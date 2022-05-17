Песков: Нет сомнений, что цели СВО на Украине будут достигнуты

Все цели специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса будут достигнуты, в этом сомнений нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он отметил, что совсем недавно глава государства «говорил, что все идет по плану, достаточно эффективно». «Вы видите успехи наших военных, видите героизм, который проявляют наши воины. Поэтому никаких сомнений в том, что все поставленные цели будут достигнуты, нет», – передает ТАСС слова Пескова.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.

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