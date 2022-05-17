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Шотландия захотела вступить в НАТО после обретения независимости
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Шотландии после обретения независимости следует вступить в НАТО для обеспечения безопасности в связи с ситуацией на Украине, заявила первый министр Шотландии Никола Стерджен в вашингтонском Институте Брукингса.
«События последних трех месяцев укрепили мою уверенность в том, что такая позиция абсолютно правильна. Я твердо убеждена, что в сочетании с прочными отношениями с Великобританией членство в ЕС и НАТО станет краеугольным камнем политики безопасности независимой Шотландии», – передает ТАСС ее слова со ссылкой на Times.
Стерджен отметила, что «стратегическое положение на северной окраине Европы, недалеко от Арктики» и ее роль возрастает с учетом активности российских подводных лодок в Северной Атлантике. По ее словам, членство в НАТО будет «не только жизненно важным для безопасности Шотландии», это позволит ей во взаимозависимом мире способствовать коллективной безопасности соседей и союзников.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что пока Лондон помогает Киеву вести войну до последнего украинца, британцы пропустили «политическое землетрясение» на своей территории – так британские эксперты называют сейчас итоги выборов в Северной Ирландии, на которых победила партия «Шинн Фейн» («Мы сами»).
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Эксперт: Нейтральная Швейцария заколебалась
Швейцария, рассматривая варианты активизации сотрудничества с НАТО, в очередной раз «переосмысляет» свой нейтралитет, заявил политолог Федор Лукьянов.
Как заявил Лукьянов в Telegram, «образцово-показательная нейтральная страна Швейцария заколебалась». «Минобороны говорит о вариантах активизации сотрудничества с США и НАТО, проведении совместных учений в условиях меняющейся ситуации с безопасностью в Европе», – сообщил он.
По словам Лукьянова, «представить себе всерьез, что Швейцария боится России, фантазии не хватает». Он считает, что «тут явно другое – Запад консолидируется на военно-блоковой основе, весьма быстро, и всем, кто относится к сообществу, надо как минимум обозначить движение в указанном направлении». «Так что Швейцария в очередной раз «переосмысляет» свой нейтралитет. Отнюдь не впервые», – заявил политолог.
Reuters сообщает, что министерство обороны Швейцарии готовит отчет о вариантах обеспечения безопасности, которые включают в себя совместные военные учения со странами НАТО. В отделе политики безопасности министерства заявили, что «в конечном счете, возможны изменения в интерпретации нейтралитета».
Напомним, как ожидается, в середине этой недели заявку на вступление в НАТО подадут Финляндия и Швеция. При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не одобрит членство Финляндии и Швеции в НАТО. Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает эти страны потенциальными целями.
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В ЕС намерены помочь Украине опустошить ее хранилища зерна
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Евросоюз (ЕС) поможет Украине опустошить ее хранилища зерна, чтобы освободить место для нового урожая, заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.
«Мы должны помогать Украине продолжать производить и экспортировать зерно и пшеницу. Хранилища Украины сейчас забиты. Их необходимо опустошить, чтобы получить место для нового урожая. Мы работаем над тем, чтобы вывезти это зерно», – сказал он, передает ТАСС.
Боррель подчеркнул, что для этого рассматриваются все пути, включая морской, но проблема в том, что там все заминировано.
В пятницу глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли потребовал от России «снять блокаду» черноморских портов, в действительности вызванную действиями вооруженных сил Украины.
Ранее президент США Джо Байден заявлял, что США и союзники ищут сейчас возможности как можно скорее вернуть на мировой рынок украинское зерно, чтобы добиться снижения цен на этот ресурс.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, кто на самом деле стал виновником набирающего обороты мирового продовольственного кризиса.
