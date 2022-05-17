Названы сроки перехода ЛНР на телефонный код России +7

Абонентов Луганской Народной Республики (ЛНР) полностью переведут на российский телефонный код +7 и отключат украинский +380 в июле, сообщил первый заместитель гендиректора оператора сотовой связи «Лугаком» Эдуард Егоров.

«Плановый срок полного перехода на нумерацию +7, когда «умрет» старый номер +380, код украинский, и у абонентов наших останется только +7, Россия, – это июль 2022 года. К этому времени мы должны закончить все подготовительные работы», – сказал Егоров ТАСС.

Он отметил, что введение новой нумерации в случае с ЛНР означает изменение телефонного кода страны.

Также он пояснил, что некоторым абонентам оператора сотовой связи «Лугаком» в Луганской Народной Республике (ЛНР) потребуется заменить сим-карты для перехода на российский телефонный код +7.

«Нужно будет прийти в центр обслуживания абонентов или же к ним придет домой почтальон наш и принесет ему сим-карту. Это чисто технический нюанс, связанный с тем, что не все сим-карты могут поддерживать технологию изменения параметров по радиоканалам «через воздух». Мы на протяжении 7 лет на разных заводах выпускали сим-карты. И, поскольку у нас такой необходимости не было до этого, мы не проводили тесты на существующих сим-картах, возможно ли «по воздуху» изменить их параметры. Мы это дело оттестируем и тогда нам станет понятно, все ли сим-карты можно будет изменить или не все», – сказал Егоров.

Он пояснил, что пока тесты сим-карт не проводились и сложно предположить, сколькие из них необходимо будет заменить. Егоров также уточнил, что компания свяжется с абонентами, которым необходимо будет физически поменять сим-карты.

Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник 7 мая сообщили, что луганским абонентам выделен отдельный код мобильного оператора российской системы нумерации +7959, а абонентам донецкого республиканского оператора связи «Феникс» – код нумерации +7949.