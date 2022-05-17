Шотландия захотела вступить в НАТО после обретения независимости

Шотландии после обретения независимости следует вступить в НАТО для обеспечения безопасности в связи с ситуацией на Украине, заявила первый министр Шотландии Никола Стерджен в вашингтонском Институте Брукингса.

«События последних трех месяцев укрепили мою уверенность в том, что такая позиция абсолютно правильна. Я твердо убеждена, что в сочетании с прочными отношениями с Великобританией членство в ЕС и НАТО станет краеугольным камнем политики безопасности независимой Шотландии», – передает ТАСС ее слова со ссылкой на Times.

Стерджен отметила, что «стратегическое положение на северной окраине Европы, недалеко от Арктики» и ее роль возрастает с учетом активности российских подводных лодок в Северной Атлантике. По ее словам, членство в НАТО будет «не только жизненно важным для безопасности Шотландии», это позволит ей во взаимозависимом мире способствовать коллективной безопасности соседей и союзников.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что пока Лондон помогает Киеву вести войну до последнего украинца, британцы пропустили «политическое землетрясение» на своей территории – так британские эксперты называют сейчас итоги выборов в Северной Ирландии, на которых победила партия «Шинн Фейн» («Мы сами»).

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