ЕС запретил Западным Балканам нейтральную позицию в отношении России
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Страны Западных Балкан не должны сохранять нейтральную позицию в отношении России, это несовместимо с созданием их общего будущего с ЕС, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
По итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе Боррель заявил, что Западным Балканам «сохранять нейтральность в отношении конфликта на Украине невозможно». По его словам, государства, желающие вступить в ЕС, должны синхронизировать свою внешнюю политику с Брюсселем. Как отметил Боррель, в той или иной мере к санкциям ЕС присоединяются все страны региона, за исключением Сербии, передает ТАСС.
Он призвал ЕС в кратчайшие сроки начать переговоры о вступлении в состав сообщества Албании и Северной Македонии. Отказ от такого решения «будет подарком для России», укрепит позиции Москвы и навредит ЕС, сказал Боррель, добавив, что нельзя более заставлять ждать страны, которые полностью выполнили все условия для вступления. При этом, по его словам, задержка в полтора года в приеме Албании и Северной Македонии не повлияет на предоставление статуса кандидата в ЕС Украине, так как это «совершенно разные процессы».
Напомним, Боррель также сообщил, что ЕС поможет Украине опустошить ее хранилища зерна, чтобы освободить место для нового урожая. При этом министры не смогли согласовать шестой пакет антироссийских санкций. Боррель признал, что главы МИД стран ЕС в понедельник даже не пытались найти компромисс по санкциям. Однако министры согласовали выделение Киеву 500 млн евро на закупки танков и артиллерии. ЕС обещал не признавать присоединения к России территории Украины.
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна будет сопротивляться введению санкций против России столько, сколько сможет, несмотря на то, что ей приходится платить огромную цену за отказ поддерживать санкции Запада. Вучич заявил, что требования Запада к Сербии поддержать санкции против России несправедливы, так как страна является суверенным государством, не является членом ЕС и сама пережила агрессию НАТО в 1999 году.
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Кремль объяснил разницу между вступлением в НАТО Финляндии и Украины
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Потенциальное вступление Украины в НАТО могло бы привести к территориальному спору России с государством, входящим в альянс, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«У нас нет территориальных споров ни с Финляндией, ни со Швецией, в то время как Украина потенциально могла стать членом НАТО, и тогда у России бы возник территориальный спор с государством, которое участвует в альянсе», – цитирует его ТАСС.
Ранее в МИД призвали не рассчитывать на принятие Россией вступления Швеции и Финляндии в НАТО.
Как ожидается, Финляндия и Швеция подадут заявку на вступление в НАТО в середине этой недели. Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает эти страны потенциальными целями.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Путин пообещал ответ на расширение военной инфраструктуры НАТО в Финляндии и Швеции
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Россия ответит на расширение военной инфраструктуры НАТО на территории Финляндии и Швеции, заявил президент Владимир Путин на саммите ОДКБ в Кремле.
«Расширение военной инфраструктуры на эту территорию (Финляндии и Швеции), безусловно, вызовет нашу ответную реакцию», – передает его слова ТАСС.
«Какой она будет, мы будем смотреть исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться», – добавил Путин.
При этом он отметил, что само вступление Финляндии и Швеции в НАТО не создает угрозу для России.
«Что касается расширения [НАТО], в том числе за счет новых членов альянса – Финляндии, Швеции, у России нет проблем с этими государствами. Поэтому в этом смысле непосредственной угрозы расширение за счет этих стран для России не создает», – сказал он.
Ранее в МИД призвали не рассчитывать на принятие Россией вступления Швеции и Финляндии в НАТО.
Как ожидается, Финляндия и Швеция подадут заявку на вступление в НАТО в середине этой недели. Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает эти страны потенциальными целями.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил разницу между вступлением в НАТО Финляндии и Украины.
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Эрдоган: Турция не может сказать «да» членству Финляндии и Швеции в НАТО
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Турция не одобрит членство Финляндии и Швеции в НАТО и просит руководство стран не обижаться, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
«Мы не можем сказать «да». Тогда НАТО не будет организацией безопасности, а станет местом, где будет много представителей террористов. Мы не можем сказать «да», пусть не обижаются», – приводит его слова РИА «Новости».
