в США, но и по всему миру», а также допустила возможность рецессии в Европе.
Тем временем американцы начали обвинять Байдена в разгоне неконтролируемой инфляции в США и попытке переложить вину за состояние американской экономики на президента России Владимира Путина, экс-главу США Дональда Трампа, ОПЕК и пандемию.
Напомним, президент России Владимир Путин отмечал, что США пытаются решить свои проблемы за чужой счет, свалить ошибки на Россию и заработать на нестабильности в мире.
В марте глава ФРС Джером Пауэлл предсказал высокую долларовую инфляцию до середины 2022 года. Ранее американский президент Джо Байден объяснил рекордную инфляцию в США «издержками» санкций против России. Между тем президент России Владимир Путин подчеркивал, что власти США обманывают население, прикрываясь Россией.
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Вован и Лексус опубликовали тизер разговора с Джорджем Бушем
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Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) опубликовали на Rutube и во «ВКонтакте» тизер разговора с экс-президентом США Джорджем Бушем – младшим, где он говорит о необходимости вступления Украины в НАТО.
На видео приведены две цитаты Буша, касающиеся геополитической ситуации: «Я хочу Украину в НАТО» и «Я думал, что Россия будет более сговорчивой, но затем Путин резко изменился», передает РИА «Новости».
Кроме того, тизер содержит обращение Джорджа Буша со словами: «Ваша миссия состоит в том, чтобы уничтожить как можно больше российских войск». В финале тизера Буш, обращаясь к пранкерам, говорит: «Я очень горжусь вами» и отдает им честь.
Полную запись с экс-президентом США Джорджем Бушем – младшим Вован и Лексус представят 19 мая во время своего выступления в рамках федерального просветительского марафона общества «Знание», который в этом году пройдет под названием «Новые горизонты».
Напомним, пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разместили полную версию видео разговора с главой Минобороны Британии Беном Уоллесом, который заявил пранкерам, что Британия выступала за вступление Украины в НАТО. Также Вован и Лексус публиковали другой отрезок беседы с Уоллесом. В нем тот рассказал, что Лондон отправил Киеву большое количество противотанковых установок, и теперь запасы этого оружия у британской армии на исходе.
Через некоторое время канал пранкеров удалил сам YouTube.
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Песков назвал США враждебным России государством
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Западные страны, в том числе США, ведущие против России гибридную войну, стали враждебными государствами, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Гибридная война – это то, что сейчас происходит, то, с чем мы с вами столкнулись. Это не только американские и британские советники, которые говорят украинским националистам с оружием, что им делать, которые дают им развединформацию и так далее. Нет. Это дипломатическая война, политическая война, это попытки изолировать нас в мире, это экономическая война», – приводит его слова ТАСС. Заявление прозвучало на просветительском марафоне «Новые горизонты», организованном обществом «Знание».
«Да, мы по-прежнему мягко называем их недружественными государствами, но я бы сказал, что это уже враждебные государства, потому что то, что они делают, – это война», – подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.
Представитель Кремля также рассказал, что Россия пыталась докричаться до Запада и договориться о новых принципах безопасности, но ее не слушали, поскольку центром принятия решений коллективного Запада являются США. Кроме того, Песков назвал невозможной изоляцию России.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
Кремль счел наглым поведение американских спецслужб по отношению к россиянам
Поведение американских спецслужб по отношению к сотрудникам загранучреждений России является наглым, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
У него спросили, есть ли информация в Кремле о поступавших угрозах сотрудникам посольства, о которых ранее говорил российский посол США.
«Есть такая информация в Кремле. Мы действительно разделяем озабоченности главы нашего дипломатического представительства в США. Весьма наглое поведение представителя американских спецслужб по отношению к нашим гражданам, сотрудникам наших загранучреждений. Считаем недопустимым», – передает слова Пескова РИА «Новости».
Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что власти США заблокировали работу посольства России.
Захарова призвала членов НАТО разобраться, кто из них террорист, а кто демократ
Официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире «Соловьев Live» предложила государствам-участникам НАТО разобраться, кто из них террорист, а кто представитель демократии.
«Это же втягивание, это никакая не инициатива стран, это втягивание стран в этот альянс. Второй момент – это единство так называемое в рядах, которое нам сейчас и демонстрируют. Как интересно получается: оказывается, один член НАТО обвиняет других членов НАТО в наличии террористических элементов во властных структурах этих государств. Пусть они сначала внутри себя разберутся, кто у них террорист, а кто у них демократия», – передает РИА «Новости» ее слова.
Захарова добавила, что участникам НАТО нужно «дать возможность насладиться друг другом в этот исторический момент». «Давайте потянем эту паузу», – сыронизировала она.
Ранее Захарова заявила, что отказ Финляндии и Швеции от невступления в военные блоки под нажимом Вашингтона развязывает России руки.
Тем временем глава МИД Швеции Анн Линде подписала заявку на вступление в НАТО.
До этого глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заверил, что министры обороны ЕС полностью поддержат вступление Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку это укрепит альянс и европейское единство.
Ранее китайские СМИ предупредили, что поддержка намерения Швеции и Финляндии вступить в НАТО со стороны США – это ловушка.
Как ожидается, в середине этой недели заявку на вступление в НАТО подадут Финляндия и Швеция. При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не одобрит членство Финляндии и Швеции в НАТО. Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает эти страны потенциальными целями.
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