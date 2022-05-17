Британцев возмутил «парад извращенцев» на «Евровидении»

Читатели британского издания The Telegraph эмоционально раскритиковали международный песенный конкурс «Евровидение – 2022». По их мнению, в этом году подтвердилось, что «Евровидение» – это политический конкурс.

«Великобритания завоевала второе место, потому что поддержала Украину. Поскольку музыкальные способности больше не ценятся на «Евровидении» (победители и их песни забыты), возможно, стоит поменять формат и превратить конкурс в соревнования по политической популярности», – считает MartinFrost, комментарий которого передает РИА «Новости».

«Если «Евровидение» – политический конкурс, то в этом году это подтвердилось, если учесть, кто оказался на верхушке, равно как и то, кто оказался внизу – Германия и Франция», – поддержал предыдущего комментатора PhilipBrooks.

«Меня нужно привязать к стулу, чтобы заставить смотреть это шоу китча», – отмечает Madeleine Richardson.

«Это просто парад извращенцев», – резюмировал Reginald Hey.

Музыкальный конкурс Евровидение прошел в ночь на воскресенье в итальянском Турине. По суммарным итогам зрительского голосования и жюри украинская хип-хоп группа Kalush Orchestra получила 631 балл, став победителем с большим отрывом от ближайшего преследователя – Великобритании, набравшей 466 голосов.

После исполнения композиции фронтмен группы по-английски выступил с призывом оказать поддержку Украине. При этом правила конкурса запрещают политические призывы со сцены. Европейский вещательный союз, однако, охарактеризовал этот поступок «скорее как гуманитарный жест, чем как политический».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что без победы на «Евровидении» картина случившегося с Украиной «была бы не полной».

Напомним, Россию от участия в «Евровидении» отстранили из-за событий на Украине.