Накануне глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция выступает против поддерживающих террористов стран, поэтому Швеция и Финляндия должны полностью прекратить сотрудничество с террористическими организациями.
В воскресенье президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что готов обсуждать с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом его вопросы по поводу вступления Финляндии в НАТО.
Ранее Эрдоган заявил, что следит за процессом вокруг вступления Финляндии и Швеции в НАТО и пока не может смотреть на это положительно.
6 мая глава правительства Финляндии Санна Марин заявила, что решение о вступлении республики в НАТО может быть принято в самое ближайшее время. Она также добавила, что из-за ситуации на Украине Финляндия «больше не сможет продолжать отношения с Россией, как прежде». В тот же день Североатлантический альянс анонсировал встречу начальников генштабов ВС входящих в НАТО стран с участием Украины, Швеции и Финляндии.
На этом фоне в Китае допустили, что при вхождении Финляндии в НАТО войска альянса могут появиться в непосредственной близости от Петербурга.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, чем вызван турецкий демарш и какую цену Анкара запросит за разрешение финнам и шведам вступить в альянс.
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Россия предупредила Швецию об ответных шагах после вступления в НАТО
Россия после вступления Швеции в НАТО будет вынуждена предпринять ответные шаги, которые будут зависеть от условий интеграции Стокгольма в Североатлантический альянс, следует из заявления МИД России.
«Вступление Швеции в НАТО нанесет существенный ущерб безопасности Северной Европы и на европейском континенте в целом. Российская Федерация будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера в целях купирования возникающих в этой связи угроз ее национальной безопасности», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
В пресс-службе отметили, что в этом плане многое будет зависеть от конкретных условий интеграции Швеции в Североатлантический альянс, включая перспективу размещения на шведской территории ударных систем вооружений этого военного блока.
В МИД также уточнили, что в любом случае членство в НАТО не повысит уровень безопасности Швеции хотя бы потому, что стране никто не угрожает, но приведет, безусловно, к утрате суверенитета в принятии внешнеполитических решений.
«Со своей стороны убеждены: такой выбор находящихся сегодня у власти в Швеции политиков не отвечает долгосрочным интересам шведского народа», – говорится в заявлении.
В понедельник президент Владимир Путин заявил, что Россия ответит на расширение военной инфраструктуры НАТО на территории Финляндии и Швеции.
Ранее в МИД призвали не рассчитывать на принятие Россией вступления Швеции и Финляндии в НАТО.
Как ожидается, Финляндия и Швеция подадут заявку на вступление в НАТО в середине этой недели. Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает эти страны потенциальными целями.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил разницу между вступлением в НАТО Финляндии и Украины.
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В Китае предупредили Швецию и Финляндию о ловушке НАТО
Поддержка намерения Швеции и Финляндии вступить в НАТО со стороны США – это ловушка, пишет китайская пресса.
Китайские эксперты полагают, что после вступления в НАТО Швеция и Финляндия могут оказаться в американской ловушке, это повлечет дальнейшее ухудшение ситуации с безопасностью в Восточной Европе, передает РИА «Новости» со ссылкой на Global Times.
Глава европейского отдела Китайского института международных исследований Цуй Хунцзянь заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО позволит Вашингтону разместить в этих государствах стратегические вооружения. Однако, как отмечает эксперт, на Россия, ни Швеция с Финляндией не собираются эскалировать ситуацию ради интересов США. Подчеркивается, что Москва, Стокгольм и Хельсинки намерены решать вопросы путем переговоров.
Напомним, как ожидается, в середине этой недели заявку на вступление в НАТО подадут Финляндия и Швеция. При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не одобрит членство Финляндии и Швеции в НАТО. Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает эти страны потенциальными целями.
