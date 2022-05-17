В Харьковской области неонацисты удерживают граждан с детьми в подвалах домов

Песков ответил на призыв генсека ООН о вывозе зерна с Украины

Тема выхода судов с зерном из Украины поднималась, но порты этой страны сейчас заминированы и опасны для судоходства, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Дело в том, что украинские порты сильно заминированы, и акватории сейчас чрезвычайно опасны для судоходства. Там сейчас необходима операция по разминированию, это очень сложная операция. Пока опасность для судоходства и вообще для мореплавания в тех краях, для навигации, весьма и весьма высокая», – приводит его слова ТАСС.

Так Песков прокомментировал вопрос о том, как в Кремле относятся к предложению генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша смягчить ограничения на экспорт калийных удобрений из России в обмен на пропуск судов с зерном из портов Украины, о котором ранее сообщила газета The Wall Street Journal.

«Об этом, действительно, говорилось на недавней встрече в Москве президента [России Владимира] Путина и генерального секретаря [ООН Антониу] Гутерриша, и он, действительно, поднимал вопрос о том, что прямые и косвенные ограничительные меры, которые были введены против поставщиков российских удобрений, чреваты большими опасностями для мировой продовольственной безопасности», – отметил представитель Кремля, добавив, что, «действительно, ситуация чревата [последствиями]».

При этом, указал Песков, все это происходит не по вине Москвы. «Наши поставщики заинтересованы в том, чтобы осуществлять свои международные коммерческие контакты, но, к сожалению, введены санкции, которые бумерангом бьют по всему миру», – отметил он.

В ответ на уточняющий вопрос пресс-секретарь пояснил, что в сложившейся ситуации должны быть сняты ограничения, введенные США и другими странами. «Именно эти ограничения не позволяют двигаться вперед», – заключил он.

Ранее глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли потребовал от России «снять блокаду» черноморских портов, в действительности вызванную действиями ВСУ. По словам посла России в США Анатолия Антонова, перебои в поставках украинского продовольствия в Европу связаны с действиями киевских властей, отдающих приказы по минированию акваторий Черного и Азовского морей. При этом все призывы российской стороны согласовать гуманитарные коридоры для этих поставок остаются без внимания.

В свою очередь, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявлял, что Евросоюз (ЕС) поможет Украине опустошить ее хранилища зерна, чтобы освободить место для нового урожая.