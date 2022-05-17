Полиция задержала бойца ММА в Москве за драку у Казанского вокзала

Транспортная полиция задержала бойца ММА Асхаба Магомедова за конфликт с охранниками на парковке у Казанского вокзала в Москве, сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам источника, конфликт произошел еще 25 апреля, когда Магомедов на BMW незаконно, минуя шлагбаум и сбив дорожный ограничитель, въехал на парковку у Казанского вокзала.

«После этого Магомедов устроил конфликт с сотрудниками службы безопасности и лез в драку. Усмирить его удалось только сотрудникам транспортной полиции», – сообщил источник РИА «Новости».

Магомедов был доставлен в отдел полиции, но вскоре был отпущен. «По имеющейся информации, задержанный показал удостоверение якобы сотрудника ФСБ, чтобы избежать привлечения к ответственности. Протокол на Магомедова так и не был составлен», – пояснил собеседник агентства.

Имя Магомедова упоминалось в связи с резонансным ДТП у Белорусского вокзала, где ночью 6 мая при столкновении трех автомобилей пострадали четыре человека, еще один скончался. Магомедов, как сообщил один из участников дорожной аварии блогер Некоглай (Николай Лебедев), в момент столкновения находился в его машине.

Ранее в фитнес-клубе на юге столицы ранили бойца ММА Багдата Дюсембаева, в него выстрелили из огнестрельного оружия.