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Польша потребовала от ЕС денег
Польша добивается от ЕС дополнительного финансирования поддержки украинских беженцев, сообщил замглавы МИД страны Марчин Пшидач.
Пшидач сказал, что его страна добивается финансовой помощи от «европейских партнеров», прежде всего – от Брюсселя и Еврокомиссии. «У нас более двух миллионов украинских беженцев, среди которых подавляющее большинство – это женщины с детьми, требующие поддержки», – сказал замминистра. Он подчеркнул, что «в поддержке также нуждаются предоставляющие убежище украинским беженцам поляки, часто открывающие свои дома и квартиры для своих украинских соседей».
По последним данным, с конца февраля в Польшу прибыли свыше 3 млн беженцев с Украины. Часть из них направилась в другие страны или вернулась на Украину, но большинство пока остаются в Польше, передает РИА «Новости».
Напомним, премьер-министр Польши Матеу Моравецкий заявил, что считает русский мир «раковой опухолью, которая представляет смертельную угрозу для всей Европы», по его мнению, ее нужно «искоренить». В Кремле в ответ заявили, что ненависть к русским, как метастазы, поразила всю польскую политику, все польское руководство и во многом польское общество.
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ЕС обещал не признавать присоединения к России территории Украины
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ЕС не признает присоединения к России «ни одного квадратного километра» территории Украины, как не признал воссоединение России и Крыма, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Боррель заверил, что ЕС «полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины» и продолжит оказывать санкционное давление на Россию, передает ТАСС.
Напомним, Боррель также сообщил, что ЕС поможет Украине опустошить ее хранилища зерна, чтобы освободить место для нового урожая. При этом министры не смогли согласовать шестой пакет антироссийских санкций. Боррель признал, что главы МИД стран ЕС в понедельник даже не пытались найти компромисс по санкциям. Однако министры согласовали выделение Киеву 500 млн евро на закупки танков и артиллерии.
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя заявление глав внешнеполитических ведомств стран Группы семи, заявил, что России «плевать» на непризнание новых границ со стороны стран G7.
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Посольство Британии в России подтвердило приоритет визовой службы для украинцев
Британское посольство в России подтвердило, что визовая служба ставит в приоритет заявления беженцев с Украины, остальные заявления рассматривают дольше.
«Визовая и иммиграционная служба Великобритании ставит в приоритет заявления на Ukraine Family Scheme в ответ на гуманитарный кризис в Украине. Как результат, заявления во всех странах мира на стандартные, транзитные, учебные, рабочие и семейные визы рассматриваются дольше обычного», – передает сообщение дипведомства РИА «Новости».
«Мы принимаем меры, чтобы сократить задержки, но рекомендуем заранее подавать заявление на визу и не бронировать билеты и отель до получения визы», – сообщили в посольстве.
При этом там пояснили, что оплата консульского сбора Visa и Mastercard, выпущенными российскими банками, невозможна.
«Visa и Mastercard приостановили поддержку карт, выпущенных российскими банками. Оплата ими невозможна. Это не решение Правительства Великобритании», – уточнили в посольстве.
В дипмиссии пояснили, что «ни визовая и иммиграционная служба Великобритании, ни Посольство Великобритании в Москве не предоставляют онлайн/оффлайн консультации по отдельным визовым заявлениям». «Пожалуйста, остерегайтесь мошенничества», – предостерегли там.
Ранее МИД рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Великобританию. В России пообещали зеркальный ответ Великобритании в связи с усложнением процесса получения россиянами британских виз.
Берлускони посетовал на отсутствие способных вести переговоры с Путиным лидеров
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Ни у Европы, ни у мира нет лидеров, которые могли бы вести с президентом России Владимиром Путиным переговоры по ситуации вокруг Украины, заявил лидер итальянской партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони.
«У нас нет лидера в мире, у нас нет лидера в Европе», – заявил Берлускони. Он напомнил, что «один из мировых лидеров, который должен был привести Путина за стол переговоров», оскорбил его, а другой – генсек НАТО Йенс Столтенберг – «заявил, что независимость Донбасса никогда не будет признана». Как подчеркнул Берлускони, «с такими предпосылками господин Путин далек от того, чтобы сесть за стол», передает РИА «Новости» со ссылкой на ANSA.
Берлускони указал, что Италия также участвует в конфликте, поставляя оружие Киеву – не только «легкое оружие», но и «танки и тяжелые вооружения». Это, по его словам, означает, что «санкции сильно повлияют на экономику» страны. Кроме того, «еще больший ущерб будет в Африке, а затем, возможно, будут волны беженцев».
Берлускони, который является евродепутатом, недавно голосовал за резолюцию Европарламента, осуждающую Россию за военную операцию на Украине и призывающую европейские правительства прекратить закупки российских энергоносителей.
Напомним, американский полковник в отставке Уэс Мартин заявил, что Белый дом сжигает все мосты для диалога с Кремлем. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что заявления президента США Джо Байдена в адрес главы российского государства Владимира Путина являются личными оскорблениями, но Кремль не будет давать им резкой оценки с учетом утомляемости, раздражительности и забывчивости американского лидера.
Правительство Швеции приняло официальное решение о вступлении в НАТО
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Официальное решение о том, что Швеция подаст заявку на членство в Североатлантическом альянсе, принято правительством королевства, заявила на пресс-конференции премьер-министр Магдалена Андерссон.
«В шведском риксдаге (однопалатном парламенте) подавляющее большинство голосов – за вступление Швеции в НАТО. На заседании в понедельник правительство приняло решение подать заявку в НАТО. Посол Швеции в НАТО скоро представит ее НАТО. Затем Швеция подтвердит свое желание и способность стать членом оборонного альянса, подав письменное заявление», – приводит ее слова ТАСС.
Ранее в МИД призвали не рассчитывать на принятие Россией вступления Швеции и Финляндии в НАТО.
Как ожидается, Финляндия и Швеция подадут заявку на вступление в НАТО в середине этой недели. Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает эти страны потенциальными целями.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил разницу между вступлением в НАТО Финляндии и Украины.
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В МИД призвали не рассчитывать на принятие Россией вступления Швеции и Финляндии в НАТО
Не должно быть иллюзий, что Россия просто смирится со вступлением Финляндии и Швеции в НАТО, это ошибочное решение с далеко идущими последствиями, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
«Никаких иллюзий о том, что мы будем с этим просто мириться у них быть не должно быть, также как и в Брюсселе, Вашингтоне и других натовских столицах. То есть общий уровень военной напряжённости возрастёт, а предсказуемости в этой сфере станет меньше. Жаль, что здравый смысл приноситься в жертву каким-то фантомным представлениям о том, что следует делать в складывающейся ситуации», – передает его слова РИА «Новости».
«Это очередная тяжелая ошибка с далеко идущими последствиями. Ну, что делать. Таков уровень тех, кто принимает сегодня политические решения в соответствующих странах», – добавил Рябков.
Как ожидается, Финляндия и Швеция подадут заявку на вступление в НАТО в середине этой недели. Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает эти страны потенциальными целями. Газета ВЗГЛЯД разбирала, какие риски для России несет вступление Финляндии и Швеции в НАТО.
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Главы МИД ЕС не смогли согласовать шестой пакет санкций против России
Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза не смогли согласовать шестой пакет антироссийских санкций, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.
«Мы обсудили санкции против России. Мы продолжаем дискуссии. ...Сегодня принять решение не представилось возможным», – цитирует его РИА «Новости».
По словам Борреля, дискуссии по шестому пакету будут продолжены на уровне постоянных представителей стран ЕС.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что антироссийские санкции во многом провоцируют глобальный кризис, однако сама Россия с ними успешно справляется.
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